«Сможет ли Казахстан стать посредником между Арменией и Азербайджаном». «Грозит ли Казахстану религиозный радикализм». «О «Старом» и «Новом» Казахстане». «Почему казахские министры и акимы верят магам и гадалкам?»

Сетевой Казахстан 16 апреля 2024г.

RBC . RU . «Сможет ли Казахстан стать посредником между Арменией и Азербайджаном» — О том, что Астана готова стать площадкой для их диалога, президент ТОКАЕВ заявил в Ереване. Казахстан готов стать площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном.

По оценке экспертов, это может стать оптимальным решением в ситуации, когда ни российское, ни западное посредничество не дают ощутимого результата. Опрошенные РБК эксперты обращают внимание на то, что у Казахстана есть опыт посредничества— с его подачи параллельно с Женевским работал Астанинский формат урегулирования в Сирии; в Казахстане шли переговоры по иранской ядерной сделке; в 2010 году республика стала первой страной — председателем в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и провела у себя седьмой — и на сегодня последний — саммит организации, где говорили в том числе о мире между Ереваном и Баку.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О «Старом» и «Новом» Казахстане» — Последние месяцы отчетливо фиксируется наличие постоянной критической информационной волны в адрес президента Токаева и его команды. Создается впечатление, что общество недовольно политикой главы государства, но, если изучить структуру этой критики, то ситуация станет намного более понятнее. Либералы критикуют за консерватизм, консерваторы – за либерализм, национал-полулисты – за интернационализм, интернационалисты – за национализм, клерикалы – за приверженность светским устоям, атеисты – за религиозность, евразийцы – за глобализм, глобалисты – за евразийство, то есть черные – за белое, а белые – за черное. Население Казахстана своего президента поддерживает и за радикальными альтернативами в очередь не выстраивается. Общество не хочет радикализма.

GOLOS — NARODA . KZ . ««Сделали модным махр» — грозит ли Казахстану религиозный радикализм» — Бьют тревогу и казахстанские эксперты: под видом религии страна постепенно перенимает культуру других народов, и в итоге может погрузиться в религиозный радикализм, что приведет к потере так называемого культурного кода народа. Девушки в чадре и никабах, полностью закрывающие лица, стали привычной картиной на улицах городов в светском Казахстане. В хиджабы облачаются блогеры с миллионами подписчиков в соцсетях, ранее звучали завяления, что домбра – «харам», все чаще некоторые казахстанцы требуют организовать молельные комнаты в общественных местах, запретить Черную пятницу, показы некоторых фильмов, праздников и так далее. Эксперты-политехнологи отмечают: работа по постепенной радикализации общества ведется постоянно и весьма успешно.

SPIK . KZ . «Исламским проповедникам-ортодоксам в Казахстане всё позволено?» — В Казахстане есть исламские проповедники, чьи «уагызы» собирают сотни тысяч, а то и миллионы просмотров на Youtube, в «Тик-Токе» и других медиа-ресурсах. Всё бы ничего, но нередко в них содержатся высказывания, идущие вразрез не только со светскими принципами, которых придерживается наше государство, но и с нормами Конституции РК, а также других основополагающих законов. Причём этим занимаются в том числе люди, имеющие непосредственное отношение к университету «Нур-Мубарак», который готовит будущих имамов и теологов.

«Кто позволяет дилетантам потрошить государственный бюджет?» — Мошенники всех мастей и рангов давно и прочно обосновались на рынке услуг, предоставляемых для государственных нужд. Они не обладают необходимым опытом и компетенциями, у них нет квалифицированного персонала и соответствующей материально-технической базы. Зато есть жгучее желание сорвать большой куш. При этом они явно не боятся быть прижатыми к стенке, поскольку невежество организаторов государственных тендеров и их пренебрежение установленными правилами де-факто дают им карт-бланш на превращение сферы государственных закупок в территорию абсурда.

ORDA . KZ . «Посол Израиля в Казахстане прокомментировал атаку на свою страну. Эксклюзивное интервью» — После пуска более 300 дронов и ракет из Ирана в сторону Израиля казалось, что мир оказался на пороге новой войны. 99 % оружия в итоге сбили, а нарушенное авиасообщение на Ближнем Востоке постепенно налаживается. Orda.kz поговорила с послом Израиля в Казахстане о том, почему он стал целью Ирана, о причинах постоянных конфликтов в регионе и о том, как развиваются казахстанско-израильские отношения. Посол Израиля в Казахстане и Кыргызстане Эдвин Натан Ябо ГЛУСМАН прибыл в РК в 2022 году — Казахстан — это страна, которая смотрит в будущее. У нас огромный потенциал сотрудничества. Наши экономики очень комплиментарные. Мы можем дать много Казахстану в области технологий, менеджмента.

