Salim & Салима

Опыт рецензии, плавно перетекающей в киносценарий

В кинотеатрах стартовал показ индийского фильма «Love you family» («Туған үйім — тірегім») Производством картины занималась кинокомпания Khushi Motion Pictures (Индия) в сотрудничестве с киностудией «Казахфильм» и при содействии Министерства культуры и спорта РК.

Краткое содержание фильма. Можно читать, не опасаясь, что это спойлер. Больше это кино нигде и никогда в Казахстане не увидит. Ниже станет понятно, почему.

Итак, симпатичная студентка Хуши знакомится с молодым танцором. Его признания в любви цветисты, как благоухающие сады Пенджаба: утром не завтракаю, думаю о тебе, днём не обедаю, думаю о тебе, вечером не ужинаю, думаю о тебе, ночью спать не могу – кушать хочу.

Хуши и молодой человек танцуют и поют. Везде, где придётся. В танцзале, в кафе, в степи, катаясь на мотоцикле и даже под дождём.

Хуши соглашается на алып қашқански. Папа Хуши, узнав о побеге дочери, проклинает её и запрещает произносить её имя. Вся семья горестно поёт и трагически танцует. В доме, на кухне, в столовой и на диване. Всё это с отчаянной жестикуляцией и шаржированной мимикой – выпученные глаза, слёзы потоками, молитвенно сложенные ладони.

Тем временем счастливый похититель привозит Хуши в свой дом. «Келiн тустi, келiн тустi!» — кричат детишки. Неожиданно к жениху подходит мужчина и заявляет – я Салим Али, я пишу сценарии! Чего хотел? Допустим, этот человек написал сценарий и этого фильма, где он появляется на миг и тут же исчезает навсегда…

Танцуют и поют – соседи, их чада и домочадцы, друзья жениха, свекровь, золовки и сама Хуши. Жених тоже танцует.

Пьяный друг новобрачного хочет, чтобы жана тускен келiн сделала ему своеобразный сәлем – съела бы кусок мяса из его рук. Келiн предложение решительно отклоняет. Она, видите ли, вегетарианка. Происходит первая ссора молодожёнов. Встревоженно поют – пьяные друзья, новобрачные и обескураженные золовки. Танцуют с прыжками и ужимками.

Утром свежеиспечённый муж идёт на кастинг, домогаться роли в кино. На роль его не берут по ряду причин. Он напивается и жалобно поёт. Придя домой, устраивает скандал и бьёт молодой жене в лоб. Как говорил товарищ Саахов — удивительно несерьёзное отношение к браку!

Заметим, вчера только была свадьба.

Все поют и плачут.

Больница. Молодая жена лежит со следами насилия на лице. Окружив кровать, плачут и поют свекровь и золовки. Им сейчас не до танцев. Заходит врач и говорит свекрови – у келiн всё в порядке с головой, но она… беременна. Заметим, девушка вчера вышла замуж. Все поют, славя индийское здравоохранение.

Вернувшись из больницы, молодая получает от мужа новую порцию оскорблений. Моя жизнь рухнула из-за тебя, кричит молодой муж, бия себя в грудь. Да, я кушаю мясо, живу в лачуге, о, я несчастный! В прах разметал домашний очаг — одни руины.

Поют свекровь, золовки и не пришедшаяся ко двору невестка.

Хуши собирает чемодан и уходит. Льёт ливень. Промокшая до нитки Хуши поёт. Её подбирает сердобольная индийская татешка в сари и приводит в приют. На приюте фотоизображение матери Терезы. Благочестиво поют и танцуют – татешка, Хуши и приютские монахини.

…Проходит пять лет. Банкет в офисе финансовой корпорации. Офис находится в здании Нурлы Тау, в Алматы. А вы как думали. Банкет в честь нового финансового директора. Это Хуши. Так работают индийские социальные лифты. Простивший дочку папа в костюме «с искрой», мама в сари и коллектив корпорации. Все одержимо поют и неутомимо танцуют.

В кадре появляется Фархад Абдраимов, в миру Фара. Произносит одно слово – ачча! — и уходит. Это на хинди значит – хорошо!

За Хуши волочится уже другой воздыхатель. Не танцор-мясоед какой-нибудь, а приличный юноша из семьи обеспеченных сикхов. Ну, это как если бы за нашей девушкой ухаживал сын Акима района.

Хуши с новым ухажёром вдвоём танцуют и поют: на Арбате, перед памятником Абаю, на Коктюбе и на площади Республики перед монументом Независимости, славя свою любовь и казахско-индийские культурные связи.

Мимо проходят недоумевающие алматинские татешки и восторга молодых влюблённых не разделяют. Не поют и не танцуют.

На Чимбулаке поющий орёл делает Хуши предложение. Опустившись на одно колено и преподнеся ей краснокнижный тюльпан Грейга. Предложение принято, они танцуют и поют. Обалдевшие чимбулакские завсегдатаи стоят, разинув рты.

