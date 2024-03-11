Как Скляру готовили взятку в $180 млн. Нацбанк накопил 4,2 трлн тенге убытков. Джакишева просят объясниться

Обзор Telegram и Youtube каналов

Две темы в эти выходные будоражили Telegram и Youtube-каналы: задержание и, следом, помещение в реанимацию политического и общественного деятеля Рысбека Сарсенбая. Поводом для возбуждения административного дела в отношении его стала поддержка журналиста и автора youtube-канала Думана Мухаммедкарима. Он обвиняется в финансировании экстремизма и участии в запрещенной организации. И ликвидация предполагаемых исламистов, граждан Казахстана — 35-летнего Сабита Аширалиева и 32-летнего Джанибека Таскулаева, в ходе перестрелки со спецслужбами России в Калужской области. Их подозревали в подготовке теракта. В КНБ РК тут же пообещали все проверить «в тесном контакте с ФСБ». По информации ФСБ в СМИ, участники группировки «Вилаят Хорасан» (отделение Исламского государства) планировали вооруженное нападение на московскую синагогу. А прежде посольство США в России предупреждало о высоком риске терактов в Москве, сообщают авторы ТГ.

Темы ЧС, как лавины, сходят в Telegram-каналы. После очередного землетрясения в 4,2 балла недалеко от озера Зайсан в Абайской области, спасатели МЧС решили закупить приборы для поиска людей.

Почему в непожарный сезон Казахстан систематически «горит» по всем регионам? Большой пожар на элеваторе в Восточно-Казахстанской области — площадь тушения 120 кв. м. Крупный пожар в ресторане Усть-Каменогорска. Пожар в торговом доме в Алматы.10 газовых баллонов вынесли спасатели из пылающего бокса в Акмолинской области. В Атырауской области уже неделю тушат камыш на побережье Каспия…

Телеграмеры цитируют министерство обороны: Казахстана не закупает российскую военную продукцию для нужд Вооруженных сил Украины. «Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация, что Казахстан ведет переговоры с «Укрспецэкспорт» о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, не соответствует действительности».

Между тем, казахстанские военные продолжают распродавать старые истребители времён Советского Союза, пишут ТГ. Ранее минобороны выставило на торги около сотни истребителей Су-27, Миг-29 и Миг-27 70-80-х годов выпуска.

Фото/Orda

На этот раз с молотка продают десять самолётов МиГ-31 1986 года выпуска. Они состоят на балансе войсковой части Семея № 65229 и подлежат утилизации.



А в Мангистау вновь протесты — на этот раз против низких зарплат митингуют водители службы «Скорой помощи».

Со всеми потрохами…

«KazTAG» — 39 784 подписчика на этой неделе

Чиновники, ветеринары и фермеры почти со всего Казахстана, оказались втянуты в громкий коррупционный скандал. Размер ущерба государству – более 3 млрд тенге. Telegram-канал рассказывает об уголовном деле мясоперерабатывающего предприятия ТОО «Beef Export Group» Костанайской области, которое, пожалуй, войдет в анналы историй самых наглых коррупционных хищений. Шутка ли, в преступную схему было вовлечено 49 человек, а на скамью подсудимых следователи обещают посадить 13 человек. Департаментом АФМ досудебное расследование завершено. По версии следствия, подозреваемые крали госсубсидии, выделяемые на программу по развитию агропромышленного комплекса. В ходе досудебного расследования было возмещено 107 млн тенге и арестовано имущество подозреваемых на 3,1 млрд тенге.

13 подозреваемых, по данным АФМ, обвиняют в целом «букете» преступлений — присвоении субсидий, уклонении от налогов, незаконной предпринимательской деятельности, легализации имущества, добытого преступным путем, дачи взятки должностным лицам и подделки документов. И даже в насильственных действиях в отношении госслужащего — тот проводил налоговую проверку в одной из компании владельца мясокомбината.

В качестве подозреваемых проходят руководители и представители аж 30-ти крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей. Воровали, конечно, не без помощи должностных лиц. Обвинения предъявлены трем должностным лицам ГУ «Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области», совершившим «пособничество в хищении денежных средств и взяточничество». Семерых ветврачей обвиняют в подделке документов, внесении в информационную систему ложной информации, и получении взяток — телеграмеры цитируют АФМ.

АРРФР ограничат?

«Всемирное шежіре» – 20 946 подписчиков на этой неделе

В финансовой политики тоже не все просто: хочешь что-то понять – копай глубже. Вот, казалось, что плохого если Нацбанк опять возьмет под свое крыло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР)? Но, оказывается, не все так просто. Вопросом, зачем Нацбанк сближается с регулятором финрынка, задались и авторы Telegram-канала «Всемирное шежіре».

