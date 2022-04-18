Что такое Национальный курултай?

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Сетевые СМИ о новом «блюде» и с чем его едят

«Курултай – возврат в прошлое или попытка объединить элиту?» — Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в Послании народу #Казахстан’а предложил создать в стране Национальный курултай. Так, в Республике Казахстан собираются «возродить эту демократическую традицию Великой степи, заложившую основы общенационального единства». Правительству поручено представить проект указа о создании Национального курултая уже в апреле 2022 года. Сможет ли новый институт улучшить существующие форматы общественного диалога и как объяснить его функцию в процессе построения Нового Казахстана – поговорили с казахстанском политологом Замиром КАРАЖАНОВЫМ.

Важно начать с того, что курултай – своеобразная идея фикс в Казахстане. Еще в период степной демократии в Средневековье курултай являлся собранием, схожим по функциям с народным вече, где собирались главы племен и обсуждались важные вопросы государства.

Естественно, в условиях представительной демократии абсолютно не приходится говорить о курултае как дееспособном институте. По крайней мере пока мы не знаем, кто и как туда будет избираться, какие функции выполнять.

Тот же Национальный совет общественного доверия при Президенте Республики Казахстан имел более понятную концепцию. В спорных для себя моментах глава государства советовался с Национальным советом, после этого принимался указ, – абсолютно легитимная схема.

Однако сегодня Казахстан живет в условиях представительной демократии. Мы не можем прибегать к историческим традициям в XXI веке.

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Идея курултая станет попыткой объединить под одной крышей всю казахстанскую элиту. Тех, кто добился наибольшего признания в разных сферах деятельности. Будут приглашать журналистов, лидеров казахстанских диаспор, культурную и рабочую интеллигенцию. Люди смогут там высказать мнение или свои предложения по реформам.

Юлия КИСТКИНА – «Станут ли курултаи надёжным каналом коммуникации между властью и обществом?» — Совсем скоро на смену Национальному совету общественного доверия (НСОД) придёт Национальный курултай, который, как отметил Касым-Жомарт ТОКАЕВ, должен сыграть важную роль в реализации следующего этапа реформ. Ожидается, что новый общественный институт станет тем самым сильным звеном, которое наконец-то позволит создать реальную и крепкую сцепку между властью и обществом. Но получится ли у исполнителей, взявшихся за реализацию этой идеи, не запороть её, как в предыдущих случаях? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы президентская инициатива на самом деле «выстрелила»? Попытаемся разобраться…

Конечно же, судьба Национального курултая, создаваемого вместо НСОД, будет зависеть не только от исполнителей, но и от статуса, а также полномочий, которыми наделят новую структуру, Станет ли курултай самостоятельной политической единицей? Будет ли он вырабатывать решения, обязательные если не к исполнению, то, как минимум, к рассмотрению, или ему уготована роль быть всего лишь рупором для озвучивания различных мнений и своего рода громоотводом? В чём будет заключаться его принципиальное отличие от НСОД? На эти вопросы пока нет ответов, а между тем, по слухам, уже подготовлен первоначальный вариант списка членов Национального курултая…

Впрочем, не будем забегать вперед и делать поспешные выводы, а поговорим о том, что нужно сделать, чтобы Национальный курултай не стал фикцией и чтобы от него была реальная польза. Расставить точки над i в этом вопросе мы попросили политолога Газиза АБИШЕВА.

Делиберативные (совещательные) органы демократии — это нормальная практика по улучшению даже достигшей своего потолка капиталистической представительной демократии: в её рамках политические решения разрабатываются путём методичного, детального обсуждения всеми заинтересованными сторонами до достижения максимально возможного консенсуса, на основании которого формируется делиберативное общественное мнение.

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Для превращения идеи национальных курултаев в полноценный проект делиберативной демократии необходимо предпринять ряд шагов на нескольких уровнях: на центральном — вроде общественной палаты, где гражданские активисты будут обсуждать наиболее актуальные проблемы; и на локальном уровне — вроде американских таунхоллов с участием местных активистов.

Никакими политическими полномочиями наделять их не надо – в том и смысл, чтобы они были общественными площадками. С их помощью можно построить эффективный механизм национальной делиберации – детального, взвешенного, аргументированного обсуждения каждой проблемы с поиском взаимоприемлемого компромисса. В этом и будет заключаться отличие от дебатов в политических институтах вроде парламента, где в расчёт берутся преимущественно соображения популизма, переизбрания, политического торга, учета интересов спонсоров и крупного капитала, пропагандистский и медиа-эффект от решений.

Амиржан КОСАНОВ – «Курултай, открой личико» — В мартовском Послании президент предложил создать Национальный курултай (НК). По его словам, он будет «масштабный по составу» и «должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога, он станет связующим звеном между властью и народом».

Прошел месяц. И общество вправе задать вопрос власти: «А как будет реализоваться президентская идея?». Ибо есть некоторые опасения по этому поводу.

