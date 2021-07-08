Тяжела и неказиста жизнь казахского артиста

Сетевые СМИ о звездах казэстрады

«Постоянные унижения, наркотики и судебные иски: кому из казахстанских звезд не повезло с родственниками мужа» — В последнее время казахстанские звезды начали рассказывать в СМИ и соцсетях о семейных проблемах. Артистки и певицы сообщают о собственном горьком опыте, а также поднимают громкие темы, которые почти не принято обсуждать в обществе. Например, певица Аиша подняла вопрос разведенных мужчин, которые после расставания с супругой видятся с детьми раз в неделю и считают это нормальным.

Известная казахстанская телеведущая Салтанат КАЛИЕВА также написала пост, где подняла тему воспитания детей матерями-одиночками. Она призвала нести ответственность за детей самостоятельно, а не строить иллюзии, чтобы найти замену отцу ребенка. Кроме того, активно обсуждается и проблема взаимоотношений с родственниками мужа.

Судя по ряду постов и комментариев, в Казахстане многим девушкам трудно найти общий язык с матерью мужа и другими родственниками. Известны случаи, когда подобные бытовые конфликты даже заканчивались серьезными травмами. В связи с этим редакция медиа-портала Caravan.kz выяснила, кому из отечественных знаменитостей пришлось пережить тяжелые инциденты с родственниками собственных мужей.

Популярная рэперша Say Mo развелась с мужем из-за свекрови…

Жанар ХАМИТОВА о жестокой семье мужа…

Актриса Асель АСКАР могла расстаться с мужем из-за сложных отношений с родственниками…

Певицу Шахизаду обвинили в жестокости к бывшей жене сына…

««Единственный способ спасения» или «зло в чистом виде»: что думают казахстанские звезды о вакцинации в стране» — Не так давно известный казахстанский продюсер и интервьюер Тимур БАЛЫМБЕТОВ выложил в соцсетях пост, где рассказал, что получил вакцину от коронавирусной инфекции. Он показал свое фото после введения ему второго компонента.

«Номер два получена«, — пояснил он, показывая свою фотографию, на которой его руку украшает лейкопластырь после введения укола.

Тему вакцинации вновь затронула и Айсауле БАКЫТБЕК. Она заявила, что ей становится больно, когда она видит людей, отрицающих вакцину и коронавирус. Айсауле также пояснила, что вся ее семья и семья ее супруга уже вакцинированы.

Аудитория Казнета обратила внимание, что в последнее время казахстанские знаменитости начали массово вакцинироваться и теперь активно призывают к этому свою аудиторию. В связи с этим редакция медиа-портала Caravan.kz выяснила, кто из отечественных селебрити уже сделал себе вакцину от COVID-19 и как на это отреагировали поклонники.

Как сообщали СМИ, о том, что вакцинацию прошли артистка Роза РЫМБАЕВА и ее сын певец Али ОКАПОВ, можно было узнать из социальных сетей. Вместо зрительного зала в начале апреля творческую семью ждал прививочный кабинет в одной из поликлиник Алматы.

В тот же день вместе с Розой Рымбаевой и Али Окаповым вакцинировался другой популярный певец — Диас АБЛАЕВ, о чем он также рассказал в соцсетях.

Позднее примеру сына последовала и известная артистка Нагима ЕСКАЛИЕВА.

Известный отечественный продюсер Баян АЛАГУЗОВА также не отстает от коллег по цеху, второй компонент вакцины она получила уже 15 июня. По словам продюсера, прививка — единственный действенный метод возвращения к прежнему укладу жизни, и хуже уже не будет. К слову, вакцину получила вся семья Баян Алагузовой.

Последовать положительному примеру решила и казахстанская певица и актриса Карина АБДУЛЛИНА. Всех здравомыслящих людей она также призвала пройти вакцинацию.

