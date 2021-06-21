Что волнует душу казаха (во второй декаде июня)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «США помогли Украине избавиться от влияния России, такой шанс есть и у Казахстана» — На портале Qamshy.kz опубликовано высказывание Куаныша ЕДИЛХАНТЕГИ о влиянии и помощи Запада Украине для освобождения от влияния России. По словам автора, несмотря на то что предыдущий президент Украины совершенно ничего не делал для своей страны, а нынешний и вовсе «ни рыба, ни мясо», украинцам все же повезло «оказаться в нужном месте в нужное время».

По его мнению, при максимально эффективном использовании такой мощной поддержки со стороны Запада у Украины есть историческая возможность избавиться от российского диктата и вывести свою страну в число цивилизованных стран.

«В принципе, такой шанс есть и у нас. Оба могущественных соседа Казахстана ― это страны, которые находятся под пристальным вниманием Запада», ― подытожил автор.

Назира ДАРИМБЕТ – «Отдавайте детей в русские школы, иначе не пробиться» — Журналист интернет-издания Dalanews критикует мнение российского политолога Геворга МИРЗАЯНА, который считает, что без русского языка казахстанцы потеряют выход на большой рынок.

«Кремль, который не хочет отдалять от себя Центральную Азию, в том числе Казахстан, всеми силами пытается противостоять процессу казахизации. Сужение русскоязычного пространства, формирование аудитории, далекой от русского мира, — для Москвы опасная тенденция. Поэтому российская пропаганда прилагает все усилия, чтобы предотвратить этот процесс. К примеру, доцент департамента политологии Финансового университета России Геворг Мирзаян решил спекулировать на казахах, которые сейчас популярны в российском шоу-бизнесе. Они зарабатывают, по его мнению, благодаря именно русскому языку. Он приводит в пример стендапера Нурлана Сабурова, рэпера Скриптонита и других. Без русскоязычной среды они бы не стали популярными, это понятно. Конечно, профессор прав. Но в отечественном шоу-бизнесе они бы остались на задворках, в отличие от Кайрата Нуртаса или Торегали Тореали. Не из-за того что менее талантливы, а по причине того, что русскоязычное пространство сужается и уменьшается русскоязычная аудитория. Казахская аудитория не нуждается в них, они даже не заметили их отсутствия» — делает выводы автор.

За первый квартал текущего года из Казахстана уехало 5,5 тысячи человек, сообщает интернет-сайт Azattyq-ruhy.

«Из покинувших страну 4,5 тысячи человек, или 82%, переехали на ПМЖ в страны СНГ. За этот же период 2021 года в Казахстан прибыло 2,1 тысячи человек, что на 51,6% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. Количество уехавших — 5,5 тысячи, это меньше на 24,9%, чем в 2020 году. Из прибывших в страну лишь 1,6 тысячи человек — трудоспособные граждане, среди них 204 прибыли в связи с работой, 11 — на учебу. Тогда как среди уехавших 4 тысячи имеют статус работоспособных, среди них 301 человек уехал в связи с работой, 53 — на учебу. Отметим, за аналогичный период 2020 года из Казахстана уехало 7,3 тысячи граждан, прибыли 4,3 тысячи человек», — говорится в сообщении.

«Новый закон лишил оралманов жилья» — Портал Sn публикует открытое письмо члена Национального общественного совета доверия Ауыта МУКИБЕКА к президенту. Из его обращения следует, что в ст. 68 закона РК «О жилищных отношениях», принятого 16 апреля 1997 года, указан перечень граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения.

«Седьмыми в этом списке стоят оралманы. Наши соотечественники выстроились в очередь на жилье во всех регионах Казахстана. Некоторым из них предстояло ждать очереди на квартиру около 20 лет. Позже этот срок был сокращен на семь лет, но с 1 января 2016 года был сокращен до одного года. Это значительно усложнило оралманам получение жилья, поскольку они за это время лишались своего статуса оралмана», — констатирует член НСОД.

