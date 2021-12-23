Что волнует душу казаха (во второй декаде декабря)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Казахская молодежь уже не может выразить свои мысли без русских матов» — На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Бекжигита СЕРДАЛИ о том, как нынешняя казахстанская молодежь начала злоупотреблять нецензурными словами.

По его словам, нынче люди перестали стесняться не только высказывать нецензурные слова, но также активно употребляют их в текстах.

«Даже если они пишут Шшс…, н…х, п…ц, к…т, скрывая некоторые буквы многоточиями, народ прекрасно понимает, что они означают. Заставляет задуматься то, что и прекрасный пол начал частенько употреблять такие слова. Некоторые люди даже пытаются оправдаться, сказав, что это лишь для «связки слов, без которых не могут построить предложения»», ― посетовал автор.

В свою очередь Акселеу СЕЙДИМБЕК, собравший казахские нецензурные слова в книгу, отмечал, что любая казахская молодежь, общаясь друг с другом, передает свою речевую связь путем добавления русского мата.

«Поменяет ли Канат Бозумбаев название Уйгурского района?» — «Необходимо поменять название Уйгурского района, господин Бозумбаев!» – с таким предложением со страниц издания Abai.kz обратились к новому акиму Алматинской области Канату БОЗУМБАЕВУ депутаты, видные общественные и культурные деятели Казахстана. Авторы обращения хотели бы изменить название района на Карадалу и приурочить это переименование к 30-летнему юбилею независимости РК.

По словам заслуженного деятеля Казахстана, обладателя ордена «Құрмет» Бекжана ТУРЫСА, наша страна действительно является многонациональной, однако ни в одной другой области больше нет района, название которого связано лишь с одной определенной нацией.

На страницах республиканской газеты Turkystan.kz была размещена публикация «Еще одна казашка вышла замуж за иностранца». Здесь, помимо самого описания события, можно также посмотреть видео со свадьбы нашей соотечественницы с африканцем и почитать комментарии пользователей социальных сетей.

«Кто дал вам право осуждать чью-то жизнь?!» – задается вопросом казахстанский журналист Ержан БАЙТИЛЕС. Именно под таким заголовком его материал, посвященный интернациональным бракам, был опубликован на страницах газеты Alashainasy.kz. По мнению журналиста, всегда легко кого-то поучать и давать советы, но прежде чем это делать, необходимо в первую очередь посмотреть на себя и заняться своим воспитанием и самосовершенствованием.

Ержан Байтилес не скрывает, что его злят люди, которые вмешиваются в чужую жизнь. Он привел примеры интернациональных браков в его собственной семье. Один брат журналиста женился на татарке, а другой – на японке. И если проблем в общении с татарской невесткой ни у кого не было – все-таки татарский народ близок казахскому, то с японкой все было немного сложнее.

А вот газета Zhasalash.kz задается другим вопросом – «Скаков боготворит Ленина?». Автор материала Мариям МАКСАТ пишет о том, что в Павлодаре до сих пор стоят памятники Ленину и молодое поколение казахстанцев называет его по имени. А в пригороде областного центра, несмотря на то что Казахстан уже 30 лет является независимой страной, даже не стали менять название населенного пункта, носящего имя Вождя мирового пролетариата.

В материале подробно описано, когда и где в Павлодаре появился первый памятник Ленину. По данным газеты, на сегодняшний день в Павлодарской области насчитывается 43 памятника вождю. Их можно увидеть в парках и перед зданием акимата, что, по заверениям автора статьи, раздражает многих жителей города.

Теперь вся надежда – на нового акима Павлодарской области Абылкаира СКАКОВА, который, быть может, когда-нибудь все-таки уберет эти напоминающие о советской эпохе памятники.

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Казахстанские дети уже даже думают на русском языке» — На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Жанар ОРАЗЫМБЕТ о необходимости дубляжа мультфильмов на государственный язык.

«Дети соседей, родственников, некоторых моих подруг в этом году пошли в школу. Никто из них толком не знает казахский и все-таки их отдали в казахскую школу. Теперь же им приходится очень тяжело», ― начала автор.

