Salim & Салима

В кинотеатрах стартовал показ индийского фильма «Love you family» («Туған үйім — тірегім») Производством картины занималась кинокомпания Khushi Motion Pictures (Индия) в сотрудничестве с киностудией «Казахфильм» и при содействии Министерства культуры и спорта РК.
Краткое содержание фильма. Можно читать, не опасаясь, что это спойлер. Больше это кино нигде и никогда в Казахстане не увидит. Ниже станет понятно, почему.
Итак, симпатичная студентка Хуши знакомится с молодым танцором. Его признания в любви цветисты, как благоухающие сады Пенджаба: утром не завтракаю, думаю о тебе, днём не обедаю, думаю о тебе, вечером не ужинаю, думаю о тебе, ночью спать не могу – кушать хочу.
Хуши и молодой человек танцуют и поют. Везде, где придётся. В танцзале, в кафе, в степи, катаясь на мотоцикле и даже под дождём.
Хуши соглашается на алып қашқански. Папа Хуши, узнав о побеге дочери, проклинает её и запрещает произносить её имя. Вся семья горестно поёт и трагически танцует. В доме, на кухне, в столовой и на диване. Всё это с отчаянной жестикуляцией и шаржированной мимикой – выпученные глаза, слёзы потоками, молитвенно сложенные ладони.
Тем временем счастливый похититель привозит Хуши в свой дом. «Келiн тустi, келiн тустi!» — кричат детишки. Неожиданно к жениху подходит мужчина и заявляет – я Салим Али, я пишу сценарии! Чего хотел? Допустим, этот человек написал сценарий и этого фильма, где он появляется на миг и тут же исчезает навсегда…
Танцуют и поют – соседи, их чада и домочадцы, друзья жениха, свекровь, золовки и сама Хуши. Жених тоже танцует.
Пьяный друг новобрачного хочет, чтобы жана тускен келiн сделала ему своеобразный сәлем – съела бы кусок мяса из его рук. Келiн предложение решительно отклоняет. Она, видите ли, вегетарианка. Происходит первая ссора молодожёнов. Встревоженно поют – пьяные друзья, новобрачные и обескураженные золовки. Танцуют с прыжками и ужимками.
Утром свежеиспечённый муж идёт на кастинг, домогаться роли в кино. На роль его не берут по ряду причин. Он напивается и жалобно поёт. Придя домой, устраивает скандал и бьёт молодой жене в лоб. Как говорил товарищ Саахов — удивительно несерьёзное отношение к браку!
Заметим, вчера только была свадьба.
Все поют и плачут.
Больница. Молодая жена лежит со следами насилия на лице. Окружив кровать, плачут и поют свекровь и золовки. Им сейчас не до танцев. Заходит врач и говорит свекрови – у келiн всё в порядке с головой, но она… беременна. Заметим, девушка вчера вышла замуж. Все поют, славя индийское здравоохранение.
Вернувшись из больницы, молодая получает от мужа новую порцию оскорблений. Моя жизнь рухнула из-за тебя, кричит молодой муж, бия себя в грудь. Да, я кушаю мясо, живу в лачуге, о, я несчастный! В прах разметал домашний очаг — одни руины.
Поют свекровь, золовки и не пришедшаяся ко двору невестка.
Хуши собирает чемодан и уходит. Льёт ливень. Промокшая до нитки Хуши поёт. Её подбирает сердобольная индийская татешка в сари и приводит в приют. На приюте фотоизображение матери Терезы. Благочестиво поют и танцуют – татешка, Хуши и приютские монахини.
…Проходит пять лет. Банкет в офисе финансовой корпорации. Офис находится в здании Нурлы Тау, в Алматы. А вы как думали. Банкет в честь нового финансового директора. Это Хуши. Так работают индийские социальные лифты. Простивший дочку папа в костюме «с искрой», мама в сари и коллектив корпорации. Все одержимо поют и неутомимо танцуют.
В кадре появляется Фархад Абдраимов, в миру Фара. Произносит одно слово – ачча! — и уходит. Это на хинди значит – хорошо!
За Хуши волочится уже другой воздыхатель. Не танцор-мясоед какой-нибудь, а приличный юноша из семьи обеспеченных сикхов. Ну, это как если бы за нашей девушкой ухаживал сын Акима района.
Хуши с новым ухажёром вдвоём танцуют и поют: на Арбате, перед памятником Абаю, на Коктюбе и на площади Республики перед монументом Независимости, славя свою любовь и казахско-индийские культурные связи.
Мимо проходят недоумевающие алматинские татешки и восторга молодых влюблённых не разделяют. Не поют и не танцуют.
На Чимбулаке поющий орёл делает Хуши предложение. Опустившись на одно колено и преподнеся ей краснокнижный тюльпан Грейга. Предложение принято, они танцуют и поют. Обалдевшие чимбулакские завсегдатаи стоят, разинув рты.
