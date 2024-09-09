Санкции против РФ — это финансовый суицид. Карт-бланш министрам и акимам. Эксперты уличили Аблязова во вранье

Обзор Telegram и Youtube каналов

В Telegram и Youtube-каналах небольшое затишье. Впрочем, в этой осенней меланхолии есть свои привычные новостные ритмы.

По приглашению Токаева в Аккорде ждут федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

В этом году наша страна отмечает 125-летие со дня добычи первой казахстанской нефти — а это, как говорится, наше всё .

Казахстан завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордными для себя 9 медалями!



А в Астане стартовал первый день V Всемирных игр кочевников.

В регионах — радость и ликование. Обещание Президента выполнено — 7 393 пострадавших от паводков семей уже получили новое жилье, о котором только могли мечтать.

Минздрав Казахстана грозит отзывом лицензий медорганизациям, где практикуют «страховые» приписки. Проверки поликлиник и больниц в Казахстане выявили около 46 тысяч нарушений, связанных с приписками.

Минздрав решил внедрить Face-ID для подтверждения получения услуг. Поможет ли?

Взбудоражили телеграмеров санкции Казахстана против России и новое видеообращение беглого банкира Аблязова.

В повестке каналов по-прежнему — Послание Президента и предстоящее голосование за строительство АЭС.

Стучись, а дверь не откроется?

The Village Казахстан – 17 627 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что Союз журналистов РК призвал власти отменить новые правила аккредитации СМИ.

«Представители прессы уже начали сталкиваться с проблемами в работе. Например, журналистке Жание Уранкаевой до конца 2024 года закрыли доступ в здание Правительства», — пишет ТГ.

Схожие ограничения наблюдаются и в Парламенте Казахстана, обращают внимание авторы. Журналисты убеждены, что «складывающаяся ситуация неприемлема и препятствует полноценному диалогу между государством и обществом».

Выстрел себе в ноги

Сегодня.KZ – 4 121 подписчик на этой неделе

Telegram-канал комментирует невеселое событие в финансовой сфере — на прошлой неделе сразу несколько казахстанских банков объявили о прекращении транзакций с Россией.

«Со стороны Казахстана последовала очередная порция западных санкций против своего стратегического союзника, партнера. Понятное дело, это делается … по велению «вашингтонского обкома». Ибо прекращать финансовые отношения со своим основным экономическим партнером, от которого получаешь львиную долю всего импорта, равносильно выстрелу себе в обе ноги», — пишут телеграмеры.

Почему Национальный банк беспрекословно берет под козырек и приказывает банкам второго уровня закрыть операции по денежным переводам в Россию и обратно? Ставя вопрос, авторы ТГ предлагают свой ответ:

«Потому, что «хозяева печатной машинки» сформировали мировую финансовую систему таким образом, что нацбанки всех стран, за исключением Северной Кореи, Китая и, возможно, Ирана, подчиняются не Правительствам и Президентам своих государств, а Международному валютному фонду (МВФ). А он, в свою очередь, Федеральной резервной системе (ФРС) США».

От запрета банкам работать с Россией, страдают простые казахстанцы, отмечают эксперты канала. И казахстанские компании, импортирующие российскую продукцию, доля которой в Казахстане очень высока.

«В России трудятся миллионы кыргызских граждан, которые переводят заработанные там деньги своим семьям на Родину. Прекращение кыргызскими банками транзакций с Россией — это катастрофа. Однако, они нашли красивый выход из положения, создав специальную государственную компанию, которая будет заниматься денежными переводами, минуя банки», — авторы ТГ привели в пример кабинет министров Кыргызстана, который оказался в таком же положении.

… и карт-бланш министрам и акимам

Данияр Ашимбаев – 10 498подписчиков на этой неделе

Политолог назвал Послание Президента «серьезным примером ручного управления экономической политикой и законодательным процессом».

Автор отмечает, что Токаев дает определенный карт-бланш министрам и акимам, «позволяя им вернуться к эффективному выполнению намеченных им планов». Как они этим воспользуются? Также он отмечает несколько «очень интересных моментов»: Президент вновь требует жить по средствам. Доходная часть бюджета систематически не исполняется, а расходная растет – это слабое планирование и администрирование бюджетных программ и фискальной сферы.

«План приватизации регулярно корректируется, а если что-то доходит до продажи, то начинаются скандалы и уголовные дела. Практика регулярных корректировок бюджета продолжает быть печальной традицией. Бюджетные программы прошлого года правительство правило 8 раз, нынешнего уже 9», — пишет автор.

Тоже самое — в межбюджетных отношениях. Порой обсуждение и принятие местных бюджетов проводится маслихатами за считанные минуты.

«Маслихаты не видно и не слышно, несмотря на новую модель их формирования», — отмечает политолог.

И новый Налоговый кодекс по-прежнему не отвечает задачам развития экономики. А действующий кодекс, принятый в 2017 г., корректировался уже более 60 раз.

Не тянуть и не бояться

Казахстан и все-все-все — 11 654 подписчиков на этой неделе

Не тянуть и не бояться, призывает политолог Марат Шибутов. Он уверен, что откладывать строительство АЭС не стоит– «потребности людей не сокращаются, а условия подрядчиков могут сильно измениться и не в лучшую для нас сторону».

«Строительство АЭС рассматривается как экологически чистый и безопасный путь, способствующий сокращению выбросов парниковых газов и повышению энергетической безопасности страны. АЭС сможет снизить зависимость от угля и помочь Казахстану в достижении углеродной нейтральности к 2060 году», — пишет эксперт.

Решение надо принимать именно сейчас, убежден автор ТГ.

«Энергосистема и экономика ждать не будут – им до терзаний и мучений выбора пофиг. Им нужны новые энергетические мощности», — отмечает телеграмер.

Никакой анархии

Zakon.kz — Новости Казахстана — 181 176 подписчиков на этой неделе

Тelegram обновил политику модерации приватных чатов, сообщает информационный ТГ и сменил картинку.

«Мессенджер теперь разрешает пользователям сообщать модераторам о «незаконном контенте» в приватных группах. Официально Telegram не извещал об изменениях в своей политике», — пишут телеграмеры.

Ранее на странице часто задаваемых вопросов говорилось, что все чаты Telegram являются приватными для их участников и платформа «не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними», отмечает ТГ.

«Во всех приложениях Telegram есть кнопки «Пожаловаться», с помощью которых вы можете отметить незаконный контент для наших модераторов», — цитируют авторы обновленную страницу Тelegram.

«На дурака не нужен нож…»

Байдильдинов. Нефть – 2 175 подписчиков на этой неделе

Эксперт обратился к чиновникам с просьбой опровергать домыслы некоторых деятелей. Речь идет о Аблязове, который в очередной раз записал видеообращение к казахстанцам с призывами не голосовать за строительство АЭС, а также к революции в стране.

«Говорит, мне нужно €60 млн. Закидывай через крипту от 10 тысяч тенге и получишь в 100 раз больше. Поясняет так: деньги Аблязову нужны на революцию, после чего Нацфонд будет в их власти, и он раздаст его тем, кто вкладывался в «правое дело». А ничего, что Нацфонд вообще-то общий? Как из него можно взять деньги и раздать тем, кто тебе нравится?», — пишет автор ТГ.

Измышления беглого банкира по поводу АЭС, атомной энергетики и заодно Нацфонда, телеграмер назвал «бредом». Проанализировав речь Аблязова, он заявил, что его тезисы несут неправду, а люди могут верить его словам.

«Госчиновники должны последовательно опровергать домыслы подобных деятелей», — пишет в своем канале Байдильдинов.

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