«О «политическом покушении на убийство»»

Сетевые СМИ об Айдосе Садыкове авторе youtube-канала «Бәсе»

Радио АЗАТТЫК – «В Киеве стреляли в оппозиционного журналиста из Казахстана Айдоса Садыкова. Пуля попала в висок» — 18 июня в столице Украины выстрелили в Айдоса Садыкова, автора youtube-канала «Бәсе» и одноимённого канала в Telegram’е, рассказывающих о событиях в Казахстане. В Киеве Садыков и его семья жили в статусе беженцев.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

19 июня Наталья Садыкова сообщила Азаттыку, что состояние её мужа остается тяжёлым: пуля попала в висок, задет головной мозг. По её мнению, действовал профессиональный киллер. В интересах следствия она не может сообщить подробности.

«Мы заезжали во двор. Он стрелял по движущейся цели. Он сделал всего один выстрел и попал точно в цель. Это был профессиональный убийца, которого специально наняли, чтобы убить Айдоса», — сказала Наталья Садыкова.

Она повторила, что за покушением на её мужа, по её убеждению, стоят власти Казахстана, действия которых критиковали Садыковы в своих видеоматериалах (супружеская чета совместно вела youtube-канал «Бәсе»). Наталья Садыкова назвала президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «выгодополучателем преступления».

«Мы на канале «Бәсе» постоянно боролись сначала с режимом [первого президента Казахстана Нурсултана] Назарбаева, а потом с режимом Токаева. Вчера утром мы выпустили видео, сценарий к которому написал Айдос, в котором говорилось, что Токаев стал марионеткой Путина, и об агентах российского влияния. И выгодополучатель [преступления] основной — это президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев», — сказала Садыкова Азаттыку.

В среду, 19 июня, Токаев прокомментировал нападение на Садыкова. В Астане во время церемонии награждения граждан, участвовавших в противопаводковых мероприятиях, он сказал, что поручил дипломатам и силовикам направить запросы в Киев в связи со случившимся.

Токаев не стал комментировать обвинения супруги Садыкова, но сказал, что казахстанские государственные органы «готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины».

«Мою принципиальную позицию вы знаете: в стране должен царить закон и порядок, другими словами, законопорядок. Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать происшедшее вчера преступление в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова. Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по данному серьёзному инциденту», — заявил Токаев.

В Казахстане следят за покушением на журналиста Садыкова в Украине. Депутат мажилиса парламента Ермурат Бапи, журналист по профессии, предположил, что преступление может быть попыткой третьих сил рассорить Казахстан с зарубежными странами-партнерами. По его словам, у властей Казахстана нет надобности участвовать в таких международных провокациях.

«На мой взгляд, к покушению на Айдоса казахстанская власть не имеет никакого отношения, — говорит Бапи. — Для чего сейчас такие провокационные действия на международном уровне? Айдоса нельзя считать фигурой, которая может создать угрозу власти. Он журналист. Он осуществляет свою профессиональную деятельность».

О том, насколько выгодна официальной Астане ликвидация оппозиционного журналиста, находящегося за пределами страны, в своем telegram-канале высказался политолог Газиз Абишев: «Чем покушение на Садыкова выгодно властям Казахстана? «Бәсе» — до известной степени популярный, но все же привычный оппозиционный канал, обсуждающий всем известные идеи, не оказывающие какого-то потрясающего влияния на ситуацию в стране. Подобные диверсионные операции на территории другой страны — враждебный шаг, грубое нарушение международных этических норм, за соблюдением которых Казахстан пристально следит. Ущерб от таких действий намного больше, чем иллюзорная выгода от покушения».

Впрочем, не все согласны с такой точкой зрения. Политолог Димаш Альжанов вполне допускает причастность Астаны к этому преступлению, тем более что подобные кейсы в истории независимого Казахстана были. «Айдос Садыков — казахский журналист-оппозиционер. Его канал исключительно таргетировал политическое руководство Казахстана — Назарбаева и президента Токаева. Поэтому даже если есть какая-то кооперация в этом случае, я все-таки склонен поддерживать версию супруги Айдоса Садыкова о том, что это все-таки связано с Казахстаном и с его профессиональной деятельностью», — полагает Альжанов.

«Пресс-секретарь Токаева о нападении на Садыкова: Есть силы, которым выгодны обвинения в адрес Казахстана» — Корреспондент Tengrinews.kz обратился к советнику — пресс-секретарю Президента Берику Уали с просьбой прокомментировать заявление Главы государства в связи с нападением на Айдоса Садыкова в Киеве, а также утверждения супруги пострадавшего Натальи Садыковой.

