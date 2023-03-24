Война Миров. Козырный визит Си Цзиньпина

Москва и Пекин расположились в одном окопе

Китай остается главным и самым мощным стратегическим союзником России. В отличие от ряда стран, которые являются союзниками Кремля сугубо на словах или формально, Поднебесная не меняет свою линию после визитов высокопоставленных американских эмиссаров. Китайский план мирного урегулирования коллективным Западом отвергнут, поэтому на Украине скоро можно ожидать крупного российского наступления.

Избранный на третий срок председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву день в день как десять лет назад. Для китайской традиции, где знаки и символы имеют чрезвычайно большое значение (специфика картины мира из-за иероглифического письма), это очень демонстративный момент.

Гигантский размер делегации из Китая лишний раз свидетельствует, что государственный визит (по протоколу такой делается один раз за срок пребывания на посту) товарища Си имеет обширный практический смысл.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. (Фото: © kremlin.ru)

Главным мероприятием, безусловно, стал более чем четырехчасовой неформальный разговор Владимира Путина и высокого гостя. А обсудить можно было много чего. На президента России выдан ордер международного уголовного суда в Гааге (это не структура ООН, но все же), а три из пяти оперативных командований (фактически полноценных мобильных армий), которые США намерены развернуть по миру, нацелены против КНР.

Не до конца понятно, почему Белый дом пытался так сильно и настойчиво, местами нудно давить на Пекин с целью помешать визиту Си Цзиньпина. Во-первых, Китай и США уже приличное время не являются друзьями. Более того, Вашингтон во всех своих стратегиях открыто пишет, что КНР – это главный соперник и вызов американскому доминированию во всем мире. Ну а во-вторых, такая бестактная назойливость вредит имиджу сверхдержавы, когда не достигает результата.

Десять лет назад стороны ставили задачу достигнуть товарооборота в $100 млрд, теперь планка поднята до $200 млрд (в прошлом году он приблизился к $190 млрд). При этом 65% взаимной торговли осуществляется в рублях и юанях. В настоящее время товарные потоки уперлись в возможности транспортной инфраструктуры между двумя странами. Российская сторона много сил бросила на расширения потенциала дорожной сети, но такие вещи не делаются быстро.

В российской правящей элите ментальный разворот на Восток осуществляется слишком медленно, если принять во внимание общую скорость геополитических изменений. Десять лет назад в Москву прилетал лидер страны, на которую приходилось 11% мирового ВВП. Теперь это уже 18%. Однако со времен Михаила Горбачева российские элитарии воспитывались в преклонении перед Западом. Там для них Град на холме, у слишком многих активы, семьи и намерение к ним репатриироваться в обозримой перспективе.

Накануне визита Си Цзиньпина в России началась сепарация олигархов на предмет кому служить. Те, кто видит себя частью западного бизнеса или просто хотел бы выйти из игры и отсидеться на нажитых непосильным трудом ресурсах, стали массово покидать ряды РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) – своеобразный профсоюз олигархов.

Очищение российского правящего класса от предателей и саботажников идет медленно, но все-таки движется. Острая потребность в разнообразном вооружении заставила неповоротливый, забюрократизированный и вороватый государственный механизм переходить на новые принципы работы. Еще полгода назад казалось, что российский госаппарат не способен на такое в принципе, но чудеса понемногу случаются.

Си Цзиньпин приехал к хозяину Кремля решив массу собственных злободневных проблем. Под китайской эгидой Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипломатические отношения. Все это вызвало истерику у англосаксов, поскольку на подогревании противостояния Тегерана и Эр-Рияда строится масса вещей западного присутствия на Ближнем и Среднем Востоке.

Саудиты и иранцы продают свою нефть в Китай за юани и использование денежных единиц Поднебесной постоянно растет. Какие объемы «черного золота» при этом отгружает в КНР Иран никто не знает наверняка, поскольку поставки осуществляются полупрозрачно. Россия за 15 месяцев вложила в экономику ИРИ $2,7 млрд, став крупнейшим инвестором (45% от общего объема). Таким образом евразийские союзники создают перекрестные и дополнительные взаимные связи. Ирак, кстати, тоже дал согласие на поставки нефти за юани.

