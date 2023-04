О засухе, недоразвитом состоянии казахстанской науки, ожидании национального нагоняя от Токаева и странных «гамма-всплесках» министра образования

Обзор Telegram и Youtube каналов

Продолжаем пристально и пристрастно наблюдать за жизнью казахстанских медийных и авторских Telegram и YouTube — каналов. Мессенджер кажется не спит и ночами — ТГ полон массой новых тем, расследований, разоблачений, политических интриг и публичных конфузов. Посмотрим, кто в конце прошлой, начале этой недели отличился интересными новостями, острыми статьями, оригинальной подачей и ростом подписчиков.

Сползайте со стульев

В конце прошлой, начале этой недели с лент Telegram-каналов не сходит тема трудоустройства жанаозенских нефтяников.

ТГ Гульжан Ергалиевой EImedia – 2 460 (+40) подписчиков на этой неделе, https://web.telegram.org/k/#@elmedia_kz

сообщает, ссылаясь на свои источники, что трудоустройство нефтяников в АО «ОзенМунайГаз» является «заведомо невыполнимым» и они «идут вразрез с интересами и правами жителей города».

«Якобы, в очереди на работу в ОМГ стоят 9 тысяч человек. При этом представители КМГ подтвердили готовность трудоустроить всех экс-сотрудников БерАли с сохранением зарплаты и соцпакета в компанию, которая определена победителем конкурса… Обсуждение продолжается», — цитируем канал Ергалиевой.

Дальше держитесь за стулья — нормальная жизнь для алматинской семьи из четырех человек в месяц обойдется в …1 млн 172 тысячи тенге! Сногсшибательные апрельские данные опроса Expatistan, (веб-сервис позволяет сравнить стоимости жизни городов мира – авт.). Что такое «нормальная» жизнь не уточняется — любознательным придется за подробностями перейти на Expatistan.

«…А ежемесячные расходы на одного человека составят 626 тысяч тенге. …Арендная плата за меблированную квартиру в 85 кв. метров в центре — больше 500 тыс. тенге, не в центре — 313 тыс., коммуналка — почти 30 тыс.», — сообщает телеграмер.

Telegram-канал на этой неделе дает «убийственные» сообщения синоптиков. Начиная с аномального снегопада в Астане — с 15 на 16 апреля коммунальные службы вывезли из города более 24 тысяч кубометров снега, заканчивая засухой летом – оно будет жарким и почти без дождей. МЧС ссылается на долгосрочные прогнозы Казгидромета.

«Около 4:30 утра произошел взрыв газового баллона в жилом доме – в ленте найдете также хронологию новой трагедии в Жанаозене, с гибелью четырех человек.

А также о возмущениях экс-кандидатов в мажилис — люди чувствуют себя оскорблённым, пресс-конференции продолжаются. О подробностях в деле о сепаратизме — трое жителей Петропавловска взяты под арест и о том, как Дарига Назарбаева продавала свои владения на Бейкер-стрит американским пенсионерам.

Для любителей политических интриг на авторском YouTube-канале Ергалиевой https://www.youtube.com/watch?v=o9Wykcjuvts история о том, почему Президент Токаев не дал «зеленый свет» на выборы партии Олжаса Сулейменова. Инфповод — свежая новость о регистрации документов партий – «Ел Тағдыры» и «Народный Конгресс Казахстана».

Без просвещения, зато хайпово!

Конца и края в Telegram-каналах нет обличительным судебным процессам и коррупционным историям. Вот и

Политпросвет KZ – 1 612 (+164) подписчиков на этой неделе, https://web.telegram.org/k/#@politprosvet_kz

в эти дни отошел от заявленных тематических задач и переключился на суды и темы коррупции. Ну и что? Зато тексты эксклюзивные. Вот в Астане началось главное судебное разбирательство по делу ТОО «Оператор РОП». Автор, под псевдонимом Кира Прейс дает репортаж из зала Байконырского районного суда №2 Астаны. Процесс идет под председательством судьи Кеменгера Имашева, которого уже успели заподозрить в предвзятости и попытались дать «отворот поворот». Но ходатайство адвокатов в отводе судьи тут же отклонили.

На скамье подсудимых – бывший вице-министр экологии Ахметжан Примкулов, экс-председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев, бывший финансовый директор Рустам Темирбек и экс-гендиректор Свитлана Коротенко. Их обвиняют в многомиллиардных хищениях.

«На предварительном слушании 7 апреля защита Свитланы Коротенко ходатайствовала о допросе Алии Назарбаевой, которая ранее была учредителем ТОО «Оператор РОП». Но почему-то в материалах дела о дочери бывшего президента нет ни слова. Адвокат Коротенко считает, что именно Назарбаева была инициатором создания предприятия и установления стоимости за утилизацию транспортных средства», — сообщает автор. Политпросвет KZ, как и другие СМИ следят, когда в суде появится Алия Назарбаева.

