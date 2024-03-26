Не новый герб и новые налоги, а новые соглашения по Тенгизу, Карачаганаку и Кашагану

Стартовая идея на этот счет: использование замороженных на Западе валютных резервов России для выкупа долей западных компаний

Объективно говоря, в речи президента на Курултае было много чего важного насчет модернизации сознания, в том числе нового. Однако все срикошетило в герб, — иного от казахстанского общества, раздраженного словами, но не делами насчет нового справедливого Казахстана и напуганного явным движением правительства в обратную сторону, ожидать не стоило.

Кстати сказать, «признаки советской эпохи» имеются не только на гербе. Едва ли не все то жилищно-коммунальное, экономическое и социальное пространство, в котором живут казахстанцы – это сплошные «признаки советской эпохи», только доведенные до критического истощения. Из нового разве что только дворцы для знати и торгово-развлекательные центры на месте бывших заводов и фабрик. Причем правительство совершенно очевидным образом демонстрирует неспособность начать обновление и оздоровление этих «признаков».

Бессмысленная перемена часовых поясов и перерисовывание герба тоже есть демонстрация растерянного бессилия, но хуже другое. Нынешнее правительство, это правительство урезания бюджетов, удвоения тарифов, повышения налогов и девальвации тенге, к чему оно неуклонно движется. В частности, готовится новый Налоговый кодекс с новой нагрузкой на малый-средний и весь не сырьевой бизнес, а в конечном счете через цены на население. Плюс, к следующей зиме и тарифы, вкупе с проблемами теплоэлектроснабжения, «подогреют» ситуацию до такой степени, что одной отставкой правительства и перевыборами парламента может и не обойтись.

Однако есть и альтернатива: не новые налоги к следующему году, а новые соглашения с нефтяными консорциумами. Стартовая идея на этот счет: использование замороженных на Западе валютных резервов России для выкупа долей западных компаний на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане уже озвучена. Соответствующее обращение Альянса «Парасат» отправлено в Нефтегазовый совет при президенте.

Теперь пошел инкубационный период вызревания и стоит подчеркнуть главное: это родившееся в Казахстане предложение – отнюдь не пророссийское. Оно направлено на реализацию непосредственно казахстанского национального интереса, — в совокупности с интересами Российской Федерации, само собой. Потому что только в такой совокупности внешний «вывозной» интерес и может быть заменен на наш совместный казахстанско-российский.

Подчеркнем еще вот что: использование российских активов, это лишь инструмент решения главной задачи – возвращения под национальный контроль единого комплекса добычи, транспорта и переработки нефти, в котором распределение долей собственности, как и совместной прибыли, это уже вопрос технический, вопрос взаимных договоренностей.

Если брать чисто технологический и экономический аспекты, то это совокупность добычи нефти в Казахстане и транспорта ее на внешние рынки, осуществляемые либо непосредственно в Россию, либо через ее трубопроводные и портовые коммуникации. Так, газоконденсатное месторождение Карачаганак – это, без вариантов, Оренбургский газоперерабатывающий завод. А Тенгиз и Кашаган – это советский еще нефтепровод «Атырау-Самара» вглубь России. А также новая и ставшая основной магистраль: нефтепровод КТК, проложенный, как по линейке, от нефтяного побережья Каспия до порта Новороссийск на Черном море.

Вертикальная интеграция – объединение производства продукции с ее доставкой, тем более реализацией, не всегда приветствуется в рыночной экономике. Считается, что она не всегда соответствует интересам потребителей. Верно, не всегда. Зато всегда в совместном интересе такого интегрированного комплекса. Который, по-хорошему, стоило бы дополнить собственным танкерным флотом и собственными НПЗ с фирменной сетью АЗС в странах-получателях казахстанской нефти.

Добавим к этим чисто технологическим и экономическим соображениям немного геополитики: когда появилась сама идея нефтепровода КТК? Тогда, когда на обустраиваемые еще в советские годы Тенгиз и Карачаганак пришли западные компании и им потребовался прямой выход к мировому океану. И когда Россия не давала никаких поводов усомниться в том, что транзит через ее территорию чреват неприятностями в будущем. Строительство первой очереди началось незадолго до того, как президент Ельцин объявил, что устал и уходит. Расширение КТК на полную пропускную способность, с учетом еще и освоения (открытого советскими геологами) Кашагана началось уже после произнесения президентом Путиным мюнхенской речи. Однако и тогда о прямой ссоре с Западом даже не мыслилось.

