«Какой будет новая стратегия Кремля в отношении Казахстана и всего региона ЦА?». «В Казахстане американцами все-таки разрабатываются новые виды биологического оружия». «Стране нужна девальвация, но власти боятся ее больше, чем население»

Сетевой Казахстан 22 апреля 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев провел заседание Высшего cовета по реформам» — Под председательством Главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА в режиме видеоконференцсвязи состоялось пятое заседание Высшего cовета по реформам. В повестку дня мероприятия вошли пять вопросов. О разработке национальных проектов доложил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат КЕЛИМБЕТОВ. О трансформации нацпроекта «Цифровой Казахстан» рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат МУСИН. Министр сельского хозяйства Сапархан ОМАРОВ проинформировал о подготовке нацпроекта по развитию агропромышленного комплекса до 2026 года. О внедрении регулирования «с чистого листа» отчитался министр национальной экономики Асет ИРГАЛИЕВ. Предложения о реформе правосудия представили Председатель Верховного суда Жакип АСАНОВ и Руководитель Администрации Президента Ерлан КОШАНОВ.

QMONITOR . KZ . «Какой будет новая стратегия Кремля в отношении Казахстана и всего региона ЦА?» — Россия продолжает терять рычаги влияния в Центральной Азии на фоне усиления позиций ее основных геополитических соперников. В этой связи эксперты ожидают трансформации ее внешнеполитической доктрины с акцентом на новые форматы – для того, чтобы удержать регион в зоне своих стратегических интересов. О том, как может измениться политика России в отношении стран Центральной Азии в свете новых геополитических игр, мы беседуем с политическим аналитиком Айдаром АМРЕБАЕВЫМ.

«Политическая модернизация и укрепление независимости» — Политические реформы, демократизация, плюрализм – c этого начинается глава «Приоритеты дальнейшего развития» в статье главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА «Независимость превыше всего». Констатировав растущий запрос казахстанцев на более активное их участие в процессе принятия важнейших для страны решений, он провозгласил курс на поэтапную политическую модернизацию.

KZAIF . KZ . «Яркая, ничтожная личность?» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о таком политическом феномене, как Владимир ЖИРИНОВСКИЙ? Кто он есть для Казахстана, для мира и для эпохи — В общем, яркая, ничтожная личность, как говаривал Паниковский в «Золотом теленке»? Тем не менее Вольфычем сегодня в Казахстане разве что детей на ночь не пугают. А ведь по большому счету это показатель незрелости нашего общества, его, как бы это сказать, комплекса неполноценности – равно как и болезненная реакция некоторых на Сашу Бората Коэна, глумливо размахивающего флажком Казахстана. Ведь и тот и другой адресуются вовсе не к Казахстану, а к своим соотечественникам.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Что дозволено Юпитеру…» — Возьмем проблему борьбы с коррупцией. Что ни выступление елбасы и президента, то очередной горячий призыв искоренить это зло. Каждый год выдвигаются квазикреативные инициативы. Создаются и реорганизовываются госструктуры, призванные победить взяточничество и мздоимство. А коррупционный воз и ныне там. Почему? Ответ ясен: ворон ворону глаз не выклюет!

EHONEWS . KZ . «Айнур Курманов: в Казахстане американцами все-таки разрабатываются новые виды биологического оружия» — Недавно в социальных сетях и на сайте социалистов был опубликована статья сопредседателя Социалистического движения Казахстана Айнура КУРМАНОВА о том, что в Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алматы и в Научно-исследовательский Институт проблем биологической безопасности из Казахстана в Жамбылской области идут работы над использованием верблюдов в качестве возможных контейнеров для переноса опасных заболеваний. В связи с этим «Эхо Казахстана» решило взять интервью и задать ему ряд вопросов по этой дискуссионной тематике.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Айдархан Кусаинов: Стране нужна девальвация, но власти боятся ее больше, чем население» — Сильный тенге не выгоден практически никому в Казахстане, однако решиться на девальвацию очень сложно. Своими мыслями о том, сколько должен в Казахстане стоить доллар и рубль с «Ведомостями Казахстана» делится известный казахстанский экономист Айдархан КУСАИНОВ — Рост доллара – это нормальная и закономерная вещь. Я считаю, что доллар должен быть еще дороже. Как минимум – 500 тенге. Но даже этот курс не будет особо способствовать развитию казахстанской экономики. Я вообще считаю, что у нас в стране сформировалось совершенно неправильное, вредное для граждан отношение населения к курсу валют.