Заодно журналисты ТГ посчитали, каких активов лишился Болат Назарбаев за последнюю пару лет. Оттолкнулись от решения Карасайского районного суда, который на днях признал недействительными договоры купли-продажи земельных участков неподалеку от Каскелена, на которых расположен принадлежащий брату первого Президента авторынок «Барыс». Например, в феврале этого года партия Amanat сообщила о возврате в государственную собственность почти 300 тыс. га земли в Мангистауской и Жамбылской областях, принадлежащих аффилированным с ним компаниям.

Но Донкихотам справедливости расслабляться рано — у брата экс-Президента активов хватит еще не на одну историю, заявляет телеграмер. По данным сервиса Adata.kz, Болат Назарбаев является учредителем ряда коммерческих компаний и одной общественной организации. Среди них – ТОО «Барыс-IV», ТОО «Star-НБ», ТОО «Qazindustrial Trade Company», ТОО «Kazcity Development» (значится бездействующим), ТОО «Алматыстекло», ТОО «Karasay Estate», ТОО «Auto Market Karasay» и ТОО «Almaty Rent Company», а также общественный фонд «Салиқалы Ұрпақ».

Тут же узнаете, что во Вьетнам будем ездить без виз и о том, на каких условиях стороны договорились об облегчении визового режима для владельцев общегражданских паспортов обеих стран.

«Бла… бла… бла…»

Загляните в авторский политический Telegram-канал главного редактора информационно-аналитического агентства Turan Times Газиза Абишева

«ABISHEV ANALYTICS» — 9500 подписчиков на этой неделе. https://web.telegram.org/k/#@gaziz1984

Читаем профиль: «Математика современного общества. YouTube-канал «НеКурултай». Проект, призванный обсуждать и рассуждать».

Политический обозреватель присоединился к общим ожиданиям сегодняшнего «большого национального нагоняя». В среду Касым-Жомарт Токаев проведет расширенное совещание с несколькими сотнями (!) участников, включая региональные и даже районные власти. Все ожидают разбора полетов.

Но телеграмер предлагает попкорн оставить на другой случай — совещание пройдет в жанре «бла… бла… бла…». Предполагаемые тезисы тут же:

«- страна в сложной геополитической ситуации. Надо мобилизоваться, надеяться на лучшее и готовиться к худшему;

— кризис — время возможностей, нужно их использовать;

— инфляция достала людей. Чиновники должны принять меры для сдерживания цен и повышения доходов населения;

— государственный язык занимает всё более важную роль в государственном управлении и общественных отношениях;

— топливо подорожало, но альтернатив нет. Комуслуги дорожают, но альтернатив нет….»,- ироничный список получился довольно обширный.

Автор предлагает подумать и над выступлением Президента Токаева на заседании Национального совета по науке и технологиям – мол, «наука у нас в недоразвитом состоянии, хотя денег из бюджета тратится немало». Политолог предлагает принять поправки в закон «О науке» — обязать учёных, претендующих на госфинансирование, сдавать экзамен на владение английским языком.

«Статьи в мировых журналах писать хотят, а английский язык выучить не хотят. Если человек не овладел английским языком, значит он не любит свою науку. В конкурентоспособной науке мирового уровня не должно оставаться людей, неспособных вести аргументированную научную дискуссию на английском языке. And so on, we all know those phrases», — приговорил к обучению языков политолог.

Хотите еще взбодриться, читайте реплики автора. Вот, например:

«Вступление в силу топливного приказа одновременно с ситуацией с жанаозенскими пикетчиками — верх драматургии со стороны Министерства энергетики. Общество надо держать в напряжении, чтобы не успевало расслабиться».

Телеграмер также предлагает подписчикам свои работы на YouTube канале. https://www.youtube.com/watch?v=IdLVExyZ2RQ

А заливается как!

Нурсултанский соловей – 72 277 (+1 698) подписчиков на этой неделе, https://web.telegram.org/k/#@nursolovej

Ссылок вы тут не найдете – информация поступает от «анонимного источника на почту». Но этот ТГ — один из лидеров казахстанских Telegram-каналов по числу подписчиков. Рай для сплетников, любителей сильных впечатлений и … журналистов.

Почти все тексты претендуют на сенсацию, скандальность, но и на знание вопроса. Воды мало – все коротко и по делу. Темы — от политики, экономики, до личной жизни.

«Из информации, присланной анонимным источником на почту Telegram-канала «Нурсултанский соловей», следует, что считающийся хозяином всей казахстанской меди Владимир Ким, чье состояние в 2022 году сократилось на 400 млн. долларов, уже к концу 2023 года, вероятнее всего, утратит статус самого богатого казахстанского олигарха…», — далее узнаете с кем из российских санкционных и не очень олигархов связан казахстанский Владимир Ким.

