«Ручные» ОПГ для выборов-2029. Зачем «тестируют» Черчесова? Кулибаеву запретили все операции с активами. В поиске Google удаляют «негатив» о Назарбаевых

Обзор Telegram и Youtube каналов

Референдум и проект АЭС забыт, а полным ходом в Telegram и Youtube-каналах раскручивается талгарская трагедия и ломаются копья экспертов о членстве Казахстана в БРИКС.

Тумана тут напустил пресс-секретарь Президента Берик Уали. То он сообщил, что Касым-Жомарту Токаеву поступили предложения о вступлении Казахстана в новую международную организацию.

А после паузы, что: «Казахстан решил воздержаться от подачи заявки в БРИКС». Пока все спорят – «БРИКС или не БРИКС», Президент заявил, что считает «честью участие Казахстана в процессе борьбы с глобальными вызовами», и вновь повторил свой тезис «о непобедимости России в военном отношении».

Так, что накал страстей в Telegram и Youtube-каналах не спадает, но и других поводов для этого немало. Телеграмеры завили, что «обнаружено документальное подтверждение, что Тимур Кулибаев включен в засекреченный список субъектов олигополии».

Тут еще приглашенного тренера из России зачем-то вновь протестировали на знание государственного языка, а следом оштрафовали — за его реплику о «французском языке». Тема родины живописца Сезанна и сыра пармезана, кстати, всплыла в каналах и в связи с показом в Алматы современных французских фильмов. Там воспоминали о визите в Казахстан великого актера Пьера Ришара…

В обзоре расскажем все подробнее.

Некрасиво получилось…

Данияр Ашимбаев — 10 593 подписчика на этой неделе

Политолог комментирует конфликт, о котором пишут все «телеги» — вокруг главного тренера сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова.

Эксперт отмечает, что шутка футбольного тренера стала поводом провести флешмоб на тему «защиты государственного языка». А в число радетелей вошло и минтурспорта, «которое, видимо, за отсутствием иных достижений решило выправить имидж таким традиционным способом», отмечает автор ТГ.

Коллаж kursiv.media

«Хочется напомнить, что иностранного специалиста пригласили исправить ситуацию с футболом и акцентироваться на то, что он не владеет госязыком — это, мягко говоря, отдает чрезмерной провокативностью», — написал политолог.

Напомним, Станислав Черчесов проводил пресс-конференцию на русском языке после матча Лиги наций УЕФА между сборной Казахстана и сборной Словении, где Казахстан проиграл со счётом 0:1. Тем не менее, один из журналистов задал ему вопрос на государственном языке, чем поставил спикера в замешательство. Черчесов уточнил у журналиста: «Ты по-«французски» сейчас говоришь?». Выражение – «перейдем на «французский»», напомним, обычно применяется, когда хотят что-то скрыть от тех, кто не знает языка.

Прежде главный тренер по футболу уже проходил подобный «тест» — так же, на одной из пресс-конференций, которую проводил. Один из журналистов тогда задал вопрос на государственном языке, а Черчесов парировал: «по-осетински можно тебе ответить?». В этот раз Казахстанская федерация футбола оштрафовала приглашенного тренера национальной сборной РК на 738 400 тенге.

Вопрос, зачем журналист заговорил на казахском языке, которые спикер еще не освоил, никто не комментирует.

Бандиты для выборов

Злобная татешка — 70 124 подписчика на этой неделе

Трагедия в Талгаре может стать важнее «дела Бишимбаева», заявляют авторы Telegram-канала. Как известно, уже уволены аким Талгара Куришбеков Бахыт и его зам Матан Сагындык. Первый замглавы МВД Бауржан Аленов сместил акценты — пообещал разобраться, почему ночью свободно продавали алкоголь и как его могли купить лица, находящиеся на пробационном контроле. Авторы ТГ напомнили, что Аленов совсем недавно руководил Департаментом полиции Алматинской области и должен задать себе вопрос — как местные правоохранители «проспали» разгул криминала в Талгаре?

Почему силовики отрицают ОПГ «Хуторские», ставят вопрос телеграмеры. Хотя ранее с этой группировкой связывали заказное убийство таможенника Медета Жамашева, за что был приговорен Ержан Касымбаев. И фамилия «Касымбаев» уже всплывала в связи с трагедией в Талгаре.

«… ниточка от ОПГ «Хуторские», которые вроде бы есть, но их «как бы нет», тянется к коррумпированным силовикам и в таможенную сферу …», — уверены эксперты канала.

«Злобная татешка» предполагает: «каким-то весьма влиятельным лицам понадобились «ручные» и «управляемые» бандиты. … в рамках тех боев, которые будут вестись между конкурирующими группировками, загодя начинающими подготовку к президентским выборам-2029».

«… даже очень наивной публике очевидно, что вопрос о победителе этой «игры престолов», должен решиться задолго до самого голосования …а тема «ручного криминалитета» подозрительно часто стала всплывать в последнее время…», — обращает внимание ТГ.

