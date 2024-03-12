«Налогу на роскошь быть! В Казахстане переписывают Налоговый кодекс». «От 1 миллиона тенге. Кому предлагали самые высокие зарплаты в прошлом месяце». «Дело Бишимбаева. Что будет с журналистами и блогерами, пытающимися защитить предполагаемого убийцу?»

Сетевой Казахстан 12 марта 2024г.

KZ.KURSIV.MEDIA . «Глава Нацбанка обеспокоился ускорением роста цен на товары и услуги в Казахстане» — Председатель Национального банка Тимур Сулейменов выразил обеспокоенность ускорением роста цен на товары и услуги в феврале.

«Темпы замедления годовой инфляции сокращаются. Месячная инфляция за февраль текущего года сложилась значительно выше среднеисторических значений. В феврале помимо сезонных и административных факторов, ускорился рост цен на рыночные товары и услуги», — сообщил он на заседании правительства.

FORBES.KZ . «Радик Темиргалиев: Казахами нас назвали соседи» — Новая книга историка Радика Темиргалиева «Тамга. История казахских племен» стала темой для разговора в студии Baitassov Live. Как рассказал Темиргалиев, он собирал материал и писал работу в пандемийный год, и было время без спешки разобраться во всех тонкостях. Тем не менее некоторые вопросы остались запутанными. Как пример Радик Темиргалиев привел слово «алаш». С одной стороны, это слово связывают с именем Алаша-хана. Но и здесь, как выразился историк, «есть большие вопросы».

GOLOS—NARODA.KZ . «Налогу на роскошь быть! В Казахстане переписывают Налоговый кодекс» — Казахстанцы будут платить повышенный налог за имущество стоимостью в полмиллиарда тенге.

Министерство нацэкономики разработало Консультативный документ к проекту нового Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс РК), сообщает «Голос народа». Документ опубликован на открытых НПА и будет на публичном обсуждении до 27 марта.

INFORMBURO.KZ «Дело Бишимбаева. Что будет с журналистами и блогерами, пытающимися защитить предполагаемого убийцу?» — Несут ли блогеры ответственность за свой контент? Где заканчивается свобода слова и начинается преступление? И работает ли культура отмены в Казахстане?

TENGRINEWS.KZ . «От 1 миллиона тенге. Кому предлагали самые высокие зарплаты в прошлом месяце» — Министерство труда и социальной защиты населения назвало вакансии, соискателям которых в феврале предлагали самые высокие оклады на электронной бирже труда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

По итогам прошлого месяца самые высокие заработные платы работодатели предлагали промышленным альпинистам (в среднем от 1 миллиона тенге), главным строителям (от 656 тысяч тенге) и системным архитекторам (от 600 тысяч тенге).

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Вертолеты для чиновников и полиции ВКО: во сколько обойдутся перелеты первым классом» — Пока чиновники разных регионов и городов страны соревнуются между собой в элитных иномарках, в Восточно-Казахстанской области их коллеги заказывают другой вид транспорта – вертолеты. Причем на воздушные перевозки здесь деньги не жалеют – из года в год на эти цели тратятся сотни миллионов тенге. Не отстают от госслужащих и полицейские, которые тоже ежегодно арендуют суда.

NP.KZ . «Небо на продажу» — Чиновники заявили, что готовы передать во временное пользование иностранцам 22 аэропорта — то есть практически все действующие воздушные гавани республики. Общественность эту новость восприняла в штыки, и не без основания. Что Казахстан может потерять, а что выиграть от передачи аэропортов иностранным компаниям?

BELTA.BU . «В Казахстане откроют новую линию сборки тракторов BELARUS» — Минский тракторный завод откроет цех кабин и новую линию сборки тракторов BELARUS в Костанае (Казахстан). Торжественное мероприятие запланировано на 15 апреля с участием высоких гостей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Цех кабин и новая линия сборки тракторов BELARUS всего модельного ряда организованы на базе компании «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан».

SPIK . KZ . «Неужели казахи – самые богобоязненные в нашей стране?» — У мусульман начался пост (ораза), который продлится целый месяц. Данных о том, сколько казахстанцев соблюдают один из «пяти столпов» ислама, нет – во всяком случае, в открытом доступе. Между тем, зная это, можно было бы сделать вывод хотя бы о примерном количестве «истинных верующих» в нашей стране. Ведь те цифры, которыми оперирует официальная статистика, создают явно искажённую картину.

EXCLUSIVE. KZ . «Национальный план может стать Общественным договором» — Согласно новому Национальному плану развития за пять лет ВВП РК должен достичь 450 млрд долларов, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Среднегодовые темпы роста экономики запланированы на уровне 6-7%. Но в ряде моментов планы государства по улучшению благосостояния граждан вызывают скепсис, причем обоснованный.

Ещё в начале февраля текущего года казахстанской общественности предложили обсудить Национальный план развития Казахстана до 2029 года, разработанный Агентством по стратегическому развитию и реформам РК.

SPUTNIK . KZ . «Казахстанские школьники выиграли кубок международного чемпионата по робототехнике» — В городе Никосия Республики Кипр завершился чемпионат по робототехнике FIRST Tech Challenge, сообщает пресс-служба министерства просвещения. За Казахстан выступала команда Sana Team.

Состав команды – Адил Турсынгали, Арнар Даулеткул, Осман Акипбек, Алдияр Даулетулы, Дарын Смаил, Аббас Пахридин, Асылхан Ыбрай, Илияс Аширалин, Булат Айзерек, Сабыржан Жанайым, Күнгожина Газиза и Шолпан Аманкелди.

По итогам трех соревновательных дней казахстанские школьники заняли I место и получили главную игровую награду «Winning Alliance», а также высокую судейскую награду Think Award за устранение инженерных препятствий с помощью творческого мышления.

AZATTYQ . ORG . ««Кулуарный договорняк и серый схематоз». На что государство тратит пенсионные накопления казахстанцев?» — Нужно ли нам знать о том, куда поступают пенсионные деньги, если доходность по этим займам гарантируют компании уровня «Байтерек» и «Самрук-Казына»? Государство говорит, что не обязательно — главное, что государственные компании гарантируют, что вернут все до тиына и даже больше

Правительство Казахстана продолжает использовать пенсионные накопления казахстанцев для инвестиционных проектов. По предварительным данным, речь идёт о сумме 1,5 трлн тенге. Пенсионные деньги государство собирается в том числе тратить на закупку грузовых вагонов для КТЖ и на строительство канализационных сооружений. Причём вливания из ЕНПФ непрозрачны. Азаттык выяснял, чем это грозит казахстанцам, накапливающим средства себе на старость.

KAZPRAVDA . KZ . «Как правильно питаться во время Оразы» — О том, каким должно быть питание и от каких продуктов следует отказаться постящимся на этот период, рассказали в Управлении общественного здравоохранения столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

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