«Казахстан сталкивается с огромным количеством вызовов и рисков, как внешних, так и внутренних». «Министрам снова выдали огромный аванс». «Нархоз отказывается обучать ключевым специальностям на казахском и русском языках». «Три варианта развития экономики»

Сетевой Казахстан 24 июня 2024г.

LITER . KZ . «Без образа прошлого нет будущего: ученый об идеологических ориентирах Казахстана» — Казахстан сталкивается с огромным количеством вызовов и рисков, как внешних, так и внутренних. Отвечая на них, государство решает не только тактические вопросы экономики, финансов, торговли, но и стратегические – нациестроительство, формируя необходимый для этого позитивный образ будущего. Насколько сегодня актуальны вопросы идеологии, определения ориентиров развития общества, какие есть угрозы, рассказал доктор исторических наук, директор Института геополитических исследований, профессор университета исламской культуры «Нур-Мубарак» Асылбек ИЗБАИРОВ — Для Казахстана это время, наконец, было определено в выступлении президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального курултая в городе Атырау. Там он отметил, что узловым моментом нашей истории, от которого мы должны отсчитывать свою государственную традицию, является Улус Джучи, Золотая орда, как вершина развития степной цивилизации.

CHECK-POINT.KZ Мурат ХАЛИЛОВ – «Наследие предков и забота о потомках» — Часть II. Как перевести историческую справедливость в практическое русло. В прошлый раз мы начали разговор о том, почему надо поддерживать национальную культуру, возрождать духовность и развивать национальную историю. А то одно дело – говорить об этом, используя пусть громкие, но, по сути, несколько потертые тезисы, а другое – показывать, как это должно происходить на самом деле. И сегодня мы остановимся конкретно на истории. В том числе потому, что некоторые неправильно восприняли призывы ТОКАЕВА по тем или иным моментам… А вот когда появится новый семитомник по истории Казахстана, то нужно обязательно его приобрести. Тем более, как говорят, туда свою лепту внес и Касым-Жомарт Кемелевич.

TIME . KZ . «Министрам снова выдали огромный аванс» — Отчет о работе правительства за 2023 год уже получил было ожидаемый неуд, но ситуацию спасла Amanat. От голосования отказалась фракция ОСДП, заявив, что “население продолжает беднеть”, а еще две партийные фракции выступили против утверждения отчета. Кабмин не услышал ни одного доброго слова в свой адрес… И ни один из выступивших сенаторов не похвалил работу кабмина, однако когда спикер мажилиса Ерлан КОШАНОВ огласил результаты голосования, оказалось, что только один сенатор воздержался — все остальные правительственный доклад поддержали. А из депутатов мажилиса отчет правительства поддержали 73 при 14 против и 7 воздержавшихся. Таким образом, парламент большинством голосов утвердил отчет правительства за прошлый год.

Оксана АКУЛОВА — «Диляра КАЙДАРОВА: «Я не держусь за это кресло…»» — Публикация «Онкология – первая ласточка?» вызвала бурную реакцию в медицинском сообществе. На мой whatsapp посыпались отзывы от людей, которые имеют отношение к нашей медицине. Один из них пришел из КазНИИ онкологи и радиологии, мне предложили встретиться и поговорить с главным внештатным онкологом Минздрава Дилярой КАЙДАРОВОЙ. Мы, конечно, не могли не воспользоваться случаем, чтобы узнать ее версию происходящего. Итак, что творится в онкологии? И согласны ли врачи с решением Минздрава сократить финансирование этой сферы сразу на 20 процентов? — Никто ничего не воровал. Это не прибыль. Это баланс, который пошел на закуп лекарственных препаратов, на расходные материалы, на то, чтобы рассчитаться со всеми, кому онкоцентры были должны, закрыть «кредиторки».

ORDA . KZ . «Депутаты на крышах, геи и запреты: Orda.kz подводит итоги парламентской сессии — 2024» — В конце июня завершается первая полная сессия восьмого созыва парламента. Последние выборы прошли весной 2023 года, и тогда цикл депутатской работы был неполным. Но с сентября 2023 года (после традиционных летних каникул) по 30 июня 2024 свежие мажилисмены поработали, кажется, самыми ударными темпами, опережая предыдущие созывы по всем показателям. Как непосредственно рабочим, так и сомнительным. Сегодня Orda.kz вспоминает главные депутатские достижения и записывает их в журнальчик. Пока только карандашом. В этом году мажилисмены приняли немало резонансных законопроектов, часто это сопровождалось спорами или даже скандалами.