TURANPRESS . KZ . «Кому война… Часть вторая. Казахстанские бенефициары выгоды от пандемии короновируса» — Перечислить в рамках одного обзора абсолютно все способы наживы на последствиях пандемии вряд ли будет возможно. Поэтому мы ограничились лишь некоторыми, наиболее одиозными примерами (которые, вдобавок, имели массовый характер). К сожалению, говорить о полной победе над эпидемией короновируса пока невозможно. А значит, вполне возможно, что через некоторое время мы будем свидетелями появления новых лазеек и способов обогащения тех, кто нашел в пандемии стабильный источник дохода. И тогда разговор о бенефициарах от короновируса, безусловно, будет продолжен.

365 INFO . KZ . «Минсельхоз ошибочно называет «прорывом» небольшой рост показателей до уровня отсталых стран» — Между чиновниками и общественниками возник спор за реальные показатели сельхозотрасли. Первые рапортуют о положительной динамике по всем направлениям, а ученые, напротив, говорят, что все эти цифры — попытка догнать показатели 30-летней давности. Президент Академии сельхознаук Гани КАЛИЕВ считает, что поводов для оптимизма пока мало. Положительная динамика — заслуга фермеров-энтузиастов, годами работающих в поле на грани выживания.

TIME . KZ . «Только не ржите» — Зачем Казахстан для шоу кочевников закупил скакунов из Франции? Неужели в стране, где человек впервые приручил лошадь, нет своих красивых коней, чтобы показать туристам? Президент республиканской палаты по заводским породам лошадей Талгат ЖАЙСАНБАЕВ подтверждает: завозить скакунов из-за рубежа, чтобы воссоздавать конные игры кочевников, абсурд! И объясняет, как мы до этого докатились.

«В целях извлечения выгод и преимуществ…» — На этой неделе в Есильском райсуде столицы началось рассмотрение уголовного дела Берика ШАРИПА, бывшего руководителя “СК-Фармация”. Именно эта компания отвечает в нашей стране за централизованный закуп медицинских препаратов, изделий и техники. По версии антикоррупционной службы, Берик Шарип злоупотребил своими должностными полномочиями в стремлении угодить руководству Министерства здравоохранения, в результате чего медработники массово заразились коронавирусом.

FORBES . KZ . «Раимбек Баталов: Семиречье будет кормить Казахстан и соседей» — О текущих проблемах реальной экономики в интервью главному редактору Forbes.kz Анастасии НОВИКОВОЙ рассказал бизнесмен и общественный деятель — Считаю, что производителям пищевой продукции грех жаловаться — потому что люди есть и пить будут всегда. Да, мы потеряли чуть более 20% от запланированной на 2020 год выручки, но учитывая, какая ситуация наблюдается в других секторах, это терпимо… Также Баталов обратил внимание, что в последнее время все чаще его сотрудники (линейный персонал) просят выплачивать «черные» или «серые» зарплаты, поскольку есть трудности с выплатами кредитов — то есть заметно, что население перегружено потребительскими займами. Холдинг этим просьбам не уступает, «поскольку мы работаем по-честному», но ситуация, в целом, говорит сама за себя.

CARAVAN . KZ . «Кто она, самая любимая женщина Чингисхана: версия драматурга» — Драматург Дулат ИСАБЕКОВ сделал самому себе подарок на предстоящее 80-летие – написал пьесу “Борте” о жене Чингисхана. За право первой постановки “Борте”, по словам автора, борются сегодня многие театры. И не только Казахстана. Монгольские театры уже приступили к работе над будущим спектаклем, Турция тоже намеревается ставить “Борте”. В пьесе также заинтересованы Вена, Брюссель и Лондон. Сейчас уже фактически готов ее перевод на английский. В Казахстане право эксклюзивной постановки на 2 года приобрел Новый театр – Центр искусств, недавно построенный в Туркестане.

AZATTYQ . ORG . «В 30 минутах езды от Акорды: дома без документов и выгребные ямы вместо туалетов» — В жилом массиве «Кирпичный» на окраине столицы Казахстана живут пять с половиной тысяч человек. Большинство из них не имеет доступа к центральному водопроводу и канализации.

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