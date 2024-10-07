Зачем объединяются чекисты СНГ. Российско-Китайская АЭС. Страшная реальность Казахстана — наркотическая

Обзор Telegram и Youtube каналов

Судя по постам в Telegram и Youtube-каналах Всенародный референдум прошел позитивно и где-то даже весело – задержания эко-активистов накануне охладили пыл противников строительства АЭС и крупных инцидентов во время голосования не было. На референдум приезжали на Tesla’х, в костюмах супергероев, даже в домашнем халате и тапочках. А в Кунаеве бизнесмен Мурат Сиргебаев организовал парад ретро-автомобилей – в поддержку референдуму. В 16.25, когда было объявлено, что референдум состоялся с 51,77 % проголосовавших, в каналах появилась информация о вбросах бюллетеней и конфликтах на избирательных участках.

Да и в громких заявлениях у каналов нет дефицита. «Мир на пороге третьей мировой: эта осень изменит облик нашей страны и всего мироустройства. Ядерная война стала новой реальностью…», предупреждают авторы.

В потоке сообщений о ходе референдума каналах затерялась новость об уголовном деле в отношении бывшего председателя Национального банка Галымжана Пирматова. Он возглавлял его до сентября 2023 года.

Между тем, в Казахстане заблокировали преступный тelegram-канал: его 67 подписчиков получали команды суицидального направления — сообщение прокуратуры Алматы. Следом сенаторы предложили ограничить работу TikTok и обязать соцсети жестче модерировать свой контент – очевидно, что он отрицательно влияет на детей.



Назарбаев на избирательном участке, неожиданные слова Токаева о том, кто будет строить АЭС, задержания эко-активистов… — власти явно поддали огонька в повестку Telegram и Youtube-каналов.

Нурсултан Назарбаев. (Фото/© Sputnik / Санат Имангалиев)

Кто же придет?

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Политолог Газиз Абишев в своем Telegram-канале одним из первых прокомментировал интригующее заявление Касым-Жомарта Токаева. Проголосовав утром на избирательном участке, Президент сказал журналистам, что в строительстве АЭС должен принять участие международный консорциум, применяющий передовые технологии.

«Об этом говорилось ещё в середине лета. А сегодня президент Токаев подтвердил — такой вариант вполне возможен», — напомнил автор канала.

Эксперт считает, что вариантов консорциума немного: «российско-китайский, китайско-французский или ещё более широкий проект».

Можно не отвечать

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Просто процитируем к теме:

«Люди в Казахстане должны задать себе вопрос, была бы оппозиция строительству АЭС, если фаворитами среди поставщиков были бы Westinghouse Electric Company и Rolls-Royce?», — реплика политолога Марата Шибутова.

Осмысление

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Телеграмер цитирует председателя Мажилиса Ерлана Кошанова, который высказался о «диванных экспертах» по АЭС и нерешительности власти. Он убежден, что «дискуссия о необходимости АЭС в нашей стране показала — будущее за профессионалами в конкретных сферах, а не за любителями просто поговорить».

«С ними завод не построишь, а людей запутать можно. Если бы Правительство не тянуло эту волынку с референдумом, не затевало бы никому не нужных обсуждений, а просто приняло решение о строительстве, то оно уже бы началось. Мы потеряли два-три года из-за нерешительности властей и показательной мнимой демократии», — заявил Кошанов.

«Будущее не просто за профессионалами, а за решительными профессионалами», добавил он.

Чекисты СНГ объединяются

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Авторы Telegram-канала делают короткий экскурс с заседания Совета руководителей органов безопасности (СОРБ) и спецслужб государств СНГ с участием Президента Токаева. Мероприятие прошло в Астане накануне референдума. В Казахстан прибыли делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также исполкома и Антитеррористического центра СНГ, сообщает ТГ.

Спецслужбы государств СНГ. (© Photo : Акорда)

Повестка Совета — итоги работы за год, угрозы международного терроризма, нелегальной миграции, транснациональной преступности, киберпреступности и наркобизнеса.

«Эти угрозы требуют кооперации. Все участники пришли к мнению расширять формы и направления сотрудничества», — цитирует канал сообщение КНБ Казахстана.

Особо отмечалась деятельность филиала ИГИЛ «Вилаят Хорасан» — он стремится увеличить свой потенциал и сохранить международную направленность, сообщил глава КНБ РК Ермек Сагимбаев.

«В России считают, что именно «Вилаят Хорасан» вместе с украинскими спецслужбами стоят за трагедией в «Крокус сити холле», — цитирует Сагимбаева ТГ.