По его словам, учитывая данную ситуацию, он предложил внести в статью 68 закона «О жилищных отношениях» пункт: «Если гражданин, состоящий в очереди на жилье категории «Оралман», приобретает гражданство РК, его очередь сохраняется».

Известная телеведущая Ляйля СУЛТАНКЫЗЫ осудила молодых девушек, использующих в своей речи ругательства.

«Не открою Америки, если скажу, что большинство молодежи сейчас ругается матом в повседневной речи. Мы уже привыкли к этому. Они говорят, что это для связки слов. Но особенно отвратительно, когда матерятся девушки и девочки в возрасте от 12 лет. Это вообще им не идет, стыдно за них. Многие современные девушки говорят очень громко, прерывают, вмешиваются в чужие разговоры, никогда не уступят в споре со старшими, наоборот, переходят границы, лезут в чужую личную жизнь, якобы хотят поставить на место кого-то, грубят, оскорбляют — это очень некрасиво и невоспитанно. Это не модно. И вы, девушки, сильно ошибаетесь, если думаете, что так можно заработать авторитет», — написала она на своей странице в Instagram.

На портале Abai опубликовано мнение политолога Асхата КАСЕНГАЛИ, который сомневается в данных предыдущих и будущей переписей населения в Казахстане.

«С 1 июня стартовал первый этап переписи. Самое важное в этой переписи — удастся ли нам в этом году достичь того, чтобы казахов было 70% наконец-то. Недавно была опубликована информация о национальном составе в Казахстане. Доля казахского населения все еще 69%. Но эти 69% мы достигли еще в 2009 году. Однако власти заявили, что «ошиблись», и исправили на 65%, затем и на 63%. И вот на сегодня, официально, казахи составляют 69% населения страны», — пишет политолог.

«Мне не верится, что казахов все еще 69%, как об этом говорит и общественный деятель Мухтар Тайжан. Если доля казахского населения достигнет 70%, то властям придется пересматривать политику в таких сферах, как государственный язык, национальная идеология. Поэтому не получится ли так, что и в переписи 2021 года казахов снова окажется меньше 70%?» — вопрошает он.

Досымжан НАУХАНОВ – «Только враги народа называют казахов ленивыми» — Портал Аdyrna.kz опубликовал пост журналиста Бекболата КАРЖАНА, который считает, что труд казахских парней недооценен.

«Казахских парней ленивыми называют только те, которые враждебно настроены по отношению к казахам. Они сами не работают или берут взятки. Если бы наши ребята ленились, не была бы построена столица Казахстана, которую мы все сегодня хвалим», — пишет автор.

Журналист отметил, что сам был свидетелям высокой трудоспособности казахских парней — «На строительной площадке я видел узбеков, таджиков и турок. Никто из них не может выполнить ту работу, которую выполнили казахи. Например, 15 таджиков в прошлом году не смогли выполнить тот объем, который осилили четверо казахских парней», — вспоминает Бекболат Каржан.

Он считает, что сила и выносливость заложены в казахских генах.

«Через 10 лет страна рискует остаться без пресной воды» — Дефицит питьевой воды может возникнуть совсем скоро. Skifnews.kz пишет об этом со ссылкой на заместителя председателя экологического союза «Табиғат» Тимура ЕЛЕУСИЗОВА.

«Комплексные исследования озера Балхаш не проводились последние 15 лет. При этом еще в 2012 году ученые выявили, что поверхность озера уменьшилась на 342,8 метра. И в целом за последние 50 лет уровень воды в Балхаше значительно снизился. Сейчас его средняя глубина составляет всего 6 метров. Таким образом, Балхаш может повторить судьбу Аральского моря».

Эколог подчеркнул, что основной причиной возможной гибели озера Балхаш является деятельность человека.

