«По какому принципу Токаев формирует свою команду?». «О визите Си Цзиньпина в Москву и казахстанской многовекторности». «Подрывные инновации»: угрозы и возможности для Казахстана». «Откуда и почему забирали свои накопления казахстанцы»

День за днем 397 0
Сетевой Казахстан 7 апреля 2023г.

Бигельды ГАБДУЛЛИНEXCLUSIVE.KZ. Бигельды ГАБДУЛЛИН – «По какому принципу Токаев формирует свою команду?» — Из сказанного выше можно сделать вывод: состав нынешнего правительства и корпуса акимов – это временный и вынужденный шаг Президента. Они – не лучшие руководители и специалисты в своем регионе и ведомстве, отрасли. Большинство нынешних министров и акимов областей будет занимать свою должность до тех по, пока президент в течение ближайшего времени не изучит полностью кадровый потенциал (резерв) страны. И только после этого в элиту будут рекрутированы настоящие специалисты. Так что от элиты многое зависит в развитии Казахстана. Вот на что следует обратить особое внимание.

KZAIF.KZ. «Браво выбора» — Сергей КОЗЛОВ — На неделе в одном печатном издании мне очень понравилась формулировка: «Эксперты считают, что Алихан Смаилов будет работать премьером под угрозой увольнения, которое случится, как только недовольство работой кабинета достигнет критической отметки». Это уже даже на юмор не похоже, а сильно смахивает на издевательство над читателями. Главе правительства теперь, выходит, работать будет страшно… а вот до этого не было страшно. Ещё интереснее то, что было сказано во время выдвижения нового-старого премьера в парламенте. Мол, партия, победившая на выборах и выдвинувшая кандидатуру главы правительства, теперь будет нести и политическую ответственность. Значит, до этого никакой ответственности известная всем нам партия не несла. Хотя под её, так сказать, лидерством в парламенте этот орган дисциплинированно и всегда голосовал за всё, что выдвигало правительство.

Николай КУЗЬМИНTURANPRESS.KZ. Николай КУЗЬМИН – «О визите Си Цзиньпина в Москву и казахстанской многовекторности» — Начнем с актуального – прокомментируем итоги выборов в мажилис, дележа депутатских и министерских кресел и прочей суеты. На наш взгляд, во всем этом есть кое-что обнадеживающее – председателем комитета, курирующего внешнюю политику, осталась Айгуль Куспан, опытный дипломат, прекрасно знающая, как устроена европейская политика, как работают международные институты и какие инструменты Казахстан может применять для защиты своих национальных интересов. То, что на внешнюю политику не стали распространять принцип «Новому Казахстану – новые лица», свидетельствует о том, что от нашего парламента, вопреки устоявшемуся мнению, кое-что зависит. В сенате, кстати, аналогичный комитет возглавляет Аскар Шакиров, тоже опытный дипломат, на заре независимости возглавлявший договорно-правовое управление МИД.

FORBES.KZ. ««Подрывные инновации»: угрозы и возможности для Казахстана» — Досым Сатпаев, Павел Коктышев, Мират Ахметсадыков представляют результаты большого исследования… При этом, как показывает мировая история, любая инновационная и технологическая революции всегда порождают как победителей, которые создают и контролируют технологии, так и побежденных, которые становятся обычными «потребителями». Но к какой группе будет относиться Казахстан в будущем? Какие риски для нашей страны создают «подрывные инновации» и какие окна возможностей они открывают?

KURSIV.KZ. «Откуда и почему забирали свои накопления казахстанцы» — Для банковского сектора страны начало 2023 года прошло под знаком оттока клиентских средств. Особенно активно опустошали свои счета корпоративные вкладчики. Избежать этого тренда удалось лишь нескольким игрокам.

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TIME.KZ. «Фермеры — правительству: Приоткройте окно, пожалуйста» — Несмотря на наступающую весну, когда, как говорится, один день год кормит, луководы Жамбылской области раздумывают: сеять репчатый или ну его. Нерешительность вызвана форс-мажором этого сезона, когда правительство взяло и запретило экспорт лука. В итоге тонны овоща, на который был спрос в соседних странах, просто сопрели. И, как оказалось, это не единственная проблема в луковой теме.

CARAVAN.KZ. «Рестораны, недвижимость: как отмываются «грязные» деньги в Казахстане» — В прошлом году сотрудники КНБ, Антикоррупционного ведомства и Агентства финмониторинга проанализировали, как нечистые на руку чиновники отмывают свои деньги на родине. На первом месте покупка недвижимости и земельных участков. Далее – криптовалюты, автомобилей престижных марок, вертолетов, открытие ломбардов. А еще ресторанный и гостиничный бизнес. Только в прошлом году АФМ выявило 36 фактов «отмыва» на 28 миллиардов тенге. Согласно данным агентства на начало февраля текущего года к списку вариантов преступных доходов добавилось «создание и руководство финансовыми пирамидами, присвоение или растрата чужого имущества, действия по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров».

365INFO.KZ. «На разрыве: пропасть между богатыми и бедными стремительно растет» — За годы независимости разрыв между самыми богатыми и самыми бедными казахстанцами увеличился в четыре раза, пишет газета Егемен Казахстан. Число людей, живущих в бедности, достигло 5,1%. В прошлом году этот показатель составлял 4,9%. Это официальная статистика. Однако по данным Всемирного банка, уровень бедности в Казахстане в 2021 году составлял 8,6%. То есть к бедным относятся 1,2 млн казахстанцев. Политолог Сайфулла Сапанов говорит, что «бедность – это болезнь, которая развивается вместе с человеческой цивилизацией» и что полностью ее искоренить невозможно.

AZATTYQ.ORG. «Экологическая катастрофа в Атырау: город в дыму, местные власти говорят, что это горит камыш» — В казахстанском Атырау в последние дни экологическая катастрофа: люди задыхаются от смога, который накрыл город. Чиновники объясняют задымлённость камышом, который горит в природном парке рядом с городом. Но жители считают, что главная причина — в промышленных предприятиях, которые отравляют воздух, и обращают внимание на повышенное содержание сероводорода в воздухе.

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