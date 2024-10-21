«Кто-то бросает вызов казахстанскому государству»

Сетевые СМИ о трагедии в Талгаре, где на глазах у родителей и был жестоко убит 16-летний Шерзат

Екатерина ТИХОНОВА – «Вызов всему обществу» — События в алматинском Талгаре — это проверка на профпригодность правоохранительной системы страны.

Трагедия в Талгаре до сих пор отзывается громким отвратительным эхом по всей стране. Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре возле магазина “Камажай” произошла массовая драка, в результате которой на глазах у родителей и был жестоко убит Шерзат. Конфликт разгорелся якобы из-за того, что один из покупателей отказался платить за очередную бутылку пива. Магазин арендовали родители погибшего парня.

После того как полиция, прокуратура Алматинской области и целый глава МВД взяли расследование дела о смертельной драке в Талгаре под контроль, бандиты сожгли дом семьи убитого 16-летнего Шерзата ПОЛАТА. Это стало основанием теперь уже Генеральной прокуратуре заявить, что дело находится на личном контроле главы надзорного ведомства. Интересно, кто следующий возьмется контролировать ситуацию в райцентре близ Алматы: МЧС, КНБ? Или, может быть, армия?..

Цепь трагических событий в районном центре Алматинской области, расположенном, замечу, всего в 30 километрах от южной столицы, мало кого оставила равнодушным.

Уполномоченный по правам ребенка Алматинской области Айгуль ЕСИМБЕКОВА встретилась с матерью Шерзата:

— Видела ее застывшие глаза, в которых отражается вся боль ее души, застывший крик о помощи, собственное бессилие, безысходность… Душа и тело изранены, руки в синяках, ее держали с такой силой за руки, пока другие убивали сына на ее глазах… Сгорел дом, хорошо, что никто не пострадал, но теперь есть опасение за безопасность членов этой семьи. Что еще должно произойти, чтобы правоохранительные органы принимали своевременные меры, и когда обуздают преступность в этом районе?

Более конкретно высказался депутат мажилиса Асхат АЙМАГАМБЕТОВ. По его мнению, это преступление должно стать поводом для проведения системных реформ в правоохранительных органах.

“Это жестокое, циничное и несправедливое преступление потрясло каждого из нас. Это вызов не только органам правопорядка, но и всему обществу”, — подчеркнул парламентарий.

А политолог Газиз АБИШЕВ считает, что события близ Талгара поднимают вопрос дееспособности государства:

“Выглядит так, будто кто-то бросает вызов казахстанскому государству: мол, мы знаем, что ты, государство, ничего из себя не представляешь, не вызываешь никакого уважения, неспособно поддерживать правопорядок и разваливаешься по частям”.

В этом контексте политолог не исключает, что завтра подобные инциденты вполне могут затронуть представителей власти — судей, правоохранителей, чиновников…

Амиржан КОСАНОВ – «Цена банки пива – кровавая талгарская трагедия» — Важно также иметь в виду специфику Алматинской области, как родины и вотчины семьи Нурсултана Назарбаева. Многие говорят о его покойном брате Болате Назарбаеве, который буквально приватизировал ее.

Но свою алчную длань на привлекательный во всех отношениях регион положили и другие члены назарбаевского клана, среди которых называются имена детей, зятьев, сватов и иных соплеменников экс-елбасы (у казахов хватает разновидностей родственных отношений).

Не в Акорде ли находятся те, кто довел район до такого состояния? Не этим ли обстоятельством связаны издержки информирования о ситуации с убийством и самого хода расследования? И если бы мы уповали исключительно на официальную информацию и государственные СМИ, то, скорее всего, и не узнали бы об этой трагедии: слишком уж много примеров, когда власть хотела бы замолчать то или иное резонансное событие, которое, по ее мнению, может негативно отразиться на ее имидже. Но благодаря независимым СМИ и социальным сетям обществу стало известно о произошедшем и власть вынуждена была реагировать.

Талгар – всего лишь один из городов и районов необъятной страны. Не сомневаюсь, что такие гроздья гнева зреют и в других регионах.

У нас же каждый аким – Бог и царь, полновластный князек в своей округе. Поэтому нужно создавать не государственную, а общественную комиссию по расследованию трагедии в Талгаре

Не секрет, что в обществе, в том числе, и в достаточно осведомлённых кругах, начали сомневаться в способности Акорды эффективно контролировать регионы. Причин этому много: текучесть кадров, приход к руководству областями и районами случайных людей. Центральная власть фактически забыла про такую основу государства, как районы и села. Часто ли президент или премьер посещают районные центры и аулы, и видят там не «потемкинские деревни», а реальную жизнь?

Ведется ли Акордой скрупулёзный и объективный анализ общественных настроений и тенденций в регионах, в первую очередь, там, где назревают конфликтные перспективы? Не покрывают ли вышестоящие чиновники по всем известным (клановым, трайбалистским, коррупционным, родственным и иным) причинам темные делишки местных царьков и иные неприглядные обстоятельства и факты?

