Монолог Зеленского — для туповатых хипстеров. Как энергетиков питает единый часовой пояс. Казахстан построит Новый Сингапур

Обзор Telegram и Youtube каналов

Прошедшая неделя страны в зеркале Telegram и Youtube-каналов выдалась ох, какая напряженная. Эвакуация людей из зоны затопления паводковыми водами, встреча Зеленского с журналистами ЦА, и почти международный скандал с гибелью белого медведя в алматинском зоопарке. Но, все по порядку.



Фото: МЧС РК

По-прежнему тяжело приходится атыраусцам. В области две дамбы не выдержали напора воды и людей одного из сел пришлось эвакуировать прямо ночью.

Повеселее бизнесменам — в Костанайской области стартовали выплаты компенсаций предпринимателям. НПП «Атамекен» сообщил телеграмерам, что общий ущерб бизнесу от стихии составил не менее 27,1 млрд тенге. Около 50 руководителей предприятий этой области уже обратились за компенсацией.

Внимание авторов приковывает петиция против утильсбора. Ее всё-таки рассмотрит министерство промышленности и строительства — она собрала необходимое количество подписей. Хотя ранее глава минпрома Шарлапаев заявил — отмены утильсбора не ждите.

Минздрав Казахстана вновь выступил с сомнительной инициативой — решил переложить приём пациентов на … медсестёр. В минздраве готовят ряд поправок в системе медпомощи. ТГ пишут, что часть функций врачей возьмут на себя медсестры — люди со средним медицинским образованием. В «телегах» сразу спор — а кто будет отвечать за их ошибки?

В Карагандинской области ввели ограничения в 8 селах — там вспышка бруцеллеза. Мало того, вскрылся факт отправки 18 больных туш на мясокомбинаты.

В Талдыкоргане – просто кино! Там расследуют дело о мошенничестве на 40 млн тенге. Их передали жертве бывшего начальника полиции города Марата Куштыбаева, (его осудили на 11 лет), чтобы изнасилованная девушка забрала свое заявление. Деньги, якобы, передали через секретаря суда. Но жертва и от претензий не отказалась, и деньги не вернула.

Четыре года колонии запросили для 63-летней пенсионерки из Шымкента Калимы Джапаровой за «разжигание социальной розни». В 2020 и 2023 годах женщина «произносила в общественном транспорте Шымкента слова, которые вызывают неприязнь к представителям русской национальности».

Каналы сообщают также о реабилитации Заманбека Нуркадилова. Известному оппозиционному политику установили мемориальную доску на доме, где он жил.



Фото/КазТАГ

А в зоопарке Алматы умер 16-летний белый медведь, которого привезли из Праги в конце марта, сообщают каналы. О гибели животного написал в Facebook директор пражского зоопарка Мирослав Бобек. В Чехии заверяют, что отправили в Казахстан совершенного здорового питомца, а правда вскрылась после того, как чешские специалисты решили посетить Алматы. Мирослав Бобек настаивает на тщательном расследовании.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал интервью центральноазиатским СМИ — журналистам из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана на русском языке. Интервью состоялось в Харькове и вызвало в Казахстане большой резонанс. Интересно, что публиковалось оно на фоне сообщений о том, что Президент России Владимир Путин готов «остановить войну в Украине и заключить соглашение о прекращении огня, фиксирующее нынешнее положение сторон на линии боестолкновения».

А в «Багдаде» все спокойно

ORDA — 156 430 подписчиков на этой неделе

Мероприятие с участием шести журналистов из Центральной Азии прошло в формате театральной постановки – среди руин издательства «Фактор-друк», куда, как заявляет ТГ, накануне попала российская ракета. Здание разрушилось, погибли семеро сотрудников издательства, ещё 20 человек получили ранения. Запах смерти и гари, за спинами автоматчики, вокруг грязь и разруха. Эффектно, что скажешь. Авторы канала цитируют интервьюируемого – хотел, чтобы гости почувствовали себя, так сказать, в их шкуре.

