Что волнует душу казаха в первой декаде октября

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Мне иногда стыдно быть казахом — Исабеков раскритиковал фильм Саламата» — «Иногда прям жалеешь, что родился казахом».

В числе тех, кто критикует фильм Данияра Саламата «Талақ» («Развод»), оказался и писатель, драматург Дулат Исабеков, пишет Massaget.kz.

По мнению Исабекова, многие отечественные режиссеры, когда снимают исторические фильмы, показывают казахов нищими и обездоленными.

«Когда снимают фильмы времен Беимбета Майлина, казахов всегда показывают нищими, грязными и изможденными в рваных одеждах. Прям жалеешь в такие моменты, что родился казахом. Но в произведениях Майлина казахи не были описаны такими. В чем идея этого фильма, что хотел сказать автор? Мы знаем Данияра Саламата как талантливого режиссера, но почему он решил затронуть тему «Талақ»? Какая связь с нынешним временем? Есть ли сегодня такое явление? Уже нет. Какой был смысл вспоминать старую традицию и историю? Фильм должен быть основан на судьбе определенных людей. Если бы я был режиссером, я бы не стал снимать «Талақ». У Майлина много других произведений, по которым можно снимать хорошие фильмы. Например, «Шұғаның белгісі», там есть и любовь, и время показано. Удивляюсь, что он выбрал именно «Талақ», — говорит Дулат Исабеков.

Писатель также в целом раскритиковал образы казахов в казахских фильмах.

«Когда мы перестанем показывать казахов бедными и несчастными? Возможно, они и жили в ветхих жилищах, но насколько правильно пропагандировать и показывать это? Если иностранцы будут смотреть такие фильмы, то они увидят нас дикарями. И подумают, как из такого народа могли выйти великие личности. Ведь рваная и бедная одежда показывают и нищету духа. И в фильме «Талақ», на мой взгляд, не поднял на художественный уровень тему. И игра актеров не понравилась. И женщины в рваных одеждах показаны бедные, несчастные. Вообще, меня раздражает в исторических фильмах образы героев», — заключил Дулат Исабеков.

Что известно о долгожителях Казахстана

Накануне Дня пожилого человека портал Stan.kz рассказал о старожилах страны. 114-летняя Туймегуль Темирбаева живет в ауыле Кызылжар, Жанааркинского района Улытауской области. У Туймегуль-апай 15 внуков и 25 правнуков, ее супруг Аязбай Темирбаев дожил до 96 лет.

Всего в стране 423 человека достигли 100-летнего возраста. Туймегуль Темирбаева возглавляет список старожилов в Казахстане. На втором месте 112-летний житель Павлодара и на третьем 110-летний житель Туркестанской области.

Интересно, что больше всего старожилов на юге Казахстана. Например, в Туркестанской области 64 человека старше 100 лет. На втором месте по количеству старожилов —Алматы, сейчас в городе живут 48 старожилов, достигших 100-летнего и старшего возраста. На третьем месте Алматинская область — здесь проживают 38 долгожителей.

Чем они там занимаются?

На 1 сентября 2024 года в России находятся около 4 миллионов граждан Центральной Азии, сообщает Nege.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел Российской Федерации.

По данным ведомства, из них более 1,7 миллиона — это граждане Узбекистана, более 1,2 миллиона — таджиков. В этом списке Казахстан на третьем месте — 606 тысяч казахстанцев сейчас проживают в России, кыргызов — 262 тысячи и туркменов — 92 тысячи.

«Если это правда, что 606,9 тысячи казахстанцев находятся в России, то, интересно, чем они занимаются? Они находятся легально или нелегально, работают или воюют наемниками в Украине?» — задаются вопросом журналисты.

«Это наша беда»

Известный акын-айтыскер Балгынбек Имаш считает, что все проблемы в стране из-за отсутствия идеологии, пишет Skifnews.kz.

«У нас нет специалистов. Но, даже если есть, их не слушают, государству не нужны ни их знания, ни мнения. А власть в руках не профессионалов, а «своих» людей», — считает поэт.

Он отметил, что в стране не хватает не только кадров для управления государством.

«У нас нет идеологии и идеологов. Создали Национальный Курултай, а его участниками стали случайные люди. Если думаете, что мы по-настоящему независимы, давайте попробуем выйти из Таможенного союза и ОДКБ», — заявил Балгынбек Имаш.

«Про казахскую традицию «поплевать в рот» и усилиях Кремля внести раздор между казахами и кыргызами» — Откуда пошла традиция «поплевать» в рот.