Да и в любом случае альтернативы экспорту казахстанской нефти в обход России и против ее интересов не существует. Знающим ситуацию с нефтепроводом «Баку-Тбилиси-Джейхан» это объяснять не надо.

Добавим теперь нашей внутренней и уже современной политики: после Кантара, на референдуме 2022 года мы с вами не только вычеркнули Елбасы из Конституции, но и проголосовали за народную собственность на землю и недра. Согласитесь, для чего-то такая конституционная новация потребовалась и не пора ли начать кое-что предпринимать для реализации этой максимы?

Читаем Конституцию: земля и ее недра принадлежат народу, от имени народа право собственности осуществляет государство. Главой государства является президент, он символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Право выступать от имени народа и государства принадлежит Президенту.

Получается, у президента с 2022 года есть не только право, но и обязанность выступить от имени народа-хозяина с инициативами приведения подписанных в старом Казахстане соглашений о разделе продукции и контрактов на недропользование в соответствие с обновленной Конституцией.

Сами СРП и контракты должны, разумеется, соблюдаться. Однако если до референдума государство было вправе брать на себя обязательства конфиденциальности и обязанность соблюдать их, то с июня 2022 года утаивание от народа-хозяина становится антиконституционным деянием. Что уже есть законный, с позиций как национального, так и международного права, повод предложить участникам иностранных консорциумов придать соглашения гласности. Для начала.

Наверное, если республика Казахстан признает полномочия тех международных инстанций по разрешению споров, куда в таком случае могут обраться наши оппоненты, то и соответствующие суды обязаны принимать в качестве доказательной базы Основной закон нашего государства. В частности, те положения, где говорится, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики.

Можно сделать предметом рассмотрения и то конституционное уложение, что международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами. И что все законы, международные договоры, участником которых является Республика, публикуются. Официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их применения – это цитаты из Конституции.

Пожалуйста, на выбор иностранным консорциумам: либо выносим СПР и соглашения о недропользовании на уровень ратификации их парламентом, с соответствующей публикацией и обсуждением. Либо извините — Конституция имеет высшую силу и во исполнение ее глава государства обязан придать гласности СРП и контракты даже в одностороннем порядке.

Заметим: идея использования российских активов во всех наших рассуждениях пока не при чем. Это лишь хороший способ приблизить и ускорить процесс возвращения в конституционное поле использования принадлежащих народу Казахстана недр. Равно как и нефтепровод КТК: по нему, надо полагать, особой конфиденциальности нет, это просто хозяйствующий субъект смешанной собственности, функционирующий по российским законам.

Как у любого технического комплекса, у КТК всегда имеются проблемы, иногда обостряющиеся. Либо всегда могут возникнуть. И на перспективу, можно не сомневаться, российская сторона всегда найдет повод пересмотреть условия его использования, строго в правовом поле. Мы же говорим – идея должна созреть.

Однако именно у Казахстана, кроме необходимости соблюдения Конституции, есть еще причина не тянуть с вызреванием. Вопрос, повторим, стоит так: либо правительство уже в мае вносит в парламент новый Налоговый кодекс с новой фискальной нагрузкой на население, малый-средний и весь несырьевой бизнес, либо новые СРП уже в этом году.

Либо-либо.

И вот здесь давайте сложим нашу подстегивающую к решительным действиям предкризисную ситуацию с самой что ни на есть большой геополитикой. Всякая война ведется за лучшие для себя условия послевоенного мира, а каков предмет нынешней мировой гибридной войны? Это война, если брать самый концентрат, за реиндустриализацию и за суверенизацию использования имеющихся на данных территориях природных ресурсов.

А какая территория в мире располагает всеми без исключения, — энергетическими, водными, химическими, рудными, растительными и прочими природными ресурсами, необходимыми для выстраивания суверенной индустриальной системы? Это территория бывшего СССР, и даже территории одной только России и Казахстана, если брать их в совокупности. На другой стороне земного шара есть еще одна территория, тоже почти со всеми ресурсами, это США. Но именно «почти» – не хватает урана, титана, алюминия, лития, редкоземельного и химического сырья, список достаточно длинный.

А у нас – не хватает почти всего: обустройства, культуры, населения, технологий … зато сырье – не просто в полном наборе, но и с громадным потенциалом вывоза.

Сформулируем же наилучшие условия использования такого сырьевого потенциала в национальных интересах.