Фото/© X / Adil Turdukulov

Почувствовали или нет – никто не пишет. Но изучая обстановку и проходя мимо Зеленского главред «Орды» Гульнара Бажкенова не удержалась и неожиданно воскликнула: «Слава Украине!». «Героям слава!», — улыбаясь бодро ответил хозяин «гостиной».

Telegram-канал одним из первых опубликовал расшифровку этой беседы. Это не интервью в полном понимании жанра, а больше сумбурный монолог спикера, который настойчиво зазывает казахстанцев на свои баррикады. И все бы ничего – дело-то хозяйское, но журналисты, нарушив профессиональную этику без сокращений выдали все оскорбительные, разжигающие межнациональную рознь заявления спикера. «Русское зло», «русский след», «русский мир»…

«У нас самый неадекватный враг, которого можно было представить за 100 лет», — цитирует ТГ, вдохновленного ненавистью Зеленского.

По ходу «пьесы» поймете причину «международного» мероприятия: «разведка донесла», что в Казахстане все спокойно и жизнь протекает мирно.

«Стратегического союза с Путиным не может быть ни у одной из ваших стран. Вы все под ударами 100 процентов», — убеждает журналистов спикер, повторяя слова о дружбе и взаимном уважении между нациями и государствами.

«Для меня очень важно, чтобы в ваших странах увидели реальные последствия войны, реальный русский след, русский мир и то, что он реально будет пытаться принести на территорию ваших стран…», — пугает Зеленский.

Журналисты не воспользовались моментом — ринга не было, как и острых вопросов, которые могли бы показать независимую, объективную позицию представителей выбранных СМИ.

Расшифровка монолога в ТГ собрала в первый день около 300 комментариев. Но читатели канала больше разочаровались публикацией, чем поддержали откровенно шовинистские месседжи спикера.

Речь Зеленского, как и роль приглашенных журналистов, откомментировали и другие Telegram -каналы.

Новые дровишки в костер розни?

Нурсултанский соловей — 58 358 подписчиков на этой неделе

Начнем с инсайдерской информации ТГ. Авторы заявляют, что Зеленский, «осуществил прямую попытку вмешательства в общественно-политическое пространство Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана на фоне текущего российско-украинского конфликта».

«… дал интервью журналистам-выходцам из стран Центральной Азии на русском языке, и это подтверждает тот факт, что основной аудиторией, на которую рассчитано данное интервью является русскоязычное население стран региона, а конечной целью является очередная попытка дестабилизации отношений Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана с Россией», — пишут авторы ТГ, добавляя, что интервью «направлено на разжигание межнациональных, межконфессиональных и межгосударственных конфликтов в Центральной Азии».

Телеграмеры отмечают, что украинская сторона пригласила на интервью с Зеленским только тех представителей прессы, которых сочла «свободными и независимыми» от властей центральноазиатских государств, аффилированных или прямо подконтрольных ключевым союзникам официального Киева, в лице власти США.

В числе таких представителей прессы ТГ называет главреда казахстанского портала «Orda kz» Гульнару Бажкенову, корреспондента издания «Vlast kz» Тамару Вааль, корреспондента «Радио Азаттык», внештатного автора кыргызстанского интернет-проекта «Kloop» Айбека Бийбосунова, представителя группы журналистских расследований «Шаман ТВ» из Кырыгызстана Адиля Турдукулова и журналиста из Узбекистана, редактора узбекоязычной версии издания «Gazeta uz» Алишера Азимова.

«Интернет-портал «Радио Азаттык» …напрямую финансируется за счет средств Конгресса США, а казахстанское издание «Vlast kz» только за минувший 2023 год получило из иностранных источников свыше 300 тысяч долларов, активно сотрудничает с кыргызстанским изданием «Kloop» и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Последнее, также напрямую финансируется Агентством США по глобальным медиа (USAGM) и структурами Джорджа Сороса через Open Society Foundation (OSF)», — перечислил ТГ.

