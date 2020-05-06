Ермухамет Ертысбаев: «Политика – это выбор между гибельным и неприятным»

Экс-советник президента – о причинах ухода Дариги Назарбаевой и ее политических перспективах

— После неожиданного выхода из игры Дариги Назарбаевой зампред комитета Госдумы Константин Затулин предположил, что это конец «медового месяца Токаева с Назарбаевыми». Неужто мы становимся свидетелями новой эпохи?

— С Костей Затулиным я учился в аспирантуре МГУ в 1983-1986 годах. Он и тогда отличался поспешными и поверхностными заявлениями. Давно заметил, что российские политики и эксперты плохо знают Казахстан и не стремятся вникнуть в суть происходящих у нас политических процессов. Я хоть и ушел с государственной службы, но совершенно точно и ответственно говорю, что никакого раскола между Елбасы и вторым президентом не было, нет и не будет. Многие недоброжелатели и злопыхатели хотели бы именно такого развития событий в Казахстане. Токаев – глава государства, он сам принимает все ключевые решения. Он относится к Елбасы с искренним уважением и когда говорит о политической преданности стратегическому курсу Назарбаева, то это не ритуал, не дань условностям, а его твердая политическая и жизненная позиция. В то же время нет ничего вечного и Токаев, безусловно, внесет и уже вносит существенные коррективы в курс Назарбаева, но никаких серьезных расхождений между главой государства и лидером нации в настоящий момент я лично не наблюдаю.

— Вы считаете, что Токаев принял решение по дочери Назарбаева неожиданно для нее самой дочери и для ее отца?

— Вот и вы туда же! Ну зачем это президенту?! Он умный, интеллигентный человек, дипломат по духу. Думаю, что решение было консолидированным. Наверняка Токаев предварительно поставил в известность Елбасы о необходимости замены спикера Сената. Так или иначе, Назарбаев во второй раз за год показал себя истинным государственником, для которого интересы государства выше интересов семьи (в первый раз 19 марта прошлого года, когда назвал Токаева в качестве своего преемника и во второй раз при снятии дочери с должности спикера Сената).

— А почему Токаев прекратил полномочия теперь уже экс-спикера сената как-то по-партизански – в выходной да еще и праздничный день, не опубликовав соответствующий указ, а только короткое сообщение о нем? Со стороны было похоже, что президент торопится…

— Какая разница? Это мелочи. Главное, что Гордиев узел разрублен. Дарига и раньше допускала ошибки в своей политической деятельности, но за прошедший год она допустила фундаментальную ошибку, а именно: она не поняла или не приняла того факта, что наступил постназарбаевский период. Вся государственно-политическая элита страны вняла призывам Назарбаева сплотиться вокруг второго президента Токаева, кроме экс-спикера Сената. И Назарбаев, и Токаев, да и вся политическая и бизнес-элита страны ждали от нее действий зрелого государственного деятеля, тем более, в условиях ЧП и жесточайшего экономического кризиса. Токаев, выступая в Сенате 4 мая, особо акцентировал внимание на согласованных действиях всех ветвей власти, на роли Сената в обеспечении стабильности и порядка в стране. Добавить нечего.

— Известный московский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов написал, что Назарбаев якобы в Боровом и у него серьезные проблемы со здоровьем. Не этим ли объясняется мгновенное отстранение Дариги?

— Про «серьезные проблемы со здоровьем» я слышу уже лет двадцать. Полная чушь! Назарбаев обладает отменным здоровьем, уверен, что он переживет и Затулина, и Дубнова. Поймите, отстранение Дариги не было мгновенным, оно назревало.

-Тем не менее, для большинства наблюдателей это стало полной неожиданностью… Кстати, не странно ли, что ее уход комментировали почти исключительно политологи? Я даже не спрашиваю почему за прошедшие дни этого не делали сенаторы. Но почему все ее медиаактивы никак не реагируют на перемену участи хозяйки? Один лишь Андрей Шухов, формально вроде бы отошедший от дел и много лет живущий в Австрии, в комментарии одному нашему интернет-ресурсу рассказывал дивные истории о «противостоянии Д.Н. некой «хунте», пришедшей к власти. Читали, конечно?

— Когда делают такие громкие и хлесткие заявления, то достаточно задать один вопрос: «если это хунта, то кто Пиночет?». И потом, при всем уважении к Дариге Назарбаевой, ее трудно назвать Сальвадором Альенде. Мне кажется, что такого рода громкие «экспертные» оценки надо просто пропускать мимо ушей.

— Токаева действительно никак не сравнишь с Пиночетом, но не кажется ли вам, что с уходом Дариги пропала последняя гирька, обеспечивавшая межвластный баланс? Конечно, эту функцию она выполняла довольно своеобразно, но… тут уж кто как умеет…

— Я не думаю, что Токаев изначально рассматривал экс-спикера как «гирьку» или что-нибудь в этом роде. В конце концов, все мы, и президент Токаев в первую очередь, долгое время работали в единой назарбаевской команде. Токаев дал высокую оценку деятельности Дариги Назарбаевой, но ситуация в стране действительно складывается непростая, наступают тяжелые времена и глава государства желает слаженной работы высших эшелонов власти. Это и есть продолжение стратегического курса Елбасы, который четверть века просил и требовал работы единого режима законодательной и исполнительной ветвей власти.

— Хорошо. Давайте отвлечемся от Дариги. К ней мы еще вернемся… Зачем, нужно было торопиться с изменениями в закон о ЧП, когда можно, дождавшись его окончания, устроить разбор полетов и уже потом менять закон? А так в обществе есть опасения, что мы из одной чрезвычайки попадем прямиком в другую. Карантин-то снимут, экономика заработает, а чрезвычайные полномочия останутся! Тот же Египет жил так десятилетиями.

