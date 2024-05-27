Сетевые СМИ о реформах главы государства

«Президентство Токаева выпало на кризисный период для страны» — В Казахстане за последние пять лет обострились техногенные и природные вызовы, с которыми властям пришлось справляться в экстренном режиме. Несмотря на эти проблемы, начатые реформы продолжаются и находятся в зоне внимания президента. Казахстанские эксперты для ИА «NewTimes.kz» оценили работу президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА за последние годы.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ. (Фото: пресс-служба Акорды)

По словам политолога Данияра АШИМБАЕВА, спокойно работать у президента не получилось.

«В стране обострилось большое количество катастроф, не считая карантин и кризис 2020 года, затем были январские события 2022 года, начало глобального конфликта в 2022 году. Все это сразу свалилось, и понятно, что власти пришлось действовать в режиме пожарной машины и скорой помощи, нежели спокойно заниматься ранее разработанными планами. Так уже получилось, что правление Токаева выпало на кризисный период для страны», — считает он.

При этом власти неоднократно пытались менять систему планирования, но сейчас предпринимать что-то в экономике даже толком и не получается, так как слишком много всего свалилось, отметил эксперт.

«Если говорить о последних инициативах, то в этом году президент «перезагрузил» правительство, что планировалось сделать уже давно, и сейчас он пытается выстроить новую модель исполнительной власти. Мы заметили, что правительство, какие бы полномочия ни получало, все равно любит ждать указаний из Акорды. В прошлом году Токаев уже провел реформу по усилению полномочий министров, но пользоваться этим они, видимо, не собираются. Осенью прошлого года глава государства пошел на сокращение контроля со стороны администрации президента, чтобы правительство было более автономно в своих действиях», — продолжил он.

Он также обратил внимание на изменение идеологической политики с приходом Токаева к власти.

«Мы видим, что президент призвал перестать противопоставлять советский период нашему времени, и это очень важный поворот, потому что до этого страна шла по пути постколониального синдрома. А теперь государство заняло более вменяемую позицию в исторической сфере, потому что была проведена большая работа с архивами. Также глава государства ставил вопрос о модернизации общественного сознания и сформулировал его основные направления — трудолюбие и образование, чего не хватает сейчас в обществе», — подчеркнул Ашимбаев.

В свою очередь политолог Эдуард ПОЛЕТАЕВ рассказал о главных вызовах, с которыми пришлось столкнуться Токаеву в своей деятельности.

«Одним из самых последних и очень серьезных вызовов для президента стали паводки. Об этом свидетельствует то, что он выступил с обращением к народу и сказал, что все будет под его контролем. При этом ЧП местного масштаба были объявлены в 10 областях. Вообще, паводки довольно сильно повлияли на развитие Казахстана, из-за них отменили ряд международных мероприятий, пришлось разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим. Все силовые ресурсы были брошены на борьбу со стихией, и здесь гражданская идеологическая подготовка была хорошо проведена, казахстанцы выделили большой объем помощи пострадавшим, олигархи не остались в стороне», — сказал он.

При этом паводковая ситуация еще полностью не решена, предстоит выплатить компенсации тысячам казахстанцам и восстановить инфраструктуру.

«Я думаю, мы позже увидим, как паводки ударили по экономике Казахстана, когда станет известен ущерб и количество затраченных средств на их ликвидацию. Мы поймем, сколько школ можно было построить на эти деньги. Это, конечно, был очень серьезный вызов для Токаева, но я считаю, что он с ним справился. Президент не игнорировал ситуацию, а посетил несколько регионов и лично ознакомился с тем, что там происходит, и убеждал население, что ситуация под контролем, вопросы решаются. В конечном итоге люди сплотились и поверили в Справедливый Казахстан, потому что власть продемонстрировала свою адекватность, решительность и оперативность в данной ситуации», — считает политолог.

В этой ситуации президент продемонстрировал очень прагматичный и деловой подход, в конце концов, это нормальный мужской поступок, добавил он.