FORBES . KZ . «Вагонные споры: оправдано ли вложение пенсионных в инфраструктуру РК» — Как и ожидалось, активы ЕНПФ все-таки «распаковали» на нужды критической инфраструктуры. В конце января 2024-го национальный холдинг «Байтерек» разместил на KASE транш 15-летних облигаций в размере 190 млрд тенге – часть зарегистрированной облигационной программы на 1,5 трлн тенге. Размещение прошло на рыночных условиях. ЕНПФ прибрел бумаг на 173 млрд тенге, остальной объем забрали другие инвесторы. Их участие в размещении было одним из условий использования пенсионных активов «Байтереком».

ZAKON . KZ . ««Это большой шаг»: глава кризисных центров Казахстана о защите детей и женщин от насилия» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал закон, ужесточающий ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванный укрепить институт семьи и безопасность несовершеннолетних. Теперь за свое деяние домашний тиран может получить реальный срок. О том, насколько важно подписание закона и какие поправки в него внесены, рассказала глава Союза кризисных центров Зульфия БАЙСАКОВА.

CARAVAN . KZ . «Виталий Воронов о суде над Бишимбаевым: «Токаев взял ход этого дела под свой контроль. Это хорошая «школа» для всех участников процесса»» — Почему открытый процесс по делу БИШИМБАЕВА называют беспрецедентным и повлияет ли он на совершенствование казахстанской системы правосудия? Мнением поделился адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, член Комиссии по правам человека при Президенте РК Виталий ВОРОНОВ — Я думаю, что это хорошая «школа» как для участников данного уголовного процесса (судей, присяжных заседателей, гособвинителей, адвокатов, защитников и других), так и для всего общества и государства. Предполагаю, за процессом наблюдают законодатели, в руках которых находится законотворческая деятельность. Смотрят трансляции судьи, прокуроры, сотрудники правоохранительных органов, другие государственные служащие, которые видят, во всяком случае, должны видеть все возможные недочеты и недостатки существующей системы правосудия, которые можно и нужно устранять.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему казахские министры и акимы верят магам и гадалкам?» — Есть прогнозы, что рынок предсказаний и эзотерических услуг будет расти со среднегодовым темпом 11.5% в период с 2022 по 2029 год. «В США его оценили в какие-то небольшие 3,2 млрд долларов США внутри страны; юго-восточная Азия говорит о том, что рынок в регионе где-то в $36 млрд долларов США. В Японии компания, специализирующаяся на предсказаниях, даже провела IPO и стала публичной», – написала медиа-критик Карлыгаш ЖАМАНКУЛОВА на своей страничке в соцсетях. Маги и гадалки, которые были связующим звеном между миром людей и миром «богов», были и остаются частью общества.

«Какие госорганы должны отвечать за паводки?» — Пока в стране третью неделю по стране бушуют паводки, выяснилось, что за их прогнозирование и ликвидацию последствий отвечает огромное количество ведомств. Какие госорганы за это отвечают и почему они не оказались готовы к адекватному ответу? И что нужно изменить системно?

TIME . KZ . «Нас по-прежнему топит, а мы всё крепчаем…» — В Петропавловске сейчас заливает даже те районы, где паводков не было за всю историю наблюдений. Неудержимый поток спровоцировал коммунальную катастрофу. Как областной центр Северного Казахстана почти трое суток боролся за питьевую воду, когда к тому же периодически отключалось электричество и пропадала связь, в материале нашего собственного корреспондента.

«Кипячение — залог здоровья» — Возможны ли вспышки инфекций и дополнительная вакцинация от гепатита А в зоне паводков? 4 апреля 2024 года вышло постановление главного государственного санитарного врача Айжан ЕСМАГАМБЕТОВОЙ по профилактическим мерам во время паводков. Оно регламентирует, как необходимо предупредить распространение паразитарных и инфекционных заболеваний в регионах, в которые пришла большая вода.

LITER . KZ . «Без практики с мизерной зарплатой: почему в Казахстане не хватает специалистов в водной отрасли» — Казахстан столкнулся с самыми масштабными паводками за 80 лет. Большая вода пришла в десять регионов страны: затопило улицы, дома, разрушены мосты, погибли люди и животные. Чрезвычайная ситуация обнажила проблемы водного хозяйства, в том числе дефицит специалистов. Водников в стране становится все меньше, специальность менее востребована среди молодежи. О причинах нехватки водников и решении проблемы – в материале…

TENGRINEWS . KZ . «Пробки, очереди и духота. Что ждет алматинский аэропорт» — Казахстанцы продолжают жаловаться на алматинский аэропорт. Гости и жители мегаполиса обращают внимание на хаос, пробки, духоту в терминале, многочисленные очереди и многое другое. Корреспонденты отправились в воздушную гавань узнать, как там пытаются исправить ситуацию. По словам руководителя, из-за работ по строительству нового терминала все движение, включая парковку, было временно сконцентрировано в одном месте, что и вызывало недовольство среди пассажиров и водителей.

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