Это, разумеется, вертикально-интегрированный комплекс, включающий не только добычу и доставку до конечного потребителя, но и фирменную переработку и дистрибьюцию. Причем вся такая вертикальная интеграция нацелена отнюдь не на внешний вывоз сырьевого продукта, а как раз на максимизацию внутреннего потребления. И доведения до максимальной степени переработки природного сырья в высокотехнологичные продукты. Если же экспортировать, то, в идеале, не сырье, а тот высокотехнологичный продукт, которые сопредельные пространства, даже высокоиндустриальные, не в силах производить ввиду недостатка в исходном сырье.

А если уж экспортировать сырье, то в обмен не на чужие деньги, а на недостающие технологии. И с заключением конечных сделок не на чужой, а на суверенной территории.

В этом смысле санкции, кстати сказать, это болезненный, но высокоэффективный способ ускорить послевоенную индустриальную и ресурсную суверенизацию.

Украина, тоже кстати сказать, за все годы «независимости» не стала, и не могла стать частью экономики Евросоюза. Наоборот, ее индустриальные и сельскохозяйственные мощности всегда составляли конкуренцию, а теперь еще и обузу для ЕС. Ныне она всего лишь площадка сражения и расходный материал, в этом трагедия ложного самоопределения.

А вот Казахстан действительно стал органической частью экономики Евросоюза, как поставщик нефти через пуповину КТК, протянутую через Россию. И даже через нефтепровод «Дружба». Мы же говорим: это не простая мировая война, а гибридная.

Вернее (хотя и обиднее) сказать, Казахстан – не поставщик нефти, а всего лишь территория ее добычи иностранными пользователями. Тенгиз, Карачаганак и Кашаган – это полные аналоги классических факторий британской эпохи колониализма: огороженные территории со своей охраной и собственными порядками, занимающиеся обменом производимых в метрополии промышленных товаров на местное сырье. Только усовершенствованные: это уже не обмен стеклянных бус и ситца на пушнину, а покупка нефти на напечатанные бумажки, которые потом возвращаются в банки метрополии в виде ЗВР Нацбанка и накоплений Национального фонда.

Что же касается промышленных товаров из европейской и американской метрополий, они тоже завозятся, но … исключительно для покрытия собственных нужд сырьевых добытчиков в оборудовании, комплектующих и материалах. Доля местного содержания в закупках всех трех нефтяных гигантов, по свидетельству самого же президента Токаева, – менее пяти процентов. Схема, можно сказать, идеальная.

Мало того, усовершенствованный под XXI век британский промышленный колониальный формат XIX века органически встроен в классический американский монетарный колониализм образца XX века. Это полная инвестиционная импотенция местной валюты, подстрахованная двойной стоимостью местных денег и двойной инфляцией в местных ценах, надежно блокирующими любую попытку внутреннего развития. И на этой основе – культивируемое самими же властями внешнее инвестирование и кредитование, с массированной выкачкой из экономики страны пребывания не только удешевляемого природного сырья, но и доходов от внешнего финансирования.

Причем функционирование всей такой, можно сказать, образцовой неоколониальной «вывозной» модели обеспечивается, по вмененным им канонам и методичкам, самими же Национальным банком и правительством.

Пожалуй, можно даже гордиться: нигде больше в мире мы не найдем столь образцово организованной колониально-компрадорской системы. Тенгиз, Карачаганак и Кашаган – это действующие музеи истории колониального освоения сырьевой периферии, впору организовывать учебно-познавательные туры.

Вот почему идея выкупа иностранных долей, равно как и конституционная новация насчет собственности на недра — это всего лишь хороший предлог и надежная правовая опора для начала не простой и не быстрой, но судьбоносной для нашей страны и народа антиколониальной освободительной борьбы за сырьевой и индустриальный суверенитет.

В Евразийском интеграционном формате, поскольку другого не колониального варианта для нас в современном мире – не существует.

В заключении еще две важные мысли.

Первая: собственники иностранных компаний не меньше нашего озабочены своими перспективами. Люди там серьезные и понимают: чтобы оставаться в Казахстане, все равно придется передоговориться не только о рассекречивании, но и о том, как поставлять нефть на внутреннюю переработку, как оздоровить внешний платежный баланс и как не нагружать, а разгрузить несырьевую часть налоговой системы. Хотя бы для начала.

Вторая: вот уж чего не стоит ждать со стороны России, так это некоей «освободительной» миссии. Колониализм навязывается извне, но природа у него всегда местная. А для Москвы иметь дело с постсоветскими «суверенами», добиваясь от них всего необходимого и при этом без обязательств по социальному и промышленному развитию – даже удобнее. Если мы сами о себе не позаботимся, никто о нас не позаботится…

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