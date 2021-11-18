Кто проявляет «местечковый национализм» Россия или Казахстан?

Сетевые СМИ о реакции на статью министра иностранных дел России Лаврова

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России – «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ» — За 29 лет с момента установления дипотношений осуществлены масштабные шаги по выстраиванию современной модели межгосударственного общения. Братские народы России и Казахстана связывает многовековая история отношений. Подписание 22 октября 1992 года Протокола об обмене полномочными представительствами Российской Федерации и Республики Казахстан вывело их на качественно иной уровень. Сегодня российско-казахстанские связи можно без преувеличения назвать примером стратегического партнерства и союзничества.

«Дарига Назарбаева прокомментировала zakon.kz фразу о «ксенофобии» из статьи Лаврова» — «… утром я, как и многие мои коллеги депутаты Мажилиса, была атакована представителями финансируемой правительством США радиостанции «Радио Азаттык», которые требовали немедленно отреагировать на одну фразу из статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ».

Фраза, естественно, была вырвана из контекста, это легко увидеть, если прочесть статью Лаврова от начала до конца.

А что касается «резонансных проявлений ксенофобии», то каждое из них получает самую серьезную оценку со стороны правоохранительных органов и со стороны казахстанского общества. Так было, есть и будет.

Сергей Викторович пишет, «отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик». Мне видится, что российская официальная реакция на такие случаи как раз и доказывает, что диверсионная работа иноагентов, если такая имеет место, достигла своей цели.

И вот это печально вдвойне».

Амиржан КОСАНОВ — «Безграничное сотрудничество» — И главная сентенция, которая послужила поводом для написания мною отповеди Лаврову: «К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией».

Предлагаю господину Лаврову приехать в Казахстан и пройтись по городам и весям нашей страны: если он где-то обнаружит эту самую «ксенофобию», готов попросить у него прощения. Но не обнаружит же!..

Главный вывод, который я сделал из этой статьи таков: Кремль в лице главы МИД, утверждая о наличии ксенофобии в соседней дружественной стране, еще больше подогревает опасные страсти вокруг пресловутой проблемы русского языка в Казахстане и провоцирует очередную волну антироссийских выступлений. Околополитические игры вышли на принципиально новый, государственный уровень. Такое ощущение, что подобная эскалация напряженности кому-то в Москве нужна, чтобы достичь своих меркантильных геополитических целей и оказать давление на руководство Казахстана, когда оно будет принимать самостоятельные экономические и политические решения.

В этом смысле, столь грубая, и не совсем дипломатичная, эскапада главного российского дипломата ничто иное, как болезненная реакция не только в связи с расширением сотрудничества нашей страны с другими, не русскими, мирами, но и на резкое неприятие консолидированного казахстанского общественного мнения по поводу строительства у нас российской АЭС и перевода цифрового Казахстана на платформу СБЕРа.

А ведь закон — и физический, и политический — о том, что всякое действие рождает противодействие, пока никто не отменял…

Юлия КИСТКИНА – «Информационная война» между Казахстаном и Россией: удастся ли «успокоить» ситуацию?» — В последнее время отношения между Казахстаном и Россией больше напоминают поле боя. По крайней мере, именно такую картину формирует текущая информационная повестка, когда с одной стороны звучат только притязания, а с другой – исключительно претензии. В массовом сознании уже начало формироваться ощущение, что поводов для раздора между нашими странами куда как больше, чем точек соприкосновения. К чему способно привести такое «размежевание» в реальности, стоит ли тушить разгоревшееся пламя раздора, и не поздно ли это делать? Попытаемся разобраться.

Жаксылык САБИТОВ, политолог — На мой взгляд, никакого обмена претензиями между Казахстаном и Россией нет. Во всяком случае, это разноуровневый «диалог»: отдельные личности с крупноячеистой сеткой мышления из России воспроизводят в информационном пространстве, причем в примитивизированном виде, историографические мифы об «исторической несправедливости» или «исторических подарках», а казахстанская сторона реагирует по-разному, в зависимости от «личности» спикера, высказывающего такие антинаучные тезисы. Я не думаю, что у России существует целенаправленная стратегия по озвучиванию таких «претензий». Просто российские бета-политики, убежденные в тефлоновости своего статуса внутри своей страны, часто озвучивают неполиткорректные вещи, присутствующие в их черепных коробках, забывая, что Казахстан – это отдельное суверенное государство.

Газиз АБИШЕВ, политолог — Причин возникновения сложившейся ситуации, на мой взгляд, несколько. Одна из главных — рост национального самосознания казахов-пассионариев, что является абсолютно нормальным, присущим всем странам явлением. Вместе с тем, на него накладываются и другие факторы. В частности, желание отдельных формальных и маргинальных политиков заработать политические очки и набрать веса. Также усилению противоречий способствуют игра внешних сил, включая Турцию, по расширению своего политико-культурного влияния, и затяжной экономический кризис. При этом безответственная риторика российских политиков, становящаяся все более заметной ксенофобия, расизм и шовинизм со стороны части комментаторов в Сети лишь усиливают антироссийские настроения в Казахстане.

Казбек БЕЙСЕБАЕВ — Если оценивать известные высказывания отдельных российских политиков, то следует сказать, что большинство из них видят языковую проблему в Казахстане однобоко, со своей колокольни. Думаю, они будут сильно удивлены, когда узнают, что в Казахстане данная проблема заключается не в русском, а в казахском языке. Сегодня в нашей стране русский по-прежнему является языком межнационального общения, в то время как казахский так и остался языком общения казахов. Вряд ли эти российские политики знают, что граждане Казахстана, владеющие только казахским, в повседневной жизни испытывают трудности и не всегда могут получить обслуживание на родном языке.

