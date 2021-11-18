Кто проявляет «местечковый национализм» Россия или Казахстан?

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Сетевые СМИ о реакции на статью министра иностранных дел России Лаврова

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России – «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ» — За 29 лет с момента установления дипотношений осуществлены масштабные шаги по выстраиванию современной модели межгосударственного общения. Братские народы России и Казахстана связывает многовековая история отношений. Подписание 22 октября 1992 года Протокола об обмене полномочными представительствами Российской Федерации и Республики Казахстан вывело их на качественно иной уровень. Сегодня российско-казахстанские связи можно без преувеличения назвать примером стратегического партнерства и союзничества.

Дарига НАЗАРБАЕВА«Дарига Назарбаева прокомментировала zakon.kz фразу о «ксенофобии» из статьи Лаврова» — «… утром я, как и многие мои коллеги депутаты Мажилиса, была атакована представителями финансируемой правительством США радиостанции «Радио Азаттык», которые требовали немедленно отреагировать на одну фразу из статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ».

Фраза, естественно, была вырвана из контекста, это легко увидеть, если прочесть статью Лаврова от начала до конца.

А что касается «резонансных проявлений ксенофобии», то каждое из них получает самую серьезную оценку со стороны правоохранительных органов и со стороны казахстанского общества. Так было, есть и будет.

Сергей Викторович пишет, «отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик». Мне видится, что российская официальная реакция на такие случаи как раз и доказывает, что диверсионная работа иноагентов, если такая имеет место, достигла своей цели.

И вот это печально вдвойне».

Амиржан КОСАНОВАмиржан КОСАНОВ — «Безграничное сотрудничество» — И главная сентенция, которая послужила поводом для написания мною отповеди Лаврову: «К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией».

Предлагаю господину Лаврову приехать в Казахстан и пройтись по городам и весям нашей страны: если он где-то обнаружит эту самую «ксенофобию», готов попросить у него прощения. Но не обнаружит же!..

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Главный вывод, который я сделал из этой статьи таков: Кремль в лице главы МИД, утверждая о наличии ксенофобии в соседней дружественной стране, еще больше подогревает опасные страсти вокруг пресловутой проблемы русского языка в Казахстане и провоцирует очередную волну антироссийских выступлений. Околополитические игры вышли на принципиально новый, государственный уровень. Такое ощущение, что подобная эскалация напряженности кому-то в Москве нужна, чтобы достичь своих меркантильных геополитических целей и оказать давление на руководство Казахстана, когда оно будет принимать самостоятельные экономические и политические решения.

В этом смысле, столь грубая, и не совсем дипломатичная, эскапада главного российского дипломата ничто иное, как болезненная реакция не только в связи с расширением сотрудничества нашей страны с другими, не русскими, мирами, но и на резкое неприятие консолидированного казахстанского общественного мнения по поводу строительства у нас российской АЭС и перевода цифрового Казахстана на платформу СБЕРа.

А ведь закон — и физический, и политический — о том, что всякое действие рождает противодействие, пока никто не отменял…

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Юлия КИСТКИНА – «Информационная война» между Казахстаном и Россией: удастся ли «успокоить» ситуацию?» — В последнее время отношения между Казахстаном и Россией больше напоминают поле боя. По крайней мере, именно такую картину формирует текущая информационная повестка, когда с одной стороны звучат только притязания, а с другой – исключительно претензии. В массовом сознании уже начало формироваться ощущение, что поводов для раздора между нашими странами куда как больше, чем точек соприкосновения. К чему способно привести такое «размежевание» в реальности, стоит ли тушить разгоревшееся пламя раздора, и не поздно ли это делать? Попытаемся разобраться.

Жаксылык САБИТОВ, политолог — На мой взгляд, никакого обмена претензиями между Казахстаном и Россией нет. Во всяком случае, это разноуровневый «диалог»: отдельные личности с крупноячеистой сеткой мышления из России воспроизводят в информационном пространстве, причем в примитивизированном виде, историографические мифы об «исторической несправедливости» или «исторических подарках», а казахстанская сторона реагирует по-разному, в зависимости от «личности» спикера, высказывающего такие антинаучные тезисы. Я не думаю, что у России существует целенаправленная стратегия по озвучиванию таких «претензий». Просто российские бета-политики, убежденные в тефлоновости своего статуса внутри своей страны, часто озвучивают неполиткорректные вещи, присутствующие в их черепных коробках, забывая, что Казахстан – это отдельное суверенное государство.

Газиз АБИШЕВГазиз АБИШЕВ, политолог — Причин возникновения сложившейся ситуации, на мой взгляд, несколько. Одна из главных — рост национального самосознания казахов-пассионариев, что является абсолютно нормальным, присущим всем странам явлением. Вместе с тем, на него накладываются и другие факторы. В частности, желание отдельных формальных и маргинальных политиков заработать политические очки и набрать веса. Также усилению противоречий способствуют игра внешних сил, включая Турцию, по расширению своего политико-культурного влияния, и затяжной экономический кризис. При этом безответственная риторика российских политиков, становящаяся все более заметной ксенофобия, расизм и шовинизм со стороны части комментаторов в Сети лишь усиливают антироссийские настроения в Казахстане.

Казбек БЕЙСЕБАЕВ — Если оценивать известные высказывания отдельных российских политиков, то следует сказать, что большинство из них видят языковую проблему в Казахстане однобоко, со своей колокольни. Думаю, они будут сильно удивлены, когда узнают, что в Казахстане данная проблема заключается не в русском, а в казахском языке. Сегодня в нашей стране русский по-прежнему является языком межнационального общения, в то время как казахский так и остался языком общения казахов. Вряд ли эти российские политики знают, что граждане Казахстана, владеющие только казахским, в повседневной жизни испытывают трудности и не всегда могут получить обслуживание на родном языке.