«Посмотри, что делают украинцы и сделай наоборот»

Казахстан и все-все-все — 11 728 подписчиков на этой неделе

Острый на язык Марат Шибутов тоже не мог обойти яркую встречу Зеленского с казахстанскими журналистами. «Украинский узурпатор и полезные идиоты из Центральной Азии», — назвал он свой блестящий пост в ТГ.

«Прочитал интервью с интересом – такой вот прикольный поток сознания человека, вошедшего в образ борца за свободу, «Сопротивление против Империи» и прочие пошлые нарративы для впечатлительных дамочек и туповатых хипстеров», — заявил автор ТГ.

У этой ситуации, считает он, есть несколько аспектов. Первое — политический аспект.

«Зеленский занимает пост президента незаконно, его поддерживает Верховная Рада, у которой срок полномочий закончился год назад, оперативно управляет всем нелегитимное правительство, назначенное и одобренное нелегитимными президентом и Радой. Фактически, пользуясь военным положением и опираясь на силу, они правят сейчас Украиной и продолжают конфликт, который губит страну. Иностранные журналисты в этой ситуации – это дополнительная легитимность для узурпатора», — объясняет Шибутов.

Второе — стратегический аспект. Политолог пишет, что Украина – это failed state (провалившееся государство). Причем упавшее гораздо ниже, чем Таджикистан после гражданской войны.

«Имея в 1991 году 51 миллион населения и чудовищный экономический потенциал, местная элита ухитрилась все спустить в унитаз, потерять часть страны и, как минимум, ополовинить население. Глобально украинская элита или одни из самых тупых, вороватых и некомпетентных в Евразии, или люди, которые просто устроившие своему населению мощную катастрофу, чтобы на развалинах поживиться деньгами. Я думаю, в принципе, они и то и другое. Разговаривать с ними после этого – зашквар», — Шибутова уже растащили на цитаты.

Третье — исторический аспект. Как пишет телеграмер, Владимир Зеленский – это огромная историческая ошибка украинского народа и ему отказал его исконный антисемитизм.

«Надо помнить, что когда польские магнаты завозили своих галицийских и волынских холопов на территории, отбитые у крымских татар, то управляющими они часто ставили евреев. Плюс те держали шинки и торговлю. Ну и это не сильно нравилась украинцам, которых те зверски эксплуатировали. В ответ украинцы устраивали евреям погромы и кровавую резню. А теперь потомок тех самых евреев правит украинцами. Конечно, ему их не жаль, и он будет сражаться с Россией до последнего несбежавшего украинца. А потом спокойно уедет в Израиль и будет давать лекции и снимать передачи, как он героически сражался. Такое вот украинцам возмездие за гайдамаков», — добавил эксперт.

И сравнительный аспект от автора ТГ. Если сравнивать руководителей стран нашего региона и их политику с Владимиром Зеленским и его политикой, то сравнение, конечно, не в пользу Зеленского, отмечает он.

«Мы ни с кем не воюем, наша экономика не разорена, миллионы наших сограждан не являются беженцами, часть наших стран не оккупировал враг, нашу молодежь не убивают тысячами. Зеленский привел свою страну к катастрофе и единственный пример, который он может подать, это отрицательный. Посмотри, что делают украинцы и сделай наоборот. Это надо всем понимать», — советует автор.

Ну, а что журналисты? А они, пишет Шибутов, выступили «полезными идиотами для улучшения имиджа «просрав-го» страну еврея».

«…но это их дела. Самое хорошее во Владимире Зеленском сейчас – он упорно не дает Владимиру Путину слить конфликт как Ельцин первую чеченскую войну, а это дорогого стоит», — завершил спич политолог.

