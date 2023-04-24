«Мангистау – это Казахстан в будущем в миниатюре»

Сетевые СМИ о протестах на западе Казахстана

«Жанаозен вновь протестует» — На неделе в Астану прибыли уволенные рабочие нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company» из Жанаозена, требуя разрешить их проблемы с трудоустройством и условиями труда. Они переночевали у здания министерства энергетики, провели переговоры с руководством «КазМунайГаза», а спустя сутки после начала протеста были задержаны сотрудниками СОБР с применением силы. В знак солидарности жители Жанаозена вышли на центральные улицы города, а работники нескольких компаний приостановили работы.

10 апреля к зданию министерства энергетики в Астане прибыло около сотни работников нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company», оказывающей услуги градообразующей нефтегазовой компании «Озенмунайгаз» в Жанаозене.

В прошлом году они, будучи работниками «Кезби», выходили на протесты, дойдя до Астаны. В результате они получили объемы работ в компании «БерАли Мангистау Company». Однако 1 апреля «Озенмунайгаз» разыграл тендер, в результате которого объемы работ получил «Кезби», а работники «БерАли Мангистау Company» потеряли свои рабочие места…

4 апреля они вышли на протест перед городским акиматом Жанаозена. Большинство из них – водители, техники, крановщики, машинисты подъемников, мастера и операторы подземного ремонта скважин, со стажем от нескольких до десятков лет.

«Нам не нужны частные предприятия (нефтесервисные компании, оказывающие услуги «Озенмунайгаз» являются частными – В.). Мы устали. Это уже 4 наша забастовка, у нас, откровенно говоря, распадаются семьи. Мы устали работать на частную компанию. Приходится бороться то за деньги, то за зарплату», – говорил один из работников в интервью радио Azattyq.

Тогда они потребовали либо трудоустройство в структурные подразделения «Озенмунайгаза», либо стабильную работу в подрядных организациях.

Руководство «Озенмунайгаза», по их словам, вновь предложило работникам рабочие места в выигравшей тендер компании «Кезби». Однако работники отказались принять это предложение, так как эта компания, по их словам, не обеспечивает своих работников достаточным социальным пакетом и безопасностью. К тому же работники не хотят вновь работать в компании, которая также может в будущем может проиграть тендер.

«Досым Сатпаев: Проблемы Жанаозена — это проблемы всей страны» — Отсутствие грамотного антикризисного менеджмента на национальном и региональном уровне, присущее Казахстану, неизбежно приведёт к тому, что социальные взрывы станут хроническими. В таких условиях президент Токаев и его команда могут окончательно потерять контроль над ситуацией, а это чревато самыми негативными сценариями — вплоть до «потери суверенитета». Такого мнения придерживается казахстанский политолог и директор «Группы оценки рисков» Досым САТПАЕВ. Азаттык поговорил с ним о причинах протеста нефтяников в Астане, попытках решения, методах подавления и последствиях.

— Конфликтная ситуация характерна практически для всех регионов Казахстана, но запад страны всегда находился в особом положении. Потому что, с одной стороны, это один из крупнейших доноров республиканского бюджета, но там, в том числе в Жанаозене, традиционно были очень серьёзные проблемы и с качеством жизни, и с безработицей, и с дефицитом воды. Власти долгие годы не обращали на них никакого внимания. Это привело к тому, что запад Казахстана в лице его жителей всё чаще начинает задаваться вопросом, почему за последние 30 лет регион так и не стал примером высокого уровня жизни, притом что донорство этого региона для бюджета сохранилось.

Так что последние события являются лишь одной из причин. Конечно, были разногласия касательно подрядных организаций, тендеров, деятельности национальных компаний, трудовые конфликты, но это верхушка айсберга, потому что уровень протестности в регионе растёт, и это будет продолжаться. У правительства и региональных властей как не было, так и нет инструментов для того, чтобы решить эти проблемы с точки зрения стратегического долгосрочного развития региона.

Всегда нужно исходить из того, что есть демографический фактор, миграционный, фактор экологических рисков, которые там растут. Запад Казахстана — потенциальная зона экологического бедствия, где будет очень серьёзный дефицит воды. В Жанаозене он наблюдается уже сейчас. И если последние конфликты происходят в рамках трудовой деятельности, то в будущем они будут иметь прямую связь с экологическими проблемами. Поэтому в целом запад Казахстана — такая лакмусовая бумажка, которая показывает «среднюю температуру по палате», то есть, что протестность копится и при определённых условиях начинает вырываться наружу.