По ее словам, дети ее подруг и родственников уже даже думают на русском. Упражнения на казахском сперва переводят на русский и только потом выполняют. От обучения на казахском языке там остается только название.

«А вы говорите, что процентное соотношение учеников казахских школ гораздо выше. Не раз говорилось, что необходимо взять под контроль проблему мультфильмов. Сейчас я и сама показываю внуку «акуленка». Почему бы не перевести все это на казахский язык?! Русские ведь тоже дублируют различные английские мультики на русский. А на казахском языке толком и нет мультфильмов», ― заявила она.

«Переименование названий на казахский ― дешевый патриотизм?» — На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Едиге КОЖАХМЕТА о важности казахских топонимов.

«В чем смысл казахизации названий населенных пунктов, образовательных и культурных учреждений, улиц в стране? Не является ли это дешевым патриотизмом и популистскими мерами на поводу у горделивости? Не оказывает ли это негативное влияние на межнациональные отношения?» ― задался вопросом автор.

Однако Кожахмет считает, что переименования советских названий во многом связаны с восстановлением исторической справедливости. Никто не может оспорить исторические факты. По его мнению, если названия останутся, то иначе говоря ― это можно будет считать искажением истории в идеологических целях.

«Во-вторых, это показатель силы и могущества властей. Чтобы в будущем получить поддержку народа во время принятия важных решений, необходимо показать свою влиятельность в такие моменты. Особенно актуален вопрос, касающийся населенных пунктов пограничной зоны», ― подчеркнул автор.

«Казахстанцы превращаются в честолюбивый народ» — На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Куаныш АБИЛЬДАКЫЗЫ о том, что казахстанцы начали превращаться в «честолюбивый народ».

«Вместе с окончанием года ежегодно массово награждаются представители разных отраслей. С одной стороны, правильно награждать достойных личностей за проделанный в течение года труд. Однако награждения неизвестных народу личностей обесценивает саму награду», ― высказалась автор.

Она подчеркнула, что в последнее время в стране набирает обороты массовое честолюбие.

«Потому в обществе начали открыто заявлять о продаже титулов. В подтверждение этому в прошлом году Министерство образования и науки сделало предупреждение учителям, которые «платили деньги за награды» ― отметила она.

Абильдакызы объяснила эту тенденцию тем, что если у учителя больше благодарственных писем и медалей, то возрастет и категория, то есть к заработной плате прибавляется и надбавка. Для этого каждый учитель стремится не к повышению качества образования, а к повышению категорий и соревнуется в приобретении наград. По ее мнению, именно сама система подталкивает учителей к честолюбию.

Виктор МАЙЛИН – «Казахское ТВ в провинции поддерживает традиционные (старинные) форматы. Как Бауржан Момыш-улы придал особый статус кладбищу Кенсай» — Разумеется, ТВ по крайней мере у нас в стране, как любые другие СМИ, дробятся на центральное (общереспубликанское) и региональное (областное). К сожалению, при всем желании, находясь в Алматы, допустим, невозможно запросто посмотреть передачи областного телевидения «Жетысу» из соседнего Талдыкоргана, наиболее близкого к бывшей столице областного центра. Однако есть интернет-связь, которая связывает нас с видео-сервисом ютуб и мы может в посредством современного телевизора со встроенным доступом в интернет или с помощью телевизионного ресивера получать картинку на экран телевизионного приемника, как и компьютера, ту аудиовизуальную продукцию, которая доступна через тот же ютуб…

Так что же там показывают, скажем так, на провинциальном телевидении? На областном телевидении «Жетысу»-«Семиречье» вышло 14 телепередач с Зейнеп АХМЕТОВОЙ. Формат передачи можно назвать советским. Есть некий зал в Талдыкоргане со сценой (возможно, это местный драмтетар), в котором собираются зрители, на сцене устраивается Зейнеп-апа и журналист, задающий вопросы. Всё это интервью записывает и потом транслируется. И уж затем растекается по ютуб-каналам.

