Что волнует душу казаха в начале октября

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Кто Родине больше ценен: просветители или ортодоксы?» — В последнее время в казахском социуме вновь началась скрытая борьба между адептами салафизма и суфизма (течения в мусульманской религии). Государство через Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) и другие институты как бы постоянно борется с этим внутрирелигиозным раздраем. Так, лидер суфийской общины Казахстана Исматула был осужден, как и целый ряд других его соратников и единоверцев, за «экстремизм». При этом надо напомнить, что как одна, так и другая ветви ислама имели своих покровителей и симпатизирующих во власти. И тут явно перевес был за поклонниками салафитского учения. Но когда случился Кантар, то видные покровители салафитов либо бежали из страны и по сей день обретаются вне Отечества (например, Бекболат Тлеухан, многолетний депутат парламента РК), а другие покровители, как Кайрат Сатыбалды (племянник первого президента РК), были заключен под стражу. И только недавно, подав прошение о помиловании, он был выпущен из тюрьмы…

В свое время именно салафиты (суфии в меньшей степени, хотя Исматула родом из Афганистана) целыми семьями уезжали в ту же Сирию и участвовали в боевых действиях. Потом правительству РК по программе «Жусан» пришлось вызволять жен и детей этих «духовных борцов», вернув их обратно на Родину. Между тем, влияние салафитов таково, что известное противостояние между верующими и властью, светской частью казахстанского общества, касающейся того, как должны (или обязаны?) быть одеты школьницы-мусульманки — это уже многолетний тренд, обостряющийся в канун 1 сентября и тянущийся до самых летних каникул.

Тем временем есть множество школ в городах и селах, прежде всего юга и запада республики, где уже можно увидеть учениц разных возрастов, «покрытых» платками и одетых в платья «несветского» покроя. При этом почему-то основные из ряда вон выходящие истории, как школьный абьюз, избиения до смерти и другие эксцессы происходят именно в определенных регионах, где, как известно, народ не помещается во время пятничной молитвы в местных мечетях и откуда родом большинство имамов определенного течения. То есть, богобоязненным и почитающим добродетель народ на фоне случаев в школах твердо назвать, получается, нельзя? А несколько лет тому назад, аккурат во время ковидного карантина, похороны одного из «устазов», наставников (учителя салафитской общины в Сары-Агаше), превратившиеся в некое шествие с признаками коллективного (религиозного?) психоза озадачило миллионы казахстанцев, увидевших все это на экране своих мобильных телефонов…

При этом самый известный салафит Дарын Мубаров является частым гостем всяких популярных видео-подкастов, как и его коллеги, не менее известные проповедники «чистого ислама». Основной их пропагандистско-лекторской работой является проповедь, «уагыз».

Открытый фронт Санжара Керимбая

Имеет смысл остановиться на Санжаре Керимбае. Этот приверженец суфийского направления сейчас не менее популярный гость на различных YouTube-каналах. При этом, насколько нам известно, у него нет персонального канала, как у того же вождя салафитов Дарына Мубарова. И его отличает от «идейных противников» прежде всего то, что он представляется прежде всего как культуролог, просветитель и даже как политолог. Он находит новые смыслы в деятельности вполне себе светских людей, оставивших след в науке, в конкретном деле национальной по духу и содержанию самоидентификации казахов, в дальнейшем строительстве подлинной государственности казахов. Одна из его книг так и называется — «Культурный фронт». Его издательство также выпустило ряд книг, повествующих в исследовательском ключе о значимости таких титанов науки и культуры для своей нации, как академик Каныш Сатпаев и Мухтар Ауэзов. И ведь эти личности, акцентирует внимание слушателя спикер, в отрочестве, с детства, кроме изустных преданий, народных сказок были знакомы и с исламом. И первые нарративы, связанные с верой, они черпали из Книги — что и означает слово «Коран». Вместе с тем они оказались открыты прогрессу, новым задачам, которые поставила перед бывшими кочевниками наступившая эпоха…

