Что волнует душу казаха (в третьей декаде октября)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «У казахстанцев много общего с героями корейского сериала «Игра в кальмара»» — На портале Аbai.kz опубликовано высказывание Айжан ТЕМИРХАН о популярном сериале от Netflix «Игра в кальмара» и том, как он перекликается с казахстанской действительностью.

В сериале есть посыл, что в капиталистическом обществе много людей, которые взяли кредиты и погрязли в долгах. В сериале есть упоминание, что «Южная Корея — вторая страна в мире с большим количеством кредитов у населения».

По данным ТОО «Первое кредитное бюро», численность экономически активного населения Казахстана – 9,23 миллиона человек, из них у 7,46 миллиона есть кредиты, лишь у 1,77 миллиона человек он отсутствует. Получается, что только 19 процентов экономически активного населения не должны банкам.

«Казахский язык обретет силу, только если на нем заговорят чиновники и ученые» — На портале Abai.kz опубликована статья вице-президента международного общества «Казахский язык» Бижомарта КАПАЛБЕКА о том, как в Туркестанской области состоялось совместное с ЮНЕСКО собрание, прошедшее исключительно на казахском языке.

Отмечается, что в других регионах собрания в данном формате проходили исключительно на русском языке — «Мы не собираемся радоваться, считая это успехом. Это должно стать обыденностью. А для этого каждый должен развивать казахский язык по мере своей возможности. Лишь тогда он обретет силу», ― считает Капалбек.

Он также процитировал слова Ахмета БАЙТУРСЫНОВА, отметив, что «дела нации — это не механизм, который может измениться по нажатии на кнопку. Они решатся, лишь если все сплотятся, словно муравьи».

Имам рассказал, почему казахстанкам не стоит подражать певице Алтынай Жорабаевой — Недавно певица Алтынай ЖОРАБАЕВА вышла замуж во второй раз. Казахстанка заключила брак в мечети с мужчиной на шесть лет моложе ее и попросила у него на махр новую машину, пишет портал Sn.kz.

Главный имам мечети имени Динмухамеда Кунаева Мейржан РАХМАТУЛЛАУЛЫ рассказал журналистам издания, правильно ли женщине при заключении брака требовать в подарок дом, дорогую машину или Iphone? И насколько уместно, что звезды получают на махр дорогую машину и выставляют ее напоказ?

По словам имама, поведение таких звезд, как Алтынай Жорабаева, нельзя считать правильным, поскольку многие молодые люди могут подражать им.

«Как казахстанки в хиджабах превратили интим в бизнес» — На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Мариям АБСАТТАР о тенденции девушек в хиджабах становиться «интимными специалистами». По словам Абсаттар, в последнее время количество «открытых бесед на закрытые темы» резко возросло, и ими в основном занимаются женщины в закрытых одеяниях.

«Вначале они оправдывались, что это обсуждается в закрытых группах, а некоторые публикуют это в открытых источниках. Теперь же в открытую запускают рекламу. Получается, что интим превратился в бизнес? Почему девушки в платках так неожиданно превратились в сексологов? Или же начали такой бизнес из-за закрытия других заведений?» ― задалась вопросом автор.

Ее смутило, что поначалу те, кто начинает лишь с «бесплатных вебинаров», а затем превращает их в «платные марафоны», позже перевоплощаются в профессоров, которые «защитились» в данной сфере.

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Русский словарь сократится в 10 раз, если убрать из него слова, вошедшие из тюркских и кыпчакских языков» — На портале Аbai.kz опубликована статья Акылбека ШАЯХМЕТА.

Автор отметил, что в свое время люди прекрасно понимали, что Саратов — это Сарытау, Омск — Омбы, Байкал — Байкөл, Ростов — Ұрыстау, Орынбор — Орманды жер, Тюмень — Төмен, Курган — Қорған.

«В свое время создавший четырехтомный «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимир Даль объяснял слово «арка» как дуга (доға). На самом деле его арка это обычное казахское слово «арқа», а дуга — доға. Если исключить из словаря слова, вошедшие из тюркского и кыпчакского, то словарный запас русских сократится в десять раз», ― подчеркнул Шаяхмет.

Автор также добавил, что заливается смехом, когда слышит выражение «русская баня». Он подчеркнул, что русская «баня» происходит от древнетюркского слова «бу ана».

Также автор упомянул значение слова «родина», которое также упоминается как отчизна, отечество, отчество, отчим. У всех один корень от слова «от» — огонь. По словам автора, все они происходят от казахских слов «отан, отбасы, ошақ». А очаг означает «от жақ».