С другой стороны, причину такой ситуации некоторые казахстанцы видят исключительно в русском языке и поэтому предлагают принять радикальные меры административного характера по ограничению его применения. При этом стоит напомнить, что широкая дискуссия по языковой теме началась после известных рейдов «языковых патрулей» в Казахстане.

Что касается шагов по «успокоению», то их следовало предпринять давно. Надо было прислушиваться к сигналам, которые посылало общество. Но наши власти предпочли ничего не замечать. Теперь же мы имеем то, что имеем. Как говорится, поздно пить «Боржоми»…

Максим КРАМАРЕНКО, руководитель информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» (г.Кокшетау) – ««Не только послать месседж, но снять реакцию»: статья Лаврова про Казахстан» — К некруглой дате дружбы между Россией и Казахстаном можно было приурочить, как это не раз бывало, интервью с представителем посольской миссии. Но появление статьи главы МИД РФ к обычной очередной годовщине дипломатических отношений указывает, что есть особые обстоятельства.

За всей комплиментарностью статьи Сергея ЛАВРОВА, между строк можно увидеть и обратное. Особенно, если текст статьи сопоставить с казахстанским внутриполитическим контекстом.

Например, с таким, как переход на латиницу государственного языка, расхождениями в трактовке общей истории, включением в политическую элиту лиц, артикулирующих антироссийскую и антиевразийскую позицию. Сюда же – постепенное снижение функциональных возможностей использования русского языка в республике.

На фоне этих обстоятельств, можно сделать вывод, что Казахстан идет сейчас к точке бифуркации, или более простым языком – к точке невозврата в отношениях с Россией. А статья Лаврова, тем самым имеет основную цель – еще раз напомнить о позиции России в двусторонних отношениях с Казахстаном: взаимовыгодное созидательное сотрудничество, которое не хотелось бы терять…

Конечно же, отправленный Сергеем Лавровым дипломатический месседж, скорее всего, был понят в Казахстане, ведь К.-Ж. Токаев учился в одном учебном заведении с российским министром. А «организованная реакция» казахстанской общественности на статью российского дипломата, может рассматриваться как демонстрация среза общественного мнения по соответствующему поводу.

Так, часть казахстанской общественности углядела в статье Лаврова преувеличение проблем с русским языком в РК, необоснованное обвинение Казахстана в росте ксенофобских настроений (хотя конкретно, ни сама республика, ни ее руководство в этом не обвинялись). Также в ответ на статью фактически о дружбе, союзничестве и равноправных отношениях, прозвучали необоснованные обвинения России в навязывании Казахстану определенной линии поведения, якобы забывая, что он является суверенным государством.

Наверное, реакцией на тезис Сергея Лаврова о связующей миссии русского языка можно считать и то, что сразу же после прошедшего тюркского саммита зазвучали в социальных сетях идеи о необходимости создания единого тюркского языка, в качестве основы которого может выступить турецкий язык.

В общем, пока это все информационный шум, создающий впечатление о настроениях в казахстанском обществе. Однако это неофициальные каналы дипломатического общения, официальные же лица «говорят» действиями, а за этим важнее наблюдать.

Аркадий ДУБНОВ, политолог, эксперт по Центральной Азии — «Защита Лаврова» — Читать статью Лаврова было познавательно, там про рост товарооборота и институциональный диалог, про евразийский проект и светлое будущее космической державы, в которую превратится Казахстан при российском содействии, про согласованную внешнюю политику и «чувство локтя», и наконец, про «живой диалог по линии гражданского общества»…

Но где же про отдельные недостатки, ведь такой большой текст не может быть весь «за здравие», зачем самому министру его тогда писать?

Все правильно, про «упокой» — в самом конце, где речь о «межнациональной гармонии»…

Вот и сейчас даже старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева с трудом скрывала раздражение, комментируя слова Лаврова: в России нет-нет да и случаются «ксенофобские проявления», вызывающие резонанс…

При беглом взгляде на текст за подписью российского министра может показаться, что он как бы оправдывает «местечковых националистов» в Казахстане — мол, они сами никогда бы не додумались выступать против русскоязычных и России, это их извне изощренными «информационными методиками» зомбируют. Другими словами, делают из них иноагентов, как в России…

Статья Лаврова неслучайно появилась за несколько дней до саммита Тюркского совета, проходившего 12 ноября в Стамбуле и учредившего Организацию тюркских государств (ОТГ), участие в котором принял и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В Москве решили напомнить Нур-Султану, кто из них «старшая сестра», а кто «младший брат», что Казахстан рассматривается как ближайший союзник России, и его статус члена ОТГ не должен противоречить его обязательствам в качестве осевого участника ОДКБ и ЕАЭС. Это понятно.

Другое объяснение выступления Лаврова, которое дают влиятельные представители казахстанской элиты, выглядит более настораживающе.

Они считают, что целью российской политики по отношению к Казахстану, частью которой являются эскапады российских дипломатов, а инструментом — искусственное нагнетание атмосферы русофобии, является стремление подтолкнуть проживающих в стране русскоязычных (их сегодня, по разным оценкам, около 3 миллионов человек) к окончательному переселению в Россию…

Если эта версия справедлива, то рассчитывать на доверительное или хотя бы уважительное отношение к России со стороны выстраивающего свой суверенитет Казахстана, а главное — его вступающего в управление страной поколения, не знающего выучки жить с Россией в одной империи, не приходится.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.