На волне провокаций

Чемодан госсекретов — 7 323 подписчика на этой неделе

Еще несколько штрихов к природе появления этого интервью мы нашли в ТГ «Чемодан госсекретов». Авторы канала утверждают, что инициатива встречи Зеленского с казахстанскими изданиям «Орда» и «Власть» не обсуждалась по дипломатической линии с казахстанскими властями.

«… причина, по которой президент Украины решил поговорить именно с казахстанскими журналистами, неясна», — пишет ТГ.

Телеграмеры также ссылаются на свои источники, которые сообщают, что сегодня вновь растет активность украинских провокаторов в социальных сетях — «от участия в чате-рулетке до непосредственных информационных провокаций в адрес РФ с нашей территории и зачастую при участии де-факто завербованных казахстанцев».

ТГ заявляет, что такие факты будут жестко пресекаться, «как и другие попытки повлиять на казахстанскую внутреннюю политику с определенной геополитической целью».

Задача Киева, отмечает ТГ, продавливать в Центральной Азии антироссийские настроения и продвигать тезисы, что после текущей войны регион повторит судьбу Украины.

Кстати, выкрик главреда «Орды» слов «Слава Украине», телеграмеры назвали «неадекватным».

«Очевидно, что это недопустимо. Журналист представляла Казахстан и должна была соблюдать принцип объективности», — заметили авторы ТГ.

Время – деньги

Чёрный лебедь, рак и щука – 4 289 подписчиков на этой неделе

Телеграмеры вновь пишут о попытке вернут исчисление времени в Казахстане в прежний формат. Они опираются на «первые экономические результаты перехода на единый часовой пояс».

«…Теперь восход солнца в Алматы, например, сегодня в 4 утра, а закат в 19 часов. Мы стали тратить больше электроэнергии. Разница потребления электроэнергии в марте 2024 по отношению к марту 2023 составляет 521 млн кВт/ч (+5,1%). …Потребление электроэнергии в марте относительно февраля этого года выросло внезапно — на 364 млн кВт/ч — с 10293,9 млн кВт/ч в феврале до 10657,8 млн кВт/ч в марте (+3,5%)», — дают расклад авторы ТГ.

А т.к. тратят электроэнергию казахстанцы теперь больше, ее приходится и больше импортировать.

«В 1 квартале 2024 к тому же периоду 2023 импорт вырос на 19,6%», — сообщает канал.

Телеграмеры напомнили, что уже писали, как Казахстан в первом квартале 2024 года нарастил импорт электроэнергии из России на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По их данным, на это затрачено более 50 млн долларов.

Кстати, петиция «Вернуть время обратно назад», уже подписали свыше 28 тысяч человек.

Флагманский проект

Shishkin_like – 20 750 подписчиков на этой неделе

В Telegram- канале можно более подробно узнать о продаже авиакомпании Qazaq Air вьетнамской компании. Авторы сообщают, что сообщил об этом Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахско-сингапурском бизнес-форуме.

«Я приветствую приватизацию нашей авиакомпании Qazaq Air вьетнамской компанией SOVICO Group. Это позволит активизировать авиасообщение между Казахстаном и странами АСЕАН», — цитирует канал Президента.

По данным ТГ, в 2023 году и начале текущего года были признаны несостоявшимися два двухэтапных конкурса по реализации акций АО «Qazaq Air». Тут авторы ссылаются на ТГ Informburo.kz. Более того, Токаев встретился с председателем правления SOVICO Group — Нгуен Тхань Хунг. И тот заверил, что компания заинтересована взять под управление несколько аэропортов, а также направить инвестиции в логистические склады Казахстана.

Ну и пару слов о городе будущего — о нем пишут все. Президент страны тоже о нем рассказал. Alatau City построят в стиле Сингапура из села Жетыген Алматинской области. Токаев назвал город флагманским проектом.

«Мы намерены построить совершенно новый интегрированный мегаполис в стиле Сингапура, который может стать ведущим международным деловым хабом, соответствующим мировым стандартам», — цитирует главу государства ТГ.

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