Новые интриги Карачаганака. Почему Токаев взялся за силовой блок. Мужчины деградируют по всему миру?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы обсуждают новые осенние вызовы – волна суицидов среди детей и молодежи, и опасность раскола общества из-за референдума по строительству АЭС.

Авторы каналов гадают также о причинах рокировок в силовом блоке страны, а большинство экспертов каналов почему-то обходят эту увлекательную тему.

Требования к автошколам в Казахстане наконец-то ужесточат. Телеграмеры цитируют чиновников, которые признали — эти учреждения практически бесконтрольны, чтобы открыть автошколу не требуется ни лицензия, ни разрешение, отсюда полный бардак, а не учебный процесс. При этом все видят — аварийность и число жертв на дорогах катастрофически растут.

Авторы каналов также составили «Рейтинг коррупционеров-2023», а политологи завили, что народ потерял интерес к политике даже на кухне.

А есть повод для тревог?

Выход к правде – 41 565 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал ищет ответ на вопрос, который интригует всех, кто интересуется политикой: зачем в КНБ и АФМ провели рокировки? Авторы канала утверждают, что «инсайды об этом начали появляться еще летом, были и предположения о смене кабинета министров». А в этот раз инсайдом о грядущих перестановках «делиться начали за несколько дней до открытия сессии Парламента и Послания Президента». Впрочем, никого эта информация не удивила — новый политический сезон, новые назначения.

«Предполагалось, что Олжас Бектенов покинет премьерский кабинет … Берику Асылову, уготовили место в Конституционном суде. … На роль премьера Президент определит Бозумбаева…. А Бектенов, непримиримость которого запомнилась на посту председателя Антикора, — лучший в кандидаты на пост генпрокурора», — цитируют свои источники телеграмеры.

Токаев как всегда удивил, пишут авторы: «взялся не за Правительство, а за силовой блок».

Но определенного ответа на первый вопрос ТГ все-таки не дал. Интересно, что все это время тему неожиданных рокировок в «телеге» старательно обходят и эксперты-политологи.

Аполитично, честное слово!

Казахстан и все-все-все — 11 663 подписчика на этой неделе

Политолог Марат Шибутов, кстати, пишет, что в классическом политическом поведении людей произошла почти революция. Все, что было актуальным для людей 19-го века, для людей 21 века уже не соответствует реальности.

«Люди не хотят принимать участие в политике. Не хотят принимать решения и нести за них ответственность. Не хотят объединяться в организации и не хотят принимать участие в политических акциях», — пишет автор канала.

Но это общемировой процесс, отмечает он: «достижения демократии становятся все меньше востребованы среди людей».

«Скоро и мы дойдем до средней явки на выборах в 25-35%, а также полной неразличимости политических партий», — делает прогноз телеграмер.

SOS от детей

KZ Insider — 14 067 подписчиков на этой неделе

С повестки каналов не сходит волна суицидов среди детей и молодых людей. В Алматы за последние восемь дней погибло четыре ребенка. Все они спрыгнули с многоэтажек. Ночью 22 сентября погиб 19-летний курсант пограничной академии КНБ — тоже прыжок с «высотки»

ТГ KZ Insider приводит версию министерства просвещения — «игры с суицидом в качестве задания снова популярны».

«Комитет по охране прав детей минпросвещения подготовил и распространил в учебных заведениях Казахстана заявление с требованием обратить внимание на новый виток популярности игр с пропагандой суицида», — сообщает ТГ.

В рамках новых уроков безопасности школы обязали «обратить внимание на эту проблему и направить свои предложения по профилактике таких ЧП». Комитет также призвал минкультуры и МВД усилить мониторинг и блокировку «вредоносных цифровых игр».

А родителям — установить в телефонах программу «Родительский контроль».

Чьи «палки в колесах»?

ORDA -154 618 подписчиков на этой неделе

Судя по всему, новая интрига развивается вокруг многострадального завода по переработке газа в ЗКО. Telegram-канал сообщает, что казахстанские власти и иностранные инвесторы Карачаганака не могут прийти к согласию в вопросе стоимости этого проекта. Авторы канала ссылаются на отраслевой портал Upstream, который пишет, что «власти РК требуют от консорциума инвесторов ускорить реализацию проекта ГПЗ».

«В состав Karachaganak Petroleum Operating (КПО), управляющего Карачаганаком, входят нефтяные гиганты Shell и Eni. По данным Upstream, Правительство Казахстана требует от этих компаний более активной работы над проектом и намекает на возможную смену оператора», — объясняет ТГ.