Свадьба Хуши и нового жениха. Гости и гостьи в национальных костюмах танцуют и поют.
Вдруг! Внезапно! Приезжает бывший муж на сияющем авто и в шикарном костюме. Индийские социальные лифты всё так же проворно таскают неимущих из низших каст наверх. Бывший раскаивается, но поздно, поздно, молодой человек. Раньше надо было думать, когда звездюлил в лоб молодую жену. Бывший плачет, но поёт. Толпа гостей с красными точками на лбу сочувственно кивают головами в такт.
Новый свекор Хуши обнимает несчастного и внезапно сажает ему на руки маленькую девочку. Это дочь Хуши! Впопыхах авторы и зрители тоже вспомнили, что Хуши была же беременна когда-то. Все растрогано плачут и пускаются в пляс.
Танцуют все! Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Хуши с новым мужем, папа, мама, новые қудалар, гости, оператор с камерой, рабочие сцены, осветители и бывший с дочкой на руках.
Это очень яркий финал!
Не танцует только персонаж Фары. Напился уже, поди.
***
P.S. Из частной переписки.
Приветствую тебя, дорогой брат Салим! Позволь мне так тебя называть? Пишет тебе твоя кармическая сестра Салима из далёкого Казахстана. Чего нам, щелкопёрам, чиниться да церемониться? Ты как бы драматург, я как бы кинокритик. Сочтёмся славою!
Посмотрела я фильм «Love you family», снятый по твоему сценарию. У нас его показали всего в двух кинозалах, по одному сеансу. Притом, что в городе десятки кинотеатров. Стесняются, наверное. А чего стесняться, не понимаю. Я вот смотрела, хохотала как ненормальная. Со мной в зале сидело солидное казахское семейство – муж с женой, их взрослая дочь и внучка-подросток. Вот они не смеялись. Покидали зал с недовольными лицами. Видишь ли, брат мой Салим… Советский зритель, запертый за железным занавесом, ходил на индийское кино, чтобы отдохнуть, отмякнуть душой. Не искал он там тарковских глубин и прозрений. Индия казалась фата-морганой. Магически звучали названия фильмов – «Сангам», «Любовь в Кашмире», «Ганг, твои воды замутились». Зритель понимал, что сюжеты заезженные, что игра актёров форсированная. Но в старом индийском кино было своеобразное очарование. Зло непременно наказывалось, добро вознаграждалось. Справедливость торжествовала! Матери находили потерянных детей, влюблённые воссоединялись. Персонажи казались умилительными и забавными, так и не повзрослевшими взрослыми детьми. Зато как пели, как танцевали, как надрывно, не по-здешнему страдали!
А теперь, я так понимаю, индийское кино, как и казахстанское, в глубокой… В общем, в творческом кризисе. Увы, нам, увы.
А что, Салим, давай покажем пример настоящей народной дипломатии. Может, сценарий какой накропаем? Про двойняшек, брата и сестру. У вас же любят про двойняшек. Дадим им наши имена: Салим и Салима. Будто бы их разлучили в младенчестве. Будто бы их мама родила, а ей врачи не сказали, что у неё двойня. И вас, Салим, передали в индийскую семью. В порядке обмена, ну, не знаю, культурными ценностями, что ли. Придумаем что-нибудь. Зритель, он ведь простак в массе своей. Проглотит наживку как миленький. И вот будто бы вы выросли, стали сценаристом и за каким-то лешим приехали в Казахстан. Например, на фестиваль «Евразия». А после фестиваля банкет, как водится. У нас любят банкеты. И вот на банкете наш министр культуры Мухамедиулы обращает внимание на то, как мы с вами похожи. И пусть министра играет сам Мухамедиулы. Он у нас артистичный. И говорит он вам, тихонько так, заговорщицким шепотком – уважаемый Салим, видите, сидит наискосок от вас одна наша журналистка? И вы ошеломлённо видите на мне кулон! Такой же, как у вас!
— Сестра! — восклицаете вы.
— Брат! Где ты шлялся столько лет? – рыдаю я. И все рыдают вместе с нами. И танцуют.
Джими, Джими, Джими, ача, ача, ача!
Это будет очень яркий финал!
P.P.S.
Демографическая справка:
Численность населения Индии – 1 380 700 000 человек. Один миллиард триста восемьдесят миллионов семьсот тысяч.
Численность населения Казахстана – 18 000 000 человек.
Ежедневно около 14 миллионов индийцев ходят в кинотеатр на просмотр новой картины.
То есть там окупается любое кино. Даже такое, как «Love you family» («Туған үйім — тірегім»).
А у нас? Два дневных сеанса в двух кинозалах. Фильм посмотрели от силы 20 человек. Вопрос министерству культуры: доколе?
Молчит министерство. Не даёт ответа.
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