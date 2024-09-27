Против Астаны используют ядерные фобии. Субсидии фермеров уплыли с паводком. Зачем скупают региональные СМИ? Статья УК РФ «Русофобия» коснется соотечественников за рубежом

Обзор Telegram и Youtube каналов

Жизнь в Telegram и Youtube-каналах кипит совсем не по-осеннему.

Сентенция, что «в субботу и воскресенье казахстанцам теперь лучше не умирать» стала тут настоящим мемом. Заявление минздрава о том, что выезды «Скорой помощи» нерентабельны и казахстанцы не смогут получать медпомощь круглосуточно, чуть не спровоцировало социальный взрыв. Авторы каналов пишут, что изменения и дополнения в правила оказания скорой медпомощи, в том числе с привлечением медавиации были выставлены на портале Egov для публичного обсуждения. Проект сразу вызвал негодование в соцсетях и каналах. Минздраву срочно пришлось объяснятся и свалить все на «неправильную интерпретацию содержания проекта».

«Телеги» сообщают также, что после волны суицидов, в школах вовсю идет работа по безопасности школьников – идут собрания, в чатах рассылаются памятки для родителей.

Между тем, более 200 выпускников программы «Болашак» вернули в казну почти более одного миллиарда тенге — за отказ вернуться на Родину.

Передохнуть можно на новости о новом курортном городе, который начали строить в Мангистау — на побережье Каспия. Он появится в курортной зоне Кендерли.

Хотя не всем до отдыха: битва двух лагерей – «за» строительство АЭС и «против», в последние дни перед референдумом разгорается не на шутку.

Все дело в интересах

Данияр Ашимбаев – 10 574 подписчика на этой неделе

На «носу» референдум по АЭС, но «серьезного экспертного или политического оппонирования со стороны внутренних игроков и институтов мы так и не увидели», пишет автор ТГ.

«Есть социальные фобии и экологические риски, с которыми государство работает. Есть бизнес-лоббизм. А вот организованная кампания против референдума идет явно извне», — пишет Данияр Ашимбаев.

Политолог объясняет причину противодействия проекту АЭС со стороны отдельных групп. Одни из них — мощный пул лоббистов развития ветряной и солнечной энергетики.

Их проекты хорошо бюджетированы, т.к. Казахстан принял на себя обязательства в рамках популярной в Евросоюзе «зеленой» тематики.

«Люди встроились в этот бизнес, получили хорошие условия от государства и не хотят терять гарантированные дивиденды», — пишет политолог.

Вторая группа выступает не столько против АЭС столько против российского участия в этом проекте. Эта тематика хорошо профинансирована извне отмечает эксперт.

«Критика АЭС и идеи референдума стыкуются с яростной негативизацией политики президента Токаева во внутренней и международной сферах. На острие критики мы обнаружим местных грантоедов и штатных провокаторов из числа «гражданских активистов», вовлеченных в структуры запрещенной за экстремизм псевдопартии «Алга» (ДВК)», — отмечает Ашимбаев.

Он убежден, что референдум дает возможность «использовать против Астаны ядерные фобии населения и экологические страшилки». Сегодняшний курс Астаны на защиту государственных интересов, развитию региональной военно-политической безопасности и экономической интеграции не устраивает очень влиятельные силы.

«Модная у либералов и национал-популистов тематика «деколонизации» является на самом деле новой формой глобального колониализма», — заключает эксперт.

Истина – в спорах

Казахстан и все-все-все — 11 721 подписчик на этой неделе

О противодействии проекту АЭС со стороны лоббистов развития ветряной и солнечной энергетики на этой неделе пишет и автор Telegram-канала политолог Марат Шибутов.

Под его критическое перо попал известный экономист-эксперт Алмас Чукин.

«С чего Алмас Чукин — вроде здравый и прогрессивный бизнесмен, а выступает против АЭС? И его мнение везде транслируется на Фейсбуке…», — удивился телеграмер, заметив, что «все, что он (Чукин) продвигает по атомной энергетике довольно абсурдное и неверное».

Как пишет эксперт, ответ на вопрос оказался простым:

«Visor Inernational DMCC и China Power International Holding Limited (CPIH) построили Жанатасскую ветровую электростанцию, мощностью 100 МВт и стоимостью 130 миллионов долларов».

На фото выложенным автором в ТГ — Чукин, который является управляющим партнером инвестиционной компании Visor, подписывает документы с представителем китайской компании.

Фото/kapital.kz

«Если построят большую АЭС, то маленьким ВИЭ на рынке делать будет нечего, особенно если обязательный закуп отменят и плакали тогда деньги…», — пишет политолог, подчеркивая, что коллега просто «действует в своих интересах, в рамках своего дубайского холдинга Visor».

Субсидии смыл паводок

KZ Insider -14 072 подписчика на это неделе

Sputnik Казахстан – 48 425 подписчиков на этой неделе

В топ новостей каналов, наконец, вышла тема зерна. Глава Национальной ассоциации экспортеров KazGrain Канат Кобесов, заявил СМИ — из-за санкционных ограничений против России Казахстан получил возможность выйти на зерновой рынок Евросоюза. По его словам, это стало возможным после введения пошлины в 95 евро за тонну на поставки зерна из России, сообщили каналы.

