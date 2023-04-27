Что волнует душу казаха в конце апреля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «9 мая казахстанцы должны сжигать портреты Сталина, а не выходить с ними на парад» — На портале Аdyrna.kz было опубликовано высказывание Мади Сырымбета о предстоящем 9 мая. Он опубликовал фото 1956 года венгерских протестующих, которые сжигали портреты Иосифа Сталина. «У нас 9 мая должно быть не днем, когда выходят с портретами Сталина. Это должен быть день, когда их сжигают», ― заявил Мади Сырымбет.

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На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание председателя комитета по языковой политике Ербола Тилешова.

«Мы говорим, что казахи говорят на русском без акцента. Но нам пришлось поплатиться за это умение. Мы лишились большей части мелодичности, красочности и спокойного звучания нашего языка. Говорить на русском было почетно в советское время, и даже сейчас среди некоторых граждан сохраняется это понятие», ― посетовал Тилешов.

По его словам, человек может владеть двумя языками, или даже 10, но основным является лишь один. Человек не может одинаково владеть двумя языками, его психология и физиология устроена таким образом.

«То, что наши дети все чаще говорят не на родном языке – последствия того же стереотипа. А латинский алфавит должен дать толчок таким вещам», ― подчеркнул он.

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На портале Stan.kz было опубликовано интервью с 15-летней девочкой-кокпарщицей.

Видеозапись с 15-летней девочкой-кокпарщицей, свободно скачущей на лошади, попала в соцсети и вызвала большое восхищение у людей. Алтынай Еркинбек родилась и выросла в селе Жаланаш Кегенского района Алматинской области. Ученица 9 класса занимается верховой ездой около десяти лет.

«Я катаюсь на лошадях с пяти лет. В детстве я часто сопровождала отца и находилась рядом с лошадьми. Так папа и научил меня верховой езде. Я уже почти год играю в кокпар и все еще помню свои ощущения от первой игры, я испытала особые чувства, которые невозможно объяснить словами», ― рассказала девочка.

Изначально родители Алтынай в силу возраста и пола сильно беспокоилась о дочери и не поддерживали участие подростка в играх. Но, заметив большой интерес и необычайные способности, они дали свое разрешение. Алтынай считает, что не стоит делить спорт на пол, и надеется, что другие тоже поймут ее и поддержат.

Тем не менее, Алтынай ― единственная девушка в своем окружении. Ее сверстниц не привлекает кокпар, поэтому она играет вместе с парнями.

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Виктор МАЙЛИН – «О странностях Нового Казахстана и неприглядностях туристического Алматы» — Эхо прошедших выборов в парламент и маслихаты еще перекатывается по просторам общественного мнения… Причем речь идет не о персонах, которые выиграли выборы или проиграли, а именно о нюансах политреформ и новшеств, которые в свою очередь знаменуют наступление «Нового Казахстан» и, соответственно, уменьшение «Старого»… Нюансы же кроются в ряде законов, которые вроде бы направлены на пресловутую модернизацию политической системы – а на самом деле… тормозят и даже мешают! Об этом в «Жас Алаш» пишет Ағыбай ӘКБАРҰЛЫ в своей реплике «Жаңа Қазақстандағы түсініксіз үш жаңалық»– «Три несуразицы (непонятных новости) Нового Казахстана».

Свою, понятное дело, критику он начинает с закона о проведении мирных собраний (митингов). Вроде бы с этим законом все нормально.

Как поясняет Ағыбай ӘКБАРҰЛЫ «В качестве юридического шага к созданию Нового Казахстана мы приняли новый конституционный закон» о порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» и «О выборах». Эти законы продвигают демократию. Было отмечено, что он помогает привнести в жизнь страны политическое возрождение. В частности, в этом законе о «мирных собраниях» прежняя форма «запроса разрешения» при организации мирных собраний была заменена формой «уведомления». Далее пояснили, что для организации мирного собрания за пять дней до него надо направить письменное «уведомление» в соответствующий местный исполнительный орган. Депутат Айдос Сарым, участвовавший в написании этого закона, буквально сказал: «после этого участие в мирных собраниях станет одним из предметов повседневной жизни простых людей», а государственный советник Ерлан Карин сказал: «с момента публикации этого закона количество мирных собраний резко возросло». После событий «Кровавого января» президент К. Токаев заявил: «закон о мирных собраниях менять не нужно. Этот закон изменил форму «получить разрешение» в предыдущем законе на форму «отправить сообщение». Это недопустимо», – сказал он». Однако на деле получается другое, а именно – многие частные лица и организации подают «уведомления» в соответствии с требованиями закона для организации мирных собраний, а местные исполнительные органы дают разрешения. Другими словами, никак реагируют на «уведомления». И уже есть статистика о многажды поданных «уведомлений» на которые граждане, сообщества не получают никакого ответа.

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Сайт zhatpa.kz опубликовал занятный фоторепортаж, показывающий окрестности фешенебельного отеля «The Ritz-Carlton», находящегося на «нижней» стороне проспекта Аль-Фараби по левобережью реки Есентай. Уже само двуязычное название вызывает и приковывает читательский интерес: «Люкс по-алматински. The Ritz-Carlton қонақүйіне аялдаған шетелдік далаға шықпасын деп тілейік»– «Люкс по-алматински. Мы советуем заехавшему в отель Ritz-Carlton иностранцу не гулять в его окрестностях (особенно у реки)». Бойкий и читабельный текст отлично иллюстрируется рядом фотографий, раскрывающих поднятую тему.

