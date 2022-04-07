Что волнует душу казаха в начале апреля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Есть ли в Назарбаев Университете шпионы?» — Таким вопросом задались журналисты интернет-издания Nege.kz и отправили соответствующий запрос в Комитет национальной безопасности РК.

Портал обратился к председателю КНБ РК Ермеку САГЫМБАЕВУ со следующими вопросами:

Выведен ли бывший глава КНБ К. Масимов из состава Попечительского совета университета? Есть ли связь у члена Попечительского совета Дэвида Меркеля с К. Масимовым? Какое отношение имеет Дэвид Меркель к созданному в целях защиты К. Масимова сайту karimmassimov.com? Кто издатель этого сайта? Есть ли в руководстве университета или среди преподавателей «подозрительные люди», чьи личности еще не выяснены?

На эти вопросы ответил руководитель одного из отделов в КНБ РК С. Ахметкалиев. Издание отмечает, что назвать ответ полноценным трудно, это всего лишь стандартная «отписка».

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Алматинцы обвиняют в мошенничестве компанию Safari Mebel, которую активно рекламировал в социальной сети известный семейный дуэт Беркут и Айша. Об этом пишет SkifNews.kz.

«Более 30 алматинцев, увидев рекламу компании по изготовлению мебели Safari Mebel с участием Айбека Жансеитова (Беркут), оформили заказ. Однако так и не дождались в назначенный час заветной мебели. Нанесенный материальный ущерб оценивается в 32 миллиона тенге», — пишет издание.

В статье отмечается, что, по словам певца, компания изготовила семейной паре высококачественную мебель и своевременно ее доставили.

Через несколько месяцев звездная пара снова заказала мебель, но на этот раз мебельщики не сдержали обещания. Уже прошел год, а их заказ до сих пор не готов.

Как отмечает издание, сейчас более 30 человек написали заявление в полицию. Представитель компании взят под арест. Если вина задержанного будет доказана, то его имущество будет конфисковано, а ему грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.

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Пользователи социальных сетей жестко раскритиковали народную артистку Розу РЫМБАЕВУ за то, что она оттолкнула поклонника, пытавшегося сделать селфи с ней, пишет Stan.kz .

Инцидент случился во время праздничного концерта в честь Наурыза. В соцсетях активно распространяют видео, где на сцену выходит один из зрителей и пытается сделать селфи с Розой Куанышевной. Однако народная артистка, видимо, посчитав это неприемлемым, оттолкнула его. Видео этого инцидента позже появились в социальной сети Instagram, ссылку на которую опубликовал и интернет-портал.

Под постом одни пользователи сети начали жестко критиковать Розу Рымбаеву за то, что она оттолкнула от себя молодого человека и поет «под фанеру», а другие выступили в ее защиту.

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Генеральная прокуратура РК опровергла, что дело о гибели Заманбека НУРКАДИЛОВА вновь пересматривается, сообщает информационное агентство Stan.kz.

Однако в ведомстве подтвердили, что заявление сына покойного Нуркадилова о пересмотре дела его отца рассматривается. Ранее Кайрат Нуркадилов заявлял, что Заманбека Нуркадилова убили неизвестные люди.

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Виктор МАЙЛИН – «Можно ли девушкам заниматься кокпаром (козлодраньем)?» — Не секрет, что казахскую интеллигенцию, особенно близкую к масс-медиа, к сфере культуры, науки, гуманитарного направления (прежде всего специалистов казахской филологии) всегда волнуют судьбы казахского языка. Особенно это напряженная забота заметна в истекший 31 год Независимости. И на то есть причины. Ведь даже 30 лет, даже тучные годы – это когда нефтяные доходы заставили говорить о Казахстане по всему миру – не принесли удовлетворения относительно темпов, качественных прорывов в развитии и упрочении госязыка. Катастрофы, нет – скорее наоборот, но вот определенное беспокойство о состоянии казахского языка есть.

Но процесс идет, в том числе и по части новых идей как сделать, чтобы уже окончательно государственный язык стал таковым не только де-юре, но и прежде всего — де-факто. Каковы же эти идеи?

Как всегда, очень веско по этому поводу высказался в «Жас Алаш» один из главных спикеров по этой теме, известный общественный деятель Дос КОШИМ. Толчком для появления очередного интервью с Д.Кошимом по озвученной теме стало известие о том, что на обучение… депутатского корпуса (напомним, основную массу которого составляют именно лица казахской национальности!) государство отпускает 27 000 000 тенге.

Отвечая журналисту Кайрату Матрекову гражданский активист сильно поругал нерадивых депутатов, до сих плохо знающих родной казахский язык. И предложил пойти по западному пути – а именно, ввести сертификацию на знание госязыка

А вот некий Темирхан Момбекулы предлагает другой путь, способствующий успешному изучению казахского языка, прежде всего самими… казахскими школьниками. Газета «Qazaq uni» — к ней, напомним, имеет прямое отношение известный журналист и депутат Казыбек Иса – опубликовало пост из Фейсбука вышеназванного Т.Момбекова. В чем же его суть?