Берик Уали высказался по поводу утверждения Натальи Садыковой о том, что их канал «был костью в горле Президента«.

«Какая же «кость»? Глава государства никогда не интересовался и не смотрел передачи этого ресурса. В Казахстане действуют десятки, если не сотни, подобных каналов, сайтов самой разной направленности. И ничего, продолжают свою деятельность. Что касается указанного ресурса, то он никогда не оказывал особого влияния на внутреннюю информационную повестку. Более того, многие узнали о его существовании только сейчас, после того, что случилось в Киеве«, — отметил он, отвечая на вопрос Tengrinews.kz.

Пресс-секретарь Президента предположил, что есть силы, «которым выгодно запустить в оборот обвинения в адрес Казахстана, чтобы использовать давление для изменения стратегического курса руководства, в том числе в сфере внешней политики».

По словам Берика Уали, поскольку преступление было совершено на территории Украины, следствие будет проводиться соответствующими ведомствами этой страны.

«Независимо от обвинений, которые ранее были предъявлены Айдосу Садыкову, он прежде всего является гражданином Казахстана. Соответственно, он и его семья пользуются положенными им правами. Согласно Конституции, они могут рассчитывать на защиту и покровительство государства за его пределами. Поэтому Президент поручил соответствующим государственным и дипломатическим службам оказать семье Садыковых всю необходимую помощь, если на то будет их согласие«, — добавил пресс-секретарь.

Досым САТПАЕВ – «Кому это выгодно?» — Понятно, что, когда после январских событий 2022 года многие политические инициативы в рамках строительства мифического «Нового Казахстана» имели декоративный характер, в этот же список политических декораций, имитирующих некую «либерализацию» политического поля, также и вписывалось внедрение механизма подачи петиций и их рассмотрения со стороны власти.

Любая несанкционированная массовая общественная активность власть пугает. Этот страх засел у нее еще в 2011, в 2016, в 2019 гг. и был укреплен в 2022 году. А страх, помноженный на отрицательную селекцию в правящем классе, это не самый лучший мотиватор для каких-либо изменений, которые часто проводятся для их имитации при параллельной зачистке информационного и политического поля. Ведь в конечном счете страх начинает порождать агрессию, а за ней и новую волну закручивания политических гаек.

Кстати, поэтому неудивительно, что покушение на оппозиционного деятеля и журналиста Айдоса Садыкова многие стали связывать с казахстанскими властями.

Вообще в политике, одним из самых ключевых вопросов, является вопрос: «Кому это выгодно?». Это касается любых политических действий, решений и заявлений.

И этот вопрос также всегда всплывает по отношению к любому политическому покушению, которое является результатом определенного политического решения.

Учитывая то, что покушение на Айдоса Садыкова является политическим, то на вопрос «Кому это выгодно?» в любом случае тут же всплывают два основных выгодополучателя: это Кремль и казахстанские власти.

Тем более если учесть то, что на YouTube канале «Бәсе» часто выходили материалы о возможной связи кремлевских агентов влияния с разными представителями казахстанской политической и бизнес-элиты. То есть интерес к нейтрализации журналиста мог быть сразу у двух этих сторон. Хотя методы нейтрализации могли быть разные.

Казахстанские власти пошли по привычному пути, когда в 2023 году объявили Айдоса и Наталью Садыковых в розыск по обвинению в разжигании розни.

Кстати, это полностью разносит в пух и прах все высосанные из пальца тезисы провластных псевдоэкспертов и акординских анонимных телеграмм-каналов, которые тут же как попугаи стали вопить о том, что YouTube канал «Бәсе» якобы вообще власть не беспокоил и большого влияния на казахстанскую аудиторию он якобы не имел.

Но если это так, то тогда зачем объявлять в розыск? Тем более что, как показывает многолетняя практика еще начиная с Назарбаева, определение «разжигание розни» всегда было любимым обвинением со стороны власти по отношению к любым ее критикам.

Что касается самого покушения, то руку на таких действиях давно уже набил Кремль, который таким образом ликвидировал или пытался ликвидировать немало своих оппонентов как внутри России, так и за ее пределами.

Данияр АШИМБАЕВ – «О «политическом покушении на убийство»» — Киевские клоуны оперативно «раскрыли» дело о покушении на «видного казахского оппозиционера».

Напомним, что десятки убийств журналистов, политиков и активистов, оппозиционных украинскому режиму (взять хотя бы Олеся Бузину) они раскрыть не смогли, а тут проявили чудеса оперативности.

