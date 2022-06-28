Смерть «зелёной энергетики»: не дождётесь?

Попробуем отделить пропаганду от экспертизы

На международном экономическом форуме в Петербурге ярко выступил не только президент Токаев. Конкуренцию ему составил Игорь Сечин, руководитель крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». Он заявил, что так называемый «зелёный переход», то есть планы по замене традиционных источников энергии на углеродно нейтральные, на сегодня уже полностью дискредитирован. Практически снят с мировой энергетической повестки.

По мнению Игоря Сечина, тем странам, которые ввели санкции против Москвы, теперь уже не до ветряных генераторов и солнечных панелей. Сегодня все действия руководителей профильных ведомств в этих странах направлены на поиск любых источников углеводородов взамен российских.

«На самом деле «зелёный переход» больше не нужен как способ манипулирования рынком», – считает глава «Роснефти». Поскольку появились другие способы. И вообще, по мнению Сечина, это была афера: «зелёная революция», антипандемийные меры и гибридная война с Россией являются последовательными попытками организовать смену экономико-технологического уклада в интересах действующего доминанта». То есть Америки.

Это заявление (не сказать, что оно совсем новое и неожиданное) было подхвачено российскими СМИ и блогерами. Широко растиражировано. Общий смысл публикаций и сюжетов такой: «Ну что, доигрались с вашими ветряками? Большой тебе привет, Грета Тунберг. Шутки кончились» и т.п.

Убедительнее других с этой позиции выступает главный редактор российского сайта «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич. Он хорош не только в части логики и аргументации, но и в части исполнения. Артистично, со мхатовскими паузами, Марцинкевич даёт нам понять, что «западные партнёры» не просто плохие люди, которые постоянно подводят Россию, не выполняют обещаний и строят русским всякие каверзы. Но ещё и очень глупые. Действуют себе во вред. По принципу «назло бабушке отморожу себе уши». Такие представления имеют большой успех.

Сейчас в российских СМИ популярна история про немцев. Про то, что эти идиоты, отказавшись от российского газа, планируют расконсервировать свои угольные станции. Дожили!

Причём, уголь у немцев будет привозной. Свои месторождения они давно выработали. Повезут уголёк из Польши. Но польский уголь бедный, он даже не чёрный, а бурый. Придётся его смешивать с годным австралийским углём. Доставлять этот годный уголь с другой стороны земного шара.

Нет, ну правда, не идиоты? Разве не доигрались они с ветряками? – вроде бы резонно спрашивает в телевизоре очередной комментатор.

Правда, есть в России эксперты и с противоположной точкой зрения. При этом не обязательно с антироссийскими взглядами. Просто они не участвуют в пропагандистских кампаниях. Я уже неоднократно делал для Зоны интервью с Владимиром Сидоровичем, кандидатом экономических наук, директором информационно-аналитического центра «Новая энергетика». Сидорович не менее убедительно, чем Марцинкевич, объяснят, что ситуация вокруг «зелёной энергетики» выглядит иначе. Как именно?

Аргументы и примеры, которые приводит этот эксперт, сводятся к тому, что долгосрочные программы по переходу на безуглеродную энергетику остаются в силе. Никто их не отменял и отменять не собирается. По крайней мере, в ближайшее время.

«Факты состоят в том, что «зеленый переход» (пока) живее всех живых, и из поиска углеводородов для удовлетворения текущих потребностей логически не следует его прекращение», – говорит Владимир Сидорович. – «Зелёный переход» это длительный процесс, ключевая тенденция мировой экономики. Отказ от углеводородов происходит постепенно и в значительной степени планомерно. Соответствующие целевые показатели установлены в законодательстве многих стран. Никто не обещал и не планировал перейти на альтернативные источники «за ночь». Энергетическая инфраструктура – это, пожалуй, самое капиталоёмкое, что есть на Земле, и здесь не получится просто «заменить батарейку».