Мало кто знает, что с 1 мая 2024 года АРРФР будет финансироваться Нацбанком. Прежде — с 2011 по 2020 годы, так и было, сообщают телеграмеры. Затем агентство отделили от монетарного регулятора, и оно стало самостоятельным ведомством. Теперь вопрос: зачем хронически убыточному Нацбанку еще один «чемодан», ценою почти 10 млрд тенге ежегодно? В довесок к трудновыполнимым квестам по ведению денежно-кредитной политики, проведению госпрограмм и спонсированию операций по спасению банков? Телеграмеры этому удивились, а «нарыв» официальных цифр, удивились еще больше. В 2022 году убыток Нацбанка превысил 535,4 млрд тенге, а с 2015 года его накопленные убытки составили 4,2 трлн тенге. По итогам 2022 года активы Нацбанка составляли 22,8 трлн тенге, обязательства — 18 трлн тенге. Понятно, Нацбанк эту тему не обсуждает, а в открытых источниках нет четких объяснений этим цифрам, отмечают телеграмеры.

«Перевод агентства на баланс Нацбанка выглядит еще более странным, учитывая, что осенью 2023 года международный валютный фонд наоборот рекомендовал Казахстану дать АРРФР больше независимости, разграничив его полномочия, а также других госорганов, в том числе Нацбанка, минфина и миннацэкономики в области финансового надзора и антикризисного управления», — пишут авторы ТГ, напоминая, что подобные рекомендации «мимо ушей» в Казахстане обычно не пропускают.

Конечно, сильный и обладающий полномочиями Нацбанк это очень неплохо, замечает ТГ. Но почему слияние понадобилось именно сейчас? Тут авторы приводят следующую статистику — уже Всемирного банка. Казахстан с 2009 по 2020 год в общей сложности потратил на помощь коммерческим банкам 8,2 трлн тенге. А возмещено всего 1,9 трлн. С 2022 года АРРФР — как самостоятельное ведомство, предпринимает попытки заставить спасенные банки вернуть госпомощь в бюджет. И в 2024 году, как заявила команда Мадины Абылкасымовой, может наступить час Х.

В текущем году «планируется принять новый закон по совершенствованию механизма урегулирования неплатежеспособных банков с новыми механизмами стимулирования досрочного возврата госсредств», — из сообщений АРРФР. Как пишет ТГ, речь идет «об ответственности акционеров банков в возмещении убытков и о процедурах, механизмах урегулирования и роли государства». Чтобы максимально защитить интересы вкладчиков и соблюсти интересы государства, «будут предусмотрены исключительные случаи участия государства в соответствии с лучшей международной практикой», — это из планов АРРФР на 2024-й, которые цитируют авторы ТГ.

И вот когда финрегулятор нашел рычаги давления, Нацбанк решает сделать АРРФР к себе поближе. Вывод, конечно, напрашивается – агентство делают менее самостоятельным, чтобы меньше прыти проявляло. Шаг к сближению, пишет ТГ, Нацбанк и АРРФР сделали еще осенью 2023-го — договорились об обмене информацией и координации деятельности.

Авторы предполагают, что грядет санация. Поживем-увидим – как будет развиваться этот сценарий.

У кого утекает?

«Политес. КЗ» – 912 подписчиков на этой неделе

5 марта 2024 года специалистами АО «Государственная техническая служба» обнаружена утечка более двух млн. персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО «МФО «Робокэш.кз»), сообщает Telegram-канал. В том числе обнаружены более 36 млн данных клиентов МФО, функционирующих на платформе Robo.finance: РФ – 23,6 млн. (zaimer.ru – 16.8 млн., adengi.ru – 6.8 млн.), Филиппины – 5 млн. (digido.ph), Вьетнам – 2 млн. (vietloan.vn).

«В отношении операторов баз данных будут выписаны административные штрафы в размере от 100 до 1000 МРП — в зависимости от категории субъекта и состава правонарушения», — цитируют обещание «ГТС» авторы ТГ.

Телеграмеры напоминают — ответственность за утечку персональных данных ужесточили. 11 декабря 2023 года подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов». Он направлен на «усиление защиты персональных данных и определение новых механизмов взаимодействия при обеспечении информационной безопасности объектов информатизации».

Пока Telegram и Youtube-каналы не владеют информацией о том, кто же подложил казахстанцам такую цифровую «свинью». Говорят, причина утери данных в банальном разгильдяйстве. Есть, конечно, и конспирологические версии – мол, данные слили сами правоохранительные органы, чтобы закрыть болезненную тему доступности данных казахстанцев любому желающему.

Пока утечка данных, тьфу-тьфу, никому не аукнулась, хотя мало верится, что вся эта история пройдет без скандалов.