С другой стороны, причину такой ситуации некоторые казахстанцы видят исключительно в русском языке и поэтому предлагают принять радикальные меры административного характера по ограничению его применения. При этом стоит напомнить, что широкая дискуссия по языковой теме началась после известных рейдов «языковых патрулей» в Казахстане.

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Что касается шагов по «успокоению», то их следовало предпринять давно. Надо было прислушиваться к сигналам, которые посылало общество. Но наши власти предпочли ничего не замечать. Теперь же мы имеем то, что имеем. Как говорится, поздно пить «Боржоми»…

Максим КРАМАРЕНКОМаксим КРАМАРЕНКО, руководитель информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» (г.Кокшетау) – ««Не только послать месседж, но снять реакцию»: статья Лаврова про Казахстан» — К некруглой дате дружбы между Россией и Казахстаном можно было приурочить, как это не раз бывало, интервью с представителем посольской миссии. Но появление статьи главы МИД РФ к обычной очередной годовщине дипломатических отношений указывает, что есть особые обстоятельства.

За всей комплиментарностью статьи Сергея ЛАВРОВА, между строк можно увидеть и обратное. Особенно, если текст статьи сопоставить с казахстанским внутриполитическим контекстом.

Например, с таким, как переход на латиницу государственного языка, расхождениями в трактовке общей истории, включением в политическую элиту лиц, артикулирующих антироссийскую и антиевразийскую позицию. Сюда же – постепенное снижение функциональных возможностей использования русского языка в республике.

На фоне этих обстоятельств, можно сделать вывод, что Казахстан идет сейчас к точке бифуркации, или более простым языком – к точке невозврата в отношениях с Россией. А статья Лаврова, тем самым имеет основную цель – еще раз напомнить о позиции России в двусторонних отношениях с Казахстаном: взаимовыгодное созидательное сотрудничество, которое не хотелось бы терять…

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Конечно же, отправленный Сергеем Лавровым дипломатический месседж, скорее всего, был понят в Казахстане, ведь К.-Ж. Токаев учился в одном учебном заведении с российским министром. А «организованная реакция» казахстанской общественности на статью российского дипломата, может рассматриваться как демонстрация среза общественного мнения по соответствующему поводу.

Так, часть казахстанской общественности углядела в статье Лаврова преувеличение проблем с русским языком в РК, необоснованное обвинение Казахстана в росте ксенофобских настроений (хотя конкретно, ни сама республика, ни ее руководство в этом не обвинялись). Также в ответ на статью фактически о дружбе, союзничестве и равноправных отношениях, прозвучали необоснованные обвинения России в навязывании Казахстану определенной линии поведения, якобы забывая, что он является суверенным государством.

Наверное, реакцией на тезис Сергея Лаврова о связующей миссии русского языка можно считать и то, что сразу же после прошедшего тюркского саммита зазвучали в социальных сетях идеи о необходимости создания единого тюркского языка, в качестве основы которого может выступить турецкий язык.

В общем, пока это все информационный шум, создающий впечатление о настроениях в казахстанском обществе. Однако это неофициальные каналы дипломатического общения, официальные же лица «говорят» действиями, а за этим важнее наблюдать.

Аркадий ДУБНОВАркадий ДУБНОВ, политолог, эксперт по Центральной Азии — «Защита Лаврова» — Читать статью Лаврова было познавательно, там про рост товарооборота и институциональный диалог, про евразийский проект и светлое будущее космической державы, в которую превратится Казахстан при российском содействии, про согласованную внешнюю политику и «чувство локтя», и наконец, про «живой диалог по линии гражданского общества»…

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Но где же про отдельные недостатки, ведь такой большой текст не может быть весь «за здравие», зачем самому министру его тогда писать?

Все правильно, про «упокой» — в самом конце, где речь о «межнациональной гармонии»…

Вот и сейчас даже старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева с трудом скрывала раздражение, комментируя слова Лаврова: в России нет-нет да и случаются «ксенофобские проявления», вызывающие резонанс…

При беглом взгляде на текст за подписью российского министра может показаться, что он как бы оправдывает «местечковых националистов» в Казахстане — мол, они сами никогда бы не додумались выступать против русскоязычных и России, это их извне изощренными «информационными методиками» зомбируют. Другими словами, делают из них иноагентов, как в России…

Статья Лаврова неслучайно появилась за несколько дней до саммита Тюркского совета, проходившего 12 ноября в Стамбуле и учредившего Организацию тюркских государств (ОТГ), участие в котором принял и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В Москве решили напомнить Нур-Султану, кто из них «старшая сестра», а кто «младший брат», что Казахстан рассматривается как ближайший союзник России, и его статус члена ОТГ не должен противоречить его обязательствам в качестве осевого участника ОДКБ и ЕАЭС. Это понятно.

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Другое объяснение выступления Лаврова, которое дают влиятельные представители казахстанской элиты, выглядит более настораживающе.

Они считают, что целью российской политики по отношению к Казахстану, частью которой являются эскапады российских дипломатов, а инструментом — искусственное нагнетание атмосферы русофобии, является стремление подтолкнуть проживающих в стране русскоязычных (их сегодня, по разным оценкам, около 3 миллионов человек) к окончательному переселению в Россию…

Если эта версия справедлива, то рассчитывать на доверительное или хотя бы уважительное отношение к России со стороны выстраивающего свой суверенитет Казахстана, а главное — его вступающего в управление страной поколения, не знающего выучки жить с Россией в одной империи, не приходится.

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