«Главным вызовом для Токаева за годы правления, безусловно, стали январские события, где все точки над i еще не расставлены. Об этом свидетельствует последнее задержание экс-министра МВД Ерлана Тургумбаева. Как я понимаю, еще даже не все оружие нашли в схронах. Это долговременная, болезненная рана на теле Казахстана, которая будет еще саднить и проявлять себя. К счастью, президент сумел сохранить власть и укрепить ее, а также избавиться от имиджа двоевластия в казахстанской политической элите. В целом он показал себя как политический боец», — отметил Полетаев.

Между тем, по словам экономиста Бекнура КИСИКОВА, одной из важных инициатив Токаева за последнее время стала борьба с лудоманией и наркоманией.

«Наркомания — это большая социальная проблема, на которую, я считаю, должны быть брошены все силы не только госаппарата, но и общества. А еще посмотрите, как быстро сейчас распространяется лудомания, уже много кейсов, когда люди берут кредиты, чтобы делать ставки и так далее. Буквально 20 лет назад у нас не было таких проблем, как быстро нам навязали эту культуру, и нужно это все регулировать. Мы не должны идти на поводу западных трендов и все принимать, нужно смотреть, насколько они нам подходят», — высказался он.

Эксперт также отметил инициативу по борьбе с бытовым насилием и гендерным неравенством.

«Наши мужчины должны научиться уважать женщин и на другом уровне выстраивать диалог. Мы слишком патриархальны и консервативны в этом отношении. У нас нигде не готовят к браку, нет института уважения к женщинам, гендерного баланса. Эти вопросы поднимаются только на уровне частных и общественных инициатив. Хорошо, что президент на самом высоком уровне начал поддерживать эти вопросы. Я давно занимаюсь гендерным равенством, посещал много кризисных центров, там ужасные ситуации. Многие даже не задумываются, насколько глубока эта проблема. И она еще не решена в Казахстане, но уже появился информационный импульс», — отметил он.

Виктор ДОЛГОВ – ««Слышащее государство» почти не слышит: почему идея потерпела фиаско?» — В самом начале первого президентского срока Касым-Жомарт ТОКАЕВ озвучил новый концепт для идеологической сферы Казахстана – идеологему «слышащее государство». Предполагалось, что в рамках этого концепта органы власти всех уровней повысят степень своей открытости при взаимодействии с гражданами, будут более оперативно реагировать на их обращения – и, как следствие, система обратной связи между госорганами и обществом станет более эффективной.

После событий января 2022 года общественный запрос на смену внутриполитического курса стал еще более острым. Акорда попыталась работать в данном тренде, старалась придерживаться риторики создания некоего «Нового Казахстана», выбрав в качестве ключевой его характеристики идеологему «справедливости». А главным механизмом достижения этой самой справедливости было обозначено «слышащее государство».

Однако все чаще различные инициативные группы граждан сталкиваются с откровенным саботажем чиновников – всевозможные петиции, открытые письма, проблемы, поднимаемые в многочисленных общественных советах при госорганах, остаются вне формата работы госаппарата. Концепт «слышащего государства» не вышел за пределы стандартного функционирования пропагандистской машины.

Ключевая причина заключается в конфликте интересов: вертикаль власти реализует одни решения, а общественный запрос формирует другие – зачастую противоположные. И среднестатистический чиновник стоит перед выбором: выполнять инструкции, спущенные сверху, или идти навстречу общественному мнению. Вполне понятно, что игнорирование поручений в рамках властной вертикали грозит чиновнику увольнением. А потому учет общественного мнения происходит только в ситуации особо резонансных событий или процессов. Таких, которые замолчать не получится.

Это не значит, что бюрократия не ориентируется на общественное мнение – как раз наоборот. Если в информационном поле всплывает потенциально «выигрышная» для имиджа чиновников тема, то она будет «отработана» — с тем, чтобы получить максимум публичной поддержки при минимуме усилий госорганов. Но подобную работу нельзя назвать системным взаимодействием с гражданским обществом. Это просто попытки «плыть по течению». Никаких шагов по формированию общественных ожиданий бюрократия не предпринимает.