При этом общая картина выглядит для неспециалиста противоречиво и вызывает вопросы. Владимир Сидорович отмечает, что Китай, например, продолжает строить не только солнечные и ветряные, но угольные электростанции. Но данное обстоятельство никогда не рассматривалось как прекращение «зелёного перехода». Всё идёт по плану: китайцы собираются ограничивать рост потребления угля в течение 14-й пятилетки (2021-2025г.г.) и постепенно сокращать его в период 15-й пятилетки (2026-2030г.г.), достичь пика выбросов до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года.

В 2021 году Китай, крупнейший участник «зелёного перехода», построил около 55 ГВт солнечных электростанций. Для сравнения: общая установленная мощность всех российских электростанций составляет 245 ГВт, казахстанских – 24 ГВт. В 2022 году Китай введёт в эксплуатацию более 100 ГВт солнечных электростанций. Согласно планам китайского правительства, КНР должна довести мощности солнечной и ветровой энергетики до 1200 ГВт к 2030 году. «Однако сегодня уже очевидно, что эта цифра будет достигнута на несколько лет раньше – говорит Владимир Сидорович. – То есть мы не видим, что с «зеленым переходом» в КНР покончено. Напротив, факты говорят о его ускорении.

Не собирается, по словам директора информационно-аналитического центра «Новая энергетика», сворачивать «зеленый переход» и Индия. «А уж о Европе и говорить не приходится. Она планирует резко ускорить внедрение возобновляемых источников энергии. Настолько резко, что это повлечёт существенные дополнительные затраты и нагрузку на потребителей», – отмечает Сидорович.

То есть немцы, которые в качестве временной, тактической меры собираются расконсервировать свои угольные станции, может быть и не так уж глупо поступают. Например, потому, что китайцы тоже ведь эксплуатируют такие станции и даже строят новые. Почему бы и немцам не запустить свои, раз такое дело. Раз Европа поссорилась с Россией. А везти уголь издалека на огромных сухогрузах – не очень дорого. Когда на борту десятки тысяч тонн, удельная себестоимость морской перевозки копеечная. И если на выходе цена электричества на немецких угольных станциях не будет сильно отличаться от той цены, которая получалась при работе на российском газе, то, может, и ничего страшного. Уголёк поможет немцам скоротать время до той поры, пока не расцветёт должным образом безуглеродная энергетика.

Правда, неопределённостей со сроками этого расцвета в последнее время значительно прибавилось. Владимир Сидорович подчёркивает, что общее направление мирового энергетического развития сомнений не вызывает. Будущее, безусловно, за «зелёными» источниками. «Однако нынешнее острое обострение противоречий между Россией и Западом, с одной стороны, способствует пересмотру европейцами планов развития ВИЭ в сторону их увеличения и ускорения, но, с другой стороны, повышает неопределенность. Дестабилизация экономик многих стран может оттянуть силы на решение насущных проблем выживания, привести к политическим перестановкам. Понятно, что серьезный форс-мажор, когда «не до жиру, быть бы живу», может покончить не только с «зеленым переходом», но и со многим другим. Пока до этого не дошло», – говорит Сидорович.

Кроме того, серьёзным фактором роста неопределенности перспектив «зеленого перехода», по словам эксперта, является инфляция и рост процентных ставок. «Поскольку основной объём расходов в течение жизненного цикла проектов солнечной и ветровой генерации приходится на первоначальные капитальные инвестиции, эти проекты более чувствительны к стоимости капитала, чем традиционные генераторы, сжигающие топливо. Другими словами, высокие процентные ставки существенно повышают стоимость проектов ВИЭ. Но это уже другая история». – На такой вот осторожной ноте закончил свой обзор директор информационно-аналитического центра.

Но тем временем Международное аналитическое агентство (МЭА) опубликовало доклад «World Energy Investment 2022» об инвестициях в мировой энергетический сектор в 2021 году, содержащий прогноз на 2022 год. Согласно оценкам МЭА, «инвестиции в чистую энергетику наконец начинают расти и, как ожидается, превысят в 2022 году 1,4 трлн долларов США, что составляет почти три четверти роста общих инвестиций в энергетический сектор». Кроме того, в докладе в очередной раз отмечается, что инвестиции только в солнечную фотоэлектрическую энергетику намного превышают вложения в угольную, газовую и атомную генерацию вместе взятые.

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