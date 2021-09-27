О «чехарде» в головах

Сетевые СМИ о последних резонансных событиях

Гульмира ИЛЕУОВА – «О кризисе «государственного» управления в Казахстане» — Вспоминая результаты [не]многочисленных обсуждений за последние 10–15 лет по поводу развития Казахстана в постназарбаевский период, могу сказать, что почти все они упирались в тезис, что в стране сформировался суперпрезидентский политический режим, заточенный под Первого Президента, и, соответственно, возникает проблема, как с этим будет справляться следующий президент?

Дальше происходил уход в рассуждения, кто может стать подходящим кандидатом; нужно ли оставлять такое число полномочий или необходимо их ограничить; если ограничить то, в какой мере и на какой основе и т.д. Например, напомню, что в самые последние годы перед событием Транзит-19 (19 марта 2019 г. в 19.00 часов) эксперты начали (не в первый раз, конечно) рассуждать о необходимости снижения объема концентрации власти президента через расширение полномочий парламента, о президентско-парламентской или (о, ужас!) о парламентско-президентской формах правления и т.п. Но, в любом случае, основной акцент делался на фигуре лидера.

А что же с госаппаратом, с людьми, призванными выполнять те самые решения, которые принимались в стране победившего суперпрезидентства? Очевидно, что родовая травма постсоветской казахской бюрократии в том, что ее становление совпало со строительством рыночной экономики на основе либеральных представлений о роли государства в этом самом строительстве. И теперь уже можно сказать, что нам крупно не повезло. Потому что в итоге госаппарат, вначале высшая бюрократия, а потом и нижние слои, в таких условиях в своей работе не смогли выйти на осознание и защиту государственного и общественного интересов, подменив его частными и групповыми.

А если в центре мотивационной структуры бюрократии находится не общественный, а личный интерес, и у политиков не формируется «дистанция по отношению к вещам и людям», то перерождение сути государственного управления становится неизбежным, и оно перестает отвечать высшим целям развития государства. Это тем более тревожно, поскольку ожидания населения все еще основаны на восприятии государства, как выразителя и защитника общественного интереса, что не имеет ничего общего со сложившейся групповой политической практикой госуправления. Так что разрыв между властью и обществом закономерен и объясним, но способна ли власть его преодолеть и хочет ли она этого в принципе?

««Проданная» независимость, АЭС и цифровизация. О чем говорили на митинге в Алматы?» — Собравшиеся на митинге незарегистрированной Демократической партии в Алматы заявили, что система власти, сформированная при бывшем президенте Нурсултане НАЗАРБАЕВЕ, поставила страну в тупик и независимость страны оказалась под угрозой. Они скандировали: «Назарбаев, уходи!» Через полчаса на месте протеста отключили интернет. Полиция задержала нескольких активистов накануне и перед началом акции протеста.

На митинге перед памятником Абаю КУНАНБАЕВУ в Алматы в субботу, 18 сентября, активисты говорили об угрозе независимости Казахстана, инициативе правительства по строительству АЭС, цифровизации, китайских объектах в стране и попытках правительства ограничить социальные сети.

Протестующие также потребовали освобождения Арона АТАБЕКА, поэта-диссидента, приговоренного к 18 годам лишения свободы после Шаныракских событий 2006 года в Алматы, и других граждан, признанных правозащитниками «политическими заключенными». Прокуратура предупредила, что сегодняшнее мероприятие «незаконное». После полуторачасовой акции протеста протестующие прошлись маршем до департамента полиции.

Азаттык вел прямую трансляцию митинга у памятника Абаю.

«Психическая атака Мамая. Как обесценить переживания казахстанцев» — Еще не прошло и месяца с начала очередного политического сезона в Казахстане, а власть нахайповала на целый год вперед. Строительство АЭС и меморандум со «Сбером» о цифровой модернизации страны – главные темы, обеспечившие бурные дискуссии в соцсетях о внезапно возросшей роли России в наших внутренних делах. Едва пользователи вошли во вкус, появились депутаты Айдос САРЫМ и Динара ЗАКИЕВА с законопроектом, согласно которому компании, владеющие популярными социальными сетями и мессенджерами, должны открыть свои представительства в Казахстане. Поправки Сарыма и Закиевой мгновенно переключили внимание казахстанцев с АЭС и «Сбера» на грядущие блокировки соцсетей.

Идея защиты детей от кибербуллинга – именно в этом как бы заключается смысл поправок Сарыма-Закиевой – была слабо подхвачена лояльными Акорде блогерами, однако этих усилий, видимо, показалось недостаточно. Из загашников был извлечен Жанболат МАМАЙ, который остаток лета посвятил своей борьбе с Бауыржаном БАЙБЕКОМ после проигранного суда. В пятницу, 17 сентября, в Facebook он объявил о субботнем митинге у памятника Абаю перед Дворцом Республики. Это объявление в соцсети Мамай и его жена Инга ИМАНБАЙ назвали «официальным уведомлением» городских властей, хотя, по новому закону о митингах, они должны были направить письмо в акимат. Где им бы митинг у Дворца Республики не согласовали, порекомендовав отправиться в парк Ганди или за кинотеатр «Сары-Арка».

Перформанс Мамая словно бы обесценил переживания казахстанцев за последние три недели. Назвав своих соотечественников «дикарями», неспособными ни в IT-технологии, ни в атомную энергетику, Мамай подарил сторонникам строительства АЭС и цифровизации со «Сбером» железные аргументы, почему это надо делать – чтобы подтянуть научно-технический уровень страны до хотя бы соседского. Аргументы о зажиме «свободы слова» из-за новых поправок опроверг сам Айдос Сарым, заявивший, что никто соцсети блокировать не будет, в противном случае он подаст в отставку.

Таким образом, собрав весь актуалитет и выдав его в ходе несанкционированной акции протеста, превратившейся в итоге в фарс, Мамай как бы показал уровень общественной дискуссии – эмоции, истерика и совершенно «убойные», а на самом деле уничижительные аргументы. Внимать такому набору не обязано никакое, даже самое «слышащее» государство. Тут, скорее, психиатрическая помощь нужна, а не политические решения.

Петр СВОИК – «В какую игру сыграем?» — Подходит ни много ни мало смена глобальной парадигмы, и выбрать свое место в меняющемся мире — непростая задача. Но много сложнее переплавить эмоции в понимание новых реалий и нашего места в них.

Последнее время едва ли не все значимые события внутри Казахстана и вокруг нас эдаким ускоряющимся косяком летят явно в одну сторону, все более вызывая то ли тревоги, то ли надежды, но чаще всего возмущения возбужденной общественности. Решение насчет казахстанской АЭС, которую, понятное дело, будет возводить “Росатом”, договоренность с российским же Сбербанком насчет создания платформы для электронного правительства Казахстана, голосование в парламенте по поводу установления требования к всемирным сетям об учреждении их представительств на нашей территории… И ничего, заметьте, не блокируется. Так что же такое происходит и к чему готовиться?

Рекомендую: найдите в интернете и перечитайте статью “Ключи от кризиса”, опубликованную в “Российской газете” еще в феврале далекого 2009 года вслед только-только отбушевавшему мировому кризису. Под ней стоит подпись президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Сказано в ней о неустранимых дефектах глобальной долларовой системы и предложены принципы новой валютной организации, общей для участвующих в ней государств и учитывающей их интересы.

Предыдущие три десятилетия суверенитета были посвящены встраиванию отдельно взятых частей бывшего СССР в мировой рынок, и мы теперь имеем весь набор того, что получилось. Грех жаловаться, мы встроились в мировые производственные и торговые цепочки много лучше некоторых соседей и, можно сказать, оптимально относительно возможностей, которыми располагали.

