Социальная термодинамика: пора перезапускать правительственный двигатель

Нынешнее правительство, это правительство урезания бюджета, повышения налогов, удвоения тарифов и движения к девальвации тенге

Как инженеру-теплоэнергетику по диплому и по первой половине жизни, мне полагается знать три начала термодинамики, что такое цикл Карно и техническое устройство теплового двигателя. В частности – угольной, газовой или атомной электростанции.

А как пытающемуся что-то сделать за пределами теплоэнергетики, или хотя бы понять, как оно все устроено в экономике, в политике и просто в обществе, потихонечку приходит понимание, что вся человеческая цивилизация, да и вся живая природа целиком – это ровно тот же тепловой двигатель, работающий по тем же законам термодинамики.

Суть сокровенного знания: тепловая энергия, в отличие от всех прочих, есть энергия Хаоса – хаотического движения микро-единиц вещества. Поэтому для ее превращения в упорядоченную энергию механического движения, электрического или электромагнитного поля, или в химическую энергию молекулярных связей, нужны два условия: еще больший Хаос, то есть источник тепла с более высокой температурой, по инженерному – нагреватель. И окружающий Хаос – среда с той температурой, до которой можно срабатывать извлекаемое из горячего источника тепло. По инженерному это холодильник.

И еще необходимо рабочее тело, — материальное вещество, принимающее в себя температурную энергию высокого Хаоса и совершающее, по мере сброса температуры до уровня холодильника, механическую работу, тут же преобразуемую в электрическую. Само собой, нужен и набор элементов самого теплового двигателя – нагреватель – паровой или газовый котел, турбина, генератор, холодильник-конденсатор и масса других приспособлений, обеспечивающих сам тепловой цикл и его эффективность.

Эффективность, кстати, как раз в силу хаотической природы тепла, принципиально не высока. На самых эффективных тепловых электростанциях превращать в электрическую энергию удается не более трети получаемого при сжигании топлива тепла. И даже на самом максимуме современных технических наворотов и капитальных вложений – не более половины получаемой от горячего Источника тепловой энергии.

Это – в отношении неживой природы. Но ровно те же закономерности и техническое сопровождение преобразования одного вида энергии в другой относятся к социальной энергии – энергии Хаоса отдельных человеческих потребностей и желаний. Более того, не материальная, не измеряемая никакими физическими методами социальная энергия имеет в своей основе ровно ту же физическую природу. Именно на физической основе социальная энергия только и может существовать, а превращенная в движущую силу масс она, опять-таки, дает вполне-таки измеряемый и физически ощущаемый материальный эффект.

Итак, нам неведомо, откуда взялась Жизнь на земле, и кто создал Человека: Бог, Пришельцы или Чарлз Дарвин. Зато мы знаем, что есть живая природа – это идеально устроенный, безотходный, много-тактный тепловой двигатель, со стопроцентным КПД.

Первый такт, это растительность, перерабатывающая энергию Горячего источника – солнца, в собственную биологическую массу, по инженерному – в энергию молекулярных связей органических веществ.

На втором такте – все что ползает или летает, плавает или бегает, а потому может питаться не имеющей возможности убежать растительной массой. Часть усвояемой биологической энергии перерабатывается в энергию движения, необходимого для пропитания, остальное накапливается в виде собственной биологической массы. На следующем такте – теплокровные, им приходится преобразовывать усвояемую с пищей биологическую энергию не только в движение, но и в тепло тела, зато такая энергозатрата сполна компенсируется возможностью заполнять гораздо большую географическую нишу и поглощать много больше пищи.

В свою очередь, теплокровные делятся на травоядных и хищников, последние более энерго-затратны, зато имеют пищей уже не растительную, а калорийную животную плоть. Сами же хищники тоже становятся добычей падальщиков и трупных организмов, а все биологически уже не усваиваемое идет на удобрения низшим растениям.