Ещё одна причина: казахстанские власти в течение 30 лет уничтожали профсоюзные движения — те институты, которые в других странах играют роль посредников и в какой-то степени помогают урегулировать многие вопросы на местах. Учитывая, что этого института нет, трудящиеся, в том числе нефтяники, остаются со своими проблемами один на один, чувствуют себя более уязвимыми и исходят из того, что их не выслушивают и не принимают их точку зрения. Поэтому они и приходят к форме выражения протестов в виде митингов и демонстраций.

В Казахстане будет увеличиваться частота и количество протестных акций. В принципе, мы это уже наблюдаем. Если посмотреть на ситуацию последних 30 лет, то между теми или иными протестами была довольно длинная дистанция. С 2011 года мы видим, что промежуток между протестами стал сокращаться, они стали происходить чаще, по разным причинам, охватывать разные регионы.

Экология, безработица, инфляция — это гигантский пласт проблем, которые не решаются из года в год и увеличивают свой разрушительный потенциал. Естественно, что это задевает абсолютно всех казахстанцев, а власть, которая не способна взять всё это под контроль с точки зрения эффективного антикризисного менеджмента, придёт к тому, что количество протестных действий будет увеличиваться. И семь лет президентства Токаева будет сопровождать череда социальных взрывов. Рано или поздно это может привести к тому, что контроль над ситуацией будет потерян окончательно.

«Протестный круг. Как снизить уровень конфликтности в Мангистауской области?» — Недавняя история с приездом в Астану работников нефтесервисных предприятий из Жанаозена вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, они выбрали вроде бы вполне законный инструмент борьбы за свои права, выйдя на площадь перед зданием Минэнерго с требованиями улучшить условия труда. Но, с другой, произошедшее смахивает на откровенный шантаж, особенно если учесть все обстоятельства их путешествия в столицу. Да, в этот раз властям удалось «договориться» с демонстрантами и не допустить разрастания протестов в Мангистауской области, однако осталось стойкое убеждение, что точка в этой истории ещё не поставлена и вскоре мы увидим её продолжение… Этот вывод подтверждают исследования консалтинговой компании Eurasian Center for People Management (ECPM). Сегодня у нас в гостях руководитель её проектов, социолог Айман ЖУСУПОВА, с которой мы попытаемся разобраться в природе подобных конфликтов и возможных путях их разрешения.

— О рисках цепной реакции и политизации протестов мы говорим уже не первый год, как и о том, что в итоге их консолидации (когда к традиционным протестным группам присоединяются нетрадиционные, к примеру, к работникам промышленных предприятий – учителя) вероятен сценарий «все против всех» (когда каждый играет сам за себя). Ни о каком конструктиве говорить в таких условиях, естественно, не приходится.

Что касается реакции властей, то сложно оценивать её эффективность, когда люди едут в столицу с намерением обозначить свою позицию, будучи уверенными, что только выведение конфликта в публичное поле является наиболее действенным путём его решения. При этом очевидно, что выбранная в данном случае стратегия властей является лишь «тушением пожара», а не устранением/предупреждением его причин.

Ещё в конце прошлого года по итогам экспертного опроса мы писали о том, что риски социальной дестабилизации из-за трудовых и социальных конфликтов в стране очень высоки. Если в 2021 году их осознавали 47,9% казахстанских экспертов, то в конце 2022-го – уже 73,4%. Надо понимать, что сама по себе эта угроза никуда не денется, если с ней не работать комплексно и системно, что, собственно, и продемонстрировал отчётливо недавний митинг в Астане.

Результаты исследований ECPM, а также статистика, которую мы ведём в отношении социально-трудовых конфликтов в стране на протяжении ряда лет, демонстрируют, что доминирующая их часть приходится именно на Мангистаускую область. За последние три года там произошло около половины от общего числа всех забастовок в стране. Прежде всего, это говорит о специфике данного региона, которая отличает его от других областей Казахстана. К примеру, на Алматы, где бастовали даже работники платформенной экономики, которые зачастую даже не знают своих работодателей, приходится всего 11% от общего числа социально-трудовых конфликтов.