Джакишев отвечает на обвинения

«Boreiko.kz» – 7 321 подписчик на этой неделе

В Telegram и Youtube-каналах Мухтара Джакишева и его интервьюера Вадима Борейко упрекают в том, что в беседах они мастерски обходят тему продажи урановых активов, за которую, собственно, и был осужден предприниматель. Свою версию, как все происходило, рассказал на личной странице в Фейсбуке и один из лидеров несистемной оппозиции Казахстана, экс-председатель партии «Руханият» Серикжан Есенғосұлы (Серикжан Мамбеталин) А автор ТГ и передачи «Гиперборей» решил процесс возглавить и пост опубликовал, пообещав все вопросы переадресовать Джакишеву. А вопросы Мамбеталин задал интересные:

«Посмотрел интервью Джакишева у Борейко. Ждал, когда Мухтар, наконец, расскажет про продажу трех месторождений партнеру Клинтона — Фрэнку Джустре. Как Джустра продал их в 10 раз дороже впоследствии канадской Uranium One, которая перешла под контроль россиян. А из этих, по сути, казахских денег оплачивалась предвыборная кампания Хиллари Клинтон. А Кремль ждал ее победы и вернул в АП Кириенко из Росатома. Ведь именно Кириенко вел переговоры с Джустрой. Про его друга Рустема Турсунбаева, который с ворованными деньгами сбежал в Канаду. Понятно, что тогда в доле были его партнеры Аблязов с Назарбаевым, но сейчас-то можно об этом рассказать.

Интересно было бы также узнать, почему Мухтар отчитывался председателю КНБ Нуртаю Дутбаеву. А после отставки, связанной с убийствами Сарсенбаева и Нуркадилова, он взял Дутбаева вице-президентом Казатомпрома. Мне кажется, порядочный человек после этого руки не должен подавать, не то, что брать к себе замом. Я понимаю, почему Аблязов с ним дружил до последнего, ведь именно Дутбаев завербовал Аблязова в тюрьме. Но как Джакишев сошелся с «Накешкой-Дутбаевым» — непонятно…».

Говорят наезды на Джакишева связаны с его политической активностью и амбициозными планами. А этот кейс наездов, судя по всему, только начинает кем-то распаковываться.

$180 млн не для Скляра

«Kozachkov offside» – 95 755 подписчиков на этой неделе

Историю, как турецких инвесторов «разводили» на взятку в 180 млн долларов для вице-премьера Скляра, рассказал автор ТГ Михаил Козачков. Приговор по делу 46-летнего уроженца Жамбылской области предпринимателя Каната Сембиева, преданного суду по статьям «Мошенничество» и «Подстрекательство к даче взятки» оглашен на днях в Астане, сообщает он.

Фабула уголовного дела: знакомая бизнесмена Сембиева — Жанар Абуова, искала проекты для зарубежных инвесторов, а Сембиев решил поживиться на инвестициях. Он сообщил ей, что есть выходы на больших людей из Правительства. Якобы, он является помощником советника первого зама премьер-министра Романа Скляра, и может помочь иностранным компаниям вложить деньги в Казахстане. Да так, что все будут с хорошей прибылью, пишет автор ТГ. Абуова попросила дать проекты для турецкой компании ERSA, которая готова была инвестировать более 4 млрд долларов. Сембиев достал их, но попросил увеличить сумму инвестиций. Женщина передала турецким партнерам предложение и те согласились, но с привлечением к сотрудничеству испанской компании Neftan. Сембиев, тем временем, попросил иностранных партнеров направить письма в правительство Казахстана, которые затем были спущены в минэкономики, где ими занялся сотрудник департамента инвестиционной политики, собрав несколько вариантов проектов — в основном это строительство и реконструкция междугородних автомобильных дорог. «Как раз хватило бы на семь участков в разных регионах страны», замечает автор.

«Турки с испанцами готовы были прилететь на переговоры. Сембиев обсуждал с Абуовой варианты, с кем ее знакомые бизнесмены могли бы встретиться. Иностранцы предлагали премьера Смаилова, а Сембиев настаивал на заме — Скляре», — рассказывает телеграмер.

Следом Сембиев заявил, что инвесторов пустят в Казахстан, только если они закинут «рахмет» большим людям и попросил перевести на счет сингапурской компании 180 млн долларов, а первые 200 тысяч долларов отдать «здесь и сейчас». Абуова недолго думая пошла в Антикор. Там с диктофоном и с фальшивыми долларами – «куклами», ее отправили обратно к Сембиеву, сообщает автор ТК.

В суде мошенник признал вину и заявил, что в Правительстве ни с кем не знаком, и 180 млн долларов передать никому бы не смог. Ему поверили. Суд приговорил предпринимателя к 10 годам лишения свободы.

Все-таки настоящие страсти «кипят» в котле, где варятся бизнес, инвесторы и власть.

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