Очень торжественный прием, который был оказан в Пекине президенту Беларуси Александру Лукашенко, был призван продемонстрировать, что Минск находится в сфере китайского влияния и воспринимается как западный фронтир Поднебесной. К тому же у Беларуси элементов социализма больше, чем у любого из постсоветских государств. Как результат, кто станет устраивать провокации в адрес Минска, будет иметь дело с Китаем. Даже до невменяемых прибалтийских элит посыл дошел и они взяли паузу (видимо для консультаций с начальством).

Ну а между Беларусью и КНР как ни крути находится Российская Федерация, которой тоже требуется помощь. Китай своей экономической, политической, демографической и дипломатической мощью не дает возможности отодвинуть Кремль на задворки геополитики. Глядя на него и такие государства как Индия меньше обращают внимания на коллективный Запад при контактах с Москвой. Сейчас одна только Польша от лица посла во Франции угрожает прямым военным столкновением с Россией. Правда, по заявлению польского МИДа, дипломата неправильно поняли.

Случайно или нет, но накануне визита Си Цзиньпина российские летчики без применения оружия сбили MQ-9 Reaper – американский разведывательно-ударный беспилотник. Данный БПЛА год летал в тех самых местах, но вдруг до него стало дело и его «приводнили». Судя по всему, с китайской поддержкой российские вооруженные силы получили отмашку из политических кабинетов и стали более смело действовать в международных водах.

Насчет международных вод и такого же воздушного пространства. После уничтожения трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в международных водах правовая основа всего, что находится в таком пространстве, стала очень зыбкой. Пекин, со своей стороны, продолжает с трибуны ООН призывать к международному расследованию диверсии на «Северных потоках», называя подобные действия недопустимыми.

В Большой двойке Китая и России первая скрипка однозначно у Пекина, но это не означает, что Москва на всех позициях находится во вторичном положении. В конце концов, именно Кремль начал СВО на Украине, бросив вызов американскому глобальному порядку. В настоящее время Россия в состоянии резко нарастить военное давление на фронте, что международным сообществом воспринимается как вызов коллективному Западу, а совсем не Киеву. Возможно, после завершения распутицы последует большое российское наступление, которого ждали всю зиму.

Си Цзиньпин предложил наращивать усилия по сопряжению «Пояса и Пути» с ЕАЭС. Вообще сам факт хороших отношений между Москвой и Пекином позволяет обеим странам сильно экономить на вооружениях. Практически все боеспособные сухопутные войска РФ сняты из приграничных с Китаем районов и отправлены воевать на Украину. Ничего подобного не происходит в Калининградской области, например, где группировка войск постоянно усиливается из-за враждебных действий НАТО. КНР, в свою очередь, переформатировала собственную систему военных округов, где на российском направлении ничего стратегического почти не осталось.

По большому счету, из-за действий США в отношении Китая визит Си Цзиньпина в Москву был предопределен. Когда в открытой печати официальные американские лица постоянно заявляют, что нужно быстрее разгромить Россию и сосредоточиться на КНР, в Пекине не появляется никакой заинтересованности в поражении Кремля на Украине.

Уже после отбытия председателя КНР домой в американский сенат внесли законопроект (его поддержали более 20 сенаторов), который обязывает представителей США во Всемирном банке и Азиатском банке развития «возражать против любого кредита, продления или технической помощи Китаю со стороны банка». Так что можно быть уверенным: сближение Москвы и Пекина продолжится.

Марксизм очень скептически относится к роли личности в истории, однако важность факта хороших личных отношений между лидерами государств даже советская научная школа признавала. В ряде же западных подходов роль личности часто гипертрофируется. В любом случае очевидная приязнь Владимира Путина и Си Цзиньпина однозначно способствует высокой динамике сотрудничества России и Китая.

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