Покушение на Садыкова под сомнением. Что ОДКБ нам готовит. Как Запад провоцировал кризис на Украине

Обзор Telegram и Youtube каналов

Прошедшая неделя и выходные были богаты на события. Фейерверк, устроенный казахстанцами с яхты спровоцировал лесной пожар на острове Гидра в Греции.

Фото/pik.bg

Виновным грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф до 200 тысяч евро. Греческие СМИ, назвали туристов «идиотами», а наши пишут, что среди них оказались высокопоставленные чиновники.



Пожар в самом дорогом ЖК Астаны обсуждают все Telegram и Youtube-каналы. Но самый большой резонанс получила стрельба в Айдоса Садыкова. «Это покушение превращается в международный политический детектив», — пишут политологи. Украинские власти невероятно быстро почти раскрыли преступление, найдя в нем «казахстанский след».

Актуальными в каналах остаются темы помощи людям после катастрофического паводка в областях страны и борьба с саранчой. И в этих трудах не все гладко. А пока кипят страсти казахстанские госслужащие и полицейские отметили свои профессиональные праздники. В сфере образования вновь коррупционные новости – функционеры, призванные проповедовать «доброе и вечное» просто бьют мировые рекорды по воровству. Телеграмеры сообщают, что 40 сотрудников отдела образования подозревают в хищении в Туркестанской области. Согласно версии следствия, за 2021–2023 годы руководство и бухгалтера отдела образования Жетысайского района создали и реализовали преступную схему хищения бюджетных средств. Речь идет о хищении около 4 млрд тенге. А МВД все таки выступило с заявлением об уголовном деле, расследующем взятку в 100 млн тенге для «смягчения приговора Бишимбаеву». Дело ведут следователи Астаны. Кто дал и кому – подробностей пока нет.

Каналы предвкушают большое шоу — Всемирные Игры Кочевников пройдут в Астане под патронажем ЮНЕСКО с 8 по 13 сентября. Крупнейшие международные спортивные состязания по этническим видам спорта соберут не менее двух тысяч участников из 85 стран – обещают авторы.

А политической сфере, как всегда, все в тонусе – покой там только снится.

Что ОДКБ нам готовит?

Злобная татешка – 62 935 подписчиков на этой неделе

Авторы Telegram-канала пишут, что военный блок в современных условиях — это не «орден меченосцев», а скорее дипломатический механизм, где решаются самые разные вопросы — от военно-технического сотрудничества до борьбы с наркотрафиком и даже экологических сюжетов.

«На саммитах НАТО, например, в свое время обсуждались вопросы изменения климата», – замечают авторы ТГ.

«Злобная татешка» предлагает прогноз заседания Совета глав дипломатических ведомств ОДКБ, которое пройдет 21 июня в Алматы.

«Пока не ясно, будет ли участвовать в мероприятии глава МИД Армении Арарат Мирзоян. …Вполне возможно в намерении Еревана задействовать связи с Казахстаном в целом, чтобы держать «дверь» в отношениях с ОДКБ не до конца закрытой», — полагают эксперты ТГ.

Но независимо от их участия, Казахстан «еще сыграет роль ключевого посредника между Ереваном и ОДКБ», пишут они. Также с высокой вероятностью, на встрече глав МИД могут рассматриваться вопросы о взаимодействии с Афганистаном, сообщает ТГ.

«Разворот и Астаны, и Москвы в сторону активизации отношений с Кабулом стал одной из основных тем последнего месяца», — объясняют они.

Вполне вероятно, считают телеграмеры, что «афганская» тема может обсуждаться в плане «поиска «общего знаменателя» в отношениях организации с режимом талибов».

Любой международный саммит — это не только «коллективное творчество» его участников, но и переговоры, пишут далее авторы ТГ.

«Не исключено, что на новой встрече «на полях» уже под эгидой ОДКБ может вновь прощупываться почва по поводу участия российских подрядчиков в строительстве АЭС в Казахстане», — предполагают эксперты канала.

А это особенно важно, учитывая, что сейчас на Астану оказывается давление с противоположным вектором, замечают они.

