Казахская дочерняя государственность: путь к взрослению

Невозможно потерять то, чего у тебя нет, - именно поэтому наши этно-патриоты так отчаянно отстаивают приоритет независимости

Дочки-матери

В бизнесе статус «дочернее предприятие» нисколечко не обиден. Наоборот, если вы вице-президент какой-нибудь казахстанской «дочки» транснациональной компании, или просто в штате, считайте, жизнь удалась! А вот слова «дочерняя государственность» как-то не в обиходе, и даже сама попытка приложить их к любому члену ООН заведомо несет в себе обидный контекст.

Между тем, как раз исторически сложившихся материнских государственностей в современном мире не так уж и много, причем большая их часть – ныне «бездетны», однако и «дочек» в современной геополитике все равно больше, чем породивших их «матерей».

Глубинная государственность

Главный признак государственности, не являющейся дочерней с самого рождения или переросшей уже дочерний возраст, это наличие «дип стейта» — таких глубинных элит, которые способны самостоятельно обеспечивать устойчивое существование и воспроизводство аппарата власти, общественного устройства и неразрушающее взаимодействие того и другого.

Почти все государства такого рода заплатили за право самодостаточности высокую историческую цену – через кровопролитные войны с соседями или внутри себя самих. Как правило, именно войны на самовыживание и истребление не вписывающихся структурируют правящие элиты, общества и население в целом, объединяя взаимным признанием способов и иерархий властвования, моральных и этических ценностей верхов и низов.

Так, империю Чингисхана образовали и поддерживали такие структурные элементы, как правящий «золотой род», многонациональный и разноплеменной народ, собранный в единое войско. И установка на завоевание мира при принципиальном отвержении оседлости. По ходу исчерпания военно-завоевательного потенциала империя породила множество дочерних государственностей, часть из которых дожила и до современности, не по разу уже поменяв родителей или, наоборот, полностью переродившихся в таковых.

К примеру, сталинский СССР вместе с маоистским Китаем смело можно считать историческим воспроизведением империи Темуджина времен его внука Хубилая. Так и современная Россия, пошедшая от Московского царства – бывшего улуса Золотой Орды, является ее прямым восприемником. При том, что Ордынская историческая основа с трудом уже проглядывает через совсем уже иные составы и способы формирования российских «глубинных элит» и способов властвования. Но и при том, что никто со стороны, при любых прикладываемых усилиях, не в силах воздействовать на собственный генезис и политический суверенитет российской власти.

Откуда есть-пошла казахская государственность и сами казахи?

Казахи, когда бы и от кого бы не пошло это название, есть та совокупность примерно десятка исторических степных народов и крупных родов, которые были не просто частью народа-войска, но и пронесли заветы Мэнгелик-Империи почти до наших дней. Признание права властвования над собой исключительно султанов-чингизидов, отмененное только Белым царем и лишь в позапрошлом веке, сохранение кочевья, как образа существования и мировоззрения вплоть до начала прошлого века – именно казахи имеют наибольшее право считать Чингисхана своим прямым предком.

Казахская же государственность, пошедшая от Казахского ханства, выделившегося из государства кочевых узбеков по ходу распада Большой орды, по тем временам была, можно сказать, как дочерней, так и суверенной, — об этом пусть спорят историки. Зато касательно советского периода формирования казахской нации и казахской государственности, — они, несомненно, имели место, и, несомненно, как полноценно дочерние. В ничуть не обидном и именно полноценном качестве, ровно в том же, в каком и другие народы и республики Союза.

Казахская государственность на историческом и современном фоне

Точно также без всякой обидной подначки нынешнюю государственность Республики Казахстан мы должны именовать казахской. В силу заполнения аппарата власти и квазигосударственных бизнес-структур почти одними казахами, и в силу конституционного постулирования наличия в Казахстане именно казахской нации.

Смотрим на нынешнюю казахскую государственность: способны ли «глубинные элиты» самостоятельно генерировать власть и поддерживать ее устойчивость? Ответ отрицательный.

В самом деле, если исторические феодальные государственности формировались на сословной градации и праве династийного наследования, то переход к капитализму потребовал введения формального гражданского равенства и формирование власти через выборы. Феодальное право наследования в Степи было отменено безвозвратно, однако и механизму демократических выборов по ходу превращения Казахской ССР в Республику Казахстан появиться было неоткуда.

Суть в том, что регулярные перевыборы в реально-капиталистической системе есть способ поддержания как раз неименной власти «дип-стейта» — обладателей промышленного, финансового и концептуального капиталов в данной стране. Выборы в буржуазно-демократической системе есть полный аналог родившегося в ней же современного спорта. Регулярные чемпионаты внутри, допустим, хоккейной или футбольной лиги, когда под рев трибун высококлассные профессиональные команды реально бьются за не всегда предсказуемый результат, однако по согласованными хозяевами клубов строгим правилам, при объективном судействе, разветвленной тренерской, медицинской, рекламной и прочей инфраструктуре.