«Придите в себя, казахские женщины» — На портале Sn.kz опубликовано высказывание айтыскера Асем ЕРЕЖЕКЫЗЫ, где она призывала казахских женщин прийти в себя.

«Участвуя в таких псевдотренингах, как «Как избавиться от кредита», «Как стать миллионером», «Как похудеть» и т.д., не обогащайте мошенников, растрачивая заработанные кровью и потом мужа деньги. Позвольте мне бесплатно рассказать вам, как избавиться от этих проблем», ― обратилась айтыскер к казахским женщинам.

По ее словам, есть только один способ избавиться от кредита — это трудиться, и иного пути нет.

Виктор МАЙЛИН – «Коллизии вокруг женитьбы… Что об это пишут?» — Каждый наш обзор мы предваряем некими вводными сведениями, касающимися казахскоязычной прессы, казахскоязычного контента, их различия с русскоязычной прессой, своеобразных особенностей и т.п. Понятно, что демографические причины (увеличение казахскоязычного населения), усилия государства по развитию государственного языка – все это приводит к тому, что собственно казахскоязычие, ширящаяся информация на казахском языке приводит к определенным результатам. Ранее русскоязычные СМИ, например, в том же интернете уже давно пооткрывали свои казахские страницы. Причем они могут быть как оригинальными, так и переводными. То же самое делают и казахскоязычные СМИ, например у «Жас Алаш» (сайта «Жас Алаш») есть отдельные русскоязычные статьи новости. Такое своеобразное взаимопроникновение.

Надо отметить и такую деталь – на множестве интернет-ресурсах, вещающих на казахском, в особенности на новостных порталах, практически половина (если не больше) – это рерайт русскоязычного контента. Это касается прежде международных новостей. Существует и обратный ход, скажем, когда тот же «Караван» (старейшее частное русскоязычное издание в Казахстане – прим.), имеющий на текущий день полноценный казахскоязычный сайт, который подает информацию на госзяыке и она имеет сугубо местные корни и колорит.

И на этом ресурсе вышел небольшой материал о том, как пышная тридцатилетняя девушка коренной национальности вышла замуж на иностранца, человека с темной кожей. Эта новость в принципе разлетелась на ушедшей неделе достаточно широко и ее можно признать одной из топовых.

В продолжение темы вступления казахстанцев в супружество, в семейную жизнь любопытный ракурс подается в статье «Күйеу жігіттің отбасы қалыңдықтың әйел болуға қаншалықты дайын екенін білу үшін сынақтан өткізді» – «Семья жениха провела тест, чтобы узнать, насколько невеста готова стать женщиной, супругой», вышедшей на портале «Алаш айнасы».

В ней говорится, точнее описывается, как некая состоятельная семья решила провести что-то вроде предварительных переговоров с женщиной, претендовавшей на то, чтобы стать… супругой их сына. Однако «тест» изобиловал грубыми вопросами в стиле допроса и общей негативной реакцией в сторону возможной будущей невестки. Так, брат человека, за которого должна была выйти испытуемая, прямо в лоб спросил: «ты сюда приперлась за богатым мужем?».

Пресса – это зеркало общества со всеми его позитивными и негативными чертами. Так вот, из последнего сюжета становится ясно, что такие проверки кандидаток в жены – это как-то вне народных традиций, т.е. совсем не по-казахски. Ведь если молодые люди решили устраивать семейное гнездо, то настоящие переговоры проводятся между «куда» (по-русски – сватами), а лицо невесты родители мужа увидят лишь после ритуала выданья невестки («кыз-узату»).

Виктор МАЙЛИН – «Традиционное многотемье «Жас Алаша»» — Одним из старейших и известнейших изданий страны бесспорно является газета «Жас Алаш» (в советскую эпоху «Лениншiл жас»). Из 30 лет суверенного развития Казахстана эта газета лет 15 как является фрондерской, а когда был жив Алтынбек САРСЕНБАЕВ (многолетний министр печати и информации, один из первостроителей существующей идеологии), так и жестко оппозиционной. И в советское время и в нынешнее из шинели «Жас Алаша» вышло немало известных журналистов. Например, широкоизвестный сегодня любитель митингов Жанболат МАМАЙ стал известен политизированной публике еще до своей жанаозенской саги именно как журналист «Жас Алаша». Ну, о чем же писал «ЖА» на прошедшей неделе?..

О насущных проблемах. О таких, как пресловутая и традиционная по осени нехватка дизельного топлива…

Менять дату Дня Независимости!