«Накажут ли казахстанских звёзд за рекламу финансовых пирамид» — Генеральный прокурор РК Гизат НУРДАУЛЕТОВ ответил на депутатский запрос касательно деятельности и рекламирования финансовых пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно наказания в административном порядке участников рекламы вышеперечисленных финансовых организаций (ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Мудараба») отмечаем следующее. Действительно, организаторы финансовых пирамид для рекламирования своей деятельности привлекали знаменитостей», — написал в своем ответе на депутатский запрос генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов.

По его словам, формально в их действиях усматривается состав административного правонарушения по статье 150 КоАП (рекламирование деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды).

«Однако до вынесения приговора (постановления) по уголовному делу по статье 217 УК определить, является ли организация финансовой пирамидой, не представляется возможным. В этой связи на момент рекламирования вышеуказанные организации финансовыми пирамидами не признаны, поэтому правовых оснований для привлечения медийных лиц к административной ответственности по статье 150 КоАП нет», — отметил генпрокурор.

«Наряду с изложенным, в случае установления в ходе следствия причастности блогеров, вайнеров и других знаменитостей к созданию финансовых пирамид, органы уголовного преследования ориентированы на необходимость дачи их действиям соответствующей правовой оценки и решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности за пособничество (часть 5 статьи 28 УК)», — заключил Нурдаулетов.

««Разбитые дороги и угнетение женщин»: за что наши популярные за рубежом соотечественники критиковали Казахстан» — Известный стендап-комик Нурлан САБУРОВ недавно высказался о строительстве завода по утилизации отходов в Степногорске в эфире подкаста «Kuji Dead Live: все будет хорошо».

Казахстанец напомнил, что в его родном городе Степногорске планировали открыть завод по переработке отходов — «Ужас просто, что они там планируют. Это отразится на воде, воздухе, животных, людях. Со всего Казахстана регионы будут свозить в Степногорск и сжигать, утилизировать, говорят, что технологии будут, как в Европе. Но все остальное же — не как в Европе, я бы поверил, если хотя бы часть была, как в Европе, это все равно, что я скажу, что в Степногорске открою стендап-клуб, как в Нью-Йорке будет«, – высказал свои опасения комик.

Сабуров подчеркнул, что жители города сумели мирно отстоять свою позицию, и сейчас строительство завода приостановлено.

Популярный рэп-исполнитель Скриптонит в 2018 году подверг критике власти Павлодара. На своем концерте в столице Скриптонит (Адиль Жалелов) высказался о проблемах Павлодарской области. Рэпер тогда отметил, что ходят слухи о его бесплатном концерте в Павлодаре, но заявил, что к нему с таким предложением никто не обращался — Ленинский — это мой поселок. Я всегда, когда приезжаю, езжу туда. Ладно, то, что там все так же (осталось), когда я был маленький. Но просто автобусы элементарно вечером везут людей с работы… Ни одного фонаря, колдобины на трассе. Это всего лишь две-три вещи, которые я озвучил, которые сразу приходят на ум. Это самые элементарные. Я не прошу помогать детям, бездомным, приюты для собак строить… То, что я сегодня сказал, не должно забыться, — продолжил исполнитель.

Российская актриса казахско-русского происхождения Бибигуль СУЮНШАЛИНА (Бибигуль Актан) в начале текущего года рассказала, почему решила покинуть Казахстан и продолжать строить свою карьеру в России.

«Знаете, за эти несколько дней в Москве, когда я была вынуждена вернуться обратно, так как никакой возможности прорваться в Алматы не было, я о многом подумала. И сейчас я благодарна, что так получилось, потому что долго не могла решиться на этот шаг. У меня всегда внутри сидело чувство долга, помимо большой любви к родине, своим друзьям и родным, конечно. Я думала, что должна больше уделять времени и сил проектам в Казахстане, учить язык, проводить все свободное время на родине и доказывать, что я достойна многого», — писала актриса в своем instagram-аккаунте.

