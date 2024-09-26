Что волнует душу казаха в конце сентября

Сетевые СМИ о казахской прессе

Айдын ОЛЖАЕВ – «Казахам вредят писатели, депутаты и другие мошенники» — «Историю следует исследовать всегда, работы по восстановлению утраченного никогда не прекращаются. Однако эту работу должны выполнять не писатели, а квалифицированные специалисты – историки, этнографы. Но у нас вместо этого вносят смуту в общество писатели, которые хотят сделать казахом Чингисхана, гадалки-депутаты и сенаторы, которые вмешиваются в историю, и мошенники, прославляющие свой род дабы стать вождями в нём«,- высказывался в казпрессе журналист Дархан ӘБДІК.

«Как видно из истории, гражданское общество не развивалось в большинстве стран, входивших в состав Золотой Орды. Монгольское нашествие нанесло удар по корням цивилизаций Центральной Азии и Туркестана. Наука и образование исчезли. Мужчина воспринимался исключительно как воин, а воин не был гражданином. Он слепо подчинялся приказам начальника, не имея собственного мнения. Мы до сих пор не можем выйти из этого менталитета. Мы продолжаем гордиться легендами: “наши предки не слезали с лошади и были воинами”. Наши поэты до сих пор воспевают это. Безусловно, были исторические феномены, такие как Доспамбет и Махамбет. Но сегодня мне смешно, когда кто-то, заперев дверь квартиры, полученной от акима, пишет стихи о том, какой он “көк бөрі”. Единственный способ избавиться от этого сознания – идти по пути развитых западноевропейских стран. Когда-то потомки викингов, которые заливали мир кровью – Норвегия, Швеция, Финляндия – сегодня являются самыми законопослушными, дисциплинированными и демократическими странами. В результате они превратились в самые развитые и процветающие государства

Официальные издания сейчас никто не читает, а даже если читают, вряд ли верят тому, что там написано. Основная цель журналистики – не быть независимой, а быть справедливой и непредвзятой. У нас очень много высокопоставленных деятелей, вышедших из журналистской среды. Почему? Потому что в журналистике очень легко сделать карьеру за счет лизоблюдства. Если снимешь фильм о каком-нибудь акиме или проявишь активность во время выборов, тебя легко могут назначить руководителем телеканала. Чтобы это прекратить, нужна общественная этика. Такие действия должны быть разоблачены.

К сожалению, в нашем обществе их не разоблачают, а наоборот – восхищаются ими и возвеличивают. Мы любим хвалить себя за духовное богатство. Мы называем западные страны духовно обнищавшими. Однако безудержная коррупция не у них, а у нас. Мошенники процветают не у них, а у нас. Почему? По моему мнению, дело в общественной системе и принятых законах, а также в их исполнении. Прежде всего, демократическое и открытое общество не дает места коррупции и сговору. Все преступления рождаются за закрытыми дверями в результате сговора. Открытость власти позволяет обществу контролировать её действия. Только тогда народ начинает верить в закон и его справедливость. В обществе, где сын богатого человека, сбивший человека, не будет осужден, люди не будут верить в справедливость закона. В обществе, где никчемный человек может стать депутатом благодаря угодничеству, никто не верит в справедливость«, — говорил журналист.

«Во время выборов и референдума все казахи – северокорейцы» — «В постсоветских странах, таких как Россия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Беларусь и Азербайджан, проводить выборы или референдумы – это довольно комичная вещь», — рассуждает журналист, бывший пресс-секретарь партии «Amanat» Серғали БАЛАЖАН.

Люди примерно на два месяца принимают образ северокорейского народа. После этого они выходят из этого образа и принимают образ западного человека, продолжая свою жизнь.

— Мы все заранее знаем, каковы будут результаты выборов и референдумов. Осознавая это, мы всё равно имитируем, что проводим голосование, призываем голосовать. Пишем умные и платные посты, чтобы запудрить друг другу мозги. Но и авторы, и читатели знают на 100%, кто победит на выборах.

Короче говоря, у меня не укладывается в голове, почему вдруг разрешение на строительство атомной электростанции захотели спросить у народа. Вы же вроде избраны народом: будь то президент или депутаты, вы находитесь на постах, где принимаете решения от имени народа, и только вы решаете, нужна АЭС или нет. Полицейский, врач, учитель и таксист (большинство из них) не знают, что такое АЭС. Они доверили вам свою жизнь и своё будущее, проголосовав за вас на выборах.

