Россия примеряет никаб

Предложение запретить в РФ «одежду террористов» встретило активное сопротивление

У северного соседа новый скандал в медийном пространстве. Бурно обсуждается предложение Валерия Фадеева, председателя Совета по правам человека при президенте, запретить в стране ношение никаба, мусульманской женской накидки. Или скорее, платка, закрывающего лицо и оставляющего узкую полоску для глаз. Вокруг этой проблемы ожесточёно спорят сейчас депутаты, публицисты и муфтии. СМИ и блогеры проводят онлайн-голосования. Результаты этих голосований вызывают новую волну полемики.

Откуда такие страсти? Настоящие причины вслух не проговариваются. Но, судя по всему, одна часть российской общественности решила, что запрет никаба необходим, чтобы обозначить границы «исламизации» России. Установить некие пределы, которые должны существовать в стране, где государствообразующий народ – христианский. А другая часть общественности это поняла и принимает меры.

Никаб очень подходящий предмет для запрещения. Во-первых, эта накидка не является традиционной для мусульман России и соседних государств. Её носят в Саудовской Аравии и некоторых других странах Ближнего Востока. «Вот пускай там и продолжают носить», – говорят сторонники запрещения никаба.

Фото из открытых источников

Во-вторых, никаб это проблемный предмет одежды с точки зрения общественной безопасности. Он позволяет спрятать лицо, уклониться от идентификации. Поэтому никаб довольно часто используют террористки. Иногда его надевают и мужчины. Те, которых разыскивает полиция. Они переодеваются в женское платье, накидывают на голову никаб и проходят мимо камер и полицейских кордонов. В-третьих, против ношения никаба – именно как предмета, позволяющего нехорошим людям прятать лицо – выступает Рамзан Кадыров. Он даже обращался к чеченским девушкам и женщинам с соответствующими разъяснениями: это не наша традиция. Для чеченки достаточно носить платок. Муфтий Чеченской Республики в 2020 году вообще прямо заявил: ношение никаба ведёт к терроризму.

С такими аргументами и такими сторонниками авторы идеи запрещения никаба уверенно рассчитывали на успех. Но не тут-то было. Сразу несколько заметных общественных деятелей РФ, в том числе депутаты Государственной Думы, выступили с критикой предложения Валерия Фадеева. Заявили, что Россия сегодня укрепляет отношения со странами Востока, очень нуждается в их дружбе и поддержке, а запрет никаба способен подорвать эти усилия. Многие российские мусульмане, по мнению этих общественных деятелей, тоже могут не понять такое решение. И вообще оно будет неконституционным.

После этого в телеграм-канале РБК было проведено онлайн-голосование. Читателям предложили высказать своё отношение к идее запрещения никаба. Это голосование дало удивительный результат. Вначале с большим отрывом лидировали сторонники запрета. Но затем в короткий срок и рекордными темпами их оппоненты «сравняли счёт». В итоге получилось 46 процентов «за» и ровно столько же против. При том, что мусульмане в России составляют пять-шесть процентов населения.

У некоторых соседей РФ, например, в Узбекистане никаб законодательно запрещён. Это имеет простое и ясное объяснение. Узбекские начальники хорошо понимают, что аравийский платок – всего лишь один из элементов (не первостепенный, скорее это просто маркер) проникновения в страну опасного для светской власти явления. Грозной силы, которая способна эту власть снести. Поэтому узбекским спецслужбам и местным органам управления дана команда не церемонится с представителями этой силы и пресекать все попытки её продвижения. В том числе продвижения через внешнюю атрибутику, через короткие штаны, бороды без усов и те самые никабы.

Похожую позицию – в каких-то элементах ещё более жёсткую – занимают власти Таджикистана. Им, как и узбекским начальникам, можно не бояться обвинений со стороны ревнителей веры. В России же с её многоконфессиональностью предпринимаются попытки отстоять аравийскую накидку с позиций защиты интересов мусульманства как такового. С позиций его растущего влияния.

История, как оказалось, имеет обратный ход. Было время, и не такое уж давнее, 60-е годы XX века – когда не только в Алма-Ате, но и в Тегеране девушки ходили в мини-юбках, слушали рок-музыку и были почти так же свободны в отношениях, как их немецкие или шведские ровесницы. Они думали, что все хиджабы и никабы остались в прошлом. В те же годы, кстати, в СССР был снят знаменитый фильм «Белое солнце пустыни». Полный снисходительного, насмешливого отношения к пережиткам мусульманской старины. Фильм до сих пор любят и знают на постсоветском пространстве. Однако сегодняшние тенденции таковы, что он может попасть под запрет как разжигающий межнациональную и межконфессиональную рознь. Там черноволосые женщины, закрываясь подолом от мужского взгляда, обнажают аппетитные животики. И вообще, разве вы не видите, что авторы фильма непочтительно относятся к традициям Востока?

Но пока это кино ещё остаётся культовым, и противники никаба извлекают из «Белого солнца пустыни» сильный аргумент в поддержку своей позиции. Помните, говорят они, как бандит Абдулла задушил Гюльчатай, надел её паранджу и убил потерявшего бдительность красноармейца Петруху? Вот то-то же.

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