Вся проамериканская сеть, вещающая на Казахстан, тут же взвыла о «политическом убийстве», в котором «виноваты» Токаев и, вроде бы, Путин. Насчет последнего они еще не решили.

Они пытаются любой ценой втянуть Казахстан в конфликт, хотя бы вынудить Астану прекратить все формы сотрудничества с Москвой, а может и с Пекином — чего бы это не стоило национальной экономике, а если не удастся — то хотя бы максимально дестабилизировать ситуация в регионе. Токаев проводит курс на нейтралитет, стабильность, консолидацию общества и защиту интересов Казахстана. Этим и бесит оппонентов.

Прозападная сетка из всех сил провоцирует межнациональную напряженность, с удовольствием «вступается» за религиозных экстремистов, тиражирует тему «гонений и пыток» в отношении «мирных активистов» и прокачивает вопросы «геноцида казахов». Нужно понимать, что никакой «демократией» или «правами человека» тут даже не пахнет. Речь идет о вражебной пропаганде и провокациях, проводимых в интересах конкретных зарубежных стран, которые привыкли решать свои проблемы руками «туземцев».

«Эксперты о покушении на Садыкова: провокация или инсценировка?» — На YouTube-канале Arman Abdolla вышло интервью с политологом Исламом Кураевым, посвященное геополитическим аспектам, внешней политике Казахстана. Одной из тем обсуждения стало покушение на оппозиционного деятеля Айдоса Садыкова в Киеве.

Гость программы считает всю ситуацию «довольно странной».

Во-первых, украинские спецслужбы буквально за два дня нашли виновных, полностью раскрыли преступление, развязали весь клубок вопросов. По его словам, невозможно за такой короткий промежуток времени качественно провести расследование.

Во-вторых, он задается вопросом: как исполнитель преступления пересек госграницу Украины? Ведь она сейчас из-за военных действий не контролируется центральными властями. Этот человек, по словам политолога, мог приехать из России или любой другой страны.

Третий вопрос, почему не впустили посла Казахстана Дархана Калетаева в больничную палату к Айдосу Садыкову.

Ислам Кураев в целом отмечает, что очень много вопросов по покушению, на которые у следствия нет четких ответов. Эксперт полагает, что произошедшее выгодно для многих, чтобы втянуть Казахстан в конфликт интересов Запада и России.

Бывший кандидат в депутаты мажилиса Акбопе Абылкасымова и вовсе усомнилась в подлинности случившегося.

«Вы заметили, что нигде нет ни видео, ни фото раненого Садыкова, хотя рядом была жена, журналист, которая вызвала «скорую» и первой сообщила о покушении? Однако ни одного видео и фото не выложила. Я вообще сомневаюсь: а было ли покушение или это инсценировка? Убийца стрелял в упор, со слов Садыковой, когда стреляют в упор, в голову, то есть хотят убить, убивают, а не ранят тяжело», — высказалась женщина.

«Уже давно в народе «Басе» считают информпомойкой и серьезно к их роликам не относятся. Особенно после Кантара в 2022-м. Это знаете, из темы «собаки лают, караван идет». К тому же у обоих Садыковых настолько мутное прошлое и настоящее, начиная с вопроса о финансировании их проживания в Киеве на протяжении многих лет, что возникает мысль: а почему не могли из-за денег быть разборки? Все эти псевдооппозиционеры ведь сидят на чьей-то кормушке, а Штаты у нас в стране развернули достаточно широкую кампанию по финансированию блогеров и медийщиков. Только деньги дают марионеткам, которых, если что, можно пустить в расход, когда будет выгодно. Об этом не нужно забывать любителям получать гранты», — сказала Акбопе Абылкасымова.

Политолог Марат Шибутов считает, что начались провокации против Казахстана.

«В целом инцидент в Киеве достаточно мутный: до сих пор неизвестно, какое состояние Садыкова и какие-то результаты первичного расследования. Но пока это покушение уже начало вредить имиджу Казахстана. Но какие точно цели преследовали при этом реальные заказчики, остается не совсем ясным», — выразил мнение он.

Политолог обозначил несколько версий.

Первая версия — рассорить Казахстан и Запад. Преследование оппозиции как раз прекрасный повод ввести санкции против правящего режима.

Вторая версия — это выгодно самим Айдосу и Наталье Садыковым в подтверждение их диссидентского статуса. Кроме того, это может стать аргументом для получения ими политических статусов, дивидендов, политического убежища на Западе. Ну и мы до сих пор ничего подтверждающего ранения не видели.