Сауле ИСАБАЕВА – «Назад в 1990-е: криминалитет в Казахстане снова поднимает голову?» — После резонансных событий в Талгаре усилились разговоры о том, что Казахстан возвращается в лихие 1990-е с точки зрения криминальной активности. Причем в большей степени это касается юга страны, где и до убийства Шерзата Болата происходили едва ли все не все громкие преступления (погромы в Кордайском районе и в дни Кантара, «алматинский стрелок», насилие в отношении детей, подростков и т.д.). Но насколько адекватна такая оценка? Есть ли для нее основания? И если это не преувеличение, то с чем связан рост преступности? Каких масштабов она может достичь?

Шерзат Болат. (Фото из открытых источников)

Марат ШИБУТОВ — Ну, про то, что «двадцатые – это новые девяностые», именно я сказал несколько лет назад. Речь, конечно, не идет о полном повторении тех процессов с тем же результатом. Аналогия в том, что происходят смена экономической модели и масштабная ротация элиты, особенно ее верхнего слоя. Пришло очень много новых людей, а старые кадры ушли в никуда. При этом никто из них свои «аппетиты» умерять не соглашается. Хотя нефтяная рента не растет (существенно), новые источники денег в принципе отсутствуют.

Насчет юга. Мне кажется, тут дело в количестве населения и в масштабах огласки. Думаю, в остальных регионах страны случались похожие инциденты, а то и хуже, просто в новостные ленты они не попадают в принципе. В действительности ОПГ, контролирующие села и малые города, отнюдь не редкость в Казахстане, я бы даже сказал, обычная практика. Хотя, конечно, юг республики более проблематичен в этом плане, поскольку отсюда вышло слишком много начальников, которые нередко становятся «крышей» для разных ОПГ, причем более «непротекаемой», чем у аналогичных преступных групп в других регионах. Поэтому и бороться с ними сложнее, ведь самое главное в ходе следствия — не выйти на самого себя.

Мои прогнозы. Если сейчас показательно жестоко не наказать преступников в Талгаре, то криминал и стоящие за ним контрэлиты почувствуют вседозволенность и будут стараться отхватить кусок власти пожирнее. Разумеется, за счет государства.

Даулет ЖУМАБЕКОВ, подполковник запаса, независимый юрист — Если бы ситуация в экономике была лучше, то криминал ощущался бы не так сильно. Но поскольку вследствие внешних причин денег стало меньше, то и бюджет разворовывается в большей степени, соответственно на развитие ничего не остается. При этом в «старом» Казахстане главу государства, если можно так выразиться, «боялись» больше. Сейчас, похоже, люди не страшатся уже никого. В условиях широкого распространения патерналистских ожиданий (настроений) и отсутствия у большинства населения чувства ответственности за страну это приводит к печальным результатам.

Теперь что касается «территориальной» привязки правонарушений. Как сотрудник СМИ вы должны понимать, что в стране ежемесячно и даже ежедневно фиксируется множество происшествий, но не все из них становятся резонансными. Возможно, тяжкие преступления, подобные убийству Шерзата, случались и в других местах, просто мы о них ничего не знаем… А вот что касается межнациональных трений, то на юге страны больше районов компактного проживания представителей различных этносов, соответственно больше рисков возникновения конфликтов на этой почве.

В любом случае, повторюсь, налицо не какая-то локальная ситуация, а общая печальная тенденция, характерная для всей страны. Боюсь, что в ближайшее время будет становиться только хуже. Пока я не вижу того, что могло бы (или того, кто мог бы) переломить эту тенденцию.

Мерей СУГИРБАЕВА – «Непрофессионализм правоохранительных органов могут использовать для дестабилизации обстановки в стране» — «События в Талгаре могут быть использованы как инфоповод посторонними силами, заинтересованными в дестабилизации обстановки в стране», – считают политологи, комментируя резонансное убийство группой взрослых людей 16-летнего подростка.

– Нужно разделять событие и правовые последствия от резонанса, – говорит кандидат политических наук Талгат КАЛИЕВ. – Вопрос в том, что это два независимых друг от друга сюжета, каждый из которых живет своей жизнью.

— В свете событий в Талгаре вопрос встал сейчас следующим образом – насколько правоохранительная система способна быстро и оперативно реагировать на конфликты? Случившаяся там трагедия, возможно, не вызвала бы в обществе такого широкого резонанса, не будь у людей сомнений в объективности расследования. Но после того, как из 13 человек, причастных к убийству подростка, арестовывают только семерых, а каких-то быстрых, четких, логически обоснованных разъяснений этим решениям нет, то, разумеется, в ситуации информационного вакуума и непонимания возникают домыслы и иногда совершенно искаженные интерпретации.