«Нархоз отказывается обучать ключевым специальностям на казахском и русском языках» — В редакцию Orda.kz поступило письмо от группы преподавателей Нархоза, несогласных с языковой политикой университета. Теперь вуз, знаменитый своей сильной экономической школой, будет обучать студентов полностью на английском языке по таким специальностям, как «Экономика», «Финансы», «Учёт и аудит», «Управление рисками». Чтобы поступить на перечисленные программы, абитуриент должен владеть английским на уровне B2 (Upper-Intermediate — продвинутый уровень). Все аргументы за и против этого нововведения представляет наш корреспондент.

CARAVAN . KZ . «Международное тестирование выявило серьезные проблемы казахстанского образования» — Международная программа оценки учащихся PISA опубликовала результаты своего исследования, посвященного развитию креативности у школьников. Впервые эксперты оценили способность 15-летних подростков из 64 стран мыслить нестандартно, генерировать оригинальные идеи и находить нетривиальные решения сложных задач… Казахстан же в этом рейтинге занял 41-е место. Результат сложно назвать удовлетворительным, что вызывает определенные вопросы. Подробнее на эту тему мы поговорили с отечественным экспертом в сфере образования, кандидатом педагогических наук, педагогом-мастером и директором издательского дома «Көкжиек-Горизонт» Натальей НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ.

GOLOS — NARODA . KZ . «Мертвые души» и отмывание денег, или Почему прокуратура Швейцарии заинтересовалась «Болашаком» — Бывший болашаковец Асылбек САПАРОВ рассказал о «мертвых душах» в списках обладателей престижной премии Болашак. По рассказам Сапарова, в 2011 году он представлял один Калифорнийский университет и проводил рекламную программу среди казахстанских ученых. Однако его действия не устроили на то время руководство Болашака в лице Жанболата МЕЛЬДЕШОВА, о чем центр программ уведомил в письме. Асылбек Сапаров предполагает, что его деятельность мешала «отмыванию» денег… Еще одним кейсом, на который Сапаров обратил внимание во время пребывания Дастана Сейтказина в Болашаке, является то, что в 2016 году в одном из Швейцарских вузов всплыли мертвые души, за которых переводились средства из госбюджета, но по факту они там не обучались.

KAPITAL . KZ . «В «Комфортные школы» будут поставлять ноутбуки казахстанской сборки» — За прошедший год Acer и XFinity Solutions сертифицировали производство, обучали сотрудников, выстраивали систему контроля качества. Первые партии компьютеров, собранные в Алматы, уже поставили заказчикам, в их числе НИШ (Назарбаев интеллектуальные школы). О запуске производства, участии в национальном проекте «Комфортная школа», новых революционных устройствах корреспондент центра деловой информации Kapital.kz побеседовал с директором представительского офиса в Казахстане Михаилом КОНСТАНТИНОВЫМ и вице-президентом компании Acer Григорием НИЗОВСКИМ. В 2023 году было объявлено, что мировой гигант Acer локализует производство в Казахстане и вместе с партнером – компанией XFinity Solutions будет производить компьютеры и ноутбуки на территории СЭЗ ПИТ Алатау.

NP . KZ . «Три варианта развития казахстанской экономики» — Как в довольно сложных, а часто и непредсказуемых условиях на мировой авансцене казахстанской экономике не только остаться на плаву, но и выйти в рост? Министерство национальной экономики РК (МНЭ РК) представило прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2025-2029 годы, который предусматривает три сценария… Предметно говоря, базовый сценарий рассчитан исходя из цены на нефть на уровне 75 долларов за баррель… Теперь посмотрим на оптимистический прогноз, который предполагает цену на нефть 100 долларов за баррель… Что же касается пессимистического сценария, то стоимость нефти прогнозируется 60 долларов за баррель.