Зейнеп Ахметова, преклонных лет женщина, является женой литератора Бахытжана МОМЫШУЛЫ, сына народного героя Буржана МОМЫШ-УЛЫ. Того самого человека, который является легендарной фигурой казахской нации, казахского социума. Фронтовик, полковник, герой знаменитого военного романа «Волоколамское шоссе». Ушел из жизни в 1982 году, посмертно стал в 1990 году Героем Советского Союза. В родном Казахстане был известной личностью, прославившийся своим неординарным характером и поэтому пользовался всенародной любовью.

Вот и недавно она, как выше было написано, записала финальную телепередачу Зейнеп апаның әңгімесі – айтылмаған ақиқат – «Рассказы Зейнеп апай (апай – уважаемая женщина, наставник, учитель) – Нерассказанные истины» в Талдыкоргане. По сути получился видео-формат, отчасти пересказ ее книги «Куре тамыр» – «Основная (главная) жила», плюс обратная связь с аудиторией.

Многие забыли (а многие поколения просто не знают), а оказывается смерть настигла полковника Момыш-улы, когда в Казахстане, в тогдашней столице Алма-Ате шли четырехдневные мероприятия, посвященные празднованию 250-летия присоединения Казахстана к России (1982 год). В республику приехала огромная делегация из Москвы и РСФСР, возглавляемая Л.И. Брежневым. И все эти четыре дня тело не предавали земле…

И когда все-таки состоялись похороны, то Б.Момыш-улы похоронили на Кенсайском кладбище на пустынном (тогда) высоком склоне, далеко от других могил. Был троекратный залп, согласно воинским почестям. Стояла ясная и чистая погода… Но как только тело опустили в могилу, резко набежали тучи, громыхнули молнии и пошёл дождь. Многие обратили тогда, 39 лет тому назад, на это внимание….

Сейчас это кладбище называется Кенсай-1 и там похоронены многие известные люди Казахстана, включая и Динмухамеда КУНАЕВА, а вокруг памятника великому воину и гражданину за прошедшие годы выросло несколько десятков могил, в которой покоятся другие видные люди.

Но вместе с тем в год столетия со дня рождения памятник неистовому Бауржану все-таки установили в парке им. 28 панфиловцев и он быстро стал местом, наряду с Вечным огнем, к которому возлагают цветы в дни дат, свадебные пары. Народная любовь не скудеет.

Интересным является мнение самой Зейнеп-апа по текущему моменту. Когда ведущий спросил ее, что она думает о тех встречах с людьми, которые одновременно превращаются на талдыкорганской земле в телепередачи с определённой тематикой, то она сказала следующее.

Ей нравится устойчивый формат таких телезаписей с дальнейшей трансляцией. А то многие телепередачи не соответствуют своему названию, своей теме. Например, говорит она, существует такая нацпрограмма как «Рухани жаңғыру» (ориентированная на возрождение духовных ценностей казахстанцев, сохранение национальной идентичности, призванная популяризовать культ знания и открытость сознания граждан – прим.). И под таким названием, лозунгом фигурируют какие-то певички. То кто-то посадил пять деревьев с помпой – и это тоже называют «Рухани жаңғыру» Ну и… где там это самое «Жангыру» никому непонятно в итоге…

Народный писатель, драматург, лауреат многих государственных и зарубежных премий Дулат ИСАБЕКОВ человек у журналистов, блогеров, ведущих собственных ютуб-каналов очень востребованный. Хотя он, практически всегда пусть и мягко, но порой довольно жёстко и витиевато критикует окружающую действительность.

Так в программе Nartay Aralbayuli будучи спикером, Дулат-ага много что нелицеприятного сказал в адрес правящего класса. Ему не нравится привычка хвастовства, педалирования несуществующих успехов исходящая от власти и не только. Разве Путин чем-то хвастает? Разве Германия, Франция чем-то похваляется? Только мы хвастаем, зачастую тем, чего на самом-то деле нет и в помине. Зато у нас высокие цифры суицида, масса других проблем и власть очень сильно потеряла в доверии своего населения.

