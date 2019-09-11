«Сильный президент, влиятельный Парламент, подотчётное Правительство». «О Казахстане, Китае. И не только». «Живем не по средствам. В чем причина серьезных проблем с инфляцией и базовой ставкой в Казахстане». «Алатау и Алатоо: любить себя в туризме или туризм в себе»

Сетевой Казахстан 11 сентября 2019г.

AZATTYQ . ORG . «Визит после антикитайских протестов. Токаев прибыл в Пекин» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ 11 сентября прибыл в Пекин с двухдневным официальным визитом, который проходит вслед за охватившими казахстанские города протестами. Участники акций выступили против того, что они называют растущим влиянием Пекина, которое проявляется в реализации «инвестиционных проектов» и оказании финансовой помощи богатому природными ресурсами центральноазиатскому государству.

«Почему Ермурата Бапи сместили с поста председателя ОСДП?» — Смещение Ермурата БАПИ с поста председателя на съезде оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) «Акикат» вызвало самые разные мнения. Однопартийцы обвиняют Бапи в «намерении получить деньги от лиц, находящихся в бегах за границей». Бапи эти обвинения отвергает.

KAZPRAVDA . KZ . Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ – «О Казахстане, Китае. И не только. К визиту Президента Казахстана в КНР» — Без Казахстана невозможно осуществление проекта «Один пояс – один путь». Практически все транзитные сухопутные маршруты пролегают через Казахстан. Именно через нашу страну Китай быстро выходит на рынки СНГ, Европы и Ближнего Востока. С момента провозглашения независимости и установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном все китайские лидеры всегда относились с большим уважением и искренним интересом к нашей стране. Всегда руководитель Китая цементировал дружбу между нашими странами и развивал взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Вот и сейчас китайский руководитель Синь ЦЗИНЬПИН пригласил нашего Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА с официальным визитом в Китай, чтобы закрепить все ценное, что есть в наших отношениях, и вывести, если потребуется, эти двусторонние договоренности на новый качественный уровень.

IA — CENTR . RU . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Коридор возможностей для нового руководства Казахстана. Сценарный прогноз» — С начала смены главы государства Казахстан развивается в условиях политической турбулентности. Данное обстоятельство обусловлено следующими основными факторами. Во-первых, отсутствие у нового руководства республики четких приоритетов относительно дальнейшего развития страны и ее политической системы. В связи с этим оно вынуждено пока балансировать между ключевыми и одновременно противоположными друг другу по смыслу векторами в лице преемственности и прогресса, олицетворяющими собой определенный уровень соответственно консервации и либерализации существующего уклада казахстанского общества и государства. Во-вторых, довольно уникальная и при этом фактически не отраженная в Конституции РК новая конфигурация политической власти, обеспечивающая сохранение участия Нурсултана НАЗАРБАЕВА в управлении страной, вносит определенную дезориентацию среди государственных служащих, парламентариев, представителей бизнес-элиты и широкой общественности, а также зарубежных официальных и деловых кругов.

Петр СВОИК – «Первое заседание НСОД: кто не успел, тот опоздал» — Так вот, что меня поразило (но нисколько не удивило) – ни один из модераторов групп, на которые разбиты члены НСОД, не сделал попытки системного подхода, — каково в целом состояние рассматриваемого (политика, общество, социалка, экономика) направления, каковы в совокупности накопившиеся в нем проблемы, как это состояние и проблемы соотносятся в общим состоянием государства Казахстан и его народа, каковы самые актуальные проблемы в целом, и как именно — на основе такого системного анализа, предлагается их решать. Единственное поучительное исключение – сам председатель НСОД, который во вступительном слове сформулировал самую главную задачу – необходимого политического устройства. Подтвердив, что форма правления должна оставаться президентской, но по формуле «Сильный президент, влиятельный Парламент, подотчётное Правительство». Чего пока, по его словам, нет, и как раз мы, – НСОД, должны сделать это реальностью.

TIME . KZ . «Политолог Данияр АШИМБАЕВ — о первом заседании НСОД: Президенту нужен тайм-аут» — На прошедшем в Нур-Султане в конце минувшей недели первом заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) прозвучало немало предложений и идей, но многие нюансы остались не известными общественности. А они довольно любопытные. О них рассказал известный казахстанский политолог, член НСОД Данияр АШИМБАЕВ — Чувствовалась нехватка специалистов по здравоохранению, образованию и науке. Но экономическая группа, видимо, решила взять эти вопросы под свою опеку, выведя их из социального аспекта. И, наверное, это правильно, потому что социальная группа, как я уже говорил, делает акцент преимущественно на языковые и исторические вопросы.