По мнению авторов, ««пехоту» в битвах между аппаратными группировками кто-то планирует задействовать уже довольно скоро. …В итоге, «талгарское дело» может стать для политического будущего куда важнее «дела Бишимбаева»».

И Кулибаев в реестре

CRONOS ASIA — 1 329 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал утверждает: обнаружено документальное подтверждение, что Тимур Кулибаев включен в засекреченный список субъектов олигополии.

«Кулибаев включен в реестр по возврату незаконно приобретенных активов», — пишет авторы ТГ, со ссылкой на Kazinform.

Согласно этим данным, «13 октября 2023 года комиссия приняла решение, а в декабре наложили обеспечительные меры до февраля 2025 года. Кулибаеву и его компании запрещены любые операции с активами, включая продажу и выдачу займов».

«В январе 2024 года были арестованы и введены ограничения на недвижимое имущество компании в Астане, включая цеха, железнодорожные пути, гаражи, склады и земельные участки», — утверждают телеграмеры.

Деньги — ничто, репутация – все

Выход к морю — 12 421 подписчик на этой неделе

Члены семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева удаляют из поиска Google «негативные» материалы о себе, заявляют авторы Telegram-канала.

«По данным архива Lumen (http://lumendatabase.org/), который собирает и хранит информацию о запросах пользователи Google…, в адрес поискового сервиса поступило несколько сотен требований удалить из поиска ссылки на публикации, связанные с Назарбаевыми», — сообщает канал.

Авторы уточняют: «более полусотни запросов связаны лично с Нурсултаном Назарбаевым. Ключевой «кейс» — расследование OCCRP о его многомиллиардной империи, спрятанной за вывеской благотворительных фондов и компаний в зарубежных юрисдикциях».

«Почти сотня жалоб о «нарушении авторских прав» поступила в Google от подрядчиков младшей дочери Нурсултана Назарбаева — Алии. Они пытаются зачистить в англоязычном сегменте сети запросы, связанные с покупкой Алией недвижимости и самолета в Великобритании на $320 млн. При этом дочь Назарбаева в этих сделках умудрилась нарваться на мошенников и потерять часть денег», — сообщают далее телеграмеры.

Интересно, что запросов, связанных с Даригой Назарбаевой, Нурали Алиевым, Динарой и Тимуром Кулибаевыми, в базе Lumen нет, добавляют они.

«Оценить, сколько Назарбаевы тратят на зачистку Google, сложно. Российское издание «Проект» сообщает, что чиновникам в РФ такие кампании обходятся от нескольких миллионов до десятков миллионов рублей, т. е. у нас это десятки, а то и сотни миллионов тенге…», — отметили авторы ТГ.

А на что 100 млн?

PRO КАДРЫ KZ — 60 179 подписчиков на этой неделе

11 лет заключения запросил прокурор для Людмилы Грачевой, которая обещала помощь в смягчении приговора Куандыку Бишимбаеву. Telegram-канал сообщает подробности с заседания уголовного суда Астаны – там начались прения сторон. Грачёву обвиняют в присвоении 100 млн тенге, которые, якобы, предназначались для смягчения приговора Бишимбаеву. Родители, тогда еще обвиняемого экс-министра экономики, деньги дали, но сообщили об этом в полицию.

Фото: Facebook @Гульжан Ергалиева

Авторы канала пишут, что прокурор Азамат Токтарбай, в частности, заявил на прениях: «Филологическая экспертиза подтвердила, что Грачёва сама предлагала матери Бишимбаева подкупить присяжных и склоняла её к преступлению. …И попросил для подсудимой 11 лет лишения свободы».

Грачёва не признала вину, сообщает канал. Такую же позицию занимает ее адвокат Оксана Шевченко: она просит суд полностью оправдать свою подзащитную.

Динамику депутатам!

ABISHEV ANALYTICS — 10 058 подписчиков на этой неделе

На следующей неделе в Казани состоится очередной саммит BRICS, о членстве в котором сегодня «ломают копья» казахстанские эксперты, а политолог Газиз Абишев напоминает: уже через 2,5 недели в США состоятся выборы Президента.

«Во-многом именно выборы Президента будут определяющими для курса Вашингтона на международной арене, а значит — решающими для целого ряда регионов мира», — отмечает автор канала.

Но выбирать будут не только Президента, добавляет он – «американцы переизберут треть Сената, всю Палату представителей и кучу позиций на уровне штатов».

«И вот тут интересно, что Нижняя Палата Конгресса США полностью переизбирается каждые два года. Все 435 депутатов участвуют в выборах в своих маленьких округах. В январе 2025 года, переизбранные/новоизбранные конгрессмены приступят к своим обязанностям зная, что уже на следующий год, в январе 2026 года, у них вновь перевыборы», — пишет политолог.

К чему это? Да, к хорошему примеру, считает автор.

«Такие двухлетние циклы придают динамики, заставляют политиков активно работать со своими избирателями, постоянно доказывать свою эффективность и полезность. Проводить встречи на местах, бороться за внимание СМИ», — завершает свою реплику телеграмер.

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