Каждый третий казахстанец имеет потребительский кредит, и лишь каждый седьмой – личные сбережения

Пока правительство и Нацбанк борются с инфляцией, люди пытаются выжить во что бы то ни стало

Все смешалось в главном финансовом доме страны: высокая инфляция, тревожные инфляционные ожидания, желание хоть как-то обосновать текущий рост цен, и, наверное, нет, не принять ответственность, не сделать ход конем (например, логично отменить цель по инфляции в существующем виде), а отвести от себя град критики и стрел.

Если коротко: годовая инфляция достигла 8,9%, а цель по инфляции 4-6%. То есть, превышение нижнего порога уже в два раза. И что будет дальше? В Национальном банке, похоже, в растерянности. Если не в панике.

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У финансистов есть такой любопытный инструмент – количественная оценка инфляционных ожиданий. Опрашивают население получают срез его взглядов в будущее. То есть, любой из нас может принять участие в опросе, и, не обладая какими-либо экономическими или специальными знаниями (а часто даже не посещая магазины, поскольку это делают мама, жена/подруга, или, наоборот, муж/любовник), дать свою псевдоэкспертную оценку. Здесь, конечно, играет свою роль, какие психотипы были охвачены таким опросом: пессимисты или оптимисты.

Так вот, в октябре больше оказалось пессимистов, и все какие-то махровые.

В сентябре количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед составила 9%. В октябре этот показатель существенно повысился — до 10,3%. Как сообщил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Денис Чернявский, «Наибольшая доля респондентов ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев – 33% (26% в сентябре), что стало максимальным значением в истории опроса населения».

Видимо, оптимисты в стране закончились, и начались пессимисты.

«Восприятие инфляции сохраняется на высоком уровне. В октябре население продолжило отмечать особенно сильный рост цен на продукты питания, в частности, мясо и птицу, хлебобулочные изделия, растительное масло, плодоовощную продукцию. Наблюдалось удорожание ГСМ, услуг ЖКХ, а также одежды и обуви», — отметил эксперт.

Наряду с этим он сделал политкорректный акцент: дескать, потребительские настроения в октябре практически не изменились, несколько улучшились оценки перспектив развития страны. На чем основаны эти выводы, непонятно, доказательств нет, но, собственно, сейчас речь о другом.

В то же время, прокомментировал специалист Нацбанка, «ухудшение отмечено в оценках как текущего, так и будущего материального положения. На этом фоне респонденты стали чаще экономить на покупке продуктов питания. Большая доля респондентов (35%) считает текущее время неблагоприятным для покупки крупных товаров, в октябре эта доля немного повысилась».

Среди прочих негативных тенденций: повысилась доля опрошенных, имеющих кредит, в том числе на потребительские цели (с 30% в июле до 33% в октябре), и снизилась доля сберегающего населения (с 19% в сентябре до 16% в октябре).

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Что принимают наши чиновники, чтобы излучать оптимизм там, где его объективно нет, остаётся загадкой. Это касается и многочисленных проектов, которые в итоге становятся прожектами, и оценок действительности, и много чего еще.

Но прогноз председателя Нацбанка Ерболата Досаева относительно «стабилизации инфляции» стоит проверить в конце текущего года. Вчера на заседании правительства он заявил о том, что годовая инфляция в декабре 2021 года (так мы поняли из контекста), снизится до 8,5%.

«Для достижения поставленной главой государства задачи по стабилизации инфляции до 8,5% в 2021 году в оставшиеся два месяца 2021 года накопленная инфляция не должна превысить 1,4%. Эта задача достижима, учитывая, что исторически в ноябре-декабре за последние пять лет накопленная инфляция составляла в среднем 1,7%», — приводит слова Досаева КазТАГ.

А потом он начал отплясывать нашу национальную лезгинку – вокруг да около. Что не устраивает главу Нацбанка в принципе?

Во-первых, по его мнению, основное внимание правительство и акиматы уделяют росту цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), но следует учитывать и продовольственные товары, которые не входят в состав СЗПТ, но имеют большой вес в индексе цен и дорожают в последние месяцы года.

Во-вторых, именно рост зарплат является фактором, усиливающим инфляцию: «Восстановление деловой активности и рост заработных плат с учетом высокой доли оплаты труда в себестоимости услуг (50%) создают дополнительное давление на инфляцию».

По мнению председателя финансового дома, что в ряде отраслей наблюдается рост зарплат при сокращении рабочих мест пятый месяц подряд. Сотрудники увольняются в поисках более комфортных условий труда и высокой заработной платы.

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В то же время эксперты с рынка начали развивать тему «сверхнакоплений». «Чтобы понять, какую вероятную роль в текущем росте потребительской инфляции в Казахстане сыграли «сверхнакопления», изъятые населением со своих пенсионных счетов в ЕНПФ, достаточно сопоставить их объем с показателями суммарной оплаты труда, учитываемой в ВВП методом доходов, расходов домашних хозяйств на конечное потребление, включаемой в ВВП методом использования, и розничного товарооборота, представленного в ВВП методом производства», — пишет редактор Телеграм-канала TENGENOMIKA Галымжан Айтказин.

Он подсчитал, что в целом население изъяло с пенсионных счетов порядка 2 трлн. тенге. Это составляет 8,6% суммарной оплаты труда, 5,2% всех расходов домашних хозяйств на конечное потребление и 16,7% общего объема розничного товарооборота в Казахстане за 2020 год.

«Другими словами, размер изъятий средств из ЕНПФ оказался довольно ощутимым для нашей экономики, следовательно, данные средства несбалансированно повысили склонность потребления домашних хозяйств и сформировали избыточный спрос на товары и услуги за счет роста располагаемых доходов, что в конечном счете при ограниченности внутреннего предложения могло оказать дополнительное давление на инфляцию», — не предполагает, а почти уверен эксперт.

«Более того, изъятие 2 трлн. тенге пенсионных средств видимо прямо отразилось и на росте импорта потребительских товаров, ведь за 9 месяцев текущего года их ввоз в страну вырос на 21% до 1,5 млрд. USD, что выражается не только в виде проинфляционного и курсового давления, но и в роли фактора, снижающего ВВП (импорт вычитается из ВВП) и, следовательно, ограничивающего экономический рост», — цитируем эксперта.

И, следуя своей экономической логике, он почти со 100-процентной уверенностью констатирует тот факт, что «ряд экспертов, советников, депутатов-популистов, компаний и других лиц, которые продвигали подобную реформу нашей пенсионной системы, сильно просчитались, когда настаивали на исключительно положительных эффектах своих инициатив для нашей экономики».

Впрочем, не все отечественные экономисты согласны с данными логическими выводами. Но это тема уже для следующей статьи, которая задевает многие «болевые точки», в том числе и лично председателя Нацбанка.

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