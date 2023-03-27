Громкая сенсация от футбольной сборной Казахстана, шесть медалей с чемпионата мира по боксу, демарш нашей шахматистки на престижном международном турнире и результаты фигуристов на мировом первенстве

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: едва ли не самая яркая победа в истории нашей команды

Национальная сборная Казахстана провела на стадионе «Астана-Арена» первые два матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024-го. И если в первом она проиграла крепкому середнячку, то во втором преподнесла сюрприз, неожиданно для всех одержав победу над главным фаворитом своей группы.

В четверг наши футболисты принимали словенцев. До перерыва они действовали довольно смело и активно, отвечая на атаки соперника своими. В середине тайма молодой нападающий Максим Самородов, много забивавший на старте чемпионата Казахстана и отлично вписавшийся в игру сборной, открыл счёт. В этом эпизоде хорошо проявил себя его партнёр по команде Ян Вороговский: наш «бровочник», выступающий в бельгийской лиге, «накрутил» защитников и зряче навесил в штрафную площадь, где Самородов, сыграв на опережение, головой отправил мяч под перекладину. Кстати, ворота словенцев защищал Ян Облак, четыре раза признававшийся лучшим голкипером чемпионата Испании, – он уже почти десять лет занимает пост №1 в мадридском «Атлетико». Однако вскоре после перерыва гости сравняли счёт, удачно разыграв угловой. А в середине второго тайма они окончательно прибрали инициативу к своим рукам, и закономерным следствием этого стал второй гол в наши ворота – к слову, очень красивый. Незадолго до конца матча имел шанс сравнять счёт защитник Александр Марочкин: после розыгрыша штрафного он головой отправил мяч под перекладину, но Облак выручил словенцев. В итоге поражение – 1:2.

А вчера в Астане гостила сборная Дании, бронзовый призёр последнего чемпионата Европы (тогда в полуфинале датчане лишь в дополнительное время уступили англичанам), тремя днями раньше выигравшая у команды Финляндии и считающаяся сильнейшей в отборочной группе «Н». В первом тайме гости умело реализовали своё преимущество в классе, дважды заставив голкипера Игоря Шацкого доставать мяч из ворот. После перерыва счёт не менялся на протяжении почти получаса игры, а затем нашу команду, что называется, прорвало. Всё началось с назначения пенальти за игру рукой одного из датчан – 11-метровый точно исполнил Бахтиёр Зайнутдинов. За четыре минуты до конца основного времени сумасшедший удар метров с 30 в дальнюю «девятку» получился у капитана команды Асхата Тагыбергена. А затем после навеса Вороговского с левого фланга Абат Аимбетов головой забил ещё один гол. Так сборная Казахстана одержала едва ли не самую яркую победу в своей истории – 3:2.

На снимке: Асхат Тагыберген (фото с сайта Казахстанской федерации футбола)

В середине июня нашим футболистам предстоит поездка в Сан-Марино и Северную Ирландию. А пока турнирное положение в группе выглядит так: Словения – 6 очков (после 2-х матчей) Северная Ирландия – 3 (1), Дания и Казахстан – по 3 (2), Финляндия – 0 (1), Сан-Марино – 0 (2). Не учтён результат поединка между финнами и североирландцами, который должен был состояться вчера поздно ночью.

Бокс: медалей много, но золотой снова нет

Вчера в Нью-Дели (Индия) завершился женский чемпионат мира. Сборная Казахстана завоевала на нём шесть наград – это второй показатель после команды Китая. Но поскольку среди них нет ни одной золотой, то она не смогла подняться в медальном зачёте выше 8-го места. Кстати, это уже четвёртое подряд мировое первенство, на котором наши девушки-боксёры остались без чемпионского титула. Последний раз на верхнюю ступень пьедестала почёта они поднимались в 2016-м, когда ЧМ проходил в Астане.

Напомним, что сборная Казахстана поехала в Нью-Дели полным составом и выступила там во всех 12 весовых категориях. То есть, половина команды вернулась домой с медалями. Две, Карина Ибрагимова (до 57 кг) и супертяж Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг), добрались до финальных поединков, в которых проиграли своим соперницам – соответственно итальянке Ирме Теста и Хадише Эль-Марди из Марокко. Бронзовых наград удостоены Алуа Балкибекова (до 48 кг), Надежда Рябец (до 66 кг), Валентина Хальзова (до 75 кг) и Фариза Шолтай (до 81 кг). Каждая вторая медаль (одно «серебро» и две «бронзы») получена в олимпийских весовых категориях, которых в женском боксе насчитывается шесть.