Ведущий вспомнил и зачитал с мобильника воспоминания самого Дулата Исабекова, где он привел мнение Аскара Сулейменова, своего ныне покойного коллеги. Тому задали вопрос: когда казахи станут цельной нацией? На что тот уклончиво ответил – возможно, станет. Когда-нибудь. А почему когда-нибудь? Когда перестанут делиться на роды и племена. Говоря по-современному – избавятся от воинственного трайбализма. Сам писатель горько заметил: его тоже тревожит этот вопрос. А самое неприятное состоит в том, что в прошлом с такой меркой никто не подходил к друг другу и даже не интересовался. Недавно был юбилей его друга, которому как и ему уже давно за 75 лет. И только сейчас они узнали, кто из какого рода вышел. А когда они были молоды – в далекую советскую эпоху – у них таких «знаний» не было.

Но тогда возникает другой вопрос: раз сегодня это явление цветет и пахнет. Значит, это стало важным и от этого что-то зависит, какие-то конкурентные бонусы исходя из такого рода раскладов?..

Досымжан НАУХАНОВ – «Известный блогер Даулет Мукаев провел воду в африканское село» — Фонд МУКАЕВА помог жителям Гамбии. Подробности этой истории Stan.kz узнал у самого Даулета.

Общественник отметил, что на этот проект деньги специально они не собирали, делая объявления и выставляя реквизиты.

«В фонде один раз в месяц мы проводим благотворительную пятницу. Кроме того, в обычные дни люди переводят по сто — двести тенге, в том числе и я сам. Каждую пятницу делаю пожертвования в свой фонд. Чтобы выкопать колодец, было потрачено около тысячи долларов», — сказал блогер.

Также Даулет Мукаев ответил и своим критикам — «У завершенного дела всегда много критиков. Встречаются даже люди, которые критикуют покупку дома нуждающейся семье в Казахстане. Всем не угодишь. Но являясь мусульманами, я считаю, что помогать людям, которые нуждаются в воде, наш гражданский долг».

«Минобразования не признает дипломы вуза из Кызылорды» — Как пишет Stan.kz, из-за недействительных дипломов выпускники гуманитарно-технического института «Акмешит» не могут найти работу. Руководство учебного заведения судится с министерством и не в состоянии решить их проблему.

«Депутат раскритиковал доклад министра на шала-казахском» — Как пишет Ernur.kz, на правительственном часе депутату Дархану МЫНБАЮ не понравился доклад министра финансов.

Депутат отметил, что трудно понять доклад, в котором некоторые слова буквально переведены с русского на казахский.

«При цифровизации необходимо учитывать состояние государственного языка. Вы пишете «адамдық бағдар» (человекоцентричность) в своей презентации. Разве есть нечеловеческая центричнось? Слова трудно понять, при переводе явно использовали кальку. Ерулан Кенжебекулы, вы — гражданин, владеющий государственным языком. Обратите внимание на то, чтобы текст был понятным для людей. Например, вместо слова «әкімшілендіру» можно использовать другое слово. Мы знаем, что это «административное»», — сказал депутат.

Назира ДАРИМБЕТ – «Казахский сват Гебрейесуса пообещал попросить его о регистрации QazVac» — Поэт, руководитель Союза акынов-импровизаторов, организатор айтыса Ерман ЖУРСИН обещает через своего родственника, главу ВОЗ, зарегистрировать казахстанскую вакцину, пишет Skifnews.

«Наши казахи — интересный народ, что только не говорят. Например, по поводу нашей вакцины QazVac, которая никак не может получить регистрацию в ВОЗ. Мне говорят, чтобы я воспользовался своим родством с главой ВОЗ и попросил его зарегистрировать нашу вакцину. Сейчас жду отмашки от министра здравоохранения Цоя, если даст команду, так и сделаю: попрошу своего свата зарегистрировать казахскую вакцину», — сказал он, полушутя.

Напомним, недавно стало известно, что глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус — сват Ермана Журсина. Родная внучка поэта замужем за эфиопом, старшим сыном руководителя Всемирной организации здравоохранения — Оманом.

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