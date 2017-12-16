Угроза цунами объявлена из-за мощного землетрясение магнитудой 6,9 в Индонезии

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Эх, ухнем! Или – рухнем… Эх, ухнем! Или – рухнем…
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Алматы. 16 декабря. КазТАГ – Угроза цунами объявлена из-за мощного землетрясение магнитудой 6,9 в Индонезии, сообщает «Синьхуа».

«Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в пятницу ночью в южной индонезийской провинции Западная Ява, сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Землетрясение произошло в 23.47 по местному времени, эпицентр землетрясения находился в округе Чиамис, расположенном в 100 км от административного центра – г. Бандунга. Гипоцентр залегал на глубине 107 км. Сейсмологическое агентство Индонезии уже объявило об угрозе цунами в провинциях Западная Ява и Центральная Ява, а также в специальном районе Джокьякарта», — говорится в сообщении в субботу.

Отмечается, что толчки, по словам очевидцев, продолжались около минуты. Многие местные жители в панике покидали свои дома.

«Мощные толчки также ощущались в расположенной в 200 км от эпицентра столице страны Джакарте», — сказано в сообщении.

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