Но, по словам девушки, в Казахстане многие, с кем ей приходилось сотрудничать, были якобы недовольны ее недостаточным знанием казахского языка. Кроме того, актриса столкнулась с проблемой малой оплаты своего труда.

В прошлом году известная модель Айя ШАЛКАР запустила серию социальных видеороликов о домашнем насилии в Казахстане. Они стилизованы под национальную символику и рассказывают зрителю о том, как женщина вынуждена терпеть унижения и побои, становясь безмолвной жертвой домашнего тирана.

По словам девушки, в Казахстане существует множество традиций, основанных на угнетении женщин, зачастую они связаны с замужеством. По ее мнению, невестка может стать буквально рабыней в семье, а традиции запрещают ей перечить такому укладу. К каждому видеоролику прикреплено описание, где даже приводится статистика удручающей ситуации в области защиты прав женщин.

«В неĸоторых регионах страны до сих пор практикуется похищение невесты: девушку силой принуждают выйти замуж за похитителя. Если не выйдет, ее родители будут опозорены«, — написала модель.

Оксана ВАСИЛЕНКО – «На гребне волны» — Мир шоу-бизнеса переменчив, а сердца зрителей склонны к измене. Но есть артисты, которые десятилетиями не теряют популярности и слывут вечно молодыми и актуальными. Как удается быть всегда на волне этно-рок-группе Ulytau, певице Айжан НУРМАГАМБЕТОВОЙ и актеру Жану БАЙЖАНБАЕВУ? Они поделились с нами своими секретами.

В марте этого года музыканты легендарной группы Ulytau повторили свой успех 20-летней давности, выиграв всемирный музыкальный конкурс DJOOKY Music Awards, который проходил в Лос-Анджелесе. Необыкновенно талантливое исполнение кюя Махамбета под названием Jumyr Kylysh в финале состязания, проходившего из-за пандемии в режиме онлайн, не оставило равнодушным ни профессионалов из жюри, ни простых зрителей со всего мира, голосовавших в интернете. Удивительно, но в 2001 году им уже удалось покорить Лос-Анджелес. В тот момент группа только образовалась и сразу одержала триумфальную победу, завоевав Гран-при и золотую медаль на всемирном чемпионате музыкальных исполнителей в Голливуде.

Тогда известный продюсер, музыкант и солист группы “АБК” Кыдырали БОЛМАНОВ заявил, что придумал необычный проект, в котором подружил Курмангазы и “Роллинг Стоунз”. А назвал группу, которая была призвана исполнять так называемый инструментальный казахский этнорок, в честь уникального горного массива в Карагандинской области, который носит название Улытау (“Великая гора”).

Сейчас творчество Ulytau по праву входит в золотой фонд отечественного шоу-бизнеса, и выступления группы уже прошли в США, Англии, Германии, Польше, Турции, Китае, Японии и России.

Звание самой яркой певицы и самой экстравагантной артистки Казахстана Айжан НУРМАГАМБЕТОВА получила от публики и прессы как только вышла на сцену. Было это более сорока лет назад, но с тех пор она совсем не изменилась внешне и все так же востребована в профессии — Действительно, мой секрет в том, что я никогда не сижу на месте, все время что-то делаю. Еле дождалась, когда закончится жесткий локдаун, чтобы сразу включиться в работу. Это, наверное, потому, что я не хочу стареть, — смеется заслуженная артистка Казахстана.

Когда актер Жан БАЙЖАНБАЕВ оканчивал в 1982 году Алматинский государственный театрально-художественный институт, на его счету было уже пять главных ролей в кино. Коллеги утверждали, что в актерской профессии так везет только новичкам, а дальше будет хуже. Но в кино Байжанбаев больше сорока лет, и судьба к нему все так же благоволит. Например, в доковидные времена, с 2016 по 2019 год, он стабильно становился абсолютным лидером в казахстанском кинематографе по количеству сыгранных ролей. А еще он снимается в клипах, ведет масштабные мероприятия и телевизионные программы.

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