Что волнует душу казаха в конце мая

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Казахские подкасты и русский язык» — Мир казахских YouTube-каналов с солидной аудиторией от 150 000 подписчиков до свыше полумиллиона довольно обширен. Речь прежде всего о тех ресурсах, которые работают в направлении аналитико-политического, социально-общественного, отчасти культурологического, историософского, гуманитарного и других дискурсов. Среди них всех наиболее журналистским, наверное, стоит назвать канал «Уақыт көрсетеді». Его создатель и ведущий Нурсеит Жылкышбай – выходец из телевизионной журналистики. Среди своих коллег он является чемпионом по числу подписчиков, причем не только в казахском сегменте, а в целом по всему Казахстану. Он первый среди всех каналов публицистическо-информационного характера перешагнул в прошлом году полумиллионный рубеж по числу подписчиков.

Этот человек, выехав в Ташкент, сделал занимательнейшее интервью с Салимом Абдувалиевым, который считается одним из самых влиятельных и авторитетных (в неофициальном смысле – прим. авт.) людей Узбекистана (недавно он был арестован). Причем интервью Нурсеит Жылкышбай провел на русском. Недавно, и тоже на русском, он взял очень дерзкое, в плане нетривиально прямых, почти провокативных вопросов, интервью с легендой смешанных единоборств, Последним Императором, самим Федором Емельяненко. В комментариях под интервью царил ад.

Но в плане промоушена никто ничего не потерял. Федор показал себя во всех смыслах сдержанным и «правильным россиянином», а Нурсеит — напористым интервьюером. Разумеется, таков он и на родном, казахском. Свыше миллионов просмотров набирали его интервью с одной из бесчисленных жен-подруг младшего брата первого президента Казахстана — она была в свое время популярной певицей, а потом находилась на содержании известного акима из знойного Шымкента. Хорошо посмотрел народ интервью с первой супругой Заманбека Нуркадилова. Меньше набирал даже скандальный ваххабит Бекболат Тлеухан.

Рабочим и профильным у Нурсеита остается казахский язык, но, несмотря на определенные трудности с произношением и прочим, интервью на русском языке у него не менее интересны и живы.

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Есть и другие YouTube-каналы, которые по факту казахскоязычные, но тоже делают передачи на русском, и даже чаще, чем Нурсеит Кылышбай. Речь идет о видео-подкасте Abay Live, который делает Абай Сейфолла.

Темы он поднимает актуальные, персоны к нему приходят тоже далеко не простые. В прошлом году, в ноябре у него был Асхат Ниязов – известный блогер-журналист. Подкаст назывался «Мне страшно»: кто пытался купить Асхата Ниязова и как беднеет народ». Ниязов – казах из Омска, его рабочий язык – русский. Поэтому Абай и проводил беседу на русском.

В январе текущего года Абай записал насыщенную крайне любопытными фактами, интересную беседу со знаменитым юристом, политиком Тагиром Сисинбаевым — «Самый страшный судья Казахстана. Смертные казни, Бергей, Жакиянов, смерть Головкиных. Тагир Сисинбаев».

В апреле с известным бизнесменом и общественным деятелем Раимбеком Баталовым — «Кто контролирует бизнес в Казахстане? Рейдерство, сбор взносов и санкции. Раимбек Баталов».

Наконец, 1 мая — подробное интервью со своим коллегой, старейшим медиаменеджером РК, главным редактором «Новой газеты» в Казахстане Александром Краснером. Запись носила такое острополитическое название «Российская пропаганда в Казахстане. Свобода СМИ, Казахстан Новый? Александр Краснер».

Качество этих затесавшихся на казахский канал русскоязычных видеоматериалов вполне приемлемое, не выше и не ниже основного пула всех передач Abay Live.

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В стране, где по большому счету коммуникация между гражданами ведется на двух основных и отнюдь не родственных языках, есть свое, только нам присущее своеобразие. Это казахско-русское или, если угодно, русско-казахское двуязычие. Оно особенно проявляется на таком популярном и оригинальном YouTube-канале, как Dope soz. Арсен и Жомарт, два молодых человека, делают свои выпуски и на казахском, и на русском языках, а то и перемежая их прямо в потоке передачи. Могут без приглашенного гостя-спикера говорить друг с другом, переходя с казахского на русский и обратно. Плюс парни знают английский. Месяц тому назад к ним в студию приходила иностранка (университетский преподаватель), освоившая казахский язык — «Rocky Journeys: Қазақша үйренуге не кедергі, USA & KZ ұқсастығы, Техас ерекшелігі, M-word». За 9 месяцев она выучила русский. Параллельно учила и государственный язык РК, хотя заметила, что хороших преподавателей и учебных пособий по казахскому довольно мало. С ней хозяева студии общались, используя в одинаковой мере английский и казахский языки.

После иностранки у них было ровно четыре записи. Из них одна — чисто на русском языке. Хозяев не было в кадре, студия была отдана популяризаторам казахской истории и ее исследователям Радику Темиргалиеву и Жаксылыку Сабитову — «Мы – наследники Золотой Орды (Хроники Радика)».