«Учитывая, что тема АЭС постепенно оживает и во внутренней повестке — отметим прошедшие недавно в Таразе по инициативе Совета аксакалов Жамбылской области публичные обсуждения этого вопроса, ставки по «атомной» теме явно растут», — объясняют авторы.

Так что ОДКБ нам готовит? По мнению экспертов ТГ, мероприятие под эгидой ОДКБ может стать для Акорды возможностью усилить роль Астаны в этой организации, а заодно обсудить важные для себя вопросы. В непубличном формате.

Не до игр нам…

СОСЕДИ | Центральная Азия – 4 513 подписчиков на этой неделе

Европа давит на Казахстан, принуждая его к минимизации торговых отношений с Россией, заявляют авторы ТГ.

«С началом спецоперации России на Украине в Казахстан зачастили эмиссары из ЕС, хотя Касым-Жомарт Токаев заявил на ПМЭФ-2022, что не признает ЛНР и ДНР. В тоже время Астана не присоединилась к санкциям против Москвы в полном объеме, заявляя, что «не будет участвовать в геополитических играх», и подчеркивая, что «Россия является важнейшим партнером и ближайшим соседом», — пишет ТГ.

Авторы канала приводят данные Бюро национальной статистики РК: товарооборот между двумя странами в период с 2015-го по 2023 год вырос более чем вдвое — с 12,7 млрд до 26 млрд долларов.

Между тем, пишут авторы, «западные политики практически прописались в Астане». «Запад принуждает Казахстан принять полный санкционный пакет, отказаться от использования страны, как юрисдикции для обхода санкций. Брюссель принял решение выставить Астане ультиматум: «или-или» и не скрывает, что намерен усиливать на нее давление. Причем нападки основываются только на том, что Евростат зафиксировал рекордный рост потребления в регионе дорогих товаров в сегменте высоких технологий», — объясняют эксперты ТГ.

Они отмечают, что Казахстан отрицательно относится к использованию санкций в международных отношениях и не намерен рвать связи с ЕАЭС. Но Европа давит.

«Астане придется принимать серьезные решения для подтверждения своего суверенитета», — считают телеграмеры.

Начались провокации

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Против Казахстана начались провокации, считает политолог Марат Шибутов, комментируя скандал с покушением на жизнь оппозиционера-беженца Айдоса Садыкова.

«В Акорде прошло вручение наград волонтерам, которые участвовали в противопаводковых мероприятиях. Это важное мероприятие, потому что в борьбе с наводнениями приняли участие более 63 тысяч сотрудников силовых структур и 50 тысяч волонтеров. Они работали в половине регионов страны. Однако Президент в своей речи затронул и преступление в Киеве в отношении казахстанского гражданина Айдоса Садыкова. Он поручил …направить официальные запросы украинской стороне по данному серьезному инциденту», — вводит в тему автор ТГ.

Политолог считает инцидент в Киеве достаточно мутным – до сих пор не известно, какое состояние Садыкова и какие-то результаты первичного расследования. Нет не фото, ни медицинских заключений.

«Но это покушение уже начало вредить имиджу Казахстана», — пишет автор.

У него несколько версий несостоявшегося заказного убийства. Первая — рассорить Казахстан и Запад. Вторая – это выгодно самим Айдосу и Наталье Садыковым, в подтверждении их диссидентского статуса.

«Это может стать и аргументом для получения ими политических статусов, дивидендов, политического убежища на Западе», — пишет политолог, отмечая, что ничего, что подтвердило бы ранение никто не видел.

И третья версия:

«Это выгодно другим оппозиционерам, в частности Мухтару Аблязову, с кем Садыковы давным-давно разругались. В Киеве полно людей с оружием, у которых есть потребности в деньгах, а на других оппозиционеров вряд ли будут думать, как про заказчиков», — предполагает телеграмер, напоминая читателям случай с оппозиционным журналистом Аркадием Бабченко, который симулировал покушение.