По данным издания, Правительство РК даже «угрожает выйти из длительных переговоров с инвесторами Карачаганака и предложить проект альтернативным инвесторам».

Как сообщают телеграмеры, «16 сентября гендиректор PSA Бекет Избастин в интервью Energy Monitor заявил, что власти Казахстана и зарубежные инвесторы «рассматривают целесообразность» создания ГПЗ на Карачаганаке. Он прозрачно намекнул, что позиции Правительства и нефтяных гигантов весьма различаются…».

Сейчас добытый на Карачаганаке сырой газ частично закачивают обратно в пласты, а часть отправляют на переработку в Россию — на Оренбургский ГПЗ. Затем этот газ вновь покупает Казахстан. Своих перерабатывающих мощностей на месторождении нет, напоминают авторы ТГ.

Где совесть потеряли

Политпросвет.kz – 3 934 подписчика на этой неделе

Telegram-канал изучил Национальный доклад о противодействии коррупции за 2023 год и составил «Рейтинг коррупционеров-2023». В прошлом году в Казахстане зарегистрировано 1692 коррупционных преступления. Это дача и получение взятки, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, присвоение или растрата имущества. Меньше всего среди осужденных в 2023 году оказалось сотрудников Службы экономических расследований, входящей в структуру Агентства РК по финансовому надзору – за решетку отправились всего 7 сотрудников. О масштабах процесса можно судить по сумме возмещенного ущерба по оконченным досудебным расследованиям — 285,1 млрд тенге.

Ну, и сам рейтинг. Первое место у органов внутренних дел: осужден 191 сотрудник. Второе место за местными исполнительными органами. За коррупцию осуждены 175 сотрудников акиматов и их подразделений, в том числе семь акимов. Третье место заняло министерство финансов — 38 осужденных сотрудников. Далее идут МЧС (30 сотрудников), минобороны (27 сотрудников), КНБ (20 сотрудников), минсельхоз (17), минздрав (13) и минэкологии (12 сотрудников)

В целом, в 2023 году количество особо тяжких коррупционных преступлений возросло в 1,5 раза – с 34 до 57, а число осужденных – на четверть: с 725 до 916, сообщают авторы канала.

Золотой факел

BES.media – 20 223 подписчика на этой неделе

Телеграмеры рассказывают, чем закончился скандал с выбросом газо-водяной смеси при бурении скважины № 303 9 июня 2023 года на месторождении Каратурун Южный в Мангистау. Выброс перешел в открытый газовый фонтан — пожар продолжался 200 дней. По подсчётам прокуратуры, в сутки там сгорало 60 тысяч кубометров топлива.

«Журналисты BBC назвали выброс газа на месторождении одной из самых масштабных утечек метана в мире», — напомнили авторы.

ТГ сообщил, что на днях экономический суд Алматы удовлетворил иск западного межрегионального управления госинспекции минэнерго и обязал ТОО «Бузачи нефть» — оно выступало в качестве ответчика — за экологическое ЧП, выплатить штраф 2,2 млрд тенге в доход государства. ТОО также оплатит госпошлину в размере 68 млн тенге.

Мужчины — на последнем месте!

KazService – 4 557 подписчиков на этой неделе

Канал новостей и аналитических материалов нефтегазовой индустрии Казахстана публикует аналитическую инфографику о деградации мужского населения планеты.

Поданным канала, сегодня во многих развитых странах «впервые в истории больше молодых мужчин, чем женщин, находятся вне экономики — не трудоустроены, не ищут работу и не учатся».

«Мужчины всё больше деградируют, а женщины всё больше эволюционируют — так называют эту ситуацию социальные антропологи», — пишут эксперты канала.

В США, как утверждают телеграмеры и СМИ, на которые они ссылаются, эта ситуация описывается так:

«Мужчины сталкиваются со значительными проблемами со здоровьем, включая более короткую продолжительность жизни, высокий уровень самоубийств и значительные потери из-за передозировок наркотиков и COVID-19», — цитирует исследование ТГ.

Фото 3 В качестве примера приводится диаграмма, где видно число официальных целей в области здравоохранения разных стран, которые были установлены на 2030 год по демографическим группам.

«Мужчины трудоспособного возраста в программе — на последнем месте. Дети, женщины и ЛГБТ – вот три приоритетные группы по здоровью нации», — отмечают эксперты канала.

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