Понятно, что любой живой организм по отдельности есть отдельный, идеально устроенный и полностью автономный тепловой двигатель. Однако как раз его такая автономная завершенность обеспечивается только через встроенность в бесконечный Хаос точно таких же, и других, самых разнообразных термодинамических и биологических единиц вокруг него.

Соответственно, весь этот первичный Хаос биологических микро-единиц – тепловых двигателей – составляет и участвует в бесконечном множестве хаосов-упорядочений, на том же принципе преобразования тепла в работу, более высокого уровня. Как, например, в физическом мире перемешиваются слови воды в закипающем чайнике, как течет Гольфстрим и как бегут облака на небе. Или как в природе действуют муравьи и пчелы, как косяком летят журавли-гуси и как охотятся львы и волки.

Теперь что касается человека и человеческой цивилизации. Базовый тепло-двигательный цикл отдельной человеческой единицы — питание, по современным меркам, три раза в день. Горячий источник здесь – пища, на выхлопе – исчезновение чувства голода, на сколько-то часов и готовность что-нибудь делать – копать грядки, руководить войсками или полежать на диване. Другая биологическая потребность, — размножение, тоже должна удовлетворяться, хотя и не так часто. Любой индивид живет лишь пока питается, а при нормальной физиологии должен воспроизвести сколько-то себе подобных.

Однако уже эти встроенные в человеческую физиологию потребности разбавлены, а во многом и вовсе подменены уже не биологическими, не физическими и вообще не имеющими материального воплощения цивилизационными наворотами. Добыча пищи вовсе уже не требует концентрации на этом занятии большей части времени и энергии, взаимоотношениям полов в современном обществе уделяется, пожалуй, даже больше внимания. Однако собственно процесс зачатия и рождения уже чуть ли не погребен под всем тем, что наворочено в этой сфере.

Топливом для непрерывного движения отдельной человеческой единицы и всей человеческой цивилизации все более становится уже не солнечная, переработанная в биологическую и электрическую энергия, а энергия социальная – эмоции, желания и потребности. Во все большей доле того, что проистекает не из физиологии, а из того, что напридумывали себе люди в одиночку и в массе своей.

Тепловой двигатель следующего после индивидуального порядка, это семья. Горячий источник в ней меняется по ходу супружества: сначала желание обладания, потом рождение детей, потом воспитание, образование, потом внуки и так до завершения биологического цикла. Но для движения нужен непрерывный цикл: горячий источник в виде подготовки к свадьбе, потом, допустим, роддом, потом новая квартира, потом университет, потом дача на пенсии, на выхлопе – достижение поставленной цели. Или как раз недостижение – тоже сброс цели-желания в холодильник, как условие завершения этого и начала нового цикла с новыми желаниями-целями.

Подавляющее большинство людей рождаются, чтобы благополучно поучаствовать, кроме индивидуального энергетического, еще где-нибудь в десятке-другом циклов более высокого порядка, — семья, коллектив для зарабатывания средств существования, для времяпровождения, для общения, хотя бы в социальных сетях.

Построить дом, вырастить сына и посадить дерево – вполне достаточный набор целей, чтобы нормальный человек прожил счастливую и полноценную жизнь. Обзавестись машиной не хуже, чем у соседа, — вполне мощный источник исходной энергии, на выхлопе – убедиться, что сосед увидел и оценил. После чего запускается новый цикл соревнования, уже со стороны соседа.

Однако, напомним, социальная энергия в основе своей – такой же исходный индивидуальный Хаос, а потому преобразование его в более упорядоченное качество требует всего того же, что имеется на электростанции: исходное топливо, котел, турбина, конденсатор, провода, по которым уходит ток, речка, уносящая сбрасываемое в конденсатор остаточное тепло, а также дымовая труба и золоотвал.

А еще, чтобы электростанция появилась, необходимы ученый-теоретик, инженер-машиностроитель, проектировщик и строитель. А чтобы работала – директор и главный инженер, начальники смен, ремонтные рабочие, снабженцы, бухгалтеры и множество другого персонала. И все – для упорядочения исходного теплового Хаоса в необходимый цивилизации продукт.

