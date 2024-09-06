Депутат Масалиев: нужно поддержать Россию. Почему в СВО участвуют тысячи казахов. Как власти закидали цветами мага — «царицу Томирис»

Сетевые обзоры 197 0
Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы без дела на этой неделе не «сидели» — исследовали вопросы организации референдума по АЭС. Эксперты, тем временем, пытались найти баланс между рисками и пользой стройки века.

Послание Президента растащили по цитатам, а между строк нашли скрытые подтексты и предупреждения.

Жизнь Telegram и Youtube-каналов ни дня не проходит без сообщений о новых коррупционных преступлениях. Авторы сообщают о задержании заместителя главнокомандующего Национальной гвардии — его подозревают в совершении противоправных действий.

Пересмотра часового пояса в Казахстане в ближайшие три года не будет, пишут телеграмеры. По итогам петиции комиссия приняла это решение, чтобы определить итоги влияния «временных» изменений.

Не обошлось на этой неделе и без скандала. Депутата мажилиса Аскара Садыкова исключили из партии «Ак Жол» из-за обвинений в домогательствах прямо в самом Парламенте, и лишили депутатского мандата. Теперь он рассылает по каналам обращение, пытаясь заверить всех, что стал жертвой интриг.

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Лидер фракции «Бутун Кыргызстан» Исхак Масалиев предложил подумать, как поддержать Россию в конфликте с Украиной. А Акбопе Абылкасимова – борец с нацизмом и языковыми патрулями, в своем Telegram-канале эмоционально обратилась к националистам после гибели жительницы Саратова, россиянки Гульнары Темралиевой.

Ну, а вишенкой на испеченном на неделе новостном торте стало событие в жизни жамбылцев – там учителя торжественно встречали «царицу Тамирис». Под ноги экстрасенса и доктора магии, одетую в странный наряд, учителя кидали цветы. Выяснилось, что встречу на высшем уровне с экстрасенсом организовал районный отдел внутренней политики.

Нужно работать над рисками

Данияр Ашимбаев — 10 500 подписчиков на этой неделе

О фобиях и рисках в важном для жизни Казахстана социальном событии пишет политолог Ашимбаев: «Атомная электростанция Казахстану очень нужна. Вопрос много раз откладывался, но теперь уже не отвертеться. Кампания вышла на общенациональный уровень».

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На опросы социальных фобий обществу должны дать ответ, подчеркивает политолог: кто будет строить АЭС, как обеспечат качество контроля и меры по безопасности? Про риски:

«Начнем с сейсмичности — эти вопросы особо не представлены общественности. Вторая группа рисков — коррупция, низкая эффективность госаппарата и квазигоса», — перечислил автор вопросы, которые стоят в эпицентре внимания и нуждаются, как он пишет, в адекватном ответе.

Эксперт напоминает, что все концепции развития энергетики в Казахстане написаны без учета АЭС. И еще один «зависший» и важный вопрос – подготовка кадров.

Подставить плечо

СОСЕДИ | Центральная Азия – 4 958 подписчиков на этой неделе

Война Миров. Битва при Telegramе Война Миров. Битва при Telegramе
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Телеграмеры назвали заявление лидера фракции «Бутун Кыргызстан» Исхака Масалиева, который предложил подумать, как поддержать Россию в конфликте с Украиной «важной моральной помощью». Фото 1

«В течение двух лет между Россией и Украиной идут боевые действия. Ранее это было внутренним делом нашего союзника — России. Мы придерживались нейтральной позиции, я считаю, это было правильно. Но с августа в 15 регионов России летят бомбы и ракеты. Я переживаю и поднимаю этот вопрос, потому как в России работает около миллиона наших граждан. Во-вторых, мы с Россией союзники по ОДКБ», — заявил депутат.

ТГ сообщает, что Масалиев обратился к спикеру, как к члену Совбеза с просьбой «глубоко изучить вопрос и принять необходимые решения — в какой форме Казахстан может помочь России».

Призыв к пониманию

Обо всём, жёстко, но честно — 23 715 подписчиков на этой неделе

Торг с Вашингтоном завершился Торг с Вашингтоном завершился
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Акбопе Абылкасимова – борец с нацизмом и языковыми патрулями, в своем Telegram-канале эмоционально обратилась к нацпатриотам после гибели жительницы Саратова, россиянки Гульнары Темралиевой, в чью квартиру влетел украинский дрон.

«26 августа Саратовскую область атаковали украинские БПЛА. Атакуют они и Астраханскую область, а там тоже казахи, не понаехавшие, а местные коренные, их там сотни тысяч, таких же как мы казахов. Ничего не екает в груди?! Все еще хочется вскинуть зигу и крикнуть «Слава Украине»?! Теперь вы понимаете почему на СВО тысячи астраханских, саратовских, омских, новосибирских бойцов-казахов? …Чтоб вот такие Гульнары, Жанары, Айнуры были живы, и не гибли…», — пишет автор ТГ.

40-летняя Гульнара Темралиева неделю была в состоянии клинической смерти. У нее зафиксировали минно-взрывные ранения, переломы и пневматоракс. Врачи не смогли спасти женщину, сообщает телеграмер.