Почему только один выстрел

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Авторы канала утверждает, что в данный момент «в Акорде сложилось понимание, что покушение на Айдоса Садыкова было провокацией».

«Целью могла быть дестабилизация обстановки, в том числе международной. Казахстан остается для Украины и Запада неудобной фигурой в регионе из-за нейтрального статуса, который сочетается со стратегически важным географическим положением и экономическими возможностями», — пишут авторы ТГ.

Телеграмеры приводят данные оперативной информации своих источников, согласно которым супруги Садыковы планировали переезд из Украины в США.

«Нынешняя ситуация для Натальи максимально выгодная — ей необходимо выжать максимум из ситуации, создать картинку политического преследования и убийства, что она и делает», — заявляют телеграмеры.

Авторы предполагают, что оппозиционный журналист действует не в одиночку: есть те, кто ее инструктирует, помогает в распространении информации, в том числе через казахстанские сетки.

«Почему киллер стрелял только в Айдоса, почему был совершен только один выстрел. Высока вероятность, что ее сохраняют, так как именно она — лицо и голос проекта «Басе», без которого он не имеет смысла», — дополняет свою версию ТГ.

Война как бизнес

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Telegram-канал цитирует издание The Federalist, которое пишет, что «требование Байдена о вступлении Украины в НАТО вызывает серьезную озабоченность».

«Используя киевский режим, Вашингтон решил захватить обширную газовую инфраструктуру страны. Энергетическая сеть Украины, по которой Россия обеспечивала топливом Европу, может быть легко использована Западом, чтобы получить под свой контроль рынок на триллионы долларов», — пишет издание.

Поэтому крупнейшая национальная компания «Нафтогаз» ведет переговоры с Вашингтоном и американскими энергетическими компаниями об инвестициях в Украину, сообщает ТГ.

«Киев рассчитывает на то, что поддержка США и возможное вступление в НАТО помогут Украине стать газовой державой и получить членство в ЕС. При этом значительная часть средств, выделенных на помощь Украине, будет инвестирована на территории США с целью «оживить» американскую оборонную промышленность», — цитируют статью авторы.

А вот британский истеблишмент ошеломлен словами политика и телеведущего, лидера реформистской партии Найджела Фараджа о том, что «Запад спровоцировал кризис на Украине», цитирует ТГ издание Breitbart.

Найджел Фарадж. (Фото: sputniknews.ru)

Фарадж заявил, что расширение НАТО и ЕС на восток послужили причиной СВО России на Украине, сообщают авторы. На возмущение его словам, Фарадж ответил:

«… Путин был неправ, начав спецоперацию в суверенном государстве, а Евросоюз был неправ, расширяясь на восток».

Между тем, Китай и Россия мечтают о создании «полярного шелкового пути» — канал цитирует статью в The Economist. Доставка грузов из Шанхая в Гамбург Северным морским путем заняла бы вдвое меньше времени, чем через Суэцкий канал. Но конфликт на Украине дал Западу повод торпедировать этот план, говорится в материале.

«Тем не менее, Путин и Си пообещали «развивать арктический маршрут, как важный международный транспортный коридор». «Ледяной шелковый путь» хоть и скользкий, но сохраняет притягательность», — цитата авторы статьи.

ТГ также рассказывает, как канцлер Германии Олаф Шольц пытался спасти «Северный поток 2» от американских санкций. Тут авторы цитируют издание Handelsblatt, которое ссылается на документы министерства экономики.

«В 2020 году, будучи министром финансов, он предлагал США заключить тайную сделку.

Шольц хотел «откупиться» от Штатов миллиардом евро из кармана немецких налогоплательщиков. Деньги канцлер планировал вложить в строительство терминалов по перевалке СПГ на северогерманском побережье», — утверждает автор статьи.

У НАТО будет военная миссия на Украине, цитирует Telegram-канал премьера Венгрии Виктора Орбана.

«По его словам, Будапешт в этом участвовать не будет — он «сошел с поезда». При этом «машиниста убедить не удалось», и теперь «остановить поезд» сможет только Трамп, утверждает Орбан», — сообщает ТГ.

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