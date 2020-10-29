Если МФЦА раздает подарки, значит, это кому-нибудь нужно?

Странная сделка «дарения»: вопросов больше, чем ответов

На днях пришла ошеломляющая новость. Ни с того, ни с сего администрация МФЦА приняла решение и подарила правительству Казахстана, как пишут СМИ, 100% акций частных инвестиционных фондов.

Правительство недолго думало, приняло столь щедрый подарок. В постановлении отмечается, что предложение о передаче в республиканскую собственность принимается. Речь идет о 100% акций частной компании Direct Investment Fund Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Ltd. и 100% акций Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Ltd. Договор дарения подписан!

Обратим внимание на то, что правительству подарен не только полный пакет государственного фонда прямых инвестиций, но и в придачу акции частной компании. Интересно получается! Некий бизнесмен или группа бизнесменов решили отдать свою собственность в распоряжение государства. Вернее, сделать подарок. Добровольно.

Вам не кажется это странным?

Увы, это определенно странность. И то, что частник вдруг расчувствовался и решил сделать роскошный подарок, звучит-то как! И то, что госфонд, словно заодно, чтобы два раза не вставать, тоже расстается с контролем в управлении.

Еще странным кажется то, что факт дарения состоялся, а особенной радости по этому поводу не видно и не слышно. Нет бравурных отчетов. Дескать, у этого фонда такие-то финансовые показатели, в его историю успеха можно записать такие-то проекты. А этот фонд – вообще красавчик, смог привлечь рекордное количество инвестиций, он показывает феноменальные успехи и отличные, не подлежащие никакому сомнению, финансовые результаты.

Но. Мы не знаем точно и даже приблизительно, что это за фонды и насколько они вообще нужны правительству. И мы совершенно не имеем представления о том, что правительство с ними собирается делать.

Никаких комментариев – ни со стороны дарителей, ни со стороны принявшего эти акции.

Но что еще более странно – мы лишены возможности услышать независимые мнения по этому поводу от профессиональных участников рынка. Все они словно в рот воды набрали. Никто не хочет «влипнуть в историю». Потому что это может быть история о троянском коне.

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Ровно 2 года назад президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать фонд прямых инвестиций с капитализацией 300 млрд. тенге. В своем послании он сказал о том, что «для реализации крупных прорывных проектов следует рассмотреть вопрос создания фонда прямых инвестиций в несырьевой сектор, работающего на принципе соинвестирования с иностранными инвесторами».

Сколько же было тогда нарисовано розовых облаков: дескать, транснациональные корпорации охотнее придут в Казахстан, если правительство будет софинансировать. И поэтому мы не поскупимся, выделим под эти цели 300 млрд. тенге.

Ок, выделили. Пришли ли транснациональные компании – вопрос. Впрочем, какой вопрос? Если бы пришли, нам бы раструбили на каждом углу и каждая бабка на скамейке вещала бы об этом. Значит, отрицательный ответ очевиден.

Дальше – больше. В наших государственных и около-структурах сидят большие мясоеды. И когда проект утвержден на самом высоком уровне, то им не составляет труда не только пополнять, но и наполнять с излишком свои миски.

Уже весной следующего года принято решение о выделении целевого трансферта из Нацфонда в 370 млрд. тенге.

И сколько же оптимизма проливается на наши головы! «Фонд создается для реализации крупных прорывных проектов в несырьевом секторе на принципах соинвестирования с иностранными инвесторами. Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана планируется в обрабатывающую промышленность, агропромышленный комплекс, инновационный сектор и в развитие инфраструктуры — энергетика, транспорт, логистика, туризм», — вещала тогда вице-министр финансов Татьяна Савельева.

Создали следующую структуру. Фонд и управляющую компанию зарегистрировали в МФЦА. В совет директоров посадили премьер-министра. Активы решили аккумулировать на счетах в Нацбанке.

Все! Больше нам не рассказали. О том, что было дальше – история умалчивает.

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Нам известно лишь то, что МФЦА более-менее развивается. Это мнение основано лишь на время от времени случающихся встреч на высшем уровне в Акорде.

Мы предполагаем, что ответственность за данный проект, поскольку он был инициирован сверху и внедрялся непосредственно руководством МФЦА (а не правительством) лежит именно на идеологе создания МФЦА и всех проектах, реализумых в его рамках. С недавних пор наш неустаревающий и, кажется, нестареющий реформатор на протяжении как минимум 20 лет, покинул свое уютное место в МФЦА ради следующего амбициозного проекта.

И тут возникает вопрос. То ли финцентр решил избавиться от мертворожденного дитя способом «дарения» еще в бытность известного нам господина управляющим МФЦА. То ли МФЦА после ухода в иные дали своего патрона решил скинуть балласт?

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Если вам там, наверху, не нравится ни одно из предположений или утверждений в этой статье – мы готовы опубликовать вашу точку зрения. Более того, мы будем чрезвычайно рады, если вы нам расскажете все выгоды от состоявшейся сделки.

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