Был выпуск на русском с известным стендап-комиком — «Александр Меркуль: Мы все казахи, смешные стереотипы, наказание за шутки, юмор в контексте». В принципе, можно было бы поговорить и на казахском, потому что гость прекрасно его понимает, у него великолепное произношение, явно большой словарный запас. Но пока, как он сам сказал, Александр не совсем готов общаться только на казахском.

И, наконец, два казахских выпуска с современными интеллектуалами и культуртрегерами Санжаром Керимбаем (29 апреля) и Галымом Жусипбеком (20 мая) — «Санжар Керімбай: Қазақы ислам, Ұлт құру, Астрология vs дін, Құл болу» и «Ғалым Жүсіпбек: Зорлық жүйесі, Сталин ұлтшылдығы, мәдени архаизация, ашаршылық зардабы».

Получается, из пяти последних выпусков современного и одного из самых оригинальных YouTube-каналов страны, было три казахских во всех смыслах. Это веяние нового времени — если пролистать продукцию этого канала, то заметно, как со временем рос и расширялся казахскоязычный контент.

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Айдын ОЛЖАЕВ – «Школы Казахстана выращивают русскоязычное население» — Педагог Ақмарал ШАТЕМІРҚЫЗЫ подсчитала количество школ в городах Казахстана, где дают знания только на казахском языке. По мнению многих, результаты оказались удручающими.

Например, в Алматы насчитали 216 государственных школ, из них только 76 казахские, это лишь 35%.

В городе Шымкенте 150 школ, но только 60 из них на казахском языке, то есть 40%.

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«Какой ужас, в XXI веке, когда Казахстан, по словам чиновников, уже давно бороздит просторы развитых 50 стран, по всей стране маленькие дети гибнут, падая в ямы уличных туалетов», — пишет журналист Камшат ТАСБОЛАТ.

— Неужели в Казахстане нельзя было до сих пор ввести утверждённые стандарты по обустройству уличных туалетов в частных домах? Делать меньшие размеры отверстия в полу туалета так, чтобы не могли туда упасть дети и животные? — говорит журналист.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Казахский язык получил право влиять на политические процессы» — На портале Аbai.kz вышел материал Әбдірашит Бәкірұлы о нынешнем положении казахского языка. Автор отмечает, что в последние годы заметно увеличился его политический вес. Помощью казахскому языку, который в Казахстане оказался на уровне «языка одной из наций», стало законодательство о миграции.

«Теперь государственный язык получил законный мандат вмешиваться в “политический процесс” в соответствии со своим статусом. Отныне для получения гражданства необходимо будет владеть казахским языком на определенном уровне ― впредь “жениться на казахской девушке” будет недостаточно», ― подчеркнул автор.

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На портале Аdyrna.kz опубликовали статью учительницы художественного труда Жазиры Кожанқызы Амировой о воспитании молодого поколения в Казахстане.

Педагог написала об итогах астанинского этнофорума для учителей — преподавателей предметов дополнительного образования на тему «Формирование национальных ценностей у обучающихся в учебно-воспитательном процессе».

«На форуме открыто говорилось о том, что в настоящее время наше молодое поколение становится жертвой “гендерной” политики, чуждой нашему национальному менталитету и идентичности. В качестве доказательства этого родители выдвинули пример того, что в школах некоторых регионов страны на занятиях по предмету “Художественный труд” мальчики и девочки сидят вместе из-за неполного количества детей. Вместо того, чтобы воспитывать сыновей как мальчиков, а дочерей как девочек, мы воспитываем их, основываясь на чужой культуре, чуждой нашему естеству», ― рассказывает Амирова.

По мнению автора, для того, чтобы привить учащимся национальные ценности, необходимо разделить работу мальчиков и девочек, наглядно показать им «собственную природу», с помощью занятий национальным декоративно‑прикладным ремеслом.

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Назира ДАРИМБЕТ – «Удачный ход. После трансляции в ютубе суда над Бишимбаевым в Акорде хотят «открыть» и другие процессы» — На Левом берегу Астаны реально думают над тем, чтобы поднимать инвестиционную привлекательность Казахстана через открытые суды в онлайн-режиме, пишет telegram-канал Dala Inside со ссылкой на свой источник.

Суд над Бишимбаевым собрал международную аудиторию и как бы показал, что власти «нового» Казахстана ступили на путь справедливости, поэтому в Акорде серьезно думают использовать этот ход дальше, считает источник канала.

«Скоро представители Верховного суда, идеологического блока, Генпрокуратуры проведут закрытые консультации. Предлагается проводить суды над клептократами «Старого» Казахстана также в онлайн режиме», — говорит он.

По информации источника, есть идея ввести понятие «резонансный суд», так как сейчас проводить открытые суды можно только с согласия двух сторон. Такие суды, согласно новым правилам, будут обязывать вести в режиме онлайн-трансляции. Тогда сторона защиты никак не сможет помешать этому.

«Таким образом суды над чиновниками или олигархами в YouTube решают для «Нового» Казахстана сразу несколько проблем. Во-первых, народ будет верить, что есть справедливые, независимые суды и будет более лояльнее к власти. Во-вторых, улучшит имидж Казахстана на международной арене и инвесторы начнут более доверять стране», — считает источник.