А потому и идеологема «слышащего государства» оказалась мертворожденной – она будет работать только в том случае, если обсуждаемую общественную инициативу доведут до высшей властной инстанции. И уже затем, оформившись в виде поручения президента или премьер-министра, она будет ретранслирована на нижние этажи исполнительной вертикали.

Но имеется и масса обратных примеров, когда общественные запросы не отвечают интересам «новой элиты», а потому игнорируются органами власти. Взять, скажем, тему, касающуюся пересмотра кабальных соглашений о разделе продукции с западными транснациональными корпорациями в углеводородной сфере. Многие гражданские активисты требуют, по крайней мере, опубликовать эти соглашения (сейчас СРП закрыты для общественного ознакомления под предлогом коммерческой тайны). Однако Акорда глуха к этим призывам, поскольку гарантировала западным корпорациям неизменность «правил игры», рассчитывая на лояльность Запада в отношении «новой элиты».

Работа многочисленных общественных советов, да и Национального курултая тоже вызывает вопросы. Сложилась практика, когда составы подобных консультативно-совещательных советов при любом из госорганов утверждаются руководителями последних, которые, понятное дело, стараются подобрать тех, кто не станет их критиковать. А раз так, то очевидно, что особого смысла в подобных «консультативно-совещательных органах» просто нет. В лучшем случае они будут подвергать критике работу госоргана по периферийным вопросам, не затрагивая ключевые, наиболее острые темы.

Таким образом, за пять лет, прошедшие после появления идеологемы «слышащего государства», первоначальный смысл данной инициативы потерялся. Остались только мифологические конструкции, не имеющие никакого практического приложения. Текущая политическая практика мало чем отличается от периода правления «старой элиты»: те же самые «внутричиновничьи междусобойчики», тот же передел сфер влияния в бюрократической системе и в бизнес-сфере…

Анна ВЕЛИЧКО – ««Еще не всех причастных к приватизации 90-х посадили» – эксперты о либерализации экономики» — В первой декаде мая Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал указ «О мерах по либерализации экономики Казахстана». Документ предполагает постепенный уход государства из экономики и, в целом, встречен экономистами, финансистами и бизнесменами очень позитивно. Однако, каждый взрослый казахстанец подтвердит: что-то похожее мы уже слышали и проходили когда-то. Не вернет ли либерализация Казахстан в хаос и разруху 90-х?

Финансовый аналитик Расул РЫСМАМБЕТОВ считает, что в данном вопросе промедление куда предпочтительнее спешки и возможных ошибок, с ней связанных.

«Я внимательно прочитал указ Президента, и могу сказать, что его подписание и опубликование – всего лишь отправная точка. Для того, чтобы прописанные в указе нормы начали работать, необходимо внести поправки в несколько десятков законов, в том числе – о деятельности нацкомпаний, Нацбанка и многие другие. Причем это не такие поправки, которые могут быть приняты одним днем. Тут думать надо, просчитывать различные риски», — говорит эксперт.

Он напоминает – у Казахстана уже были попытки либерализовать экономику. И даже приватизация, которая указана как один из необходимых шагов на пути либерализации, проводилась в Казахстане 2 раза за последние 30 лет.

«У нас уже были две приватизации. И мы до сих пор не всех виновных в огрехах первой приватизации пересажали! Есть вопросы по второй приватизации – насколько успешной она стала и почему в нее были включены те или иные объекты?», — напоминает он.

Поэтому, по мнению Расула Рысмамбетова, сейчас крайне важно не торопиться, а вспомнить о поговорке «Семь раз отмерь – один отрежь»: разгосударствление не предполагает ведь полного ухода государства с рынка, оно подразумевает под собой в том числе – частичную продажу долей, передачу активов в доверительное управление и многое другое.