SPIK . KZ . «Кампания против Бишимбаева имела четкий сценарий – Ермухамет Ертысбаев» — Рассмотрение апелляций Куандыка БИШИМБАЕВА и Бахытжана БАЙЖАНОВА покажут в прямом эфире 26 июня. В идеале мы должны будем увидеть работу над ошибками, допущенными судом первой инстанции. А их, по оценкам ряда юристов, было предостаточно. Причем от того, какое решение вынесут на этот раз, во многом будет зависеть судьба отечественной судебной системы и гражданского общества, считает председатель Народной партии Казахстана Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ. С ним мы и проведем разбор самого громкого уголовного дела в истории нашей страны, взглянув на него с разных ракурсов — Очевидно, что суд пошёл на поводу у общественного мнения, которое яростно требовало пожизненного заключения Бишимбаева. Причем оно в значительной степени было создано искусственно. Манипуляция общественным мнением шла сверху – из единого центра.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О «политическом покушении на убийство»» — Киевские клоуны оперативно «раскрыли» дело о покушении на «видного казахского оппозиционера». Напомним, что десятки убийств журналистов, политиков и активистов, оппозиционных украинскому режиму (взять хотя бы Олеся Бузину) они раскрыть не смогли, а тут проявили чудеса оперативности. Вся проамериканская сеть, вещающая на Казахстан, тут же взвыла о «политическом убийстве», в котором «виноваты» ТОКАЕВ и, вроде бы, ПУТИН. Насчет последнего они еще не решили. Тут, конечно, очень удобно. Токаев проигнорировал швейцарский саммит в поддержку Зеленского, а в России недавно сообщили о завершении следствия по теракту в «Крокусе», организованном СБУ при помощи западных спецслужб.

KZ . MEDIA . Досым САТПАЕВ – «Кому это выгодно?» — Учитывая то, что покушение на Айдоса САДЫКОВА является политическим, то на вопрос «Кому это выгодно?» в любом случае тут же всплывают два основных выгодополучателя: это Кремль и казахстанские власти. Тем более если учесть то, что на YouTube канале «Бәсе» часто выходили материалы о возможной связи кремлевских агентов влияния с разными представителями казахстанской политической и бизнес-элиты. То есть интерес к нейтрализации журналиста мог быть сразу у двух этих сторон. Хотя методы нейтрализации могли быть разные.

RATEL . KZ . Ярослав РАЗУМОВ — «Налоговые изменения в Казахстане: чего ждать» — Казахстанских бизнесменов, особенно представителей малого и среднего бизнеса и бухгалтерское сообщество весьма беспокоят изменения в Налоговом кодексе, вступление которых, как известно, ожидается со следующего года. Сопредседатель партии «Respublica» Максим БАРЫШЕВ — Планируется сократить налоговые режимы. Вместо патента и мобильного приложения вводится новый режим, где самозанятых хотят обложить ставкой 4% вместо текущей 1%. Специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенного налогообложения, где налог составлял 3%, будет объединен с розничным налогом. Новый налоговый режим предусматривает ставки 2% на продажи и услуги потребителям и 8% на сделки с другими компаниями. Отмена бухгалтерского учета распространяется только на ИП, однако ведение раздельного учета по разным ставкам может привести к дополнительным затратам для МСБ, включая необходимость найма бухгалтеров.

AZATTYQ . ORG . «Отравление и гибель детей в карагандинском спеццентре: тайна, покрытая мраком» — Летом прошлого года в Центре оказания специальных социальных услуг в Караганде произошло массовое отравление детей, двое скончались. Почти год спустя причины случившегося не названы, никто не понёс наказания. Казахстанские следственные органы между тем обратились за помощью к России.

««Посягательство на честь нации». Почему клип, где мужчина на каблуках танцует в юрте, вызвал возмущение» — Танец, где мужчина танцует на каблуках в юрте, спровоцировал скандал в Казахстане. Возмущаются даже официальные лица страны. Депутаты парламента считают это оскорблением всей нации и требуют наказать артистов.

ZAKON . KZ . «Многодетная судья: Как успевать воспитывать семерых детей и быть успешной» — 24 июня в Казахстане отмечается еще один профессиональный праздник – День судьи и работника судебной системы. Семеро детей и работа в судебных органах – совместить это сможет далеко не каждая женщина. Гулажар БАКЫТЖАНОВА в этой сфере работает уже около 18 лет. Как успевать воспитывать семерых детей и быть успешной в карьере? Корреспондент встретился с героиней.

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