Если в такой трудный час вы не принимаете важные решения для народа и будущего страны, а просто перекладываете всё на людей, то зачем вы избирались? — вопрошает он.

Томирис ТЛЕУБЕКОВА – «Чиновнику вручили антипремию за «пустые обещания»» — В 2023 году движение «Жаңа адамдар» привлекло внимание к проблеме незавершенного строительства 25 спортивных площадок в Атырау, на которые было выделено 1,2 миллиарда тенге. Несмотря на обещание заместителя акима Нуржана Ермуханова завершить работы к концу 2023 или началу 2024 года, объекты так и не были сданы. Об этом сообщает портал Skifnews.kz.

Активисты кампании «Халық қаһары» решили проверить выполнение обещания чиновника. По их словам, спортивные площадки по-прежнему находятся в плачевном состоянии. В знак протеста активисты вышли на улицы с телегой, символически наполненной «пустыми обещаниями» Ермуханова, привлекая внимание горожан к проблеме.

Жители Атырау выразили свое недовольство, а активисты вручили Ермуханову антипремию «Халық қаһары» — статуэтку, изображающую опору LRT, как символ его неисполненных обещаний. Однако чиновник отказался признавать вину и принимать награду, заявив, что он не давал подобных обещаний. Активисты оставили статуэтку в его офисе после конфликта.

Монета в унитазе: тренер высказался о необходимости уважать символы страны

Известный тренер Мухит Амантаев оказался в центре обсуждений после того, как в Сети появилось видео, где он достает монету в 50 тенге из унитаза. Инцидент вызвал резонанс, а сам Амантаев использовал ситуацию, чтобы подчеркнуть важность уважения к государственным символам, сообщает портал Skifnews.kz.

Тренер возмутился тем, что монета пролежала в туалете месяц, и никто не захотел ее поднять. По его словам, дело не только в деньгах, но и в отношении к государственным символам, поскольку на монете изображен герб Казахстана.

Таким образом тренер призвал задуматься о том, как наше поведение в повседневных ситуациях отражает отношение к родине и государственным символам.

Сколько стоит отправить игру тоғызқұмалақ на орбиту?

Министерство туризма и спорта Казахстана отправило доску для игры в тоғызқұмалақ на орбиту в рамках подготовки к Всемирным играм кочевников. Как сообщили в министерстве, эта акция была организована при сотрудничестве с российским космическим агентством. 9 сентября доска отправилась в космос и успешно вернулась на Землю. Журналисты казахской редакции Nege.kz задались вопросом, во сколько это обошлось казахстанцам.

Представители министерства подчеркнули, что тоғызқұмалақ стал первой национальной игрой Казахстана, побывавшей в космосе. Министром туризма и спорта на тот момент был Ербол Мырзабосынов, назначенный на эту должность 2 сентября. Ранее он возглавлял Комитет по спорту и физической культуре, однако неизвестно, чья это была инициатива — экс-министра Ермека Маржикпаева или самого Мырзабосынова.

Информации о расходах на отправку доски в космос пока нет. Министерство не сообщило, сколько средств было выделено на этот проект, хотя известно, что запуск грузов в космос требует больших затрат. Для получения этой информации планируется направить официальный запрос министру.

В турнире по тоғызқұмалақ, который прошел в рамках Всемирных игр кочевников, приняли участие 114 спортсменов из 41 страны, среди которых Колумбия, Бангладеш, Великобритания, Франция, Германия, США, Китай, Латвия, а также страны Африки и арабские страны.

Казахстанский актер возмутился курсами интимной гимнастики бывшей жены

Актер и комик Нурсултан Жаксиген выразил недовольство деятельностью своей бывшей жены, которая занимается проведением курсов по интимной гимнастике в социальных сетях. В интервью телеведущей Анне Данченко Жаксиген заявил, что, по его мнению, личные отношения между мужчинами и женщинами должны оставаться в пределах спальни. Об этом сообщает SN.kz.

Он подверг критике тот факт, что его экс-супруга открыто демонстрирует в Интернете, как выполнять интимные упражнения, считая это неподобающим.

«Почему все мужчины должны видеть, как моя бывшая жена объясняет интимные моменты?», — возмутился Жаксиген, указывая на то, что это вызывает у него дискомфорт.

Назира ДАРИМБЕТ – «Про пошлины в Евразийском союзе, депрессию певицы Макпал Жунусовой и размер калыма за невесту» — Казахстан будет «бороться» за таможенные пошлины в ЕАЭС

Москва и Минск не поддерживают намерение Казахстана снова вынести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии вопрос об импортной пошлине в ЕАЭС в этом году, пишет t-канал Dala Inside.