В большинстве случаев причинами таких выступлений в Мангистауской области является не удовлетворяющий работников уровень заработных плат. Тем не менее, стоит признать, что в нефтяной отрасли он гораздо выше, чем в среднем по стране. Собственно, этим и обусловлены требования местных бастующих – трудоустроить их непременно на нефтяные предприятия. Но, как известно, возможности сферы небезграничны, и она просто не в состоянии принять всех желающих. Необходимо также учитывать, что многие месторождения в области давно прошли свой пик добычи нефти — их ресурсы истощены, соответственно количество рабочих мест ограничено.

Кроме того, данный регион отличается бурными темпами иммиграции. Например, в прошлом году Мангистауская область стала одной из самых популярных по числу прибывших из других стран — 3,3 тысячи человек. Это больше, чем даже в Алматы (2,3 тысячи). Определённо мигранты едут туда ради трудоустройства в нефтяном секторе. А потому неудивительно, что социальная напряжённость и жёсткая конкуренция за рабочие места в регионе являются стабильно высокими.

Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Жанаозен – канарейки Казахстана» — Жанаозен пылал неоднократно. Был бунт при царском режиме, был и в слабеющем Советском союзе, был и 2011 год в независимом, но «старом» Казахстане.

Дело не в том, что жители Мангистау – носители какой-то особой ментальности, своего рода казахстанские кыргызы, остро реагирующие на неуважение властей. Это в мангистауцах вероятно воспитали СМИ, региональные и центральные власти.

Жанаозен и Мангистау это скорее канарейки нашей страны. Раньше на подводной лодке возили несколько клеток с канарейками. При увеличении содержания углекислого газа в воздухе – канарейки первыми поднимали тревогу: переставали петь или падали замертво.

Так вот и Мангистау – это такая канарейка подводной лодки Казахстан, хороший показатель будущего страны. Дряхлеющие месторождения, которые страшно закрывать, спонтанно быстрорастущее население (735 тыс. по переписи 2021 года), искусственный рост цен (большое количество перекупщиков, местная базарная мафия) – не узнаете Казахстан целиком, когда у нас будет кончаться нефть в страновом масштабе. Коричневая вода из-под крана, хоть какая-то лучше, чем никакой (как часто бывает).

При этом Мангистау не уникален плохой погодой – Кызылорда, Атырау, часть Актюбинской области – не фонтан. По степени загрязнения – жанаозенцам надо пожить в Темиртау и понять, что такое – жить в обстановке постоянного экологического бедствия.

При этом, в Мангистау есть отличные месторождения, которые принадлежат СП с иностранцами, частным компаниям – Каражанбасмунай (который CNPC так и не смогли продать другой китайской компании) и вообще месторождения на полуострове Бузачи…

Но бунтуют далеко не все мангистауцы. И даже не все жанаозенцы. И все же – Мангистау – это Казахстан в будущем в миниатюре.

Как член наблюдательного совета одной организации – я могу сказать, что региональный акимат не уверен каков дефицит воды в регионе. Цифры варьируются от 50 тыс. кубометров в день до 250 тыс. кубов. Это при сохнущем Каспийском море. Причина простая, все акиматы догадались, что можно заработать деньги на строительных компаниях. Поэтому активно застраивается пустующими домами набережные. А первая линия занята особняками местной знати и местный акимат прекрасно знает где и чей дом – само собой, они и разрешали такую застройку.

В июле 2011 года я общался с сотрудниками Озенмунайгаза, поэтому скажу личное мнение – мангистауцы не склонны к насилию. Даже январские события показали, что, будучи триггером массовых протестов, они не наносили ущерб зданиям и не дрались с полицией. С одной стороны мангистауцы не уникальны, с другой – у нас каждый регион уникален и необычен. Поэтому важно правительству не заливать деньгами регион (значительная часть которых все равно не дойдет до простых людей), а разобраться честно, одинаково со всеми. Уверен, что, если разбор ситуации будет публичным, никто из местных не будет против и наказания тоже.

Наша страна состоит из таких регионов и каждый из них – маленький Казахстан.

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