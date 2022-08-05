Казахстан поднялся на 6 строчек в рейтинге стран мира по скорости мобильного интернета

Скорость интернета в стране за год увеличилась на 22%

За последнее десятилетие интернет стремительными темпами вошёл во все сферы жизнедеятельности человека. Особенную значимость он показал во время пандемии COVID-19, когда весь мир перешёл на удалённый формат работы, учёбы, предоставления услуг и т. д. Один из главных показателей качества интернета — скорость.

В Казахстане, как и во всём мире, скорости мобильного интернета уделяется особое внимание. В последние годы показатель в стране заметно растёт. Так, согласно данным Speedtest Global Index, в июне 2022 года в рейтинге стран по скорости мобильного интернета Казахстан поднялся на 6 строчек, а показатель увеличился за месяц с 20,56 Мб/с до 22,53 Мб/с. За год же скорость выросла сразу на 21,5%.

Интернет в Казахстане заметно быстрее, чем в России, Кыргызстане, Узбекистане, Беларуси и многих других развивающихся странах.

При этом лидерами по скорости интернета в мире являются Норвегия, ОАЭ, Болгария, Южная Корея и Катар.

При этом стоит отметить, что скорость мобильного интернета в стране растёт параллельно с увеличением потребления интернет-трафика. Как мы писали ранее, за 2021 год потребление интернет-трафика внутри сети компании Tele2/Altel выросло на 33%, до 1985 петабайт (или почти 2 эксабайт) — это рекордное значение среди всех операторов мобильной связи. По подсчётам аналитиков, абоненты Tele2/Altel генерируют порядка 60% от всего объёма потребления мобильного интернета страны. Тем временем рост потребления трафика у Kcell составил 36,8%, до 620 петабайт. То есть скорость интернета в стране увеличивается с ростом нагрузки на эфир, что говорит о развитии инфраструктуры операторов мобильной связи.

На развитие интернета имеет существенное влияние территория страны. Чем она больше, тем дороже модернизация кабельной проводки. Соответственно, в Казахстане подключение интернета — довольно дорогостоящая процедура. Помимо территории, на высокую стоимость влияет инфраструктура, которая является импортируемой, а значит, оплачивается долларами США.

Что касается инвестиций, можно отметить следующее: в развитие и модернизацию инфраструктуры в основном вкладывают собственные средства сами операторы связи. В целом в 2020-м и 2021 году в сектор связи был вложен рекордный объём инвестиций: 140,9 млрд и 128,6 млрд тг соответственно.

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Информация предоставлена Finprom.kz

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