Если некий гость Алматы, которому из окна отеля покажется симпатичной набережная (терренкур) речки Есентай и он выйдет туда прогуляться, его может постичь большое разочарование. Ладно граффити под мостом – Аль-Фараби пересекает Есентай, или, как еще ее называют Весновку – ступеньки тут и бордюры не видели ремонта очень много лет… В тексте так и пишется – все это больше напоминает какой-то кусок весьма трущобного вида. Само русло реки, которое заковано, как известно, в каскадные накопители-бассейны, просто жутко загрязнено и не только песком, но и самым живописным, оставшимся еще с зимы мусором. Понятно, что все это убрать можно было бы уже давно – как только сошел снег, растаял лед. На противоположном берегу Весновки, на ее восточном берегу расположены многоквартирные дома и к одному высотному дому приделано на уровне первых этажей увеселительное заведение «Мята». Ее неприглядная крыша, куда, как водится, выведены различные жестяные трубы вентиляции, видна особенно зимой (летом она драпируется зеленью деревьев) из отеля и дают неприглядный вид и для жильцов, чьи балконы и окна выходят на эту крышу…

Язвительный и основательный фоторепортаж начинается со следующего абзаца: «Алматы – это центр туризма. А Казахстан пока внедряет кэшбек и другие программы для привлечения туристов. Есть собственное министерство туризма. Добавьте к этому национальную компанию «Kazakh Tourism». Не забывайте их миллиардные бюджеты. Мы хотим, чтобы иностранцы пришли к нам и увидели наши достопримечательности. Но для этого мы не можем делать даже простые, незначительные вещи. Поэтому, несмотря на то, что передняя часть нами может быть сделана и преподнесена красиво, то спина остается «открытой». Очевидно, что если турист облетит нас на 360 градусов, то наше позорное «сзади» выйдет наружу»…

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Гульзат АКЖОЛОВА — С 1 января 2024 года в правила пользования лесными и растительными ресурсам внесены изменения. Прежде чем собирать грибы, травы, ягоды, орехи для личного пользования, надо заплатить государству, сообщает газета Айкын.

Например, сейчас облагается налогом только сбор природных ресурсов на территории государственного лесного фонда и в особо охраняемых природных зонах. Со следующего года в объекты налогообложения включаются и дикорастущие виды растений, собранные за пределами этих территорий. То есть везде.

То есть прежде чем отправиться за грибами, необходимо зайти в местный акимат за разрешением и оплатить налог.

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«Востребованные профессии будущего: можно ли доверять прогнозам» — Стоит ли осваивать не профессию, но навыки разобралась газета Айкын.

Онлайн-терапевт, биоэтик, экоаудитор, цифровой лингвист, корпоративный антрополог, медиа-полиция… Список новых профессий, которые, по прогнозам футурологов, будут востребованы в ближайшие 15-20 лет, можно продолжать долго.

Какие инновации отечественные высшие учебные заведения внедряют в свои образовательные программы с учетом требований рынка труда? Насколько можно доверять трендовым профессиям? Какие советы дают отраслевые эксперты тем, кто хочет зарабатывать, осваивая навык, а не профессию?

По словам Каната Оксикбаева, руководителя компании JOO.KZ, одной из самых эффективных реформ в сфере образования является предоставление вузам академической свободы. Это позволило создать образовательные программы по подготовке специалистов современных профессий.

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«Народ и государство: пять причин снижения доверия к правительству, и не только» — Общественное доверие — важная составляющая общества. Уровень доверия людей друг к другу и к государству позволяет поддерживать коммуникации, нормально работать и развиваться. В Казахстане этот уровень неуклонно снижается, пишет Аbai.kz.

Согласно заключению экспертов, уровень доверия населения в стране низкий – 42%. Люди не доверяют политическим партиям, местным акиматам, маслихату, судам и правоохранительным органам. Однако было установлено, что уровень доверия к президенту высок.

Общественное доверие является главным триггером развития общества и повышения качества жизни. Это зависит от многих факторов, таких как уровень доходов, стабильность политической ситуации и качество жизни. Однако надо особо отметить, что наиболее важными являются межличностные отношения и взаимодействия в обществе.

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«Тенге или доллар: в какой валюте лучше держать накопления в кризис» — Национальный банк, проанализировав номинальную доходность финансовых инструментов для инвестирования в 2022 году, пишет Жас Алаш.

Финансовые инструменты сравнивались в виде банковских депозитов в разных валютах (тенге, долларах США, евро и российских рублях), золоте и наличной валюте. Альтернативно был рассмотрен и фондовый рынок казахстанских компаний.

В рамках анализа расчет доходности строился на допущении, что человек в 2022 году вложил по 10 000 тенге в различные инструменты по курсу/котировке на начало года.

Были рассмотрены сберегательные вклады со сроком 12 месяцев с ежемесячной капитализацией. Наивысшая доходность по долевым депозитам достигла 13,9% в декабре 2022 года (по сберегательным депозитам со сроком от 1 года), по депозитам в иностранной валюте – 1%.

Благодаря высоким процентным ставкам тенговый сберегательный вклад принес большой доход в 13,9% (при этом доходность сберегательного вклада могла составить 24,1% с учетом 10% государственной премии при сохранении фиксированного депозита 23 февраля 2022 года).

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