Также, по его словам, высыхание Балхаша приведет к дефициту пресной воды — «Соль на дне озера разлетится на сотни и даже тысячи километров и приведет к быстрому таянию ледников. А это означает, что мы теряем основной источник пресной воды. Первым может остаться без пресной воды город Алматы», — сказал заместитель председателя Экологического союза «Табиғат».

«Уровень отечественных сериалов слишком низкий» — Газета «Ана тілі» опубликовала мнение киноведа Ержана ЖУМАБЕКОВА о казахстанской телеиндустрии.

Как рассказал киновед, совсем недавно министр информации Аида БАЛАЕВА провела встречу со специалистами кино — «Обсуждались вопросы, связанные с телевизионным контентом, в том числе художественное качество контента, который мы смотрим по телевизору каждый день. Было отмечено, что существует необходимость в профессиональной критике», — сказал Жумабеков.

«У нас была большая школа телеиндустрии. Такого опыта не было ни в одной другой стране Центральной Азии. Специалисты из Великобритании приехали к нам и сняли первые казахстанские сериалы «Перекресток» и «Черная саранча». Тогда были задействованы многие отечественные специалисты: актеры, режиссеры, сценаристы. К сожалению, этот опыт перестали использовать», — сказал он.

«Директора школ назвали плюсы и минусы новшества от минобра» — На днях министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ заявил, что решение менять руководителей каждые три года принято на основе международного опыта, с учетом всех плюсов и минусов. Stan.kz узнал мнение об этой инициативе самих директоров.

Директор республиканской школы-интерната для одаренных детей им. Абая Роза СЕКСЕНОВА назвала недостатки планируемой ротации — «Во-первых, смена директора каждые три года приведет к психологической нестабильности в коллективе. А это приведет к снижению качества образования».

А вот директор Павлодарской школы-лицея «Білім-Инновация» Рахим УРКИМБАЕВ считает, что ротация каждые три года, наоборот, придаст новый импульс развитию отечественных школ.

«Религиозность женщин угрожает будущему государства» — Абдрашит БАКИРУЛЫ, философ и публицист предостерегает от национализирования религии, пишет Abay.kz.

В статье опубликованной на портале, Абдрашит Бакирулы в частности говорит — «Будущее государства зависит от женщин. Особенно, когда дело касается воспитания детей. От образованных матерей рождается умное поколение. А от матери, которая ограничена религией, боится новых открытий, не умеет критически оценивать ситуацию и полностью подчиняется догме, будет такое же поколение, как она», — считает он.

Автор отмечает, что религию нельзя национализировать — «Они стремятся объединить «религиозное образование» и «национальное образование». И, в данном случае, ставят религию на первое место. В результате система этнопедагогики, которая веками складывалась естественным образом и проистекала из образа жизни населения, становится все более зависимой от религии …»,- пишет Абдрашит Бакирулы.

По словам философа, религия, явление временное, тогда как национальное самосознание — вечно.

«Мы проигрываем во всем, что касается национального вопроса» — Abay.kz опубликовал пост руководителя экологического альянса «Байтақ – Болашақ» Азамата АМИРХАНА.

Амирхан сетует на отсутствие патриотизма у казахов. По его словам, особенно это заметно на фоне шагов, предпринимаемых другими странами.

«Иногда меня поражает патриотизм и государственность граждан соседних стран. Я сожалею, думая, почему мы, казахи, не такие. Например, уникальным был дизайн одежды, которую презентовала сборная Украина на стартовавшем чемпионате Европы по футболу.

На футболке изображена карта Украины, которая включает в себя полуостров Крым. Кроме того, на воротничке есть надписи «Слава Украине» и «Героям слава». Однако последний лозунг удалили по требованию УЕФА. Впрочем, не важно…

А когда дело касается нас, наших голосов не слышно», — написал Азамат Амирхан.

«Мы нация, которая не может защитить свои права. Даже наш родной язык, который мы считаем государственным, живет в нашей стране как пасынок. Не буду уже говорить о других проблемах».

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