Да, менять дату Дня Независимости, главного государственного праздника страны предлагает Олжас ҚЫЛЫШ в материале «16 желтоқсан күні не құттықтай алмайсың, не көңіл айта алмайсың» — «16 декабря и не праздничен, и слова соболезнования ни идут» — уже в заголовке намекая, что 16 декабря — это скорее День Скорби.

И уже в самом тексте прямо пишет: Давно уже было говорено не раз, что День Независимости должен отмечаться не 16 декабря, а 25 октября. Ибо всем ясно, что 16 декабря – не может быть праздником. Это день общенациональной скорби. Во-первых, в тот день 1986 года было выступление казахской молодежи против власти СССР. Второе – в 2011 году на двадцатилетие выпали жанаозенские события. Две истории и две площади, омытые кровью….

А вот 25 октября был в свое время правильный праздник, День Республики. Именно в этот день, в 1990 году, решением Верховного Совета было объявлена Декларация о суверенитете КазССР». И именно на этом настаивают писатели Марат Токашбай и Есенказы Куандык, а также группа желтоксановцев, кучкующаяся вокруг Халелхана Ыбырайымханұлы.

Досымжан НАУХАНОВ – «Чтобы обмануть казахов, надо надавить на патриотизм» — Журналист Максат ТОЛЫКБАЙ рассказал о схеме мошенников, которые под видом профессиональных коучей обчищают карманы людей.

По его словам, сейчас, чтобы присвоить чужие деньги, особого таланта не нужно. Главное — умение убеждать. А желающие быстро разбогатеть сами придут, чтобы расстаться с деньгами.

Наденьте дорогую одежду, прокатитесь на дорогой машине, уложите волосы гелем, сделайте фотосессию и сыграйте роль делового состоятельного бизнесмена. Не лишним будет также заявить: «Почему люди других национальностей богатые, а казахская молодежь толкает тележки на рынке?» Таким образом, показав себя патриотом, вы станете для казахов идеалом.

А чтобы завлечь клиента, первый урок проведите бесплатно. Казахи любят все, что даром. На тренинге вы скажите, что не будете сразу разглашать секрет обогащения, заявив, что «ключ» к своей мечте они получат, когда пройдут платный недельный курс.

«Казахи стали грамотными быстрее, чем европейцы» — Такое мнение на презентации книги «Модернизация системы образования в Республике Казахстан», посвященной 30-летию Независимости, высказал доктор философских наук, профессор Досмухамед КШИБЕКОВ.

По словам профессора, пишет Baq.kz, наша история, наш путь к знаниям, наши достижения в сфере образования впечатляют. Кочевой казахский народ массово освоил грамоту еще столетие назад. И сейчас находится в тесном контакте с цивилизованными странами.

«Сегодня мы много говорим о достижениях англичан, французов, немцев и других народов. Они в течение двух-трех веков учили грамотности свой народ, а мы это сделали всего за 20 лет. С 1920 года началась работа по просвещению населения, и мы добились отличных результатов».

«Казахстан вошел в тройку стран самых дорогих такси, и это не предел» — По прогнозам экспертов, через месяц цены могут подняться еще на 10-15%, пишет Ernur.kz.

О назревшей необходимости регулирования рынка такси говорят уже давно, но результата нет. Отечественных компаний практически не осталось. Они не выдержали конкуренции с российским технологическим гигантом. По словам специалистов отрасли, таксопарки сейчас сотрудничают с такими агрегаторами, как Yandex, Uber или Didi.

Эксперты считают, что говорить о монополизации рынка такси в стране нет оснований. Рынок захватили зарубежные платформы, и конкурировать с ними традиционные малые таксопарки не могут.

«Ни одна из иностранных компаний не является государственной, все частники. Никто не мешал отечественным IT-компаниям создавать подобные сервисы службы заказов. Но, к сожалению, наши вовремя не отреагировали» — сказал эксперт международной инвестиционной компании Андрей ЧЕБОТАРЕВ.

«Трудовой кодекс: нет вакцины – нет зарплаты» — Невакцинированных сотрудников работодатели могут отстранять без компенсации, заявил главный государственный инспектор труда Толеген ОСПАНКУЛОВ.

Как пишет Stan.kz, на онлайн-брифинге Оспанкулов сообщил, что норма против непривитых вступила в силу — «В настоящее время вопрос вакцинации остается очень актуальным. К нам поступает очень много вопросов. На сегодняшний день Минздрав объявил санитарную норму. С понедельника она вступила в силу.

В той же норме прописано, что работодатель не должен допускать на работу человека, не прошедшего обязательную вакцинацию. Те, кто не получил обязательной вакцины, должны пройти ПЦР-тест», – пояснил он.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.