Аналог всему этому в каждой отдельной семье, производственном или управленческом коллективе читатель может подобрать сам, наша же дело – сказать, что необходимость упорядочения исходно-индивидуального социального Хаоса в созидательную социальную энергию в современной цивилизации поднимается на всю ее высоту. Кому-то достаточно реализовывать свою жизненную энергию в масштабах семьи, кому-то непременно необходим большой коллектив просто для участия в нем, кому-то обязательно нужно лидировать, и так до самых крупных корпораций, до целых государств и до межгосударственных структур.

При этом социальный двигатель на отрицательной энергии не только не уступает энергии положительной, но чаще всего даже эффективнее. Любой коллектив держится на массиве переплетенных интриг-желаний: не только сделать собственную карьеру, но и выдавить неугодного, восторжествовать над противником – чрезвычайно энергоэффективные стимулы. В конце концов, если человек поставлен в невыносимые условия и у него единственная задача – выжить, или куда-нибудь вырваться – уже великолепный стимул для полного напряжения сил.

Примеры выдвижения идей, становящихся энергетическим топливом для преобразующих Историю масс, вместе с системой превращения исходной энергии в реальную силу, нам дает Рим с его военной машиной, основанная Чингисханом и людьми «длинной воли» империя с народом-войском, пророк Мухамед с Кораном и воинством под зеленым знаменем, Иисус с христианской церковью, Маркс с Лениным и Сталиным…

Однако давайте про нас сегодняшних.

У нас предельно насыщенным по накачанной социальной энергии был 2022 год. Кантар, потом референдум, потом досрочные перевыборы президента, и под всем этим непрерывный вброс: новый президент, новый Казахстан, новые обещания. По инерции, 2023 год продолжил энергетическую накачку: весной президент объявляет утратившим актуальность Национальный план развития до 2025 года, требует его обновления, вместе с актуализацией Стратегии Казахстан-2050. Осенью в послании президент говорит об удвоении ВВП к 2029 году. Параллельно пакет Национальных проектов до 2025 года потихоньку ставится на утрату – на выхлоп.

Правительство, а фактически вся президентская система оказывается без свежего социального топлива. Прежнее сбрасывается в отвал, новое уже заказано, и, вроде бы, даже оплачено, но … пока не доставлено. И, похоже, даже еще не добыто: опубликованный проект Национального плана до 2025 года в исполнении АСПИР явно не горюч, попытка подменить его президентским указом о либерализации экономики тоже застряла где-то на подвозе.

Если сравнивать с объявившим отправку со станции «Старый Казахстан» локомотивом, то кочегар и машинист довели давление в котле до режима «полный ход», однако … весь пар пока уходит в свисток.

Приходится бросать в топку герб с «признаками советской эпохи», но на таком горючем далеко не уехать…

Тем временем, строго по законам социальной термодинамики, тепловой двигатель в правительственном исполнении не стоит на месте, наоборот, набирает все больший и все более пугающий ход – на отрицательной энергии.

Нынешнее правительство, это правительство урезания бюджета, повышения налогов, удвоения тарифов и движения к девальвации тенге. Что совершенно неизбежно совершит полагающуюся работу, к сожалению – разрушительную. Если накапливаемый в горячем источнике протестный Хаос прорвется сразу в конденсатор, а то и на выхлоп – разнесет всю машину, вместе с машинным залом.

А ведь у нас в Казахстане в холостом режиме на уже отработанном топливе находятся еще замена кириллицы латиницей, идеи «независимости» и «многовекторности», моноэтничность госаппарата и единственность государственного языка…

И это на фоне буквально ревущих на полном ходу локомотивов мирового передела, в непосредственной близости от нас…

Как загрузить свежим топливом наш социально-политический двигатель и взять курс в правильном направлении, это следующий разговор.

Здесь же нам важно было провести параллели между извлечением созидательной энергии из теплового и социального Хаоса. Аналогия представляется богатой и, может быть, способной кое-что нам подсказать.

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