Третья версия — это выгодно другим оппозиционерам, в частности Мухтару Аблязову, с кем Садыковы давным-давно разругались. В Киеве полно людей с оружием, у которых есть потребности в деньгах, а на других оппозиционеров вряд ли будут думать как про заказчиков.

Эксперт Юрий Масанов также высказал свое мнение касательно инцидента в Киеве.

«Насилие никогда не может быть выходом и решением для какой-либо ситуации, особенно в информационной среде. Закрепили этот момент. Но давайте порассуждаем в целом. Понятное дело, что нужно разбираться в том, кому это выгодно. Для начала скажу, кому это точно невыгодно и неинтересно в принципе. Так вот «новой власти» в нашей стране точно нет. У нас есть четкое понимание, что во главе всего — верховенство закона (что уже само по себе подразумевает решение проблем по букве закона), да и власти всегда максимально содействуют в расследованиях происшествий, в том числе за рубежом, и готовы в них напрямую участвовать. Поэтому я считаю, что какого-либо следа с этой стороны попросту не может быть. Зачем применять физическое насилие в отношении какого-либо человека, который хоть и пытается полить грязью власть, но успеха в этом никакого добиться не может?» — подчеркнул Масанов.

Амиржан КОСАНОВ — «БӘСЕ?» — Или «вот оно что?» (именно так переводится это слово на русский язык).

Любая новость о неудобной персоне, которая выступает с публичной критикой власти, неугодна ей, и как правило, вызывает определенный резонанс. Тем более, если речь идет о посягательстве на жизнь и здоровье этой персоны. Я о покушении на блогера, создателя ютуб-канала «Басе» Айдоса Садыкова. Он был известен своей радикальной антивластной позицией еще во времена старого Казахстана, остался непримиримым критиком и новой власти, используя для этого все информационные возможности.

В условиях жесточайшей цензуры и нетерпимости политической власти к любым проявлениям критики, закрытия независимых СМИ при старом режиме, его проект «Бәсе», который обосновался за рубежом, стал довольно известным. Интерес аудитории вызывали факты о коррупции в казахстанской правящей элите. Хотя допускаю, что скандальные утечки, о которых могли знать только очень сведущие люди из верхних эшелонов власти, зачастую организовывались самими противоборствующими кланами.

Также полагаю, что, как сами институты власти, которые тратят миллиарды на восхваление проводимой ими государственной политики, так и отдельные их представители, на которых публиковались компроматы, были недовольны каналом и, скорее всего, хотели бы, чтобы Садыков изменил свое мнение или вовсе замолчал.

У каждого преступления свой мотив. Нужно изучать конкретику критических материалов ютуб-ресурса, его редакционные планы, возможно, именно там лежит ответ на вопрос: кому было нужно покушаться на жизнь критика режима?

Но, посмотрите, что творится в соцсетях в эти дни: сразу же после оглашения страшной новости социум разделился на два лагеря. Одни начали обвинять действующего президента, другие кинулись его защищать. Сложилась странная ситуация: следствие еще не закончено, а обе стороны огласили свои вердикты.

Не ошибусь, если скажу, что в стране и за ее пределами предостаточно публичных критиков Токаева гораздо более крупного калибра (кстати, и журналистов, критикующих власть у нас предостаточно, и не думаю, что с каждым власть намерена так расправляться). Да и нужны ли Токаеву такие, дискредитирующие его резонансные дела (еще и с международным звучанием)?

Отрадно, что президент Токаев сразу же выступил с заявлением. Как говорится, при Назарбаеве такого не было: он или отмалчивался, или поручал выступать подчиненным: мол, не царское это дело!

Есть и конспирологическая (куда уж без нее!) версия о третьих силах, которые таким образом хотели бы навредить имиджу Токаеву за рубежом, и, пользуясь моментом, расшатать ситуацию: мол, что это за президент, который не способен обеспечить стабильность? Не исключаю, но, в то же время, не абсолютизирую такую опасность.

Есть у меня и контрвопрос: доколе власть и лояльные к ней аналитики будут использовать этот уже набивший оскомину тезис? Токаев уже шестой год у руля государства, и негоже ему, так и его политическому окружению, в рядах которых спецслужбы и силовые структуры занимают не последнее место, признаваться в своей неспособности распознать деструктивные силы, способные навредить государству. Пора провести четкую границу между подлинной свободой слова, правом на критику власти, и не совсем добросовестным манипулированием общедемократическими ценностями, чем грешат те, кто сегодня хочет использовать ситуацию с Садыковым в своих узкогрупповых целях.

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