Сейчас уже четко наблюдаются инструменты манипулирования сознанием, так как в стране, безусловно, есть силы, заинтересованные в дестабилизации политической ситуации, и они будут использовать каждый подобный инцидент. Более того, эти силы обладают колоссальными ресурсами. В частности, возможностью привлечения лучших политтехнологов и специалистов в области информационных войн, способных обеспечить наибольший резонанс и охват населения. Аудитория, на которую они работают, уязвима и беззащитна перед таким накалом страстей, простому человеку сложно устоять и не «повестись» на это…

Сейчас население возмущено ведь уже не самим событием, а тем, что кто-то, возможно, останется безнаказанным.

Но так как время упущено, то теперь уже не исключено, что какие-то силы подхватили эту ситуацию и начали раскачивать ее дальше. Опытные политтехнологи могут создавать собственные информационные волны, а самые высокопрофессиональные из них умеют кататься на чужих волнах. Это гораздо дешевле и проще, чем создавать свои инфоповоды. Их ведь нужно делать с какой-то цикличностью, а чужие инфоподы жизнь может дарить каждый день. А когда речь идет о дестабилизации ситуации или подрыве у населения веру в реформы или другие изменения, происходящие в обществе, можно любой из них (от лопнувшей трубы до убийства 16-го мальчика) использовать для того, чтобы показать – власть не контролирует ситуацию в стране, все идет вразнос и т.д. Если ежедневно подавать такие новости, то, гипертрофировав ее, можно с легкостью раскачать общество и посеять в нем депрессивный фон и недоверие.

Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист – «Выводы из брифинга МВД по убийству Шерзата Болата в Талгаре» — Вывод первый. Закончился весь этот цирк про «раскачивать лодку». Вы все помните, как в первые часы после того, когда поднялся настоящий шум, было много официальных заявлений по поводу распространения недостоверной информации. А ряд официальных пропагандистов выступили по поводу того, что у нас тут мир и взаимопонимание, хотя вообще непонятно было, какое это имеет отношение к ситуации.

После брифинга стало понятно, что что основные вещи, о которые писали блогеры, включая меня, как раз вполне проверенные и достоверные. И то, что дом семьи Шерзата был подожжен, а не сам загорелся, и то, что убийцы имеют длительную криминальную историю. А массовой эта история стала не потому, что кто-то вбросы делал, а потому, что она сама по себе была кошмарной.

Вывод второй. ОПГ в полиции все еще упорно не видят… Понятно, почему так происходит. Если полиция допускает, что в регионе как минимум с 2017 года орудовала устойчивая преступная группировка, то возникает вопрос о том, что местная полиция вообще делала все это время? В этом случае нужно называть конкретных ответственных людей внутри самой полиции и жестко их наказывать. Поэтому проще притвориться, что это такой единичный случай. Это, конечно, очень разочаровывает, потому что предполагает, что руководство такой ОПГ и те, кто ее из официальных лиц прикрывает (а такие слухи упорно ходят) могут снова уйти от ответственности.

Кстати, об ответственности, и это третий вывод. Отправили в отставку акима Талгара и его первого зама. С одной стороны, вроде бы все логично – если в городе такой бардак, то вполне логично, что аким должен разделить за него ответственность. С другой стороны, аким работает всего два года, и был в свое время избран, а не назначен.

Поэтому есть ощущение, что общественности просто «скормили» тех, от кого избавиться было легче всего – избранного молодого акима и его зама, чтобы все дружно успокоились и перестали вопросы задавать. Но это, очевидно, не то, чего люди ждут, потому что с самого дня убийства ходят упорные слухи о том, что у преступников есть надежная защита среди местной полиции, именно поэтому они ведут себя так безнаказанно. И никаких комментариев по этому поводу сегодня не было, кстати.

Четвертое, что важно – прокуратура настаивает на открытом процессе. Как по мне, хорошая идея. Открытый процесс, как мы все видели на примере дела Бишимбаева, в какой-то момент обязательно превратится в шоу, но это будет шоу здорового человека. Как минимум оно покажет любителям устраивать разборки и размахивать кулаками на ровном месте, каких во всем Казахстане хватает, что бывает в таких случаях. Плюс по ходу открытого процесса многие очень важные вещи могут выясниться, в том числе те, о которых сейчас полиция упорно молчит.

Ну и пятое, главное. Уже, как и в каждом таком случае, появились «невсётакоднозначники». И видео, взявшиеся неизвестно откуда, распространяют в публичном доступе, и информацию о том, что в начале конфликта виноваты сами пострадавшие. Такие люди не понимают, что это как раз и есть нормальная бандитская логика – ответить на любой конфликт тем, чтобы приехать и зверски забить толпой человека. И что никакая причина конфликта не стоит человеческой жизни.

Такие пока дела. Надо и дальше следить за ситуацией, много важного впереди.

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