Если основу спорта образуют национальные федерации, то основу избирательной системы составляют политические партии – именно через них структурируется «дип стейт» данной страны и, наоборот, сами партии отражают структуру «глубинного государства». Партий может быть любое количество, однако системообразующих – не более двух-трех, через них и осуществляются прямые-обратные связи между массовым избирателем и реальными хозяевами страны. Соответственно, вся политическая конкуренция в системе с реальными выборами осуществляется исключительно в рамках партийной деятельности. В системах парламентского правления – непосредственно, в президентских – опосредовано, однако никакой президент, депутат или мэр не может появиться ниоткуда, — только через тот или иной партийный отбор.

Выборы в Казахстане, что вода для сахара

Представим на минутку, что мы в Казахстане решим всерьез применить такую систему: конкурентное выдвижения кандидатов и честный подсчет поданых за них голосов. Нет, такое представить невозможно!

Разумеется, не все будет определять трайбализм, однако на результате все равно скажется раздробление голосов между выдвиженцами разных жузов и наиболее многочисленных родов, с гарантированным неполучением хоть кем-то убедительного большинства и с гарантированным несогласием всех проигравших.

А потому безальтернативный способ воспроизводства власти при сохранении ее устойчивости у нас – это «рисовать» выборы. Что мы и имеем все три десятилетия независимости: к заранее известному победителю на очередных (всякий раз внеочередных) президентских выборах добавляются два-три искусственных «соперника», квази-серьезных либо откровенно потешных. Но и при такой «конкуренции» явку избирателей, как и результат победителя тоже приходится «дорисовывать», и даже не из лизоблюдства, а элементарно ради сохранения авторитета и устойчивости президентского правления.

Соответственно, правящий таким образом глава государства никак не может допустить под собой никакого свободного партийного шевеления, поэтому парламентские выборы тоже «рисуются».

Внешняя легитимность, либо гражданская война

Все: круг замкнулся: президентская власть генерируется не через партии, партии не генерируют власть, а выполняют декоративно-обслуживающую функцию. Самое щекотливое следствие такого «самовоспроизводящегося» президентского правления: источник первоначальной властной генерации внутри такой «дочерней» государственности находится не может, иначе – гражданская война.

Исходный импульс властной легитимности должен привноситься снаружи, что мы тоже и наблюдали все годы независимости. Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев получил первичную власть от Московского Политбюро, все последующее – производно. А что касается выбора времени и обстоятельств президентского транзита – весь контекст, до Кантара и после, плотно укладывается в события, предшествующие российскому ультиматуму насчет возвращения НАТО в границы 1997 года и началу СВО.

Во всяком случае, мы помним, в пред-транзитные времена Елбасы брал с собой для представления Бараку Обаме и королеве Елизавете свою дочь, тогда как вторым президентом стал Касым-Жомарт Токаев. Совершивший, сразу после назначения, визит в Москву.

Кстати сказать, «продукт Назарбаева» Имангали Тасмагамбетов, отправленный было на пенсию, возвращен на «союзный» пост в ОДКБ – эдакая многозначительная «подстраховка».

Американская мачеха

А вот что касается экономического наполнения казахской государственности – оно еще в гораздо большей степени «дочернее», но … с переориентацией уже на Западных «приемных родителей». В однополярные времена как раз это и обеспечивало устойчивую «многовекторность» нашей государственности, ныне же политическая и экономическая основы угрожающе разъезжаются в разные стороны. Демонстрацией чего и является категорическая неспособность правительства и самой АП выполнить-таки поручения президента по актуализации Национального плана развития и подвести хоть какую-то программную основу под содержащиеся в предвыборной программе и оглашаемые в посланиях народу президентские целеполагания.

Суть в том, что вмененная нам «либеральная» экономическая модель, на самом деле – колониальная, как раз и привела к деиндустриализации и «сервисному» качеству национальной экономики, к крайнему разрыву между богатеющей верхушкой и массой казахстанцев, тратящих большую половину доходов просто на пропитание. А потому обещаемые президентом изменения и ставящиеся им перед правительством задачи категорически не реализуемы в такой модели.

Вплоть до транзитного времени программная деятельность правительства обеспечивалась, в основном, иностранным консалтингом и ориентировалась на стандарты Организации экономического сотрудничества и развития, эдакого экономического аналога НАТО. Показательно, что объявленный президентом Токаевым в прошлом году неактуальным «Национальный план развития до 2025 года» закачивался целью – имплементацией стандартов ОЭСР и подачей заявки на вступление. В нынешних условиях такая цель, разумеется, неактуальна, однако вне вмененных им либеральных догматов, работающих на консервацию экспортно-сырьевой и внешне-инвестиционной зависимости, правительственные экономисты мыслить не могут.