Такое ощущение, что разработка основополагающих документов НК и формирование состава идет скрытно от общества, которое, по идее и должно быть представлено в НК. Нет широкого обсуждения в СМИ и экспертных кругах. В результате — мы рискуем получить очередной провластный продукт, коих в нашей истории было (и есть!) немало.

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Считаю, что самым главным качеством этого института должна быть репрезентативность: в его состав должны войти силы, представляющие весь плюралистический спектр казахстанского общества. Будем реалистами — оно разнополярно. Есть те, кто хочет действовать в рамках правового поля и не считают зазорным цивилизованный диалог с представителями власти. Но есть, избравшие неправовой метод борьбы с «ненавистным режимом». И эти «разрушители до основания» должны понимать пагубность и бесперспективность своего радикального пути и, как следствие, соответствующее отношение к ним силовых структур. Тем более, после трагических событий Января-2022, когда свободное и мирное выражение протеста было использовано третьими силами для организации беспорядков и дискредитации самой идеи публичного оппонирования власти.

Без такой общенациональной (статус обязывает) представительности НК будет политически обречен и разделит судьбу ранее созданных квазидемократических институтов…

Кстати, как будут приниматься решения НК? Понятно, что власть, постарается сделать так, чтобы лояльные к ней члены составляли в НК абсолютное большинство и, используя их голоса, она могла бы провести любое, нужное ей решение. Каков будет механизм учета альтернативных мнений и защиты интересов меньшинства?

И последнее. Предваряя свою инициативу по созданию НК, президент сказал: «Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которые стали основой нашего единства». А при степной демократии казахи избирали ханов без ручных избиркомов. Хан не мог наказать гражданина за его критику в свой адрес и, что немаловажно и актуально для современного Казахстана, при демократии такого формата у казахов не было тюрем.

Это я к вопросу о политических заключенных, которых не становится меньше при втором президенте.

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Виктор ВЕРК – «Указания снизу» — Утвержденный указом президента Общенациональный план реализации Послания народу-2022, без сомнения, документ весьма амбициозный — по сути, это проект строительства «Нового Казахстана»…

Разумеется, это здорово, и грядущие перемены можно только приветствовать. Тем более что обещаны они не через десятилетия, и даже не к любимому всеми нашими стратегами-планировщиками 2025 году. Начать строительные работы на объекте «Новый Казахстан» собираются уже грядущим летом. Можно не сомневаться в том, что начальники строительства и их начальники возьмутся за дело, засучив рукава, получив уже к лету первую партию проектно-сметной документации — законодательных поправок в Конституцию и в соответствующие конституционные законы. Это в плане обозначено.

Нет в нем ответа на один — самый главный вопрос: как сделать эту стройку не только «ударной», но и массовой, не побоюсь этого слова — общенародной?

В самом тексте плана на это отвечает лишь один крохотный абзац о создании общенационального курултая «в продолжение деятельности Национального совета общественного доверия». Замечательно! Но вся соль в том, какими будут механизмы деятельности этого «Всеказахстанского народного собрания», какими реальными полномочиями это высокое собрание будет обладать. С НСОД все было понятно: этот «консультативно-совещательный орган при президенте» играл роль своего рода «личного марсианина» Касым-Жомарта ТОКАЕВА, его внутреннего голоса — чтобы президент всегда мог сказать народу: вот мы тут посоветовались и я решил. Формировался НСОД келейно, в стенах Администрации президента, ротация его членов проводилась по абсолютно невнятным для широкой публики критериям. Во многом поэтому НСОД не снискал сколь-нибудь широкого общественного признания и быстро утратил привлекательность даже для профессиональных политологов — не говоря уже об их диванных «коллегах».

Сегодня существует большой риск «успешного» наступления на старые грабли. Нет сомнения в том, что курултай должен формироваться исключительно снизу — по рекомендациям активистов местного самоуправления, неправительственных организаций, возможно, советов аксакалов и просто авторитетных на местах ЛОМов (лидеров общественного мнения). А сверху эта конструкция должна увенчиваться чем-то вроде исполкома народных представителей — из знаковых персон уже в масштабах страны — политиков, юристов, бизнесменов, журналистов и просто неравнодушных к судьбам отечества людей. И никакой «обкатки» в Акорде, никаких проверок на лояльность и главное — никакого намека на причастность к этому самого президента, его помощников-советников и кураторов так называемого «идеологического блока». В противном случае на выходе получится очередной «личный марсианин», а значит — масштабные и в целом вполне себе прогрессивные пункты общенационального плана пройдут мимо самой нации. А потом в соцсетях ее многочисленные радетели станут всячески — и вполне оправданно, кстати, — изгаляться на эту благодатную тему.

Только после того, как этот народный курултай будет сформирован, есть смысл приступать к реализации других судьбоносных пунктов токаевского плана. Сегодня, если верить последним социологическим замерам, главе государства доверяют до 75 процентов его подданных. И теперь, как считают многие из числа тех же ЛОМов, власть должна ответить обществу встречным доверием — уже не как своим подданным, а как полноценным согражданам.

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© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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