Газета «Түркістан» разъясняет старую казахскую традицию «аузына түкірту» (поплевать в рот) и выдвигает свою версию ее происхождения.

Согласно этой традиции уважаемых людей просили «поплевать» в рот ребенку, чтобы он стал таким же успешным, как они.

В книге «Отбасы хрестоматиясы. Салт-дәстүр сөйлейді» (Семейная хрестоматия. Обычаи и традиции») описывается история происхождения этой традиции.

Как Москва использует конфликт казахов и кыргызов

Российские политтехнологи решили воспользоваться скандалом между кыргызскими и казахскими спортсменами на Играх кочевников, чтобы не допустить будущего союза Туран, пишут авторы t-канала Dala Inside.

Операция получила название «Кауфман».

«Кокпар или кок боруу, право на национальные блюда и хан Кенесары, вот темы которые вызывают вечные споры между казахами и кыргызами. Они теперь будут постоянно подниматься в соцсетях и СМИ. И будут использоваться все удобные инфоповоды», — рассказал источник канала.

К примеру, темой для дискуссии станет дисквалификация кыргызской спортсменки Айнуски Калилкызы на прошедшем недавно алматинском марафоне.

Месседж, что казахстанские судьи поступили опять несправедливо, будет запущен на ресурсах «АкиПресс», «Кактус Медиа». А русскоязычные казахстанские блогеры, работающие с Россотрудничеством, будут «нападать» по этому поводу на кыргызов. Таким образом, дискуссия в соцсетях будет поднята на дипломатический уровень, говорится в публикации.

По данным источника, штабу политтехнологов, базирующемуся в Санкт-Петербурге, предложено найти возможность для создания подобного конфликта еще и между казахами и узбеками. Главная цель – приостановить набирающую обороты идею создания Турана – объединение тюркских государств. Тот факт, что Организация тюркских государств договорилась о принятии общего латинского алфавита, очень? По словам источника, беспокоит Кремль.

Кого называют кандидатом Кремля?

Портал Dalanews.kz продолжает тему будущих кандидатов в президенты Казахстана, которая стала актуальной на страницах казахских СМИ.

После того, как Токаев на конференции «Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве» снова напомнил, что не намерен баллотироваться и ограничится 7-летним сроком президентства, вновь возобновились разговоры о будущих кандидатах, отмечается в публикации.

«Этим не преминули воспользоваться группы, которые готовят своих кандидатов. Например, есть информация, что группа Дариги Назарбаевой якобы делает ставку на активиста Санжара Бокаева, бывшие младотюрки могут выдвинуть Мухтара Джакишева. А Россия ищет удобного для себя кандидата, и им может стать генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов», — говорит источник издания…

По мнению источника издания, казахоязычный электорат когда-то готов был поддержать Тасмагамбетова на выборах, но сейчас, «видя, как он поддерживает Россию, вряд ли они будут голосовать за него».

Сможет ли Кремль с помощью своего адмресурса сделать Тасмагамбетова президентом? Это зависит от того, насколько там готовы рисковать ради него. Но, возможно, будут вестись переговоры и с другими кандидатами. И возможно, Кремль окажется на стороне кандидата с самыми высокими шансами.

Цель Москвы — привести к власти пророссийского президента и создать союзное государство, в котором кроме России и Беларуси будет и Казахстан. Но если пророссийского кандидата не поддержат казахстанцы, этот план может рухнуть, заключается в публикации.

Казахстан по безопасности женщин ниже Туркменистана

Казахстан ухудшил свои позиции в Глобальном индексе мира и безопасности для женщин, пишет Adyrna.kz.

По сравнению с результатами предыдущего доклада страна опустилась с 59-го на 70-е место, а индекс уменьшился с 0,761 до 0,729 балла. Среди государств ЦА и ЕАЭС Казахстан обогнали Армения (0,772 балла), Россия (0,752 балла), Беларусь (0,733 балла) и даже Туркменистан (0,75 балла). Ниже Казахстана в рейтинге расположились Таджикистан (0,69 балла), Узбекистан (0,674 балла) и Кыргызстан (0,673 балла).

Согласно индексу, худшими для женщин в 2023 году были признаны государства Ближнего Востока и Африки: Афганистан, Йемен, Центрально-африканская Республика, Конго, Южный Судан, Бурунди, Сирия, Эсватини, Сомали и Ирак.