Судьба сиротская

И здесь нас подстерегают две идущие друг за другом беды. Одна уже пришла: это неспособность правительства, вместе с придаточным парламентом, решать, в рамках привычной модели, накопившиеся в экономике проблемы. Наиболее выпукло это проявляется в энергетике: бесконечное откладывание референдума при отсутствии внятного плана развития мощностей даже на ближайшие годы, бессовестное навязывание ВИЭ с принудительным закупом и без обязательств участия в пиковом графике, бестолковые попытки решения тарифной проблемы через изгнание с рынка «нерегулируемых», а затем и «гарантирующих» ЭСО … все это показатель того, что масштаб накопившихся в отрасли проблем элементарно вышел за пределы профессиональной и организационной компетенции участников и руководителей энергетического производства.

Вторая беда еще только подступает – с внешнего фронта. Война на Украине идет как раз за зачистку исторического имперского пространства от враждебного присутствия и чужого влияния. А близящийся переход военной стадии в политическую освобождает для России возможность уделять больше внимание и нашим краям.

Нет, речь категорически не о том, что наша государственность рискует быть насильно возвращенной в прежнюю «семью». Наоборот, самый большой риск для казахской государственности – остаться на «сиротском» положении. Россия еще только ищет новый имперский формат, но с самого начала примеряет его исключительно на себя. Если брать исторические налоги, то строится, похоже, не «Новая Орда», а «Москва – третий Рим» — самодержавное государство с консервативными ценностями. Дружащее с соседями, использующее их, но никак не берущее на себя их заботы.

Чтобы войти, надо построить

Да, читатель понимает нас совершенно правильно: наше глубочайшее убеждение состоит в том, что лучшее будущее для Казахстана, для казахстанцев и для казахов – войти в союзную государственность. Однако таковой пока просто нет, что демонстрирует даже Союзное государство Россия-Беларусь, за четверть века так и остающееся промежуточным.

Обсуждать, каким мог бы быть союзный формат, позволяющий бывшим «братьям» оставаться не на периферии строительства индустриально самодостаточной и технологически суверенной экономики в пост-однополярном мире, а в составе индустриально-технологического, научно-образовательного, социально-гуманитарного и мировоззренчески-смыслообразующего ядра, пора, конечно.

Но прежде, чем ссориться насчет вариантов, стоит осознать главное: примыкать предстоит не к чему-то, строящемуся без нас, а к тому, что, возможно, удастся создать – совместными усилиями. В том-то и дело, что делегировать на союзный уровень ту часть военной, инвестиционно-финансовой и прочей необходимой для общего экономического и политического пространства компетенции, можно лишь вполне обладая ею внутри собственной государственности.

Другими словами, из 100% проблематики участия или неучастия в союзном строительстве, 95% — это проблемы изжития детского синдрома внутри нашей собственной казахской государственности. Только всерьез повзрослев самим, мы имеем шанс войти в давно знакомую, однако совершенно новую и растущую семью.

Взросление – процесс самостоятельный

Невозможно потерять то, чего у тебя нет, — именно поэтому наши этно-патриоты так отчаянно отстаивают приоритет независимости! На самом деле, единственно, в чем Казахстану предоставлена самостоятельность, так это в про-казахской кадровой политике. Да и то, если откровенно, заполнение госаппарата и квази-госкомпаний националистически и прозападно настроенными кадрами тоже идет под опекой западных посольств и грантодателей.

Ребенка никто не может превратить во взрослого, — повзрослеть может только он сам. Скажите, много ли за все годы независимости мы видели настоящих государственников во власти?

Напрягая память и воображение можно назвать три-пять фамилий, и то вокруг каждой из них тут же возникнут яростные споры. Так будет ли устойчива казахская государственность, если наш «дип стейт» это непрерывно меняющийся с назначением и потерей должностей набор представителей семейных, трайбалистских и корпоративных кланов?

Ребенок по природе своей – эгоист, ни за что не поделится любимой игрушкой с играющими в общей песочнице. Для ребенка главное не то, что есть во взрослом мире, а что ему кажется и чего ему хочется. Так не пора ли повзрослеть и уйти от привычно уютной двусмысленности насчет того, этническое или все же гражданское наполнение у казахской нации, насчет того, какой все же язык в Казахстане реально государственный и что необходимо для подтягивания казахского языка до государственного уровня. Каковы должны быть квалификационные требования по владению обеими государственными языками при занятии государственных должностей для надежного закрепления власти в казахском государстве за казахами, при ясных и прозрачных возможностях для не казахов. И точно ли над всеми русскоязычными казахстанцами, не собирающимися ни на какую госслужбу, так и должна висеть законодательная обязанность овладения казахским языком, скоро уже сорок лет как неисполняемая, но и не отменяемая.

Короче, нужен серьезный, по-взрослому, разговор. Тем более, что настоящих элитных представителей глубинной основы казахской государственности, – казахов и не казахов, у нас в стране достаточно. Никак не меньше, чем в других нациях и государствах.

Начнись такой разговор в общественном поле, тогда и нашему правительственно-депутатскому «дип стейту» не отсидеться в своей песочнице.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал