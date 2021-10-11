Что волнует душу казаха (в первой декаде октября)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Между талибами и Россией: как создание Союза тюркских стран может обезопасить Казахстан» — На портале Аbai.kz опубликовано высказывание Казыбека ИСЫ о необходимости создания Союза тюркских государств из-за наступления «неспокойных времен».

«Афганистан, в котором недавно к власти пришли талибы, также привлекает внимание всего мира и очень беспокоит страны с близкими границами. Мы находимся в Евразийском экономическом союзе с некоторыми странами СНГ во главе с Россией. Теперь союз тюркских стран стал бы прочной основой для укрепления нашего фундамента», ― подчеркнул Казыбек Иса.

Он напомнил про недавнее заявление Жириновского, в котором он сказал, что если страны Центральной Азии хотят защитить себя от талибов, то им необходимо стать губерниями России. В связи с этим Казыбек Иса подчеркнул, что для независимых тюркских стран сейчас самая главная цель — создание тюркского союза!

На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Бурхануддина АБДУЛХАКИМА о казахстанских торговых центрах, в которых нет комнат для чтения намаза, а в общепитах сертификатов халяльности.

«Вроде мусульманское государство (не путайте с понятием исламское государство), кажется, что в этих вопросах даже не должно быть проблем. Но каждый раз, когда вы посещаете торговые центры, вы сталкиваетесь с этими проблемами. Если хочется поесть, то ни в одном кафе ТРЦ не найдешь сертификат халяльности», ― посетовал он.

Также он отметил, что из-за этого постоянно приходится довольствоваться едой без мяса. А если приходит время намаза, из-за отсутствия специальных комнат читать партизанский намаз в безлюдных местах или на парковке.

На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Думана РАМАЗАНА о производстве продуктов в Казахстане.

«В супермаркете более трех тысяч наименований товаров. Из них только около сотни производятся у нас. А все остальное привозят из-за рубежа, подавляющее большинство — из Москвы. Не говоря уже об остальном, неужели мы не в состоянии производить продукты питания?» – задался вопросом автор.

По его словам, в Казахстане если и есть какое-то производство продуктов питания, то их качество и конкурентоспособность остаются под вопросом.

Виктор МАЙЛИН – «Спикер парламента и журналисты укоряют министров» — Депутат парламента РК Қазыбек ИСА известен своей принципиальной позицией по проблемам государственного (читай, казахского) языка. А проблема кроется в том, что многим правительственным чиновникам трудно обсуждать, в свою очередь, проблемы производственного, экономического и социального характера на госязыке в стенах парламента. Обе палаты казахстанского парламента полны депутатов, которые в массе своей так или иначе казахскоязычны в том смысле, что могут изъясняться на государственном языке. Примерно такие же расклады и в правительстве и вообще на всех этажах представительной и исполнительной власти. И там, и там, есть люди, которые не могут хорошо говорить на казахском языке, а уж тем более свободно говорить о своих функциональных задачах и даже обязанностях. Но есть определенные нюансы.

Практически во всех ведомствах и структурах есть специальные службы. О чем речь? Дело в том, что, например, если даже те или иные документы готовятся в недрах министерства и ведомств изначально на русском языке, всегда есть штат профессиональных переводчиков, которые переведут документы на госязык (равно как и обратно). Но выступать перед парламентом, где есть люди, чья профдеятельность была связана напрямую и тесно, допустим, с казахскоязычной журналистикой и другими гуманитарно-творческими задачами именно в лоне госязыка – то выступающим никакой штат переводчиков не поможет.

И таких, не могущих донести справку на госязыке, ответить на вопросы депутатов парламента в правительстве хватает. И они периодически, что называется, попадают на карандаш казахскоязычной прессе и прессе вообще. И тут очень легко подметить разность в подходах, в оценке такого явления: понятное дело, если русскоязычные масс-медиа сообщают о таком факте нейтрально, то казахскоязычные просто «кушают» таких чиновников.

Статья в Qazaquni «МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛГЕ МИЫ ЖЕТПЕГЕНДЕР ҚАЛАЙ МИНИСТР БОЛАДЫ?!» – «Как те, у которых голова не может освоить казахский язык, становятся министрами?» посвящена свежеиспеченному министру (с 10.09.21) экологии, геологии и природных ресурсов С. Брекешеву. Депутат обратился со своим вопросом по-казахски, а министр сославшись на то, что дескать, информацию он не может обрисовать на казахском языке, продолжил отвечать на русском – «Мемлекеттік тілде өзімнің ойымды жеткізуге… Ол қазақ тілін білмегендік емес, мен өзімнің ойымды жеткізуге орыс тілінде жауап беруге рұқсат етіңіз»… Спикер Мажилиса Н. Нигматулин был вынужден сделал следующее замечание министру: «Сіз енді бірінші рет келіп тұрсыз бізге. Депутаттың қойған сұрағы күрделі мәселе. Сіз парламентке келіп отырсыз! Бұл мемлекеттік тіл! Қазақ тілінде қойылған сұраққа қазақ тілінде жауап берілуі керек. Шетелде оқыдыңыз. Ағылшынша тілдерді білесіз. Туған елде жүргенде, білдей министрлік жұмыста жүргенде қазақ тілінде сөйлеу керек! Келістік пе?» – деді – «Вы пришли в первый раз пришли к нам (имеется в виду в парламент – Прим.). Депутат поставил очень важный вопрос. Вы пришли не абы куда, а в парламент! Это государственный язык! На вопрос, заданный по-казахски, необходимо отвечать на казахском языке. Вы учились за рубежом. Знаете английский язык. Но вы находитесь здесь, среди своего народа, занимаете высокую министерскую должность – надо знать и говорить на казахском! Договорились?».

– Түсінікті! Міндетті түрде! — деп уәде берді министр» – «Понял! В обязательном порядке – ответил министр!».

Стандартная история, до этого примерно так «попадали» другие министры, допустим, самый молодой член кабинета А. Мамина – министр национальной экономики А. Иргалиев. Безусловно, спикер парламента был прав, не раз и не два делая такого рода внушения. Но насколько долго будут происходить такие истории в стенах парламента? Сказать трудно.

В любом случае, совершенно ясно, что многие корпоративные документы, которые рождались и еще родятся в управленческих структурах, в реальном секторе экономики, связанного с более или менее современными технологиями, с различными крупными (равно как и со средними) производствами – там только государственным языком не обойтись. Потому что главная проблема заключается в том, что впереди предстоит еще немало работы, как минимум не меньше проделанной в этом направлении за 30 лет Независимости, чтобы казахский язык стал, что называется, всеобъемлющим государственным языком. Как, к примеру – турецкий в Türkiye Cumhuriyeti – Турецкой Республике.

Досымжан НАУХАНОВ – «Казашкам нужно по два законных мужа» — Предложение психолога Серикгуль САЛИ вызвало негативную реакцию в соцсетях, пишет Stan.kz.

В интервью каналу «Нартай ньюс» Серикгуль Сали предложила узаконить двоемужество и двоеженство. По ее мнению, такой закон значительно снизит социальное напряжение, облегчив жизнь женщин.

«Пусть каждая женщина будет иметь двух мужей, а у каждого мужчины будет две жены. Некоторые мужчины не в состоянии обеспечить жену. Поэтому двоемужество будет большой поддержкой для женщин», — считает она.

Предложение психолога вызвало массу гневных откликов.

«Хадис в учебнике 5-го класса возмутил родителей» — Критике подвергся учебник казахского языка для русских школ, пишет Skifnews.kz.

В учебном пособии издательства «Көкжиек-Горизонт» приводится цитата из хадиса о недопустимости обжорства. Кроме того, в одном из текстов используется слово «Бисмилля».

В научно-практическом центре при министерстве образования заявили, что таким образом школьникам постепенно предоставляют информацию о религиях.

«Этимологически это означает «во имя Милостивого Аллаха». В то же время эта короткая форма необходима нам, когда мы начинаем какое-то дело. То есть просим Бога благословить нас в этом деле. Бисмилля — это как мать и отец», — пояснил директор республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Елдос НУРЛАНОВ.

«Нумеролог предсказала, что через пять лет мы будем жить богато» — С вопросом насчет будущего страны Skifnews.kz обратился к известному нумерологу Куралай БАКЫТКЫЗЫ.

Как пишет издание, ранее Куралай Бакыткызы предсказала уход Елбасы с поста президента и переименование столицы. И оба ее прогноза сбылись. Токаев стал президентом, а Астану переименовали в Нур-Султан.

«Такие вещи можно увидеть в цифрах. Вообще, нумерология ориентирована на человека, но я нашла способ использовать ее для предсказаний будущего страны. Могу сказать, что впереди нас не ждут перестановки такого уровня», — сказала Куралай Бакыткызы.

Нумеролог рассказала, какие изменения произойдут в ближайшие шесть лет. А также назвала точную дату, когда мы избавимся от эпидемии.

«2022 будет хорошим годом. Строительство Туркестана способствовало проникновению в нашу страну энергии туризма. Будут развиваться туризм, логистика, импорт, экспорт. Годы, приносящие рост и популярность для Казахстана, совпадают с 35-36-летием независимости страны. Следовательно, через 4-5 лет состояние населения улучшится, люди станут богаче. Ситуация стабилизируется, произойдет экономический рост».

««Без кредита и ипотеки» — журналистка за две недели построила дом» — Stan.kz опубликовал пост Гульвиры БИГАЛИЕВОЙ, в котором журналистка поделилась своим опытом.

Гульвира написала, что на строительство 5-комнатного дома ушло две недели. Правда, подготовка к стройке заняла куда больше времени. К возведению жилья она привлекла гастарбайтеров из Узбекистана.

«Два года карантина дали свои результаты. Мы не ходили на свадьбы, не ездили отдыхать за границу. В итоге для меня не составило особого труда построить просторный пятикомнатный дом на собственную зарплату без всяких займов и ипотек. Теперь я знаю, сколько кирпичей, сколько дерева, сколько цемента, сколько гвоздей нужно, чтобы построить дом», — пишет Гульвира Бигалиева.

Этим я хочу сказать, что не стоит бояться возводить дом собственными силами. Чем быть должником банка, лучше купить подешевле землю, хоть на окраине города, и начать строить.

Как пишет автор поста, 4 сотки земли она приобрела за 3,6 млн тенге, на строительство дома ушло еще 3,5 млн тенге.

«В коррупции виновато советское прошлое» — Такое мнение высказал продюсер, деятель культуры, искусства и обладатель золотого Ордена Королевы Англии Кыдырали БОЛМАН, пишет Baq.kz.

«Коррупция в нашей стране — это плод политики «безбожия», осуществляемой в советское время на протяжении 70 лет. После распада этой системы многие ценности начали меняться. В тот период минимум одно поколение осталось без присмотра. Они не могли насытиться пищей родного языка. Из-за этого наше общество заболело. Надо лечить болезнь под названием коррупция, пока она не осложнилась», — сказал он в ходе мероприятия на тему: «Значение традиционных ценностей в формировании антикоррупционной культуры».

Кыдырали Болман считает, что антикоррупционное воспитание наших граждан должно начинаться с малых лет.

«Черта бедности: кредиты стали брать на еду и одежду» — По мнению независимого эксперта по банковским вопросам Нуржана БИЯКАЕВА, финансовая грамотность населения остается на низком уровне, пишет Massaget.kz.

«Многие казахстанцы не могут себе позволить купить товары первой необходимости. В некоторых банках к августу запускают акцию «Подготовь ребенка к школе». Получается, люди вынуждены брать кредиты, чтобы подготовить своего ребенка к школе. Это говорит о том, что уровень бедности, то есть недостаточного дохода населения, очень высок. И количество таких граждан продолжает увеличиваться.

Конечно, я понимаю, что финансовые институты, банки, микрофинансовые организации или другие компании создают условия и дают возможность покупать еду и одежду в кредит. Но настораживает сам факт популярности подобных займов», — сказал Нуржан Биякаев.

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