«Кругом одни заботы» — Кабмин придумал, как выполнить поручения президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, данные им в послании народу Казахстана. Министры вчера приняли Общенациональный план действия и отправили его на утверждение главе государства. Документ состоит из внушительного объема страниц и 80 мероприятий. Большой план по исполнению президентских наставлений чиновники разделили на пять направлений. В них вошли и разрешение на митинги, и поправки в законы, и даже массовые гулянья.

«Пограничное sosтояние» — Жители частных домов, расположенных на границе Алматы и Карасайского района Алматинской области, оказались в плену окраины и экологического бедствия: помимо того что у них нет дорог, коммуникаций и других благ цивилизации, так еще и строительный и бытовой мусор с местных рынков вываливают прямо в реку Аксай, протекающую вдоль этого “микрорайона”.

KURSIV . KZ . «Появится ли в Казахстане реестр осужденных коррупционеров?» — Предложение Transparency Kazakhstan о создании публичного реестра осужденных все еще в стадии рассмотрения: отношение к нему неоднозначное как со стороны чиновников, так и экспертов. По словам исполнительного директора Transparency Kazakhtan Ольги ШИЯН, аналоги предлагаемого реестра коррупционеров действуют в Германии, России и Кыргызстане и помогают обеспечить общественный контроль за исполнением запрета на занятие определенных должностей экс-чиновниками, имеющими судимость за коррупцию.

«Почему в Казахстане так и не появились IT-гиганты» — IT-рынок принято разбивать на три сегмента: аппаратное обеспечение («железо»), программное обеспечение (ПО) и IT-услуги. В Казахстане, по данным IDC, на аппаратное обеспечение приходится примерно 78% рынка. На ПО и на IT-услуги, соответственно, 10% и 12%. То есть при емкости казахстанского рынка в $1,6 млрд IT-услуги «зарабатывают» менее $200 млн.

FORBES . KZ . «Живем не по средствам. В чем причина серьезных проблем с инфляцией и базовой ставкой в Казахстане» — Ускорение инфляции и рост базовой ставки негативно скажутся на росте и диверсификации экономики Казахстана, а также на благосостоянии населения. Этих проблем можно было избежать, если бы правительство жило по средствам, а Нацбанк проводил адекватную монетарную политику, считает экономист Мурат ТЕМИРХАНОВ.

365 INFO . KZ . «Поворот не туда: когда экономика Казахстана стала «спотыкаться»?» — Уже совсем скоро министерства и ведомства начнут подводить итоги 2019 года. Судя по предварительным «индикаторам», экономика на подъеме, благосостояние граждан растет. Однако с такими «отчетами» большинство казахстанцев не согласятся. А было ли так всегда? Или в истории независимого Казахстана есть «золотые времена»?

«Китайская миграция в Казахстан: не так страшен черт, как его малюют» — Слухи об усиливающейся миграции из Китая — это миф, считает эксперт в области миграции Елена САДОВСКАЯ. На самом деле к нам гораздо больше приезжают из России и Узбекистана, чем из Китая. Кроме того, львиная доля приехавших из Поднебесной — этнические казахи. Да и из них многие не отказываются от китайских паспортов, а просто приобретают в Казахстане вид на жительство. Это помогает им в бизнесе. Наши соотечественники тоже в КНР не рвутся, хотя в последнее время увеличилась образовательная миграция. Но после обретения диплома студенты собираются вернуться домой, в Казахстан.

INFORMBURO . KZ . «Алатау и Алатоо: любить себя в туризме или туризм в себе» — Журналист Вадим БОРЕЙКО сравнил один и тот же горный хребет с казахстанской и киргизской стороны. В конце августа участвовал в журналистском семинаре на Иссык-Куле. Отучившись, решили отдохнуть. Купаться было холодновато, поэтому отправились в горы Алатоо, в Григорьевское ущелье… Наши устроили привал. Наконец я понял, что меня торкало. Чистота! Я специально обрыскал округу – и не нашёл ни клочка газеты, ни пакетов, ни пустых бутылок. Вы не поверите, даже сигаретных долбанов не обнаружил: для них урна. Честно говоря, слегка ошалел. В наши горы с некоторых пор ходить опасаюсь: знаю, что обязательно наткнусь на щедро разбросанные повсюду огрызки цивилизации, стихийные кострища или целую свалку мусора.

VLAST . KZ . «Суд оставил в силе отказ в условно-досрочном освобождении Джакишева» — Суд Восточно-Казахстанской области отклонил апелляцию Мухтара ДЖАКИШЕВА на решение об отказе в его условно-досрочном освобождении. Судья Курманов не нашел оснований для изменения решения.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.