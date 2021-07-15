«Во властных коридорах на грани отчаяния?»

Сетевые СМИ о расширенном заседании правительства с участием президента

«Токаев призвал госаппарат мобилизоваться в этот «критический момент»» — На состоявшемся в субботу, 10 июля, расширенном заседании за системные провалы в работе правительства ответил только один – министр сельского хозяйства Сапархан ОМАРОВ. Но будет ли этого достаточно?

Во-первых, Токаев дал понять, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь и нужен баланс между ограничениями и продолжением нормальной жизни. Наконец, пришло понимание, что нужна принципиально новая стратегия противодействия вирусу, когда только статистика не должна быть единственной основой для принятия мер реагирования. При этом уже принятые меры по вакцинации он назвал не более, чем «кампанейщиной»…

Наконец прозвучало признание, что «действующие инструменты сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары малоэффективны». Тем более, что «торговым сетям выделены более 30 миллиардов практически бесплатных займов в обмен на реализацию продтоваров по низким ценам», но эффект оказался крайне ничтожным – в пределах 1-4%. То же самое касается и региональных стабилизационных фондов, доля которых также составила не более 4%…

В качестве спасения предлагается повышение транзитного потенциала страны – тоже довольно старый рецепт, как и развитие энергетического комплекса. Президент почти с отчаянием говорит: «Данные инициативы обсуждаются на протяжении нескольких лет. Решение нужно принимать сейчас, если мы хотим оставаться конкурентоспособными на региональном уровне».

Вообще, выступление президента было больше похоже на констатацию фактов, чем понимание того, как бороться с все более очевидным управленческим коллапсом. Возможно, поэтому, все, что ему остается это призвать свой госаппарат «мобилизоваться в этот критический для нашего государства момент».

Руслан БАХТИГАРЕЕВ – «Данияр Ашимбаев, политолог: Некоторые министры и акимы заслуживают пинка под зад» — Расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, закончившееся отставкой Сапархана ОМАРОВА с поста министра сельского хозяйства, обнажило большой пласт острых проблем в стране. Это и ухудшающаяся ситуация с коронавирусом, и отсутствие выбора вакцин, и снижение показателей здоровья нации, и рост инфляции, и многое другое. Все эти проблемы четко обозначил глава государства. По мнению политолога Данияра АШИМБАЕВА, прошедшее заседание оставило после себя ощущение системного идейного и организационного паралича власти, о чем он заявил в интервью газете “Время”.

— Безусловно, отставка главы Минсельхоза бросается в глаза. И судя по тому, как быстро был назначен исполняющий обязанности (Ербол КАРАШУКЕЕВ. — Р. Б.) — человек из другой команды и из другого ведомства, спонтанной эта отставка не выглядит. То есть определенная подготовка была проведена. Что касается заседания в целом, то президент пробежался по огромному комплексу проблем. Но что интересно, он нигде (кроме аграрного сектора. — Р. Б.) не назвал ни виновных, ни причин системных сбоев.

Это производит достаточно странное впечатление. Создается ощущение, что либо глава государства разуверился в том, что без его прямых указаний никто не будет выполнять свои непосредственные обязанности, либо пришел к выводу, что ни на одну должность, которая была подвергнута критике, у нас нет замены: ни на пост вице-премьера по социальному блоку, ни на пост министра здравоохранения, ни на позиции акимов ключевых регионов, в которых работа просто провалена.

Создается впечатление, что государство столкнулось с очень серьезной проблемой, которую само себе и создало. Это тотальная безответственность — любой чиновник на все вопросы отвечает: “Это не моя сфера полномочий, этим должен заниматься кто-то другой”. При этом определить, кто именно этим должен заниматься, практически невозможно, хотя обязанности каждой структуры и ведомства прописаны досконально. Даже когда встает такой, в общем-то, несложный вопрос, кто виноват в высокой стоимости картошки и морковки, министры начинают кивать друг на друга или на акимов. И получается, что детализация полномочий была сделана только для того, чтобы снять общую ответственность за состояние дел…

Лично у меня после этого заседания сложилось впечатление, что во властных коридорах на грани отчаяния. Нет экспертов, которые могут дать дельные рекомендации по экономике, по социальной сфере, по реформе госуправления. А это все то, что поручал глава государства. И получается, что те люди, которые отвечают за выработку решений в этих сферах, абсолютно некомпетентны либо предлагаемые ими решения абсолютно нерабочие.