И вот наступает новый этап уже не сырьевого, а высокотехнологичного — электроэнергетического, цифрового и информационного — встраивания в мировой рынок. “Ну так ведь мирового, а не российского!” — воскликнете вы и будете совершенно правы. Правда, с учетом того, что рынки фрагментируются. Вернее, глобальный рынок вступил в эпоху расползания по геополитическим швам, и этот процесс все равно дойдет до некоего логического завершения, в котором найдут те или иные свои развязки и сказанное в “Ключах от кризиса”, и записанное в 28 союзных программах и в процитированном нами казахстанском стратегическом плане.

Поэтому, я вам скажу, вызывающие возмущенное кипение общественности решения насчет проработки АЭС, подключения к разработке платформы казах­станского eGov Сбербанка России и контроля за интернетом, они… нет, пока не будем называть их правильными, но они в правильном направлении. Правильная же их реализация целиком зависит от способности внести в новые наднациональные проекты свой национальный вклад. В одиночку в футбол не сыграешь, будь ты даже умелым дриблером. А чтобы делегировать свое суверенное умение команде, надо этим персональным суверенитетом и игровым умением обладать. Вот в чем штука.

А кипение возмущенных эмоций пополам с растерянностью и недоумением по нынешним временам естественно: не что-нибудь — историческая эпоха меняется!

Данияр АШИМБАЕВ – «На вершине властного зиккурата» — Историю систем управления можно свести к трем формулам. В первой плохой аппарат работает плохо, во второй хороший аппарат работает плохо и в третьей — хороший аппарат работает хорошо. Есть еще такое, что плохой аппарат работает хорошо, но это явно аномалия.

В Казахстане можно отметить такую ситуацию: во многих властных кабинетах сидят достаточно квалифицированные и опытные работники, которые выдают в общем-то неплохие решения, но эти решения не работают. И решения вроде правильные, и анализ сделан толковый, и вводные данные изначально очищены от приписок, и система мониторинга, оценки и контроля присутствует, но в целом система не дает результата. Это означает, что проблема состоит не в аппарате, а в том, как он работает, генерирует задачи и стремиться достичь цели.

Мы видим, что министерства, агентства, акиматы, нацкомпании, т.е. важные звенья властной цепи работают вразнобой. Сами себе ставят задачи, сами их реализовывают и сами их оценивают. Обратной связи толком нет. Редкие руководители вообще прислушиваются к стороннему мнению, еще реже идет реакция на «социальный запрос», а уж к критике отношение в целом негативное. Общественный договор? Нет, не слышали.

Представительная власть на местах как явление отсутствует, поскольку представляет лишь то, что им дают акиматы. С парламентом жестче, но он ориентирован больше на социальную политику и обязательства министерств, нежели на жесткий противовес.

Вопрос автоматически уходит наверх, в структуры президентской власти, то есть в Администрацию президента.

Получается, что в АП вроде есть и команда, и специалисты, и видение ситуации, но совокупный эффект остается незначительным. Как представляется, эту проблему можно объяснить стилем нового президента, который пытается все сделать правильно и красиво, без конфликтов и громких отставок. Но подходит ли эта интеллигентная модель управления к нашим реалиям? Елбасы, кстати, не призывал уйти в отставку противников своего курса, а увольнял их самостоятельно. С другой стороны, обе модели привели к тому, что никто не спорит с курсом, но при этом ничего не делает для его реализации. А самые умные так формулируют этот курс, что в него вписывается любая активность, но оценить ее практически невозможно.

Видимо, философский вопрос, что первичнее, кадры или система, так и будет висеть в воздухе.

Власть и корпоративный сектор эта ситуация вполне устраивает, да и население тоже как-то свыклось. Главное, чтобы до 30-летия независимости не было таких же острых сбоев, как на прошлые юбилеи.

