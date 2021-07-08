Эксперты не уверены, что июньский инфляционный шок закончился

В июне рост цен в Казахстане побил рекорды 3-4-летней давности. И то ли еще будет!

Инфляция – по всем фронтам

Картофельный кризис и подорожание самого популярного продукта в июне на 40,7%, взрывной рост цен на морковь — за один месяц на 86%, и вот, пожалуйста – инфляция по итогам июня повысилась на 1,7%.

Конечно, свой вклад в инфляцию внесли и другие продуктовые товары: подсолнечное масло (+5,6%), сахар (+1,5%) и крупы (+1,8%).

И несмотря на то, что снизились цены на яйца (-1,9%), бананы (-6%) и рис (-0,6%), это не сделало погоды — в целом продуктовый сектор добавил в инфляцию 0,6.п.п.

«Заметный рост цен отмечается по большинству компонентов потребительской корзины. При этом существенную роль в данном процессе играют внешние ценовые шоки. Так, с начала этого года стоимость нефти выросла на 50% до $75 за баррель. Кроме того, продолжается удорожание сельскохозяйственной продукции на внешних рынках», — отмечают аналитики инвестиционного банка Halyk Finance.

По данным Всемирной продовольственной организации (FAO), индекс цен на продовольствие в мае текущего года сложился на 39,7% г/г выше, чем годом ранее. Существенный рост продемонстрировали цены на такие компоненты, входящих в состав индекса, как молочные продукты +28% г/г, крупы +36,6% г/г и сахар +57,3% г/г. А продукты из масла вообще подорожали сразу на 124,5% г/г.

«Такой общемировой тренд повышения стоимости топлива и продовольствия через внешнеторговые каналы также отражается и на внутренних ценах в Казахстане», — уверены эксперты.

Halyk Finance обращает внимание на то, что в годовом выражении индекс потребительских цен в июне достиг максимума с 2017 года в 7,9% (7,2% в мае 2021 года). Рост цен на продовольственные товары ускорился до 10,6% г/г (9,3% г/г в мае 2021 года), а стоимость непродовольственных товаров выросла на 6,9% г/г (6,7% г/г в мае 2021 года). Платные услуги подорожали на 5,6% г/г (5,1% г/г в мае 2021 года). Это максимальное значение роста цен на платные услуги за последние 3 года (5,5% г/г в июне 2018 года).

Причем, дорожают не только продукты питания, но и одежда и обувь, моющие и чистящие средства, услуги пассажирского транспорта, аренда жилья и электроэнергия.

Б – бензин, беда

Внутренние цены довольно чувствительны к изменениям стоимости топлива и электроэнергии. Это аксиома рынка. С начала этого года стоимость бензина увеличилась на 14%, при этом стоимость дизтоплива повысилась на 2,9%. За полгода газ подорожал на 4,8%, а электроэнергия – на 1,9%.

«В связи с ростом расходов на энергоносители существенно подорожали цены производителей промышленной продукции. Так, если динамика цен производителей промышленной продукции в феврале текущего года составила 3,9% г/г, то в мае и июне она приобрела галопирующий характер и ускорилась до 48,2% г/г и 50,2% г/г соответственно. Такие темпы роста цен в промышленности являются рекордными в Казахстане за последние 10 лет (33,4% г/г в августе 2011 года)», — утверждают аналитики.

Более того, они ожидают дальнейшее удорожание стоимости энергоносителей в случае, если правительством не будут ужесточены регулирующие меры.

«С конца июля по середину августа текущего года ожидается поочередное приостановление работы 3 крупнейших НПЗ в республике в связи с планово-предупредительным ремонтом, что, по нашему мнению, также потенциально может сказаться на ускорении цен на внутреннем рынке и будет способствовать сохранению создавшегося дефицита топлива», — пока нет никаких предпосылок для улучшения ситуации.

Несмотря на повышение цен на углеводороды, нацвалюта находится под влиянием слабого рубля, который испытывает на себе негативное влияние западных санкций и ослабляющее влияние бюджетного правила. Средний курс национальной валюты во втором квартале текущего года снизился на 8,6 тенге (-2% кв/кв) и составил 428,3 тенге за доллар США.

Вдобавок ко всему идет импорт инфляции из России: «Тенге к рублю за второй квартал обесценился на 2,2%, что еще более усилило давление на цены через импорт товаров, учитывая ускорившиеся темпы инфляции в России (6% г/г в мае 2021 года)».

Чем дальше в лес, тем выше цены

Эксперты Halyk Finance, изумившись неожиданным сюрпризам июня, скорректировали свой прогноз инфляции по итогам года.

Если еще месяц назад они полагали, что в 2021 году рост цен составит 7%, то теперь повышают его до 7,8-8%. Тоже рекорд.

«Динамика роста потребительских цен демонстрирует существенное ускорение в первой половине текущего года, в результате чего индекс потребительской инфляции находится на максимуме с начала 2017 года. Продолжающиеся внешние и внутренние фискальные и монетарные стимулы выступают основными драйверами повышающегося инфляционного давления. Вследствие нарастающих темпов инфляции в первой половине текущего года мы пересмотрели наш прогноз по инфляции до 7,8-8% по итогам текущего года», — отметили в своем отчете по инфляции в июне 2021 года эксперты.

При этом они совершенно не исключают более существенного ускорения темпов инфляции в случае сохранения устойчивого тренда роста цен на энергетические товары и сельскохозяйственную продукцию.

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