Телеграм-канал KZ Insider пишет, что в этом году аграрии рассчитывают собрать около 20 млн тонн зерна. Но аграрии значительную часть зерна отправят в соседние страны — Узбекистан и Китай. Sputnik Казахстан сообщает, что фермеры, например, Северо-Казахстанской области утверждают, что у них урожайность 17 центнеров с гектара. В 2023 году она составила 12 центнеров. А в Акмолинской области у аграриев беда — крупный пожар на элеваторе с зерном, площадью возгорания 900 кв. м. Сколько сгорело зерна — пока неизвестно.

Фото/youtube.com

Телеграмеры также цитируют председателя Зернового союза Казахстана Нурлана Оспанова. Он рассуждает на тему: почему у российских фермеров урожай больше и качественнее, чем у казахстанских?

«Разница в суммах господдержки и стабильности. Если в России объявили, что выделяют деньги, то их выделяют. А в Казахстане объявляют о субсидии, но в республиканском бюджете денег может и не быть. Поэтому объявленная сумма субсидии не совпадает с фактически выделенной», — сказал эксперт.

И в этом году Правительство не может выделить деньги на субсидии фермерам.

«…деньги были направлены на ликвидацию паводков и их последствия», — цитирует канал другого эксперта Зернового союза — Евгения Карабанова.

Медийный передел

PRO КАДРЫ KZ — 59 33 подписчика на этой неделе.

Авторы Телеграм-канала обращают внимание, что в сфере медиа наблюдается большой интерес к региональным СМИ. Например, многотиражное Западно-Казахстанское интернет-издание «Мой город» купил предприниматель Ержан Багдатов.

«Он приобрел ТОО «Медиастарт 2012», которому принадлежит сайт «Мой город». Марат Махметов, который в 2012 году учредил ТОО и начал издавать «Мой город», подтвердил состоявшуюся в мае 2024 года сделку с Багдатовым», — пишут авторы ТГ.

По данным канала, Багдатов является владельцем целого ряда компаний в сфере строительства. В публикациях его представляют исполнительным директором Центра медийных технологий и директором консалтингового Агентства «Dara Consult» и ИА «Toppress.kz».

«Это не первое региональное издание, перешедшее в руки крупных столичных предпринимателей. В начале года владельца сменила мангистауская «Лада». Приобрел издание крупный алматинский предприниматель», — сообщают телеграмеры.

Авторы канала ссылаются на мнения экспертов, которые заявляют, что «интерес к региональным СМИ Казахстана вызван ожидаемыми политическими событиями, в том числе выборами акимов городов, в мажилис в 2026 году, Президента страны в 2029 году, и стремлением к информационному влиянию».

«Опасные и алчные…»

Злобная татешка — 67 062 подписчика на этой неделе

Приверженцы «зеленой экономики» — это опасные авантюристы, заявила «Злобная татешка».

«Причем, еще и безумно алчные. Если им позволить, они высосут из страны все средства, а отчитаются «нейтральностью» и «устойчивостью». Надо бы помочь им «закатать губу»», — беспощадно критикуют авторы канала «радетелей» за «зеленую экономику».

Но страна уже втягивается в чужую эко игру, пишет ТГ.

«Казахстан встает на путь углеродной нейтральности. Цель — построить низкоуглеродную экономику. Этого хотят в США и ЕС. О дороговизне проекта там не заботятся. Никого из внешних фанатов «зеленой экономики» субсидировать они не собираются», — заявляют авторы.

Зато Казахстану потребуются масштабные действия и гигантские инвестиции. ТГ приводит оценку экспертов, согласно которой «необходимо будет вложить 666,5 млрд долларов – т.е. 24% валового основного капитала или 38% всех инвестиций в новые технологии и основные фонды». Где деньги брать? Авторы отвечают – нигде, приводя статистику и цифры.

«Народу такие траты на зеленую забаву сулят только бедность, а ещё новые взлеты правительственного долга…», — пишут эксперты канала.

Но, приверженцы «зеленой экономики» ставку делают на государственно-частное партнерство, сообщают они. Мол, потенциал ГЧП высок, и это подтверждается отчетом «Infrascope» за 2019 год. А также сетуют, что «на данный момент из 1362 проектов ГЧП, запланированных на 2024 год, всего 227 направлены на развитие экономических сфер. Большинство проектов ГЧП касаются социальных объектов — школ, детских садов и медицинских учреждений».

«…Сместиться в зеленую повестку и вкладывать деньги туда, а не на «всякие» школы и детские сады?», — иронизируют эксперты ТГ.

Поэтому вывод авторов такой: «приверженцы «зеленой экономики» — это опасные алчные авантюристы».

За оскорбления накажут

PRESS.KZ — 5 630 подписчиков на этой неделе

В России введут уголовную ответственность для иностранцев за «русофобию», сообщает Телеграм-канал со ссылкой на Интерфакс. Законопроект подготовлен вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и главой комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Документ получил положительный отзыв в кабинете министров, пишут авторы ТГ.

«Законопроектом предлагается внести в УК изменения, согласно которым действие уголовного закона будет распространяться на иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в России, совершивших преступление вне пределов РФ, в том числе в отношении соотечественников, не являющихся гражданами РФ», — цитируют телеграмеры официальное сообщение.

Предлагается дополнить УК РФ статьей 136.1 — «Русофобия». Она предусматривает ответственность «за дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ иностранным должностным лицом, должностным лицом, публичной международной организации либо иностранным гражданином с использованием своего служебного положения в отношении гражданина РФ, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ».

Казахстанские политологи пока никак не комментируют новую норму УК России, хотя она коснется и граждан Казахстана.

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