Мерей СУГИРБАЕВА – «Стрельба в Алматы: ответ на ипотечные условия банков» — После того, как в алматинском микрорайоне Акбулак при выселении из-за невозврата ипотечного кредита мужчина расстрелял 5 человек, в сети стали появляться посты, где люди рассказывают о том, как банки предлагают выкупать жилье по заниженной цене в обмен на то, что новые хозяева будут сами выселять прежних.

«На рынке довольно много предложений о продаже залогового имущества, – написал в Фейсбуке алматинец Дмитрий ШИШКИН. – Когда я искал квартиру, заинтересовался – позвонил, думал, кредит чей-то гасишь, какие-то издержки. Но оказалось не так: банки продают жильё прямо с жильцами. Ниже рыночной стоимости – но эта премия – в зачёт того, что новый собственник самостоятельно выселяет старого. Я ещё удивился тогда, прямо так и спросил: «а как вы это себе представляете, бандитов нанимать?» На той стороне трубки хмыкнули и переговоры прекратили».

««За что награды и квартиры?»: адвокат высказался против поощрения убитых в Алматы полицейских» — Известный адвокат Жангельды СУЛЕЙМАНОВ высказался относительно награждения погибших при выселении алматинского стрелка полицейских, передает Azattyq Rýhy.

В частности, он задался вопросом, за что полицейских наградили (посмертно), а их семьям пообещали выделить жилье. Свое мнение он опубликовал в Facebook.

«За что награды и квартиры? Награждают за смелые действия по спасению кого-либо или чего-либо. Здесь же полное бездействие и еще и нарушение закона. Никого не спасли, сами погибли и погибли другие люди. Второй вообще пришел помочь, то есть погиб не при исполнении служебных обязанностей, а как бы в свое свободное время. И он не имел права заходить в дом должника. При себе имели пистолеты, но не применили их, значит не профессионалы, не оценили обстановку», — считает адвокат.

Также он уверен, что полицейские обязаны были изучить личность должника, тогда бы они узнали о том, что у него есть оружие, что был в розыске.

«Допустили участие в выселении взыскателя и друга взыскателя, что незаконно и что скорее всего спровоцировало трагедию. Просто представьте ситуацию – приходят выселять и среди них новый хозяин с другом. Выходит, наградили за бездействие при выселении. У нас что выселение — это какая-то опасная операция? Тогда надо наградить всех, и ЧСИ, и банк, и судей. Почему не награждают и не дают квартиры всем врачам, кто спасал и спасает сотни тысяч больных ковидом. Многие врачи погибли. Многие потеряли здоровье. Вот настоящие герои», — отметил адвокат.

При этом он обратил внимание, на то, что еще не завершено следствие, не установлены все обстоятельства дела, а погибших полицейских уже наградили.

«А вдруг окажется, что полицейские действовали незаконно? Награды и квартиры, что ли обратно заберут», — отметил Жангельды Сулейманов.

Данияр АШИМБАЕВ – «О переименовании Алматы» — С подачи Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА вновь разгорелась дискуссия о возвращении Алматы ее прежнего названия — Алма-Ата.

Судя по тому, что очередное интервью Сулейменова на эту тему было опубликовано в «Вечерней Алматы», то можно предположить, что акимат рассчитывал дискуссией перекрыть очередную волну недовольства и критику в адрес городских властей, в частности вокруг недавнего пожара, в котором сгорело здание, на участок которое у подрядчиков давно были свои виды.

Только вот момент оказался выбран неудачно. После заявлений президента о возможности строительства АЭС по российскому проекту и странном соглашении правительства со Сбербанком, по которому последний становится главным разработчиком новой платформы электронного правительства, переименование Алматы было воспринято как «следующий шаг» в северном направлении.

Тираж газеты оперативно изъяли, а с сайта газеты интервью сняли.

Указаний и мнений из столицы, судя по всему, не поступало, но рисковать уже никто не захотел.

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