Об этом и многом другом Санжар Керимбай рассказал ведущему YouTube-канала Qazaq AIRAN Амирболату Кусайынулы — «Назарбаевтың кезінде ғалымдар қоңыз теріп кетті» Жұмаққа қай дін өкілдері түседі? I Санжар Керімбай» — «Назарбаев в свое время практически пустил по миру ученых. Приверженцы какой веры попадут в рай». В нескольких моментах он косвенно вступал в полемику с салафитами. Впрочем, он это делает всегда, когда дает интервью. Например, он иронизирует над тем, что за «уагызами» (исходящими понятно от кого) скрывается пустота, чрезмерно сдобренная цитатами на арабском языке. Определенные люди, известные артисты, договорились до того, что древние батыры казахской степи не просто сражались с врагами, а делали это осознанно, как «шахиды», т. е. принимали раны и гибли во имя веры. Такие суждения он называет «профанацией» истории, самой религии, к которой безусловно принадлежали эти воины. Тут поневоле согласишься с мнением, что суфизм стоит вне «политического ислама», этому течению чужд тренд к стремлению исламизировать все и вся (подлинную историю, образование, государственно-политические институты), чего не скажешь о казахских салафитах, так или иначе, постоянно впадающих в форменный радикализм… Здесь явно пропадает толерантность мусульманского учения, основывающегося на принципе «в религии нет принуждения». Негативно высказался он и по поводу шумного скандала, источником которого оказался известный салафит — «устаз» Қабылбек, который на одном из подкастов заявил, что казахский язык на 70% состоит из арабских слов.

Назира ДАРИМБЕТ – «Про преемника Токаева, квартиру брата Назарбаева, выставку талибов в Алматы и скандал с бывшим акимом» — За какую сумму продают в США квартиру брата Назарбаева

Объявление о продаже квартиры в Нью-Йорке, принадлежавшей родному брату первого президента РК Нурсултану Назарбаеву, появилось на ресурсе Streeteasy.com, пишет Adyrna.kz.

Квартира на Wall Street 55 является частью элитного жилого комплекса.

«Эта резиденция является частью здания с обслуживанием «в белых перчатках», предлагающего такие удобства, как швейцар, консьерж, двухуровневый фитнес-центр и благоустроенная терраса на крыше. Идеальное расположение в непосредственной близости от Battery Park City, порта South Street Seaport и недавно открывшегося Whole Foods на Бродвее. Дом вашей мечты ждет вас в замечательном оазисе роскоши и комфорта», — говорится в объявлении.

Как пишут в СМИ, Болат Назарбаев приобрел эту недвижимость за 2,7 миллиона долларов в 2007 году. Сейчас она продается за 1 995 000 долларов. Цена на квартиру была снижена на 500 тысяч долларов четыре месяца назад.

Что покажут талибы на выставке в Алматы

Министерство индустрии и торговли Афганистана проведет 22 октября в Алматы выставку товаров и услуг, пишет Dalanews.kz.

О проведении этой выставки сообщалось еще в августе, затем она была перенесена на более позднее время. Пройдет она в рамках казахстанско-афганского бизнес-форума, который проводит Министерство торговли РК.

«В рамках визита делегации Афганистана в Казахстан пройдет бизнес-форум, в ходе которого состоится выставка, где будут представлены 250 афганских предпринимателей, которые предложат свои товары и услуги», — говорится в анонсе мероприятия.

Последний казахстанско-афганский бизнес-форум проходил не так уж давно — в Астане в 2023 году, подчеркивается в публикации.

Кто может стать следующим президентом Казахстана

Тему преемника действующего главы государства Токаева поднимает портал Stan.kz, журналисты которого провели опрос среди лояльных власти экспертов.

Политолог Данияр Ашимбаев считает, что следующим президентом обязательно должен быть кандидат от партии власти с хорошим политическим стажем:

«Это может быть чиновник с опытом министра или акима, известный обществу, харизматичный, не замешанный в скандалах. Под эти параметры сейчас подходят Ерлан Кошанов, Канат Бозумбаев, Имангали Тасмагамбетов, о них как о преемниках чаще говорится. Первые двое входят в команду Токаева и могут продолжить его линию управления. Но список со временем будет становиться все короче и короче».

У внештатного советника акима Мангыстауской области Ербола Едилова свой «список». В него вошли нынешний премьер-министр Олжас Бектенов, министр иностранных дел Мурат Нуртилеу, а также люди, занимающие должности руководителя Администрации президента и советники главы государства.

«До 2029 года могут появиться и новые фигуры. Но понятно одно, что это будет один из единомышленников из команды нынешнего президента», — считает Едилов.