На снимке: Надежда Рябец после поражения в полуфинале (фото с сайта Международной федерации бокса)

Медальный зачёт выиграла хозяйка турнира – команда Индии. В её активе не так много наград – четыре, зато все они высшей пробы. На второй позиции разместились китаянки, завоевавшие семь медалей, в том числе три золотые. Третье место заняли россиянки. Напомним, что решение Международной федерации бокса допустить к участию в чемпионате мира сборные России и Беларуси (причём они выступали под своими флагами) привело к бойкоту ЧМ со стороны целого ряда стран. В Нью-Дели не приехали команды США, Канады, Великобритании, Украины, Польши, государств Прибалтики и Скандинавии и некоторых других.

Трудно сказать, что будет на мужском мировом первенстве, которое начнётся через полтора месяца. Многое зависит от позиции Международного олимпийского комитета, который, как ожидается, объявит её в ближайшие дни. Пока он справедливо склоняется к тому, что нельзя по политическим соображениям лишать спортсменов возможности участвовать в соревнованиях.

Шахматы: стоило ли нагнетать истерию?

Там же, в Нью-Дели, в субботу должен был начаться третий этап женского «Гран-при», но его старт отложили на воскресенье. Причиной стал демарш казахстанской шахматистки Жансаи Абдумалик. Она высказала недовольство тем, что организаторы не позаботились о трансфере участниц из аэропорта, вследствие чего им пришлось добираться до отеля на такси. Несмотря на извинения, которые принёс президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и его уговоры, Жансая отказалась от участия в турнире. Остальные 11 девушек восприняли ситуацию и слова Дворковича с пониманием, а другая представительница Казахстана, Бибисара Асаубаева, и вовсе осудила поступок своей соотечественницы. В итоге между ними разгорелась словесная перепалка в соцсетях.

Организаторы решили провести турнир без Абдумалик и начать его на день позже. В стартовом туре с Жансаей должна была играть Бибисара, но из-за отказа первой вчера вторая за доску не садилась. Сегодня Асаубаевой предстоит поединок с индианкой Рамешбабу Вайшали, занимающей самое низкое среди всех участниц место в рейтинге FIDE (сейчас она 34-я, а сама Бибисара 29-я). Все остальные располагаются выше, а трое входят в топ-4: индианка Хампи Конеру (2-я), россиянки Александра Горячкина (3-я) и Катерина Лагно (4-я). Помимо них, за высокие места и зачётные очки поспорят грузинки Нана Дзагнидзе (9-я) и Нино Бациашвили (16-я), ещё одна индианка Харика Дронавалли (11-я), китаянка Чжу Цзиньэр (17-я), россиянка Полина Шувалова (18-я), а также немка Элизабет Пётц (21-я). Все они по разу сыграют друг с другом. Напомним, что серия «Гран-при» является одним из этапов отбора на турнир претенденток, которые оспорят право сыграть в матче за звание чемпионки мира.

Фигурное катание: всё ближе к топ-10

В Японии завершился чемпионат мира. Проходил он в том же городе Сайтама (рядом с Токио), где четыре года назад Элизабет Турсынбаева стала серебряным призёром мирового первенства. Но на сей раз в женском одиночном катании от Казахстана никого не было: нашу страну представляли только мужчина-одиночник и танцевальный дуэт.

На снимке: Михаил Шайдоров на чемпионате мира (фото: epaimages.com)

Михаил Шайдоров, 18-летний уроженец Алматы, по уже сложившейся традиции не очень впечатлил в короткой программе, но реабилитировался в произвольной. В первый день он получил от судей лишь 18-ю оценку. Зато во второй показал 12-й результат. Два прыжка в четыре оборота (один из них в каскаде с тройным) Михаил выполнил идеально, заработав ещё и дополнительные бонусы за качество, и только на третьем, имевшем наибольший коэффициент сложности, допустил небольшую помарку. В итоге он, набрав в сумме 236,93 балла, поднялся на общее 14-е место. А призовую тройку составили японец Шома Уно, ставший теперь уже двукратным чемпионом мира, – 301,14, кореец Джун-Хван Ча – 296,03 и молодой фигурист из США Илья Малинин – 288,44.

В спортивных танцах на льду от Казахстана выступали Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев. За короткую программу они получили самую низкую среди всех 33-х дуэтов оценку и не попали в число 20 пар, допущенных к участию в произвольном прокате. Здесь первенствовали американцы, второе место заняли итальянцы, третье – канадцы.

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