Авторы также приводят слова главы ФСБ РФ Александра Бортникова: «…исполнителей теракта в «Крокус сити холле» прицельно вербовали в таджикской диаспоре в России».

Что касается борьбы с наркотрафиком, то участники Совета приоритетом в этой работе назвали синтетические наркотики, сообщают телеграмеры.

Стань наркоборцом!

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Тему наркотиков в «телеге» продолжает журналист Михаил Козачков.

«Наша новая реальность: синтетические наркотики становятся главной проблемой Казахстана», — заявляет автор Telegram-канала.

По его данным, за два последних года в Казахстане «осуждены почти 9 тысяч человек, причастных к их распространению и производству — это каждый четвертый арестант в стране». И этот поток растет, а силовые ведомства ищут новые способы борьбы с этим злом, пишет автор. Прокуратура Алматы, например, запустила свой телеграм-канал «Жастармен», «чтобы объединить усилия правоохранительных органов и простых граждан — студентов, школьников, просто неравнодушных алматинцев».

«Мне кажется, это классная идея — объединится перед лицом общего врага. Да и всем вместе следить за порядком легче…», — поддержал новый канал журналист.

Молчат как рыбы

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А экс-депутат маслихата Алматы Акбопе Абылкасимова и автор Telegram-канала удивлена молчанием «экологов» и «патриотов», кричащих о рисках АЭС, но хранящих молчание, когда речь заходит об экологических угрозах на нефтегазовых месторождениях. Телеграмер цитирует информационное агентство Bloomberg, которое сообщает, что «консорциум NCOC (Кашаган) просит у Правительства Казахстана отказаться от экологического иска на $5,1 млрд, предлагая взамен социальные вложения на… $110 млн».

Коллаж Ulysmedia

«Нормальная такая скидка — в 50 раз. Мне недавно штраф «прилетел» за превышение скорости. А давайте все будем платить в 50 раз меньше, чем положено Законом?», — иронизирует автор.

Экс-депутат уверена, что такие «экологи» и «патриоты» ничего на сомнительное предложение западных инвесторов не скажут – «также, как и молчали по поводу исков Казахстана к KPO и NCOC».

«Консорциум NCOC нарушил требования законодательства, допускал сверхнормативное хранение серы. И «экологическая братия» Казахстана, судя по молчанию, не против. Странновато, да? Тюлени, рыбы, фламинго… — шум на весь Казахстан! Снизить законный штраф с NCOC с $5,1 млрд в 50 раз… И тишина!», — возмущена автор канала.

Зато в тюрьму не посадили

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Автор Telegram-канала пишет: интриги с, якобы, чисткой рядов фискалов и силовиков, не получилось: «можно было и не передвигать никого». А передвигали, напомнила автор, так: «Дениса Шиппа подвинули с должности главы Высшего судебного совета Казахстана ради того, чтобы передвинуть на нее Дмитрия Малахова с должности главы Агентства финмониторинга ради того, чтобы передвинуть на нее первого зама главы КНБ Жаната Элиманова ради того, чтобы его место занял другой генерал…»…

«Осознали сложность комбинации? Как бы так всех передвинуть, чтобы никого не обидеть, но все изменить? Из всех жалко только Шиппа – он вновь повергнут в состояние судьи Верховного суда, в котором уже пребывал когда-то. Зато никого на биржу труда не выгнали, в тюрьму не посадили. Потому что в целом-то все – чудесные работники. Можно было и не передвигать, наверное?», — разочарована телеграмер.

Бесстрашные

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Авторы не устают удивляться бесстрашию коррупционеров. Telegram-канал рассказывает за что межрайонный суд Астаны приговорил председателя правления НАО «Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов» минэкологии Олжаса Агабекова к 9 годам заключения.

«Согласно материалам суда, Агабеков похитил свыше 121 млн из 329 млн тенге спонсорских средств, выделенных «КазМунайГазом» на организацию центрально-азиатского павильона на 28-й климатической конференции в Дубаи», — сообщают телеграмеры.

Кроме того, он получил взятку в размере 35 млн тенге «за ускорение процесса согласования в минэкологии продажи одним ТОО другому углеродных офсетных единиц на общую сумму более 1 млрд тенге». Экс-председатель правления НАО теперь пожизненно лишен права занимать должности в госструктурах и квазигоссекторе, а также обязан возместить ущерб «КазМунайГазу» в размере 121 млн тенге и Центру зелёных технологий — 8,2 млн тенге.

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