Реплика/пост «Аралас мектеп жау дайындайды» — «Смешанные школы готовят врагов». Поначалу можно было бы подумать, что автор очередных посильных мыслей по спасению и укреплению казахского против того, что в одном классе учатся мальчики и девочки. Однако речь о другом и начинается она с напоминания, что казахи когда-то были беспощадно колонизированы. А колонизаторам этим нехорошим было нужно только одно и главное – обрусение казахов. И вот однажды сам Кауфман (причем Темирхан Момбекулы точно не говорит, что это был за Кауфман-колонизатор, но скорее всего речь идет о губернаторе-колонизаторе)…

И вот однажды этот Кауфман заходит в класс, где учат казахов. На русском. А потом он видит на перемене, что выйдя из класса казахские дети начинают между собой общаться… на родном казахском языке. Непорядок сей колонизатор замечает и потом появляется приказ вести смешанное обучение. В классе чтобы были вместе с казахами и русские (дети). В общем, такая хитрая технология получилась.

И она продолжается уже без кауфманов. Если в классе кто-то говорит на русском, то и дети начинают шпарить на русском. Вывод: надо прекращать такую практику и не надо никаких русскоязычных учеников в казахском классе (а казахских в русскоязычных?..). Попахивает сегрегацией.

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Какие новости проходят «на ура», что называется легко «заходят» и имеют свою очень устойчивую аудиторию?! Это новости об известных людях. А это обычно звезды эстрады, кино и т.д. Такими новостями, будоражащими любителей светских с перечной, пруд пруди. Что слышно на этом фронте? Да много чего: например, известная певица и актриса кино, которой удаются комедийные роли, Айгуль Иманбаева похоже беременна. Красивая уже зрелой, «взрослой» красотой женщина сама сообщила об этом и тут же прикусила свой язык: «Больше я ничего не сообщаю, боюсь еще что-нибудь выболтать». Интрига тут одна – кто же отец (возможно) будущего ребенка?..

А вот Әйгерім Дәлиева – звезда жуткого, но люто залетевшего в массы, и не только казахстанские, веб-сериала Salem Social Media под названием «5:32» выдала на всеобщее обозрение короткое видео в стиле «ню». Все очень лапидарно и пошло… но «ню». Казахский знаменитый «уят» сработал и здесь. Отклики вроде «Мәссаған». «Қазақ қызына жараспайды». «Ұят-ай» насыпали актрисе полный короб.

Одна из современных кинодив, популярная Асел Сәдуақасова, наделавшая недавно много шума своим заявлением о переезде в Москву (на фоне последних событий как бы не совсем логичный переезд…) снова стала ньюсмейкером. Несмотря на привлекательную внешность, определенный возраст, который по казахским традициям считается уже перезрелым для брака, актриса в амурных отношениях с кем-либо, по крайней мере, публика в неведении про личную жизнь своего кумира. В связи с чем, как водится, поползли слушки (намеки в соцсетях…), что де ей мужчины не нужны… Видимо устав от таких сплетен Асель высказалась в том духе, что она не «лесбиянка» и вполне себе сторонница традиционных половых отношений.

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Косвенными образом коснулся вопроса, что было не присуще казахским девушкам народный писатель Казахстана Дулат ИСАБЕКОВ. Причем, предмет разбора оказался довольно оригинальным. Дело в том, что на юге Казахстана стали известны случаи, когда девушки участвовали в кокпаре. Это когда за тушу барана борются несколько десятков конных джигитов. Это древняя забава существует веками у конных народов, в массе своей которые были кочевниками. Состязание довольно силовое и не каждому даже джигиту по плечу. Так вот, Дулат Исабеков твердо сказал, что в древности казашки в таких состязаниях никогда не участвовали… И что вообще в таком безобразии участвовать не надо! А это уже запрет.

Возможно, Дулат-ага и прав, но запретить он уже не в силах. Почему он не учел простой вещи, лежащей на поверхности. Казахские девушки сегодня боксируют, дерутся в так называемых универсальных единоборствах (в простонародье: «бои без правил» — Ред.), толкают штангу, давным-давно играют в хоккей и футбол. А почему нельзя участвовать в «козлодрании»?!.. Ведь это воистину национальный вид спорта!..

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«Вывод тенге из-под влияния рубля будет проходить крайне болезненно» — На портале Qamshy.kz было опубликовано интервью с финансистом Жасуланом КУШЕБАЕВЫМ о важности вывода валютной политики Казахстана из-под влияния российского рубля.

Автор начинает с того, что девальвация российского рубля из-за экономических санкций, вводимых в отношении России, отразилась и на тенге, и за последние две недели национальная валюта Казахстана ослабла в беспрецедентной степени.

— В сегодняшних условиях вывод тенге из-под влияния рубля будет проходить крайне болезненно. Ведь мы находимся в зоне свободной торговли. Чтобы выйти из-под влияния российского рубля, Казахстан должен сначала выйти из Евразийского экономического союза. Это требует политической воли. Если мы выйдем из Союза, то небольшие изменения между таможенными и другими налогами не окажут особого влияния на отечественное производство. Думаю, что в торговых отношениях с Россией надо переходить к собственной протекционистской экономической политике. Это не только улучшит состояние тенге, но и окажет большую поддержку нашим предпринимателям, ― высказался финансист.