— Я лично за скорейшие изменения и дополнения в Закон о ЧП, если они нужны главе государства. Поймите, что ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ сложилась в мировой экономике, ущерб которой уже составил 9 триллионов долларов. Это сильно ударит и по нашей экономике. Токаев действовал в условиях ЧП эффективно и точечно. Согласитесь, что именно режим ЧП позволяет без всяких помех провести все нужные реформы не только в экономике, но и в политике.

— Бывший премьер-министр Акежан Кажегельдин направил президенту Токаеву по дипканалам письмо, в котором посоветовал оспорить в международном арбитраже некоторые старые инвестсоглашения (включая даже Тенгиз). Зачем ему это и к чему может привести такая политика?

— Кажегельдин периодически напоминает о себе, он уже не в первый раз обращается с такими письмами (ранее он неоднократно советовал Назарбаеву). Я считаю, что в момент острейшего экономического кризиса, который только начал разбег, надо самым внимательным образом изучать любые предложения, которые реально помогут нашей стране. Но в данном случае очевидно, что пересмотр инвестиционных соглашений моментально снизит инвестиционную привлекательность Казахстана. И уже совсем не представляю, как можно оспорить Тенгиз! Нефтяные соглашения вообще не подлежат пересмотру, если Казахстан желает остаться в нефтяном международном клубе.

Казахстан зарекомендовал себя в мировом сообществе как зрелое и авторитетное государство потому, что никогда не бросался в крайности. Если мы пойдем сейчас по пути пересмотра инвестсоглашений или национализации, как кричат со всех сторон популисты и демагоги, то Казахстан быстро скатится к уровню маргинальных и отсталых стран, с которым никто из крупных мировых игроков сотрудничать не захочет.

— Сменим тему. Сегодня много разговоров о том, зачем вообще нужен сенат парламента. Действительно, свою роль «волнореза» он вроде выполнил и при сегодняшних выборах по партспискам не слишком-то и нужен. К тому же, в унитарном государстве двухпалатный парламент несколько экзотичен. Почему бы в крайнем случае не сделать из него нечто вроде Совета национальностей? ( тем более, что свежеиспеченный председатель палаты Маулен Ашимбаев вроде как крупный спец в межэтнических проблемах, после Кордая именно он заявлял о необходимости разработать новую концепцию национальной политики). А вторым номером по Конституции мог бы стать председатель мажилиса.

— Я думаю, что создание однопалатного парламента – это всего лишь вопрос времени. А вот Совет национальностей в унитарном государстве как раз и не нужен. Ассамблеи народов в качестве консультативно-совещательного органа вполне достаточно. Если нужна новая концепция национальной политики, то целесообразно ее апробировать через всенародное обсуждение. Лучше выговориться, чем замалчивать, тем более по такой злободневной и щепетильной теме.

— Как, кстати, вы оцениваете потенциал Ашимбаева? Он созрел для роли «вице-президента»? Насколько я понимаю, он — скорее аналитик, нежели политик.

— Он — прежде всего умный, честный и порядочный человек, профессионально и добросовестно работал на всех вверенных ему участках работы. Помню 20 лет назад я из КИСИ при президенте перешел в АП на должность заведующего общественно-политическим отделом, а Ашимбаев возглавил КИСИ, но при этом занимал высокую должность и в Администрации Президента. Это говорит о том, что его тогда уже ценил Назарбаев и он заслуженно пришел к должности председателя Сената. Он настоящий государственник.

— Давайте вернемся к нашей главной героине. Как вы думаете, когда Дарига прошла точку невозврата, потеряв шанс стать самостоятельным политиком, и осталась непредсказуемой «папиной Дочкой» — сейчас или еще во времена «Рахатгейта»? И были ли у нее возможности «выжить» при Токаеве?

— Много критических стрел и злорадствующих комментов в социальных сетях в адрес Дариги Назарбаевой, но я не буду присоединяться к этому хору. У нее невероятно сложная, напряженная и нервная политическая жизнь выдалась за последние 20 лет. Многие мужчины в политике не выдержали и давно сошли с политической сцены за это время. Я удивляюсь ее терпению, настойчивости и стойкости. Помню, как 2004 году она в короткие сроки раскрутила партию «Асар». Но с тех пор прошло 16 лет, а политическая борьба поглощает жизненную энергию, изматывает нервы, треплет сознание. В лице Дариги определенная часть общества — и не только женская — потеряла надежду иметь женщину президента в будущем.

— Потеряла, говорите? Совсем или до следующих выборов? Вот давайте предположим, что они могут состояться досрочно (в политике, как и в жизни, чего только не бывает!). Как думаете, Назарбаева будет в них участвовать – с ее опытом, медийными возможностями?

— Несомненно.

— И последний вопрос. Как вы оцениваете кадровую политику президента Токаева? Не переоценивает ли он свои силы, окружая себя скорее чиновниками-функциями, нежели политиками? Помнится, вы сами говорили: второго Елбасы не будет…

— По Конституции глава государства определяет внешнюю и внутреннюю политику страны. Зачем Токаеву в его команде политические деятели? Ему нужны исполнители его воли и видения, воплощения в жизнь его программных установок. Так было при Назарбаеве. Так происходит и при Токаеве, во всяком случае, в настоящий момент. Может, кому-то это неприятно, но таков единственно правильный выбор. Политика – вовсе не искусство возможного. Политика – это всегда выбор между гибельным и неприятным.

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