Под крылом самолета о чем-то…

EL.INFO- 47 520 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал цитируют депутата мажилиса Бакытжана Базарбека, который после инцидента с авикомпанией теперь активно продвигает тему прав авиапассажиров.

Токаев отделяется от правительства Токаев отделяется от правительства
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В этот раз Базарбек заявил: «лоббисты способствуют повышению цен, а антимонопольные органы неэффективно справляются с контролем».

По его мнению, пишут авторы ТГ, это результат сговора между игроками рынка, который ведет к увеличению стоимости билетов для пассажиров. Действия авиакомпаний вызывают недовольство у населения. Одной из причин он видит устаревшую систему правового регулирования, основанную на Варшавской конвенции (1929 года). Депутат предложил перейти к более современной — Монреальской конвенции (1999 года), рассказывает ТГ.

«Варшавская конвенция устанавливает низкие лимиты компенсаций, и требует от пассажира доказывать вину авиакомпании. А Монреальская конвенция упрощает получение выплат, включая более современную защиту прав пассажиров», — сказал мажилисмен.

Он также предлагает ввести имущественную ответственность для руководителей авиакомпаний и аэропортов.

Невероятно, но факт!

Что Казахстану и Евросоюзу нужно друг от друга? Что Казахстану и Евросоюзу нужно друг от друга?
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ЖК Дипломат – 1 472 подписчика на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что учителя Жамбылской области перед встречей с «царицей Томирис» скинулись ей по 4 тысячи тенге – она пообещала им финансовую удачу. Канал со ссылкой на издание партии Amanat — Azattyq ruhy, публикует видео и рассказывает, как в Теренозекский сельский округ приехала «сама «царица Томирис», доктор кучи разных наук, магистр и т.п.».

«Облаченной в пышное красное платье с короной(!) на голове гостье оказали поистине торжественный прием. Школьники несли 4-метровый шлейф ее платья. С учителей собрали по 4 тысячи тенге. Местная власть отдала под инфоцыганку местный Дом культуры. Еще и грамоту акима района вручили», — партийное издание подробно описало паноптикум, а на видео видно, как учителя кидают розы под ноги знахарки.

Выяснилось, что встречу с экстрасенсом организовал районный отдел внутренней политики.

«Нам сказали, что школе передадут 100 школьных форм, в рамках акции «Дорога в школу» и окажут благотворительную помощь. Мы и пошли. Вначале мы не могли понять, кто она – знахарка или целительница. В ее биографии указано, что она доктор медицинских наук. Но ее поступки никак не укладываются с этим. Затем мы расспросили журналистов, приехавших вместе с ней. Оказалось, им заплатили большие деньги за их поездку», — рассказали учителя.

ТГ пишет: похоже, мракобесие стремительно распространяется в Казахстане. Если уже власть попадает под влияние инфоциган — это тревожный звонок.

Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже
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Дело не в свободе слова

PRESS.KZ – 5 569 подписчиков на этой неделе

Авторы ТГ сообщают, что Telegram извинился перед Южной Кореей и удалил порно-контент с дипфейками после начала расследования. Полиция Южной Кореи подозревала Telegram «в пособничестве распространению дипфейкового порнографического контента, в том числе с использованием изображений несовершеннолетних. Этот контент был создан с помощью искусственного интеллекта».

Телеграмеры уточняют, что дело против Telegram запустили из-за отказа мессенджера предоставлять данные об аккаунтах и информацию, необходимую для следствия. Власти страны намерены сотрудничать с французскими коллегами в проведении также их расследования. В итоге платформа удалила 25 видеоматериалов сексуального характера. В ходе расследования были проверены восемь Telegram-ботов, создающих дипфейки, и групповые чаты, подозреваемые в распространении компрометирующих материалов. В результате выявлено 24 подозреваемых, сообщает ТГ.

Неожиданный поворот

ПАТРИОТ — 5 082 подписчика на этой неделе

Telegram-канал пишет, что бизнесмен, член Союза машиностроителей Казахстана, член Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Сергей Камаев, который на своём «Лексусе» 2 сентября спровоцировал смертельное массовое ДТП в центре Караганды, в тот момент потерял сознание. Бизнесмен, как выяснилось, имеет травмы головы — воевал в Афганистане, и собирался выехать на лечение в Россию 3 сентября. До этого он долгое время лечился в Германии.

«Очередной приступ потери сознания привел к страшной аварии и смерти человека на дороге в центре Караганды. Женщина на 9 месяце беременности находится в реанимации», — пишут телеграмеры.

Камаев попросил прощение и заверил, что выплатит ущерб семьям пострадавших.

«Я не понял, что произошло. После поворота — потеря сознания. Я пришёл в сознание, когда автомобиль был разбит», — цитируют автора виновника ДТП.

Суд избрал ему меру пресечения в виде «домашнего ареста», учитывая, что он руководитель крупного предприятия, где трудятся порядка 300 человек, сообщает канал. Другой вопрос: имел ли право Камаев садится за руль, зная о таком своем недуге?

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