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На портале Abai.kz была опубликована статья Аманкелди САДУАКАСА о национальной политике в Казахстане во времена советской власти.

По его словам, Россия, несмотря на отсталую экономику, была государством с высокими имперскими амбициями и единой унитарной структурой, не признающей позиции национальной государственности колониальных народов.

— Образно говоря, русский язык был высшим арбитром и считался средством межэтнического общения. Права русскоязычных потребителей были приоритетными, и они воспринимались как полноправные члены общества. В связи с этим им открылась дорога ко всем преимуществам. Несмотря на то, что местные казахи, которые являются коренными жителями, начали поднимать демографию и стали доминирующим этносом, их родной язык превратился в средство общения лишь внутри этноса, не превышающее бытовой уровень, ― отметил автор.

По его словам, национальные интересы ограничивались интернациональными принципами, и, таким образом, советский шовинизм набирал широкий оборот. Не допускалось определение национальной принадлежности (идентичности) этносов, а понятие «советский человек» было признано идеологией.

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На портале Stan.kz была опубликована заметка о том, как известная казахстанская певица Жазира БАЙЫРБЕКОВА ищет людей, которые смогут помочь в усыновлении украинских детей, оставшихся без родителей.

— Я видела видео с детьми, чьи родители погибли из-за конфликта в Украине. Совсем крохотные малютки. Если это возможно, я бы хотела принять 2-3 из них в нашу семью вне зависимости от их национальности/религии и поделиться своей материнской любовью, ― призналась певица.

Байырбекова также попросила помощи у людей, которые знают способы усыновления.

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Досымжан НАУХАНОВ – «Какую взятку дать ради диплома с отличием?» — Как пишет Almaty-akshamy.kz, в рамках акции Taza sessiya проверили уровень коррупции в вузах страны.

Акцию проводило молодежное крыло партии AMANAT. В анонимном опросе приняли участие около 20 тысяч студентов из 64 отечественных вузов.

Окончательные итоги акции в молодежном крыле партии AMANAT планируют озвучить уже в конце апреля текущего года.

Портал напомнил, что акция Taza sessiya проводится уже восьмой год. Так, по результатам 2020 года 12,5% опрошенных заявили о фактах коррупции в их вузе, что на 0,3% меньше, чем годом ранее. В 2020 году в опросе приняли участие 20 710 человек, из них 63,3% — студенты второго курса и старше (46,5% — женщины, 53,4% — мужчины). Чаще всего с коррупцией сталкивались при сдаче экзаменов и зачетов, об этом заявили 23,8% участников акции.

Антилидером рейтинга тогда стал Медицинский университет «Астана». Тогда же были выявлены «средние размеры взяток»: за 400 тысяч тенге студентам предлагали перевестись с платной формы обучения на бюджетную, за 260 тысяч — поступить на военную кафедру, защита дипломной работы на «отлично» обойдется в 150 тысяч, а сессия «автоматом» — 22 тысячи тенге.

В прошлом году акция не проводилась в связи с переходом университетов на дистанционное обучение.

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«Дефицит воды настигнет Казахстан через 18 лет» — По прогнозам Института мировых ресурсов, в 2040 году недостаток питьевой воды ощутят все страны Центральной Азии, пишет Stan.kz.

По словам доцента казахского национального аграрного исследовательского университета Ермекгуль ЖАПАРКУЛОВОЙ, поскольку большая часть воды поступает в Казахстан из трансграничных рек, мы сильнее других стран пострадаем от последствий.

Так, река Иртыш течет к нам из Китая. Поднебесная сейчас строит большое количество электростанций и не может дать нам воду в том количестве, которое нам необходимо для поддержания нормального функционирования многих отраслей народного хозяйства и экологической среды.

По данным Минэкологии, запасы воды в южных бассейнах страны за последние годы сократились на 30-40 процентов. Поэтому в Балхашском районе планируется снизить посевы риса на тысячу гектаров.

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«Мухтар Ауэзов и нижнее белье несовместимы» — Кызылординцы требуют перенести памятник писателю в более подобающее место, пишет Stan.kz.

«Мухтар Ауэзов — писатель, оставивший неизгладимый след в казахской литературе, с которого подрастающее поколение должно брать пример. Думаю, что памятник, который находится сегодня в одном из городских микрорайонов, где в основном съемные квартиры, это неподходящее для него место.

Здесь постоянно случаются драки и преступления. К тому же памятник стоит перед магазином нижнего белья. Разве это говорит о нашем уважении к писателю?» — высказался активист Бакытжан ИБРАЕВ.

Стоит отметить, что помимо памятника Мухтару Ауэзову рядом, во дворе жилого дома есть и каменный вариант книги «Путь Абая». Кызылординцы поднимают вопрос о переносе памятника и предлагают свои варианты.

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