Три-четыре человека в правительстве и пять-шесть акимов как минимум заслуживают в лучшем случае пинка под зад!

Артем НОВОЖИЛОВ – «Виноват ли Сапархан Омаров в засухе и падеже скота?» — Очередному девятнадцатому по счету министру сельского хозяйства РК предстоит решить нерешаемые за 30 лет проблемы отсутствия водной инфраструктуры, отсутствия воды с небес, профессиональной школы фермеров и нерадивости непосредственных сельхозтоваропроизводителей. Логика государственного управления требует, чтобы за засуху и падеж скота кто-нибудь ответил. В качестве ответственного на алтарь госуправления поступил Сапархан ОМАРОВ, теперь уже экс-глава Минсельхоза. Ситуация бывшего министра сельского хозяйства Казахстана во многом пересекается с положением главного тренера сборной России по футболу Станислава ЧЕРЧЕСОВА. Фермеры не хотят всерьез заниматься орошением и кормами, футболисты хорошо играть, но в любом случае кто-то должен быть наказан за общее положение дел персонально.

Отставка министра сельского хозяйства системную проблему не решает и решить не может. Это только на первый взгляд картина кажется логичной: засуха вызвала дефицит кормов, у фермеров начался падеж скота, министра сняли. Если ситуацию проиграть хоть десять раз, никакого изменения в схеме не произойдет, поскольку системную проблему можно решить только системно.

Асылхан МАМАШУЛЫ – «Засуха в Казахстане: «Нужно признать джут и перейти к режиму чрезвычайной ситуации»» — Фермеры, потерявшие скот из-за засухи, призвали правительство объявить режим чрезвычайной ситуации и оказать реальную помощь пострадавшим. Они говорят, что о наступлении джута было известно еще весной. Президент уволил министра сельского хозяйства и пообещал, что «государство окажет фермерам необходимую помощь».

На расширенном заседании правительства 10 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев показал, что знает о тяжёлой ситуации в сельском хозяйстве, возникшей из-за засухи.

— Из-за погоды и неэффективного прогнозирования особенно сложная ситуация сложилась в Мангистауской и Кызылординской областях. Только в Мангистауской области число павшего скота достигло трех тысяч. Тонна сена стоила 23 тысячи тенге, а в некоторых областях — 42 тысячи тенге, — сказал он.

По словам Токаева, «акиматами и министерством сельского хозяйства не были приняты правильные решения, не проводилась четкая системная работа». «В результате фермеры оказались в трудном положении», — сказал президент.

Председатель Национальной ассоциации животноводства Алмасбек САДЫРБАЕВ скептически относится к данным властей. Он говорит, что предупреждал о засухе на заседании правительства, но ему не поверили и потребовали доказательств.

По словам специалиста в области животноводства, на сегодняшний день слабо засушливая погода только в Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Во всех остальных регионах наблюдается засуха. Поэтому Садырбаев считает, что Казахстан должен признать это джутом и объявить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Досым САТПАЕВ – «В случае с Казахстаном давно надо ввести новый вид кризиса» — Мы, судя по всему, прошли свою климатическую точку невозврата. Дальше может быть только хуже.

Кстати, в августе 2020 года, когда мы провели экспертный опрос по антикризисному менеджменту, один из вопросов, касался возможных кризисных ситуаций, которые могут возникнуть в Казахстане в будущем и которые окажут серьезный негативный эффект на социально-экономическую и политическую ситуацию в стране.

И в глаза бросилось то, что из семи выделенных рисков, несколько из них имели прямое отношение к экологическим рискам. Например, на втором месте оказался дефицит воды, который может привести к военным конфликтам с соседними странами. Недавний пограничный вооруженный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном, в том числе был связан с доступом к источникам воды.

На пятом месте стояло – глобальное потепление и климатические изменения. А на седьмом месте оказалась угроза появления экологических беженцев. Все это указывает на то, что на государственном уровне давно уже пора менять весь механизм разработки стратегических программ развития страны с акцентом на возможные экологические риски.

И в случае с Казахстаном давно надо ввести новый вид кризиса, когда даже если известно, какие будущие кризисы нас ждут, но неизвестно, как успешно будет к ним готовиться власть и как эффективно она станет нейтрализовать все негативные последствия в случае их возникновения в стране.

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