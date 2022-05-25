Миллион в трущобах

Как правительство собирается бороться с беднотой?

20 гр. круп, около 100 гр. мяса, 300 гр. хлеба, 400 гр. овощей, 100 гр. фруктов, 1/3 яйца, 300 гр. молочных продуктов, неполный одноразовый пакетик чая. Всего 43 наименования продуктов и представляют в Казахстане собственно продовольственную корзину.

Набор не роскошный, ассортимент скудный. Но и этого не имеет в Казахстане 4,7 тыс. семей. Их доходы настолько малы, что они не могут себе позволить покупать продукты в таком количестве.

Бедноты в Казахстане чуть больше в селах – 2,6 тыс. семей, но и в городах она есть – 2,1 тыс. семей. Всего в условиях крайней бедности проживает 28,1 тыс. человек.

«Среди этих 28,1 тыс. человек 23,3 тыс. человек живут в домохозяйствах, состоящих из 5 и более лиц, 3,4 тыс. человек — в домохозяйствах из 4 лиц, 1,1 тыс. человек — в домохозяйствах из 3 лиц, 308 человек — в домохозяйствах из 2 лиц. Самостоятельно не живёт никто», — сообщают в своем исследовании аналитики Ranking.kz, подтверждая теорию, что бедствуют в основном многодетные.

Больше всего семей с доходами ниже стоимости продовольственной корзины проживает в Алматы: 869 домохозяйств. Любопытно, что, согласно официальным данным, несмотря на незначительное сокращение количества бедных домохозяйств, численность проживающего в них населения выросла сразу на 47,5%, до 6,5 тыс. человек.

Среди антилидеров, отмечают эксперты, Акмолинская область — 789 домохозяйств, плюс 13% за год. В этих домохозяйствах проживает 3,7 тыс. человек, плюс 52,6%.

Далее идёт Мангистауская область: 726 домохозяйств с доходами ниже стоимости продовольственной корзины (годовой рост — в 3,1 раза), в которых проживает 3,4 тыс. человек (двукратный рост за год).

Так вот, когда речь идет об этих бедных семьях, становится понятно, что это лишь верхушка айсберга. Делать срез по продовольственной корзине не совсем справедливо. Нужно учитывать хотя бы прожиточный минимум, который подразумевает траты не только на еду, но также на услуги, непродовольственные товары. Это минимальный социальный стандарт.

В 2021 году, по данным официальной статистики, 5,2% всего населения имели доходы ниже величины прожиточного минимума. Почти миллион человек!

Причем, этот уровень бедности по сравнению с 2017 годом вырос почти в 2 раза.

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Не так давно правительство презентовало Программу повышения доходов населения до 2025 года. Вот где можно разгуляться борзописцам!

И первое, о чем сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, — будут повышены зарплаты работников бюджетной сферы, квазигосударственного сектора, производственного персонала. Эта мера поддержки коснется 1 млн. человек.

Правильно, что может сделать государство? Раздать «государевым людям» то, что собрано в виде налогов. При этом почему-то решают поднять зарплаты не только бюджетникам, — здесь уже не откреститься, другого источника финансирования этой касты нет. А вот при чем тут квазигосударственный сектор и производственники? Разве не должны эти компании самостоятельно решать такие вопросы: как и какую зарплату платить своим сотрудникам? какие материальные стимулы применять? как регулировать административные расходы? И пр., пр.

«Золотые перспективы» ожидают рынок труда. До 2025 года, благодаря разным инвестпроектам, будут созданы более 2 млн. новых рабочих мест. Из них в сфере производства – 950 тыс., в сфере инфраструктуры – 583 тыс., сельского хозяйства – 458 тыс., туристской отрасли – 59 тыс..

До боли знакомая музыка старой шарманки. Бумага все стерпит. Сотни миллиардов тенге уходили на разные дорожные карты, благодаря которым в стране создавали, словно по плану, десятки тысяч рабочих мест. Интернет-газета ZONAKZ писала о том, что на это в разных программах потребовалось от 7,2 млн. тенге до 99 млн. тенге (!). То есть, на создание 1 рабочего места уходило в среднем 37,5 млн. тенге! При этом подавляющее большинство рабочих мест было… временным.

Еще чиновник пообещал, что будет проведена комплексная работа по формированию устойчивых доходов социально уязвимых слоев населения. Подробностей, как и что будут делать, правда, не последовало. Но он пообещал, что, например, 160 тыс. молодых людей будут охвачены проектами «Молодежная практика», «Первое рабочее место», и им даже будут раздавать гранты в размере 400 МРП. На эти проекты предусмотрено 18 млрд тенге.

В общем, золотой дождь прольется на головы счастливчиков! Правительству нравится идея с грантами. Оно практикует его часто и безрезультатно.

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Давайте еще послушаем сказки на ночь. В Нур-Султане появилась идея создавать вокруг крупных предприятий пояса малого и среднего бизнеса. Всего в этом проекте будет участвовать 50 крупных производств.

В идеале это будет выглядеть примерно так. Стекольный завод в Кызылординской области создаст вокруг себя пояс МСБ из 8 мини-заводов по производству стекловолокна, автомобильных стёкол, стеклянных сувениров, стеклотары, стеклянной посуды, стекловаты, ультратонких стёкол для смартфонов.

И вот сидит себе директор этого самого стекольного завода и думает: «Мне бы свое производство поставить, хороших технологов найти, рынок сбыта проработать, а правительство – на тебе идею, создавай новые мини-заводы, и попробуй ослушаться!».

Невеселые мысли, если этот центр будущего кластера частный. И вполне симпатичный, если стекольный завод с государственным участием.

Тут все подсуетятся – и директор, и его кураторы в акимате, и, может быть, даже в правительстве «крыша» найдется. Давайте вспомним о том, сколько наштамповали таких компаний и заводов-однодневок за последние 30 лет? Для трудоустройства ближайших родственников и знакомых, для распила бюджета.

И вот когда 6 лет назад начали приватизацию, оказалось, что десятки компаний, созданные с государственным участием, нужно просто закрывать и банкротить: это компании-пустышки, не имеющие активов, отработавшие свое в узких проектах, на которые направлялись немалые потоки бюджетных средств. Продать эти компании невозможно, но и дальнейшего экономического смысла в их существовании нет.

В общем, как бы с такими искусственными кластерами мы не попали на новый уровень спирали.

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Печаль, конечно, не в том, что писателей программ не посещают сколь-нибудь новые идеи – они научились их изящно и умно формулировать. Проблема здесь в другом: правительство отметает любую возможность дать самостоятельность бизнесу и пытается, как все эти 30 лет, держать все экономические вопросы под своим контролем и совсем не думает о разгосударствлении.

В итоге обогащается элита и ее ближайшее окружение, а низы продолжают нищать.

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