«Если включим сейчас режим «Беги – Хватай», то уже в 2030 – 2035 годах придется арестовывать тех, кто был причастен к приватизации 2024 — 2025 годов. Поэтому надо проводить приватизацию медленно и понемногу: 1% продать, 5… Но отсюда вытекает другая проблема. Сейчас в управленцах наших Нацкомпаний чаще всего никак не представлены интересы миноритариев. Для этого надо пересмотреть правила назначения независимых директоров нацкомпаний. Так что, повторюсь, либерализация – процесс очень неспешный», — резюмирует Рысмамбетов.

Главный риск — чиновники

Экономист Жанат НУРГАЛИЕВ согласен с тем, что данный приказ, во всяком случае в вопросе снижения числа монополий в Казахстане, — прямое руководство к действию.

Что же касается иных ключевых моментов указа, то, как считает экономист, они тоже могут быть позитивными, если, конечно, чиновники добросовестно подойдут к своей работе.

«Например, прямое поручение Президента – мораторий на создание новых «дочек» и «внучек» квазигоскомпаний. Но мы видим, что при этом создаются различные структуры в самих госструктурах. Часть из них, после отмены моратория, вполне могут быть преобразованы в нацкомпании. И это будет не совсем правильно, ведь ключевая задача все же уйти от столь масштабного участия государства в экономики», — подчеркивает он.

Еще одним, очень рисковым процессом, Жанат Нургалиев считает приватизацию госактивов, которая также предусмотрена в обширном плане либерализации.

«Приватизация всегда имеет риски, главный из которых – стратегические активы могут попасть к недобросовестным частникам за бесценок. Но я все же надеюсь на то, что в этот раз мы сможем избежать тех проблем, с которыми столкнулись при приватизации в 90-х годах. Надеюсь, что государство наконец отдаст в рынок те активы и объекты, которые не являются стратегическими и таким образом сократит расходы на их содержание. Для этого и создается специальный контролирующий орган при АЗРК», — напоминает он.

…А кто выжил — молодец

Экономист Арман БЕЙСЕМБАЕВ придерживается альтернативного мнения по поводу приватизации. Он считает, что в 90-е она Казахстан точно не приведет.

«Сравнение с 90-ми сейчас неуместно. Потому что тогда было не просто приватизация, а настоящая смена формации. От плановой экономики мы переходили к рыночной. Переход этот, конечно, был болезненным. Я сам ребенок 90-х, и помню как это было, когда была полная деинтеграция, отсутствовали элементарные знания о том, какой должна быть приватизация.

Сейчас у нас есть и память о тех ошибках, и понимание что такое рыночная экономика, и даже ее основы в государстве есть. Элементарно – есть знания о том, как действительно должна вестись приватизация, сколько стоят те или иные активы, как ими управлять и прочее», — объясняет он.

Как уверен эксперт, сейчас государство в Казахстане все же достаточно сильно, чтобы проконтролировать ход приватизации и добиться того, чтобы ценные активы не ушли «с молотка» за бесценок и не достались нечестным людям.

В то же время, как подчеркивает экономист, либерализация – это очень сложный и болезненный для общества и страны процесс.

«Как правило, при разгосударствлении экономики рост безработицы и рост цен – неизбежны. Переход на рыночные рельсы нельзя провести бесшовно. И задача государства в данной ситуации – помочь своим гражданам. Это могут быть повышенные пособия по безработице, это могут быть какие-то спецпрограммы для малоимущих слоев населения и так далее», — говорит Бейсембаев.

Вместе с тем, если оценивать то, что происходило в Казахстане в 90-е беспристрастно, то, как подчеркивает Арман Бейсембаев, именно та шоковая терапия позволила казахстанцам в полной мере наслаждаться сытыми «нулевыми», потому как процветание тех лет стало возможным именно благодаря проведенным в 1990-х реформам.

«На волне «сытых» нулевых, мы стали постепенно сворачивать все рыночные реформы 90-х. и это привело к тому, что государство настолько глубоко залезло в нашу экономику, что фактически подавило многих экономических агентов. По сути, мы пришли к тому, что в Казахстане фактически нет независимого бизнеса или капитала», — отмечает Арман Бейсембаев.

Поэтому он, как экономист, приветствует идею о либерализации казахстанской экономики.

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