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Портал Ult.kz. публикует запрос депутата Данабека Исабекова, поднявшего проблему казахстанской анимации.

По мнению депутата, это отрицательно сказывается на подрастающем поколении.

«Даже в отдаленных аулах дети начинают говорить на русском и английском языках, но не на родном. Они становятся жертвами чуждой идеологии, потребляют продукцию, которая чужда нашему менталитету и национальному самосознанию. Множество факторов, влияющих на это. И основные, это — YouTube и TikTok», — заявил Исабеков в своем депутатском запросе.

Депутат считает, что один из механизмов воспитания детей согласно традиционным ценностям – развитие отечественной анимации.

«Сейчас Россия производит 200 часов анимационной продукции в год, а Китай 3000 часов. В Китае эфирное время отечественной анимации занимает 300 минут, и китайцы первые в мире в этом плане.

Мы же не можем похвастаться этим. Наши дети не смотрят отечественные анимационные фильмы, потому что у нас они сложные для восприятия, философские, неинтересные. Необходимо увеличить субсидии на продукцию отечественной и повысить ее качество», — говорится в запросе депутата на имя вице-премьера Тамары Дуйсеновой.

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Портал Nege.kz выявил интересные детали в сделке по продаже Bereke банка катарским инвесторам.

Напомнив, что Катарский инвестиционный конгломерат Lesha банк купил банк у госхолдинга «Байтерек» за 65 млрд тенге или 146 млн долларов, редакция задается вопросом: принесла ли эта сделка выгоду Казахстану или наоборот?

Ранее Bereke банк был филиалом российского «Сбербанка». После санкций Казахстану нужно было срочно решать судьбу этого актива. Сумма сделки тогда не раскрывалась. Позже стало известно, что Герману Грефу, владельцу российского Сбера, разрешили забрать 130 млрд тенге в виде дивидендов из казахстанской «дочки». Видимо, эти деньги и пошли как оплата банка, предполагают авторы статьи.

Новому акционеру банка в лице холдинга «Байтерек» пришлось вкачать немалую сумму в портфели банка, чтобы уже переименованный Bereke банк стал считаться на рынке жизнеспособным и хоть в какой-то степени привлекательным для инвесторов. Но, наверное, это было верным решением, чем оставлять такой ресурс бесхозным, пишет Nege.kz. Иначе банк либо ушел бы на банкротство, и весь депозитарный портфель пришлось бы компенсировать через госфонд страхования, а это большие и безвозвратные десятки миллиардов тенге.

Конечно, можно было бы оставить его как казахстанский ВТБ в рублевой зоне, но со временем все равно стало бы сложнее держать такой токсичный актив в Казахстане, и оставался риск попасть под санкции, размышляют авторы статьи.

Что касается самой сделки, то известно лишь то, что катарцы купили Bereke Береке Банк за 65 млрд тенге. Другие детали не разглашаются. Поэтому, считают авторы статьи, главный вопрос заключается в том, обязаны ли катарские инвесторы вкладывать в банк дополнительный капитал.

Если такого обязательства не будет, для катарской стороны это очень выгодная сделка. Bereke банк легко может вернуть инвестору 65 млрд тенге из чистой прибыли 2025 года, если использует доходы, полученные в 2024 году для пополнения своего капитала.

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«Умные и занятые люди по тоям не ходят — Омар Жалел» — Ученый-абаевед Омар Жалел опять заявил спорные высказывания, пишет Aikyn.kz.

Скандально известный ученый высказал нелицеприятное мнение по поводу казахского менталитета.

«Китайцы не устраивают тоев, всю жизнь работают. Таких тоев по любому поводу, как у казахов, и в Турции не устраивают. Это говорит о том, что у казахов много свободного времени, нет своего дела или бизнеса. Казахи, у которых есть собственный бизнес, сейчас отказываются от тоев. А в Казахстане те, у кого нет своего дела или постоянной работы, продолжают устраивать тои ради утешения себя», — утверждает Омар Жалел в интервью YouTube-каналу Qazaq Airan.

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Жители Туркестанской области возмутились ставкой имама города Арыси за молитвы на похоронах, пишет Stan.kz.

Журналисты издания узнали в ДУМК, насколько правильно по шариату требовать определенную плату за обряд на похоронах.

Представитель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) Агабек Конарбайулы провел специальную встречу с главным имамом Туркестанской области после информации в соцсетях.

«Это неправильно требовать плату за похоронную церемонию или устанавливать определенную сумму денег. Главный имам Туркестанской области провел специальное собрание для имамов в городе Арыси, проведена разъяснительная работа по этому вопросу. Если имам допустил это и если его действия подтвердятся, то будут приняты дисциплинарные меры», — пояснил представитель ДУМК.

Пользователей возмутили действия имамов.

«Они считают себя «тамадой» на похоронах, что-ли», «Все превратилось в бизнес», «В мыслях только деньги у них», «Менты просят деньги, чтобы дать разрешение забрать тело из морга, раньше брали 45 тысяч, наверное, и у мулл поднялись ставки», — написали они в комментариях.

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