В 2022 году Астана не смогла должным образом поднять эту тему. Теперь казахстанская сторона готовит новую методику расчета и намерена утвердить его в Евразийской экономической комиссии.

«Если будет принята новая методология, доля Казахстана несколько увеличится. Поэтому понятно, что Россия и Беларусь постараются воспрепятствовать этому. И на переговорах станет ясно, насколько сильна подготовка и тверда позиция казахстанской делегации», — говорит источник канала.

«Увеличить калым за невесту до 10 миллионов»

В Казнете бурно обсуждается мнение о необходимости увеличения размера выкупа за невесту, пишет HalyqUni.kz.

Пользовательница TikTok по имени Гулжан считает, что казахские девушки совсем обесценились:

«Нужно увеличить размер калыма до 10 млн тенге. Иначе получается, казахские девушки стали дешевле автомобиля Camry. Многие дают 1-1,5 млн тенге, и все на этом. Я против этого. Дело не в том, что ты продаешь девушку, торгуешься, словно это вещь. Думаю, дело в значимости казахских девушек, в ценности наших национальных традиций, которые нужно возрождать и таким образом поднимать их значимость».

Гулжан связывает небольшой размер калыма с числом разводов.

«К примеру, у турков за девушку дают несколько килограммов золота, и у них практически нет разводов. А мы занимаем лидирующее место по количеству разводов в мире. А если у нас будут давать 10 миллионов, отношения между семьями жениха и невесты уже будут другими, и имидж девушки в глазах жениха будет высокий».

Это мнение вызвало неоднозначную реакцию пользователей: многие считают, что счастье не измеряется деньгами.

Судьба казахского языка: 30 лет откат назад

Портал Аbai.kz публикует мнение члена Союза журналистов Казахстана Бейсенгазы Улыкбека по поводу развития государственного языка.

Улыкбек считает, что за последние 30 лет развития казахского языка пошло в обратную сторону:

«С 1991 года я много лет проработал в акимате Есильского района Акмолинской области. В то время по Конституции казахский язык был государственным языком, а русский – межнациональным. Все отчеты до 1995 года и другие документы из района в областной акимат мы отправляли только на казахском».

Как говорит Бейсенгазы Улыкбек, в то время сотрудников акимата обучали государственному языку.

«Сотрудников акимата в целях совершенствования владения казахским языком, а также чтобы они могли общаться свободно с населением, обучал школьный преподаватель казахского языка три раза в неделю. И все сотрудники уже привыкали работать свободно на казахском языке. Так бы и продолжалось, если бы в 1995 году в Конституцию не внесли изменения и русский язык получил статус официального и стал употребляться наравне с государственным».

С тех пор, по словам автора заметки, документы начали составляться на двух языках, и пошел откат назад.

«На мой взгляд, эти изменения в Конституции разделили народ и страну на две части. Это стало причиной того, что казахи в русских школах не знают родного языка, оторвались от национальных традиций, вместе с тем они полностью отдаляются от религии наших предков — ислама. Это приведет будущее казахского народа к критическому почти катастрофическому состоянию.

Во власти много русскоязычных (…), они не поймут никогда чаяния народа, если не владеют родным языком. Интересно, кому это выгодно — довести казахский язык до такого состояния», — заключает Есенгазы Улыкбек.

Почему Макпал Жунусова в депрессии

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова объяснила депрессией публикацию в соцсетях видеороликов, вызвавших неоднозначную реакцию у пользователей, пишет газета «Айқын».

На этих видео, по мнению пользователей, певица выглядела нетрезвой.

Осудили ее за эти видео и родственники. В одном из видео Макпал Жунусова рассказала, что родная сестра заявила ей, что «она их позорит».

По словам Макпал Жунусовой, в это время года она находится в депрессии.

«Такое ощущение, как будто умираю, не могу встать с постели. Я никого не оскорбила, просто осень всегда меня вгоняет в депрессию. В это время года я впадаю в уныние. Вспоминаю Заке, рана не заживает. До сих пор не нашли виновного в его убийстве, не показали народу. В тот день, когда его найдут, я бы выпила только айран», — написала певица в Instagram.

Она также ответила хейтерам, которые назвали ее «алкоголичкой»:

«Я жизни благодарна. Каждому дню. Ни на кого не обижаюсь. Обсуждайте меня, осуждайте меня. 90% народа меня прощает, 10% всегда говорят: «бесстыжая, ты не певица, алкашка».

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.