Или вот:

«Почти за три десятилетия своего существование в Казахстане Фонду Сороса удалось создать неплохой пул подконтрольных неправительственных организаций (НПО) и общественных объединений, выделив им только официально более 100 млн долларов в виде грантов в сферах здравоохранения, образования, науки, искусства, защиты прав человека. Одновременно с этими Фонд Сороса в тесной связке с посольством США, влиял на весь спектр политической жизни Казахстана, лоббируя принятие нужных официальному Вашингтону решений, вплоть до того, что до сих пор они имели свое влияние даже на членов кабинета министров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева».

О членах кабмина откровенно:

«Пост министра науки и высшего образования сохранил скандальный выходец из управления внутренней политики акимата Алматы Саясат Нурбек, который в очередной раз проиллюстрировал свою недальновидность и глупость. Он заявил о невиданном успехе казахстанских астрофизиков, опередивших своих американских коллег и первыми в мире зафиксировавших «гамма-всплески», происходящие во Вселенной».

Ну и что, спросите вы. Да то, что после заявления министра в научных и околонаучных кругах вылупили глаза — «гамма-всплески» как электромагнитные события впервые-то были обнаружены американскими учеными еще в 1967 году!

Узнаете подробности встречи Касым-Жомарта Токаева и генсекретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова и о причинах конфликта между ними.

«Именно из-за заявлений и действий генсекретаря ОДКБ над Казахстаном нависла угроза так называемых «вторичных санкций», и на этом фоне Тасмагамбетову в принципе могли отказать в аудиенции у главы государства», — разворачивает интригу ТГ.

Telegram-канал приоткрывает и завесу истории беспрецедентной жалобы, поданной властями Казахстана в международный арбитраж против компаний, эксплуатирующих в стране два крупных нефтяных месторождения — Карачаганак и Кашаган.

«Партнеров Казахстана по проектам — группу западных компаний, включая «Exxon Mobil», «TotalEnergies», «Shell» и «Exxon Mobil», обвиняют в несанкционированных расходах в размере 3,5 млрд. долларов по Карачаганаку и 13 млрд. долларов по Кашагану. Претензии казахстанских властей охватывают период с 2010 года по 2019 год. Кроме того, эксплуатантам Кашагана также грозит штраф в размере 5,1 млрд. долларов за нарушение экологических норм, поводом для обращения в суд стал факт хранения серы сверх предусмотренных объемов. В случае успеха в суде государство может получить большую долю доходов от месторождений в соответствии с условиями соглашения о разделе продукции (СРП)», — утверждает «Нурсултанский соловей».

И для любителей сплетен — «ставшие достоянием общественности новые подробности внебрачных связей первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева».

Посидим поокаем

Гиперборей – 270 тысяч подписчиков на этой неделе (+2 тыс.), https://www.youtube.com/watch?v=XTtGlx8MeCk

Итоги прошедшей недели Вадима Борейко на YouTube с гражданским активистом, политологом Димашем Альжановым на серьезный анализ не потянет, но даст ориентиры, как относиться к главной теме недели – битве жанаозенских нефтяников за права и достойные зарплаты.

Альжанов, например, делает неожиданный вывод, что растиражированные СМИ заявления депутатов мажилиса о запрете Тик-Тока в Казахстане, и о движении ЛГБТ – это не что иное, как спланированное властями отвлечение от жанаозенских волнений.

«Чиновникам нельзя постоянно грабить страну и говорить людям, что у них нет права на протесты… Пока будет действовать старая (политическая) модель социальные конфликты неизбежны…», — предупреждает далее политолог.

Оживляют усталый разговор, пожалуй, гениальные по простоте вопросы Борейко: где были мозги у руководителей КМГ, если никто к рабочим так и не вышел, и даже не попытался помочь людям устроиться в гостиницах? Или: а что ответить тем казахстанцам, которые не зрят в корень проблемы, а говорят, что жанаозенские рабочие с жиру бесятся, сравнивая свою зарплату в 100 тысяч тенге с их 700-ткой.

«Враги этому невежество и не информированность», — философски замечает спикер.

В общем, погружайтесь в обсуждение Гиперборея «нового баттла между нефтяниками и властями» — комментарии там открыты. Спикеры еще обсудили аресты экс-кандидатов в мажилис за организацию митингов и «всплытие Байбека, Мамина и Утемуратова в информационном пространстве Казахстана». К чему бы это?

И напоследок, не забывайте: журналистика неотделима от политики. Читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязали. И напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать и через сервисы накрутки. Поэтому, имейте критичный взгляд, ищите полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