Виктор МАЙЛИН – «Как вернуть бывшим номадам психологию победителей» — Недавно в Астане, в университете «Туран» казахстанские и азербайджанские ученые провели международную конференцию и учредили новый фонд. В конференции принял участие известный казахстанский философ Әбдірашит Бәкірұлы, который выступил с докладом. Этот доклад в сокращенном виде был опубликован на известном ресурсе — портале Аbai.kz. В научно-популярном опусе «Тұлға тәрбиесі — Қазақ халқының өмірмәндік мәселесі!» — «Воспитание личности – жизненно важный вопрос казахского народа!» ученый рассуждает, как выполнить вынесенную в заголовок задачу. Сначала надо понять, что подразумевается под формулировкой «Феномен личности в казахском национальном мировоззрении», которая указывает именно на оригинальность казахов. А феномен заключается в том, что казахи — наследники кочевой цивилизации, очень специфической и, что немаловажно, практически исчезнувшей. Казалось бы, особой тайны здесь нет. Но в казахах генетически живет дух номадизма, и его не надо прятать и понимать как нечто отжившее.

Например, самое очевидное, это ведь номады придумали первый смычковый инструмент (прародительницу современной скрипки), что явствует из древнейших общетюркских эпосов об Асасне Кайгы, Коркуте Ата. Эти предки, являющиеся общими для бывших кочевников, должны вселить в казахов психологию победителей.

Мир покинул виднейший исследователь «Алаш-Орды»

В сентябре, на 68 году жизни скончался журналист, ученый-исследователь, Гарифолла Анес. Он занимался изучением значимых персон казахской нации, от культурных деятелей до политиков. Он по праву считается знатоком биографий, судеб, идей виднейших членов национальной партии «Алаш-Орда», возникшей на стыке царской и советской истории Казахстана. Практически все видные ее идеологи и организаторы погибли (большей частью — расстреляны) в годы так называемых «сталинских чисток», когда большевики извели всех тех, кто так или иначе пропагандировал и придерживался иной политики и идеологии. Разумеется, в советскую эпоху молодому и пытливому Гарифолле это было делать очень сложно. Но как только страна и нация получили государственный суверенитет, он с головой окунулся в исторический поиск и в далеком уже 1992 году основал фонд «Арыс». Тогда это было в диковинку, тем более это был некоммерческий фонд.

Как написал про него в еженедельнике Союза Писателей РК «Қазақ әдебиеті» публицист Бауыржан Омарұлы, в материале «Алаш, «Арыс» және Ғарифолла», этот человек делал работу целого научно-исследовательского института. Он нашел, зафиксировал, ввел в научный оборот и в информационное поле многие объективно позабытые несколькими поколениями казахов идеологемы, планы устройства культурной автономии. Одним словом, всего того, чего хотела добиться первая казахская национально ориентированная политическая организация.

Рабочие теплоснабжения Жезказгана стонут

Один из самых, мягко говоря, малоблагополучных в социально-экономическом плане регион РК, по всей видимости, — Улытауская область. И, соответственно, ее административный центр — город Жезказган. Как сообщает сайт издания «Жас Алаш», два дня перед зданием акимата Улытауской области стояли в пикете около ста человек. Все эти люди являются работниками «Предприятия тепловодоснабжения Жезказгана». И это не первый случай возмущения, корневым вопросом которого является низкая заработная плата работников этого незаменимого для города во всех смыслах предприятия. Журналист Тұрсынбек Башар в материале «Шайжанов алдапты, Әбдіғалиұлы Астанаға бармапты» — «Шайжанов обманул, а Абдигалиулы не ездил в Астану» подробно разобрал суть претензий.

Айдын ОЛЖАЕВ – «Прими вправо! До каких пор полиция Казахстана будет командовать по-русски» — «Каждый год в сентябре мы отмечаем День языков. Мы говорим даже не просто о языке, а о языках. Языки семи тысяч народов мира превращаем в праздник, выделяем бюджетные средства и проводим мероприятия«, — подмечает журналист Ришат АСҚАРБЕКҰЛЫ…

Вот пример из жизни. Когда едешь по улице на машине, слышишь неприятную команду от дорожных полицейских: «Прими вправо».

Если я хоть раз слышал этот приказ на казахском, пусть у меня уши отвалятся.

Лично я, если полиция мне приказывает на чужом языке, не останавливаюсь. А когда остановят и начинают журить, то задаю им встречный вопрос: «Почему командуете не на государственном языке?». Но в прошлый раз за такую выходку мне пришлось заплатить штраф в размере 9 тысяч тенге«, – пишет он.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.