В свою очередь политолог Газиз Абишев убежден, что при выборе кандидата в преемники обязательно будет соблюдаться преемственность власти:

«Конечно, это не исключает борьбу, могут появиться и оппозиционные кандидаты. Но тем не менее, этот человек должен быть союзником нынешнего президента и личность, удобная для внутренней и внешней элиты».

«С имамов собирают деньги на поездки верховного муфтия — Алимбеков» — Поездки верховного муфтия — головная боль имамов?

Священослужители Туркестанской области жалуются, что главный имам региона Ержан Толепов каждый раз собирает деньги на встречу главы Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) Наурызбая Отпенова, пишет журналист Ораз Алимбеков.

«В конце января 2024 года на двухдневный визит верховного муфтия в Туркестан с каждого из 17 городских и районных имамов было собрано от 150 до 300 тысяч тенге. Районные имамы, в свою очередь, собирают эти деньги с сельских имамов, которые потом мучаются в поиске денег. Собранные деньги отправлялись на банковскую карту Kaspi Gold главного имама области Толепова и управляющими его делами Алимхана. Главный имам Созакского района Мейрамбек кажы лично вручил областному имаму наличными 150 тысяч тенге, а когда ему сказали «этого мало», он отправил переводом еще 130 тысяч тенге», —написал журналист на своей странице в Facebook, к которому обратились имамы региона, прикрепив в доказательство чеки.

По словам Ораза Алимбекова, эти деньги шли на перелет верховного муфтия, проживание в дорогой гостинице, питание в недешевых ресторанах.

Однако это не единственные сборы в ДУМК, добавляет Ораз Алимбеков. По его данным, как только Наурызбай Отпенов стал верховным муфтием, он якобы внес изменения в устав организации, согласно которым «каждый месяц 30% поступлений от мечетей перечисляется в муфтият».

«Этих денег разве не хватает на поездки муфтиев и почему должны страдать рядовые имамы, собирая деньги. Муфтий словно делает одолжение, посещая регионы. Когда закончится этот беспредел?», — задается вопросом журналист.

Кто заплатил за «тогызкумалак в космосе»?

Символичный запуск в космос доски для игры тогызкумалак («Тоғызқұмалақ») во время Всемирных игр кочевников обошелся в 2,6 миллиона тенге, сообщает портал Nege.kz.

«9 сентября доска была запущена в космос и, выполнив свою миссию, она вернулась обратно на землю. Это особое событие, потому что тогызкумалак — первая национальная игра, которая побывала в космосе», — говорилось в сообщении Министерства туризма и спорта РК.

Издание решило выяснить, во сколько обошлось это мероприятие государству, но и попутно узнать: как удалось договориться с «Роскосмосом», источник финансирования, чья это идея и каким был бюджет Всемирных игр кочевников? На эти вопросы журналисты получили следующий ответ.

«Для запуска в космос доски для игры тогызкумалак республиканская федерация «Тоғызқұмалақ» провела переговоры с субподрядчиком госкорпорации «Роскосмос» — компанией «Стратонавтика» — оператор стратосферных полетов». Запуск удалось осуществить при спонсорской поддержке компании «Жаңа пост» (Jana Post), которая выделила 2 628 000 тенге. Общий бюджет V Всемирных игр кочевников составил 7,7 миллиарда тенге, из них 5,7 миллиарда тенге выделили из государственного бюджета и 2 миллиарда тенге получили от спонсоров», — говорится в ответе министерства на официальный запрос издания.

«Вы никогда не будете первой у арабов»

Эксурсовод в Дубае посоветовала казашкам не торопиться выходить замуж за арабских мужчин, пишет Malim.kz.

Казахстанка по имени Назира проживает в Арабских Эмиратах и работает гидом. По ее словам, многие казашки, приезжающие в Дубай, обращаются к ней с вопросом, как выйти замуж за араба.

Она дала несколько советов девушкам.

«Знаете, какой главный вопрос у этих девушек: как найти араба, берут ли он в жены казашек? Да, арабы женятся на казахских девушках. Но будьте готовы к тому, что вы никогда не будете первой или единственной женой, а только второй, третьей или четвертой. Потому что они в первый раз женятся на арабских девушках из своего круга, которые засватаны еще в детстве», — предупреждает гид.

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