Свадьба Хуши и нового жениха. Гости и гостьи в национальных костюмах танцуют и поют.

Вдруг! Внезапно! Приезжает бывший муж на сияющем авто и в шикарном костюме. Индийские социальные лифты всё так же проворно таскают неимущих из низших каст наверх. Бывший раскаивается, но поздно, поздно, молодой человек. Раньше надо было думать, когда звездюлил в лоб молодую жену. Бывший плачет, но поёт. Толпа гостей с красными точками на лбу сочувственно кивают головами в такт.

Новый свекор Хуши обнимает несчастного и внезапно сажает ему на руки маленькую девочку. Это дочь Хуши! Впопыхах авторы и зрители тоже вспомнили, что Хуши была же беременна когда-то. Все растрогано плачут и пускаются в пляс.

Танцуют все! Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Хуши с новым мужем, папа, мама, новые қудалар, гости, оператор с камерой, рабочие сцены, осветители и бывший с дочкой на руках.

Это очень яркий финал!

Не танцует только персонаж Фары. Напился уже, поди.

***

P.S. Из частной переписки .

Приветствую тебя, дорогой брат Салим! Позволь мне так тебя называть? Пишет тебе твоя кармическая сестра Салима из далёкого Казахстана. Чего нам, щелкопёрам, чиниться да церемониться? Ты как бы драматург, я как бы кинокритик. Сочтёмся славою!

Посмотрела я фильм «Love you family», снятый по твоему сценарию. У нас его показали всего в двух кинозалах, по одному сеансу. Притом, что в городе десятки кинотеатров. Стесняются, наверное. А чего стесняться, не понимаю. Я вот смотрела, хохотала как ненормальная. Со мной в зале сидело солидное казахское семейство – муж с женой, их взрослая дочь и внучка-подросток. Вот они не смеялись. Покидали зал с недовольными лицами. Видишь ли, брат мой Салим… Советский зритель, запертый за железным занавесом, ходил на индийское кино, чтобы отдохнуть, отмякнуть душой. Не искал он там тарковских глубин и прозрений. Индия казалась фата-морганой. Магически звучали названия фильмов – «Сангам», «Любовь в Кашмире», «Ганг, твои воды замутились». Зритель понимал, что сюжеты заезженные, что игра актёров форсированная. Но в старом индийском кино было своеобразное очарование. Зло непременно наказывалось, добро вознаграждалось. Справедливость торжествовала! Матери находили потерянных детей, влюблённые воссоединялись. Персонажи казались умилительными и забавными, так и не повзрослевшими взрослыми детьми. Зато как пели, как танцевали, как надрывно, не по-здешнему страдали!

А теперь, я так понимаю, индийское кино, как и казахстанское, в глубокой… В общем, в творческом кризисе. Увы, нам, увы.

А что, Салим, давай покажем пример настоящей народной дипломатии. Может, сценарий какой накропаем? Про двойняшек, брата и сестру. У вас же любят про двойняшек. Дадим им наши имена: Салим и Салима. Будто бы их разлучили в младенчестве. Будто бы их мама родила, а ей врачи не сказали, что у неё двойня. И вас, Салим, передали в индийскую семью. В порядке обмена, ну, не знаю, культурными ценностями, что ли. Придумаем что-нибудь. Зритель, он ведь простак в массе своей. Проглотит наживку как миленький. И вот будто бы вы выросли, стали сценаристом и за каким-то лешим приехали в Казахстан. Например, на фестиваль «Евразия». А после фестиваля банкет, как водится. У нас любят банкеты. И вот на банкете наш министр культуры Мухамедиулы обращает внимание на то, как мы с вами похожи. И пусть министра играет сам Мухамедиулы. Он у нас артистичный. И говорит он вам, тихонько так, заговорщицким шепотком – уважаемый Салим, видите, сидит наискосок от вас одна наша журналистка? И вы ошеломлённо видите на мне кулон! Такой же, как у вас!

— Сестра! — восклицаете вы.

— Брат! Где ты шлялся столько лет? – рыдаю я. И все рыдают вместе с нами. И танцуют.

Джими, Джими, Джими, ача, ача, ача!

Это будет очень яркий финал!

P.P.S.

Демографическая справка:

Численность населения Индии – 1 380 700 000 человек. Один миллиард триста восемьдесят миллионов семьсот тысяч.

Численность населения Казахстана – 18 000 000 человек.

Ежедневно около 14 миллионов индийцев ходят в кинотеатр на просмотр новой картины.

То есть там окупается любое кино. Даже такое, как «Love you family» («Туған үйім — тірегім»).

А у нас? Два дневных сеанса в двух кинозалах. Фильм посмотрели от силы 20 человек. Вопрос министерству культуры: доколе?

Молчит министерство. Не даёт ответа.

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